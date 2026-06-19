Nieuwe Google Health-update valt eindelijk beter in de smaak

De grote overstap van de Fitbit-app naar Google Health was niet bepaald rooskleurig. Met de nieuwste update, die nu naar smartphones wordt uitgerold, lijkt Google echter geleidelijk een aantal veelgehoorde klachten aan te pakken.

Zoals Android Police opmerkte, wordt Google Health 5.02 nu naar smartphones uitgerold. In een forumpost zet Google enkele wijzigingen op een rij. Zo kan je meer statistieken toevoegen aan de Vandaag-weergave en ze makkelijker herschikken. Ook zijn er oplossingen voor problemen met het bewerken en verwijderen van slaapsessies, en keert de grafiek voor activiteiten per uur terug.

Daarnaast zijn er verschillende bugfixes en stabiliteitsverbeteringen doorgevoerd, naast verbeteringen voor het bijhouden van voeding. Veel van deze aanpassingen richten zich specifiek op onderdelen van de app waar gebruikers over klaagden. Het lijkt er dus op dat Google naar de feedback luistert.

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Google belooft bovendien meer updates in de komende weken, waardoor Google Health stap voor stap beter moet worden. Eerder deze maand verscheen ook al een flinke update die meerdere gemelde problemen in de app aanpakte.

Reacties van gebruikers

Online is er flink gereageerd op de vernieuwing van de Fitbit-app, die nu door het leven gaat als Google Health. Veel oude functies zijn aangepast, verplaatst of helemaal verdwenen. Dat zorgde begrijpelijk genoeg voor frustratie bij gebruikers die de app al jaren gebruiken.

Op basis van de reacties die nu verschijnen, lijkt Google het vertrouwen langzaam terug te winnen, al is er nog genoeg werk aan de winkel. “Het lijkt erop dat ze echt hard werken om de app te verbeteren”, zegt een Reddit-gebruiker. Anderen prijzen het Google-team voor het “goede werk” en zijn over het algemeen positiever gestemd.

Dat betekent niet dat iedereen al overtuigd is. In één reactie staat dat er nog “geen oplossingen zijn voor de echte problemen”, zoals betere synchronisatie en importeren. Andere gebruikers wijzen erop dat de algoritmes van de app nog steeds niet betrouwbaar genoeg zijn.

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Ook de nieuwe AI-coach krijgt nog kritiek, vooral omdat hij te opdringerig en langdradig zou zijn. “Niemand zit te wachten op twee alinea’s na een wandeling door het park”, zegt een gebruiker op Reddit. “Een korte zin en de optie om meer uitleg te openen zou hier beter zijn.”