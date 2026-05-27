"Ongelofelijk slecht": Google Health krijgt kritiek na het vervangen van de Fitbit-app

We zijn nu op het punt beland dat de Google Health-app de Fitbit-app heeft vervangen voor de meeste gebruikers op Android en iOS. Nu heeft Google ook al een update gegeven over wat we kunnen verwachten de komende tijd. Zo worden er regelmatige verbeteringen en bugfixes beloofd, plus dat er naar feedback wordt geluisterd. Feedback is er in ieder geval al genoeg.

We kregen al een hint naar hoe de verandering ontvangen werd nadat de Google Health-update voor het eerst begon uit te rollen. Nu vrijwel iedereen de nieuwe app heeft, zijn de negatieve reacties ook flink toegenomen. veel gebruikers klagen over missende features, slechte keuzes voor de gebruikersinterface en AI-features waar mensen niet echt op zaten te wachten.

"Het is gewoon een verschrikkelijke app," is een van de reacties op Reddit die de overkoepelende reactie redelijk goed weergeeft. Andere reacties omschrijven de Google Health-update als "ongelofelijk slecht", "onhandig" en er wordt ook gezegd dat de app vaak "incorrecte data" toont.

Natuurlijk zijn wat opstartproblemen wel te verwachten bij zo'n grote verandering, maar het lijkt er dus op dat veel gebruikers echt niet blij zijn met deze update. Sommige voormalige Fitbit-fans zeggen nu dan ook dat ze over gaan schakelen naar een Garmin-horloge of een smartwatch of activity tracker van een andere concurrent.

Oplossingen en upgrades zijn onderweg

Veel van de negatieve reacties hebben te maken met de nieuwe look van de Google Health-app. Deze is wat drukker en dus minder overzichtelijk geworden ten opzichte van de oude Fitbit-app. Er wordt ook veel ruimte gegeven aan de Google Health AI Coach. Dat is natuurlijk ook een belangrijk nieuw onderdeel voor Google, maar de geavanceerde AI-features zijn alleen beschikbaar voor mensen die betalen voor een Google Health Premium-abonnement (voorheen Fitbit Premium).

Onder andere de mogelijkheden om je eten te loggen binnen de nieuwe Google Health-app krijgen veel kritiek. Google heeft wel al gezegd dat het hierop zal reageren. Nieuwe mogelijkheden op dat vlak staan ook al op de lange lijst met upgrades die ergens deze week moeten uitrollen.

Andere bugfixes en verbeteringen hebben te maken met problemen rondom het tracken van workouts (inclusief hardloopsessies die verkeerd gelabeld zijn), het tracken van calorieën en missende slaapscores. Ook moet de AI Couch iets beknoptere, directere antwoorden gaan geven. Het mag dus duidelijk zijn dat Google nog genoeg werk te doen heeft.