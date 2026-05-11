"Waarom wordt tech minder leuk?": Fitbit-gebruikers verliezen populaire functies en laten van zich horen

Naast de lancering van de nieuwe Fitbit Air sportband heeft Google ook de Fitbit-app volledig vernieuwd en omgevormd tot Google Health. De app is een centrale hub voor al je gezondheidsgegevens en kan gegevens importeren van onder andere Apple Health, medische dossiers, Fitbits en Pixel Watches.

Het Premium-abonnement is nu een AI-gezondheidscoach, die alle informatie uit de gratis versie van de app gebruikt en je trainingssuggesties, voedingstips, voedingsregistratie en nog veel meer kan geven. Hoewel de coach op het eerste gezicht indrukwekkend lijkt, betekent het ook dat sommige Fitbit-functies geschrapt worden.

Een functie die verdwijnt, is het slaapdier. De oude Fitbit-app gebruikte informatie over je slaap om je een dierenprofiel toe te wijzen, zoals een slaperige leeuw of een nachtelijke egel. Deze profielen werden maandelijks opnieuw beoordeeld. Ook de prestatiebadges gaan weg. Dit zijn functies die je tegenwoordig wel vindt in de meeste andere fitness-apps, waaronder Samsung Health.

Latest Videos From

In plaats daarvan zegt Google het volgende: "Als je Google Health Coach hebt, zal je coach je helpen je vooruitgang en prestaties te vieren." Het verwijderen van deze functie voor gratis gebruikers is een indicatie dat Google gebruikers wil pushen naar het Premium-abonnement met AI-functies.

(Image credit: Google)

Fans zijn niet bepaald blij met deze veranderingen. Op de Fitbit-subreddit klagen gebruikers over het verlies van favoriete functies, waarbij één gebruiker opmerkt: "Waarom wordt tech steeds minder leuk?"

Trouwe Fitbit-gebruikers zijn inmiddels gewend aan deze acties van Google. Sinds de overname van het merk door Google in 2021 werden communityfuncties afgebouwd, verdwenen apps en wijzerplaten van derden, en kondigde Google aan dat er geen nieuwe Fitbit-smartwatches (dit zijn de horloges in de Versa- en Sense-series) meer komen. Dit alles heeft waarschijnlijk als achterliggend doel om zoveel mogelijk Fitbit-gebruikers te doen overstappen op een Google Pixel Watch.