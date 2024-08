Vaarwel Fitbit-smartwatches: het einde dat iedereen had zien aankomen

Iedereen die het Fitbit-nieuws op TechRadar heeft gevolgd, weet dat het merk langzaam achteruit is gegaan sinds Google het in 2019 heeft gekocht. Van kritiek op app-updates tot gelekte gezondheidsgegevens en het schrappen van functies, Fitbit heeft gebruikers de afgelopen jaren genoeg redenen om het merk te haten.

Vorige week onthulde Google zijn nieuwe Google Pixel Watch 3 tijdens het Made by Google 2024-evenement. De Google Pixel Watch 3 is een echte smartwatch met Wear OS en daarbovenop allerlei Fitbit-functies, waaronder de Dagelijkse Herstelscore. Die score is normaal gesproken alleen beschikbaar voor Fitbit Premium-abonnees, maar nu krijgen Pixel Watch 3-gebruikers hem helemaal gratis.

Helaas zagen we ook minder goed nieuws voor Fitbit-fans: de aankondiging van de Pixel Watch 3 betekende het einde voor andere Fitbit-smartwatches. Google heeft stilletjes bevestigd dat er nooit meer een Fitbit Sense of Versa gemaakt zal worden. Vanaf nu worden Fitbits gedegradeerd tot activity trackers in de vorm van een bandje: de Fitbit Inspire, Luxe en Charge. De vierkante smartwatches worden bijgevolg volledig geschrapt en als je nu nog de combinatie van een smartwatch met Fitbit-features wil, dan moet je voor een Google Pixel Watch kiezen.

Dit is triest nieuws, want Fitbits behoorden ooit tot de beste goedkope smartwatches. Hun batterijen gingen langer mee dan die van de meeste smartwatches en gebruikers hielden van de vormfactor. Vooral de Fitbit Versa 2 en 3 werden erg goed ontvangen en de Versa 3 stond nog jaren na zijn introductie bovenaan in ons overzicht met de beste Fitbit-horloges.

(Image credit: Fitbit)

De Fitbit Versa 2 was een fijn horloge dat in 2019 op de markt kwam en dat we sindsdien frequent hebben aangeraden. Je kon hem voor ongeveer 150 euro kopen toen hij al wat langer in de winkel lag en daarvoor kreeg je een prima totaalpakket. Je kreeg enkele slimme functies, waaronder Amazon Alexa spraakbesturing, 24/7 hartslagmetingen en een batterijduur van vier dagen.

Hij leek wel sterk op een Apple Watch door het vierkante ontwerp met een knop aan de zijkant. Dat maakte hem tegelijkertijd aantrekkelijker, omdat hij precies hetzelfde werkte met een iPhone als met een Android-smartphone. Voor velen was de Fitbit Versa 2 daarom een goedkoper alternatief voor de Apple Watch.

Helaas werden de Fitbit Versa 4 en Fitbit Sense 2 niet zo goed onthaald. Er ontbrak een manier om je muziek te bedienen en er werden helemaal geen apps meer ondersteund. De Fitbit Charge 6, die later werd gelanceerd, ondersteunde YouTube-muziek, maar geen andere streamingdiensten. De Pixel Watch ondersteunt daarentegen YouTube-muziek en zo'n beetje elke streamingdienst die er bestaat, waaronder Spotify, Deezer en Tidal.

Dit was de eerste indicatie dat de smartwatches van Fitbit systematisch zouden verdwijnen met als achterliggend doel zoveel mogelijk gebruikers naar de Pixel Watch pushen. Zodra Google de overname in januari 2021 had afgerond en in 2022 zijn eerste Pixel Watch had uitgebracht, was dat het begin van het einde voor de Versa- en Sense-series. Twee jaar later, in 2024, is dat einde definitief aangebroken.