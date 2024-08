We vergeleken een middenklasse OLED TV en premium mini-LED TV: dit zijn de verschillen

De keuze tussen een mini-LED en een OLED TV was vroeger eenvoudig. Als we voor mini-LED kozen, wilden we duidelijk een hogere helderheid en als we voor OLED kozen, gingen we voor diepere zwartniveaus. Maar in de loop der tijd is dit gesprek veranderd en nu proberen beide tv-technologieën op alle fronten uit te blinken.

OLED en mini-LED komen vaak voor in de beste televisies en zijn beide door de jaren heen enorm geëvolueerd. De beste OLED TV's halen tegenwoordig een piekhelderheid van zo'n 2.000 nits, terwijl enkele jaren geleden het idee van een OLED TV die meer dan 1.000 nits zou bereiken ondenkbaar was. Zelfs midrange OLED's, zoals de LG C4, passeren nu de drempel van 1.000 nits.

Deze verbeteringen in helderheid zijn te danken aan de introductie van verschillende technologieën, zoals micro lens array (MLA) en QD-OLED, waarbij het laatste een OLED-paneel is dat is verbeterd met een quantum dot-laag. Mini-LED heeft ook aanzienlijke verbeteringen doorgemaakt, waarbij televisies van bedrijven als TCL en Hisense (zoals de Hisense U8N) meer dimzones toevoegen voor verbeterd contrast en diepere zwartwaarden, terwijl ze tegelijkertijd buitengewone helderheid leveren. In sommige gevallen gaat dit tot wel 6.500 nits. Zelfs betaalbare modellen kunnen nu een extreme helderheid bereiken. De TCL C855 wist namelijk 2.920 nits te behalen in onze tests.

Een van de beste mini-LED TV's van 2024 is de Sony Bravia 9. Dit model tilt mini-LED naar een geheel nieuw niveau dankzij de nieuwe XR Backlight Master Drive met High Peak Luminance-technologie die zulke hoge niveaus van contrast en zwart detail levert dat OLED TV's zich zorgen zouden moeten maken.

Om te testen hoe dicht de prestaties van OLED en mini-LED TV's nu bij elkaar liggen, hebben we de Samsung QN90D, een flagship mini-LED, naast een middenklasse OLED, de Panasonic MZ1500, geplaatst. Voor onze tests stonden beide televisies ingesteld op hun Filmmaker Mode.

Zowel de Panasonic MZ1500 (links) als de Samsung QN90D (rechts) gaven kleurrijke films zoals La La Land (foto) goed weer, maar de hogere helderheid van de QN90D paste hier beter bij. (Image credit: Future)

Uitblinken op de juiste gebieden

We begonnen ons experiment met The Batman, een donkere film (die is gemasterd op 400 nits in plaats van de gebruikelijke 1.000 nits) die we gebruiken als test voor contrast en zwartniveaus. Tijdens de openingsscène liet de OLED TV van Panasonic duidelijk diepere zwartniveaus en betere schaduwdetails zien dan de mini-LED TV van Samsung. We waren echter verrast om te ontdekken dat de Samsung ook behoorlijk diepe zwartniveaus en uitstekend contrast bood, waarbij een balans werd behouden tussen lichtbronnen zoals lampen en de sombere, donkere omgeving. Interessant genoeg was de Samsung minder gevoelig voor black crush, waardoor de details in Batmans pak en Jim Gordons kleding in donkere scènes behouden bleven.

Dankzij zijn hogere volledige schermhelderheid en antireflectiescherm presteerde de Samsung beter in de heldere omstandigheden. Maar in donkere omstandigheden kwam de Panasonic als winnaar uit de bus, aangezien de Samsung te maken kreeg met de achilleshiel van mini-LED: backlight blooming. Dit was zichtbaar in de vorm van de bekende lichtringen rond helderdere objecten (hoewel het niet zo erg was als bij sommige goedkope mini-LED TV's) en was extra duidelijk in donkere omstandigheden.

Vervolgens bekeken we een lichtere film, La La Land, die gedurfde kleuren bevat. Tijdens het openingsnummer dragen alle dansers levendige, kleurrijke kleding, en de Panasonic en Samsung toonden deze op verschillende manieren. De kleuren van de Panasonic leken dieper en nauwkeuriger. De kleuren van de Samsung leken daarentegen helderder en levendiger, wat beter paste bij de toon van de film. Tijdens de nachtscènes, die sterk afhankelijk zijn van een kleurenpalet van blauw, roze en paars, toonde de Panasonic opnieuw meer kleurdiepte, maar had de Samsung een helderdere en dynamischere look.

Geen van deze resultaten verbaasde ons echt, hoewel de Samsung een stevigere concurrent bleek dan verwacht, vooral op het gebied van contrast. Het interessantste komt echter nog.

Zowel de Panasonic MZ1500 (links) als de Samsung QN90D (rechts) hadden levensechte texturen, maar op de MZ1500 waren ze realistischer. (Image credit: Future)

De strijd gaat verder

De voorganger van de Samsung QN90D, de Samsung QN90C, stond bij ons bekend als een van de beste televisies dankzij de hoge volledige schermhelderheid en uitstekende bewegingsverwerking. De QN90D treedt in de voetsporen van zijn voorganger en toont een uitstekende bewegingsverwerking, zelfs zonder aanpassingen aan de instellingen. OLED TV's hebben meestal een uitstekende bewegingsverwerking, maar in dit geval kon zelfs de Panasonic niet tippen aan de Samsung.

Geluid was een ander gebied waar we verrassende verschillen vonden tussen de twee toestellen. Panasonic-tv's behoren vaak tot de beste televisies voor geluid, waarbij de Panasonic MZ2000 bijvoorbeeld een externe luidspreker aan de onderkant van het scherm heeft. De MZ1500 die we voor onze vergelijking gebruikten, heeft een vergelijkbare luidspreker, dus we zouden aannemen dat het geluid superieur zou zijn, maar dat was niet helemaal het geval.

We hebben het ingebouwde geluid van de Panasonic en Samsung getest met de Batmobile-achtervolging uit The Batman. Hoewel de Panasonic dankzij de naar voren gerichte luidspreker een voller, krachtiger geluid had, vonden we onszelf meer aangetrokken tot het geluid van de Samsung, dat wordt versterkt door Object Tracking Sound (OTS). Hiermee werd elk ongeluk, elke gierende band, explosie en elk ronkend motorgeluid nauwkeurig rondom het scherm geplaatst, wat een groter gevoel van meeslependheid en verbinding tussen beeld en geluid gaf. Bovendien had de bas van de Samsung ook voldoende kracht.

De Panasonic MZ1500 (links) gaf de duistere, ruige toon van The Batman nauwkeuriger weer in donkere omstandigheden dan de Samsung QN90D (rechts), maar de QN90D vertoonde nog steeds een geweldig contrast. (Image credit: Future)

Is er eentje definitief beter?

Hoewel deze televisies grotendeels presteerden zoals we hadden verwacht, waarbij de OLED TV van Panasonic die betere zwartniveaus en het superieure contrast bood en de mini-LED TV van Samsung helderdere en levendigere beelden leverde, waren het de subtiele en kleine details die ons echt verrasten. De Samsung was een geduchte concurrent op het gebied van contrast en zwartniveaus. De echte verrassing zat in het geluid, waar de Samsung zich meer dan staande hield tegenover de Panasonic.

Hoewel de Panasonic in onze test over het algemeen het sterkere beeld had, vroegen we ons toch af of we de Samsung misschien niet zouden aanraden. Een paar jaar geleden zouden we zonder twijfel hebben gezegd dat we de voorkeur gaven aan OLED, wat nog maar eens duidelijk maakt hoe ver mini-LED-technologie inmiddels is gekomen.