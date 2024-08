Nederlandse webhoster bouwt site builder op basis van AI

De Nederlandse hostingprovider mijn.host heeft een unieke tool gelanceerd: een AI-website builder die volledig draait op WordPress. Deze unieke tool, de eerste in zijn soort in Nederland, bouwt een volledige website of webshop in een paar in minuten.

Met de nieuwe tool maakt webhostingbedrijf mijn.host het bouwen van websites toegankelijker en laagdrempeliger dan ooit. Iedereen kan nu in een paar minuten een volledige website bouwen over ieder gewenst onderwerp. Of het nu gaat om een yogastudio, een reisblog of een professionele webshop, het is allemaal gemaakt in een paar klikken. Er is geen technische kennis vereist en het opzetten van een website is nu eenvoudiger dan ooit.

Uniek in Nederland

De AI-tool van mijn.host biedt enkele unieke features welke op veel vlakken onderscheidend zijn. Zo werkt de AI-website builder volledig op het open-source platform WordPress, wat vele voordelen biedt tegenover algemene website builders van andere partijen: met WordPress is de gebouwde website volledig het eigendom van de klant, en zit de klant niet vast aan 1 hostingprovider. Op de hele wereld draait ruim 72 procent van alle websites op dit content management systeem (CMS). Dat past bij het doel van mijn.host om zo transparant en flexibel mogelijk te zijn. Daarnaast is de website gemakkelijk uit te breiden met plug-ins en bestelmogelijkheden. Dit alles is een unicum binnen Nederland: mijn.host is de eerste hostingprovider welke een AI-website builder lanceert wat draait op WordPress.

Eenvoudig gemaakt met AI

Via de AI-website builder kunnen gebruikers in een paar simpele stappen een website bouwen. Eerst geven ze aan over welk onderwerp het moet gaan en kiezen ze de taal en foto’s. Vervolgens worden er meerdere websiteontwerpen voorgesteld, allemaal gemaakt op basis van AI. Ook zijn allerlei extra sitefeatures toe te voegen. Daarna gaat AI aan de slag en wordt er binnen een paar minuten een volledige website gegenereerd over het betreffende onderwerp, die ze live kunnen zetten. Het aanpassen van teksten en foto’s kan daarna op dezelfde manier. Moeilijke programmeer-handelingen of code uitvoeren is er niet bij.

mijn.host is een onafhankelijke webhoster in 2016 opgericht om het hosten van websites eenvoudiger en goedkoper te maken tegenover betere service. Na vele prijsverhogingen en serviceverslechteringen bij hostingproviders probeert mijn.host dit anders te doen. Inmiddels telt de scale-up 20.000 klanten en staat mijn.host regelmatig in de top van lijstjes met de snelste en best gewaardeerde internet providers. Het inzetten van AI om het bouwen van websites toegankelijker te maken past bij de missie van mijn.host. De AI-website builder is vrijblijvend uit te proberen op de website van mijn.host, er is geen betaling of account vereist.

TechRadar Benelux heeft dit artikel gepubliceerd als onderdeel van een betaalde samenwerking met mijn.host.