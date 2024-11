Laptop kopen tijdens Black Friday? Maak deze drie fouten niet

We zien tijdens Black Friday altijd talloze deals voorbijkomen in vrijwel elke productcategorie. Toch is niet elke deal noodzakelijk een goede deal. Als die spotgoedkope laptop helemaal niet doet wat hij moet doen, heb je er uiteindelijk niets aan.

Het is geen gemakkelijke klus om de juiste laptop te vinden die past bij jouw eisen. Het aanbod wordt elk jaar groter en de minimale vereisten om iets als "goede laptop" te klasseren, worden steeds hoger. Kijk daarom altijd goed naar de specificaties en laat je niet verleiden door flinke kortingen. Hoe goedkoop sommige laptops ook mogen zijn, ze zijn zeker niet altijd je geld waard.

Om ervoor te zorgen dat jij de juiste laptop vindt voor jouw behoeften én daarvoor de juiste prijs betaalt, kijken we hier naar enkele van de meest voorkomende fouten.

1. Te weinig RAM

Voor we zelfs nog maar een woord zeggen over CPU's, GPU's, NPU's, kan je aan de hand van één cijfer al zien of een laptop het overwegen waard is. Dan hebben we het over de hoeveelheid RAM, oftewel het werkgeheugen. RAM kan je zien als een soort van indicatie voor hoeveel programma's je tegelijkertijd kan uitvoeren op je laptop voor alles begint te haperen. Dit geeft bijvoorbeeld ook aan hoeveel tabbladen je tegelijkertijd kan openen in je internetbrowser voor je laptop op hol slaat.

We hebben het de voorbije jaren al vaak genoeg gezegd en zeggen het nu nog een keer: 4GB RAM is te weinig. Zelfs als je een Chromebook koopt, ga je tegenwoordig best op zoek naar een model met 8GB RAM. Anno 2024 is 8GB RAM het absolute minimum waarvoor je moet gaan, ongeacht het type laptop (Windows, MacBook, Chromebook). Als je budget het toelaat, raden we eigenlijk 16GB RAM aan. Dat is toekomstbestendiger, waardoor je minder snel op zoek moet naar een nieuwe laptop. Je kan meestal namelijk niet zomaar extra RAM toevoegen aan je laptop.

Vooral wanneer je een Windows-laptop gaat kopen, is 16GB RAM op lange termijn de betere keuze. Nu Microsoft steeds meer functies begint toe te voegen aan Windows 11, zijn er allerlei achtergrondprocessen die werkgeheugen nodig hebben. Chromebooks werken daarentegen prima met 8GB RAM en tenzij je foto- of videobewerking wil doen met je MacBook, is ook daar 8GB RAM prima.

2. Onbewust een Chromebook kopen

Hoewel ze aan populariteit winnen, is lang nog niet iedereen bekend met Chromebooks. We kunnen laptops over het algemeen opdelen in drie categorieën, waarvan iedereen de eerste twee wel kent, met name Windows-laptops en MacBooks. Chromebooks zijn een derde categorie, bestaan inmiddels iets meer dan tien jaar en zijn standaard veel goedkoper dan Windows-laptops en MacBooks.

Chromebooks zien er misschien uit als Windows-laptops... tot je ze aanzet. Je krijgt hier geen Windows 11, maar wel Chrome OS, een besturingssysteem ontwikkeld door Google. Als je altijd al Windows hebt gebruikt, heb je misschien geen zin om te leren hoe Chrome OS in elkaar zit. Over het algemeen is Chrome OS wel iets eenvoudiger dan Windows, maar de uiteindelijke ervaring verschilt natuurlijk van persoon tot persoon.

Er zijn daarnaast enkele beperkingen van Chromebooks. Zo werken niet alle programma's op deze laptops. Je downloadt hier namelijk geen programma van een website, maar wel uit de Play Store. Dit is trouwens dezelfde Play Store die aanwezig is op Android-telefoons. Gebruik je bijvoorbeeld een heel specifiek programma op je Windows-laptops, dan is de kans heel klein dat het zal werken op een Chromebook.

Ten slotte is het eenvoudig om een Chromebook te herkennen in de winkel. Waar Windows-laptops soms ingewikkelde namen hebben, zie je (bijna) altijd letterlijk het woord "Chromebook" in de productnaam van een Chromebook en het Chromebook-logo op het deksel. Als de productpagina niet helemaal duidelijk is of je toch extra bevestiging wilt, kan je dit gewoon navragen bij de klantendienst.

3. Een te krachtige laptop kopen

Wie op zoek gaat naar een zo goedkoop mogelijke laptop, zal deze laatste fout vermoedelijk niet maken. Er zijn echter mensen die zich soms laten misleiden door een hoge korting op een dure laptop, terwijl ze daar in de praktijk geen nood aan hebben. Het is daarom belangrijk om vooraf te bepalen wat je precies wil doen met je laptop en op basis daarvan te bepalen welke opties het beste bij jou passen.

We nemen hier de MacBooks van Apple als voorbeeld. Die zijn opgedeeld in de MacBook Air-serie en MacBook Pro-serie. Omdat de MacBook Air het "instapmodel" is, zijn er veel mensen die dan toch maar voor een MacBook Pro gaan. De term instapmodel heeft namelijk niet zo'n goede connotatie. Tenzij je echt een professional bent die dagelijks bezig is met grafisch werk of coderen, heb je absoluut geen MacBook Pro nodig. De nieuwste MacBook Air met M3-chip en zelfs de oudere MacBook Air met M2-chip zijn beide krachtige laptops met indrukwekkende prestaties en een lange batterijduur.

Bij Windows-laptops is het iets moeilijker om dit onderscheid te maken vanwege de grote hoeveelheid merken. Hier zijn het vaak de onderdelen die geen invloed hebben op de algemene prestaties en snelheid, die de prijs de hoogte in drijven. Een laptop van 750 euro kan bijvoorbeeld net zo snel zijn als een andere laptop van 1.500 euro. De verschillen kunnen dan zijn dat die duurdere optie bijvoorbeeld een beter scherm, stevigere bouwkwaliteit, lichter ontwerp en comfortabeler toetsenbord heeft. Zijn dat zaken die er voor jou weinig toe doen? Dan is de goedkopere laptop meer dan goed genoeg.