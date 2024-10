Ik droeg een week lang de Galaxy Ring en een licht Garmin-horloge: dit zijn de grootste verschillen

Smart ringen zijn in opmars, dat valt niet te ontkennen. Er zijn ondertussen meerdere opties in verschillende prijsklassen en hoewel deze productcategorie eerder dit jaar nog het terrein was van kleinere bedrijven, veranderde dat met de introductie van de Samsung Galaxy Ring. Die smart ring werd deze zomer geïntroduceerd en is sinds begin oktober ook hier verkrijgbaar. Ik heb de Galaxy Ring meer dan een maand kunnen dragen, waarvan één week samen met de nieuwe Garmin Lily 2 Active, een lichte, stijlvolle smartwatch.

De Samsung Galaxy Ring en Garmin Lily 2 Active richten zich ongeveer op hetzelfde doelpubliek, met name mensen die hun gezondheid in de gaten willen houden, maar niet constant een uit de kluiten gewassen horloge willen dragen, zoals de Galaxy Watch Ultra of Garmin Fenix 8. Als je simpelweg de goedkoopste optie wil, dan is de Garmin Lily 2 Active trouwens de winnaar. Met een adviesprijs van 349,99 euro is die 100 euro goedkoper dan de Galaxy Ring van 449,99 euro. Ik zocht uit welke van deze twee apparaten ik persoonlijk zou aanschaffen.

De ene automatische tracking is de andere niet

(Image credit: Blue Pixl Media)

Een eerste vraag is wat er precies automatisch wordt getrackt. Ik heb het hier specifiek over de automatische tracking, omdat dat de hele gedachte is achter de Galaxy Ring. Het is de bedoeling dat deze smart ring zoveel mogelijk gezondheidsfactoren in de gaten houdt en dat je de app vooral gebruikt om de data te bekijken. Hoewel de Garmin Lily 2 Active je natuurlijk de mogelijkheid geeft om workouts te starten vanaf het horloge, heb ik dat bewust niet gedaan voor deze vergelijking.

Hier zag ik meteen een verrassend verschil. Zowel de Galaxy Ring en Garmin Lily 2 Active konden automatisch herkennen wanneer ik aan het (hard)lopen was en sloegen data op in de app. Verrassend genoeg slaat de Galaxy Ring meer data op bij automatische workouts en kan je informatie zien over je hartslag, afgelegde afstand, tempo en nog veel meer. Je krijgt hier precies dezelfde info als wanneer je handmatig een wandeling zou tracken.

De Garmin maakt daarentegen gebruik van "Move IQ Events" om automatisch trainingen te tracken en zo'n Move IQ Event bevat vrij weinig informatie. Je ziet hier namelijk alleen wanneer de wandeling begon, hoe lang die duurde en welke onderdelen van de wandeling "gemiddeld" en "intensief" waren. Informatie over je hartslag, afgelegde afstand of verbrande calorieën krijg je alleen als je handmatig een training opstart.

Image 1 of 2 Automatische wandeling in Samsung Health (Image credit: Blue Pixl Media) Automatische wandeling in Garmin Connect (Image credit: Blue Pixl Media)

Toch kan ik de Galaxy Ring hier niet de onbetwiste winnaar noemen. Hij mag dan misschien meer informatie verzamelen wanneer je loopt, maar dat is meteen ook het enige dat deze smart ring automatisch kan tracken. De Garmin Lily 2 Active kan meerdere activiteiten tracken met Move IQ en weet bijvoorbeeld ook wanneer je aan het fietsen bent. Opnieuw krijg je hier dezelfde beperkte info met een indeling tussen "gemiddelde" en "intensieve" delen van de fietstocht zonder gegevens over je hartslag.

De Galaxy Ring en Garmin Lily 2 Active wisten trouwens wel allebei dezelfde activiteiten te tracken. Het is dus niet zo dat de Galaxy Ring op een bepaald moment een wandeling trackte waarvan de Garmin het bestaan ontkende (of vice-versa). De data van de wandelingen (die dus beperkt was bij Garmin) kwam ook overeen.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Slaap zacht?

(Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

Slaaptracking is een ander onderdeel waarin smart ringen uitblinken. Sommige mensen vinden een smartwatch te groot en oncomfortabel om mee te slapen, terwijl je een ring amper voelt zitten. Ook de batterijduur is hier van belang, aangezien de smartwatches van Samsung dagelijks opgeladen moeten worden. De Galaxy Ring heeft daarentegen een batterijduur van vijf tot zeven dagen (afhankelijk van de maat). Nu staan Garmin-horloges bekend om hun uitstekende batterijduur en de Lily 2 Active gaat gemiddeld zeven dagen mee.

De Galaxy Ring mag dan iets dikker zijn dan de gemiddelde ring, toch voelde ik na twee dagen al geen verschil meer met mijn eigen, dunnere ringen. De Garmin Lily 2 Active blijft natuurlijk een horloge, maar dit is het kleinste horloge in het aanbod van het merk. Ik voelde het daarom amper zitten en had ook geen problemen om ermee te slapen. Bij de Lily 2 Active zit standaard een dun, siliconen bandje in de kleur van het horloge (wit, groen of paars). Van sommige bandjes, waaronder die van Fitbit, krijg ik snel een uitgedroogde, schilferende huid na een paar dagen, maar daarvan had ik totaal geen last nu.

(Image credit: Garmin)

Slapen met beide apparaten was dus geen probleem. De vraag is nu of ze hier wel allebei dezelfde data verzamelden en me een duidelijk inzicht konden geven van mijn nachtrust. De Garmin Connect-app en Samsung Health-app hebben hun eigen manier om data weer te geven, maar tracken uiteindelijk wel quasi hetzelfde. Wisten ze echter ook allebei wanneer ik in slaap viel en wakker werd?

Zowel Garmin Connect als Samsung Health tonen de indeling van je vier slaapfases (wakker, licht, REM en diep) in een grafiek met verschillende kleuren. De ring en smartwatch wisten vrijwel elke nacht wanneer ik precies in slaap viel en wakker werd. Dit lag in feite nooit meer dan 15 minuten uit elkaar. De Garmin Lily 2 Active maakt daarnaast nog een onderscheid tussen slaap en dutjes. Nu ben ik niet echt iemand die dutjes doet, dus daarover kan ik geen oordeel vellen.

Image 1 of 6 Slaapstadia in Samsung Health (Image credit: Blue Pixl Media) Slaapstadia in Garmin Connect (Image credit: Blue Pixl Media) Slaapstadia in Samsung Health (Image credit: Blue Pixl Media) Slaapstadia in Garmin Connect (Image credit: Blue Pixl Media) Slaapscore in Samsung Health (Image credit: Blue Pixl Media) Slaapscore in Garmin Connect (Image credit: Blue Pixl Media)

Toen ik naar de indeling van de slaapfases ging kijken, zag ik wel enkele verschillen. Het aantal wakkere minuten lag nooit ver uit elkaar, al was het hier telkens de Galaxy Ring die dacht dat ik iets langer wakker was. De Garmin Lily 2 Active maakt echter een onderscheid tussen wakkere minuten en rusteloze momenten, terwijl de Galaxy Ring zo'n rusteloos moment mogelijk als "wakker" detecteert.

De grootste verschillen zaten bij de drie andere slaapfases. Zo was er een nacht waarin de Galaxy Ring aangaf dat ik 1u59m REM-slaap en 3u57m lichte slaap had gehad. De Garmin Lily 2 Active had daarentegen 1u12m REM-slaap en 4u41m lichte slaap gemeten. De diepe slaap kwam hier wel overeen. Op een andere nacht dacht de Galaxy Ring dat ik 45 minuten diepe slaap en 2u12m REM-slaap had gehad, terwijl de Garmin dacht dat ik 1u51m diepe slaap en 1u29 REM-slaap had gehad.

Helaas ben ik geen slaapexpert en heb ik geen nacht doorgebracht met honderden sensoren op mezelf geplakt in het ziekenhuis om te weten welke van de twee apparaten nu nauwkeurig was. Het enige dat ik weet is dat ze allebei een verschillende indeling van mijn slaapfases lieten zien. Dat heeft op zijn beurt invloed op de slaapscore, want na een korte nacht van 6u20m slaap had ik volgens de Galaxy Ring een slaapscore van 91 en volgens de Garmin een score van 78.

Algemene ervaring en tracking

Naast tracking van je activiteit door de dag heen en slaap houden de Galaxy Ring en Garmin Lily 2 Active nog andere gezondheidsfactoren in de gaten, elk op hun eigen manier. Samsung heeft zo de Energy Score, een cijfer op 100 dat aan het begin van elke dag wordt berekend op basis van je slaap, activiteit de vorige dag, nog wat andere factoren en een vleugje AI. Garmin heeft iets gelijkaardigs, met name de Body Battery. Dit is ook een cijfer op 100 dat je aan het begin van elke dag krijgt op basis van je slaap en activiteit de vorige dag. Het verschil is dat de Body Battery leeg loopt tijdens de dag, net zoals een echte batterij. Hoeveel procent je verliest, hangt af van je activiteit en stress.

Image 1 of 2 Energy Score in Samsung Health (Image credit: Blue Pixl Media) Body Battery in Garmin Connect (Image credit: Blue Pixl Media)

De Energy Score en Body Battery hebben dan wel hetzelfde doel (je informeren hoe fit je bent die dag), maar worden berekend door verschillende algoritmes. Ik had dus niet de verwachting dat beide scores ooit perfect overeen zouden komen en dat was ook niet zo. Ze worden immers deels berekend aan de hand van de slaapscores en die lagen soms ver uit elkaar. Uiteindelijk was er geen enkele dag waarop de scores (en het bijbehorende advies) drastisch van elkaar verschilden. De Galaxy Ring en Garmin Lily 2 Active wisten beide vrij nauwkeurig aan te geven hoe ik me voelde die dag en daar draait het uiteindelijk om. Ik vond het wel handig om 's avonds op het horloge een melding te krijgen dat het een intensieve/stressvolle dag was en dat ik tijd moest nemen om te ontspannen.

Dat laatste is misschien wel het belangrijkste verschil. De Galaxy Ring trackt alles nauwkeurig, maar je moet de Health-app openen om alle data te bekijken, inclusief het dagelijkse advies op basis van de Energy Score. De Garmin Lily 2 Active geeft daarentegen een melding wanneer je je stappendoel bereikt hebt, wanneer je tot rust moet komen na een intensieve dag, laat je trainingen starten vanaf het horloge en laat je te allen tijde de Body Battery bekijken. Door het stijlvolle, slanke ontwerp en unieke scherm van de Garmin Lily 2 Active was ik ook minder snel afgeleid dan door een smartwatch met groot AMOLED-display. Zoals elke smartwatch kan de Lily 2 Active natuurlijk de meldingen van je telefoon weergeven, al kan je dit ook volledig uitschakelen. Garmin Pay is hier eveneens aanwezig en dat mist (logischerwijs) op een klein apparaatje als de Galaxy Ring.

Wat past het beste bij jou?

(Image credit: Garmin / Samsung / Blue Pixl Media)

De Galaxy Ring en Garmin Lily 2 Active hebben een gelijkaardig doel voor ogen en bereiken dat op hun eigen manier. Uiteindelijk hangt het ervan af hoe jij precies je gezondheid in de gaten wil houden. Als je je slaap wil tracken en zelfs niet comfortabel slaapt met een licht horloge, dan is de Galaxy Ring een betere keuze. Belangrijk punt voor iPhone-gebruikers: de Galaxy Ring werkt alleen met Android-smartphones. Er zijn wel nog andere merken van smart ringen (Oura, Ultrahuman...) die ongeveer hetzelfde doen.

Verrassend genoeg had de Galaxy Ring betere automatische tracking en gaf hij me meer inzicht in mijn wandelingen overdag, terwijl de Garmin Lily 2 Active eigenlijk gewoon aangaf dat die wandeling had plaatsgevonden. De Galaxy Ring houdt dan weer geen rekening met fietstochten en uiteindelijk heb je in een paar tikjes een workout opgestart met het Garmin-horloge, waarna je wel alle data kan terugvinden. Over de slaapscores heb ik geen definitief oordeel: de slaapduur was hetzelfde, maar de slaapfases verschilden telkens, waardoor ook de slaapscores anders waren.

De Body Battery van Garmin vind ik persoonlijk nuttiger dan de Energy Score van Samsung. De voornaamste reden daarvoor is dat de Body Battery lager wordt naarmate je activiteit doorheen de dag, zoals een echte batterij. Het was daarom ook handig dat ik op het horloge snel kon kijken hoeveel procent er nog overbleef. Ondanks de verschillende slaapmetingen, waren de Body Battery en Energy Score wel telkens een goede weergave van hoe ik me voelde die ochtend.

Ten slotte mag je niet vergeten dat de Garmin Lily 2 Active 100 euro goedkoper is en gewoon meer kan, omdat het een smartwatch is. Je kan een rondje hardlopen zonder je telefoon mee te nemen en achteraf je route bekijken door de ingebouwde gps en zelfs onderweg een koffiepauze nemen en betalen met Garmin Pay. Mijn persoonlijke voorkeur gaat daarom uit naar de Garmin Lily 2 Active.