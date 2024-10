Wanneer komt Spotify Wrapped 2024?

Het einde van het jaar is alweer in zicht en dat betekent ook dat Spotify Wrapped 2024 weer onderweg is. Of je dit jaar nou aan het meegenieten was van de Brat Summer of de opkomst van Sabrina Carpenter, je Spotify Wrapped 2024 zal over een paar weken ongetwijfeld onthullen wat dit jaar je favoriete nummers (en guilty pleasures) waren.

Hoewel we nog geen precieze datum hebben doorgekregen voor Spotify Wrapped 2024, hebben we hieronder wel alle voorgaande releasedata verzameld en zullen we aan de hand daarvan een voorspelling doen over wanneer we het ongeveer verwachten.

Zoals gebruikelijk zal Spotify Wrapped beschikbaar zijn voor gebruikers op iOS, Android en de desktop-app van Spotify. We zijn inmiddels toch wel erg benieuwd naar wat dit jaar de lay-out zal zijn en welke nieuwe features we kunnen verwachten binnen Wrapped 2024.

Bij Spotify Wrapped 2023 hadden we te maken met de 'Sound Town'- en 'Me in 2023'-features en die zorgden er ook voor dat de hele ervaring nog meer gepersonaliseerd was dan voorheen. Voor nu blijft het nog een verrassing wanneer Spotify Wrapped 2024 precies zal worden uitgerold, maar hieronder vind je alles wat we tot nu toe weten over Spotify's jaaroverzicht met je favoriete muziek van 2024.

Wanneer Spotify Wrapped 2024?

Hoewel er nog geen exacte details zijn gedeeld over wanneer Spotify Wrapped 2024 gelanceerd kan worden, kunnen we waarschijnlijk een redelijk goede voorspelling doen aan de hand van de releasedata van voorgaande jaren.

Sinds de eerste verschijning van Wrapped in 2016 heeft Spotify de officiële data nog nooit van tevoren aangekondigd. Het bedrijf laat de spanning liever opbouwen door het geheim te houden. In voorgaande jaren verscheen Spotify Wrapped echter altijd tegen het einde van november of begin december.

(Image credit: Spotify)

Vorig jaar werd Spotify Wrapped 2023 gelanceerd op 29 november, terwijl de releasedatum in 2022 viel op 30 november. In beide gevallen was dat de laatste woensdag van november. Als Spotify zich dit jaar aan hetzelfde patroon houdt (en er is geen garantie dat dit zal gebeuren), dan zou Wrapped 2024 uitkomen op 27 november.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Swipe to scroll horizontally Row 0 - Cell 0 Releasedatum Dag Spotify Wrapped 2023 29 november woensdag Spotify Wrapped 2022 30 november woensdag Spotify Wrapped 2021 1 december woensdag Spotify Wrapped 2020 2 december woensdag Spotify Wrapped 2019 5 december donderdag Spotify Wrapped 2018 6 december donderdag

Hoewel Spotify de data van zijn Spotify Wrapped-lanceringen graag geheim houdt, deelt het bedrijf meestal wel wat hints via zijn verschillende sociale media-accounts in de weken voor de lancering. Sommige Reddit-gebruikers hebben zelfs al officiële hints gezien in de Spotify-app die suggereren dat Wrapped onderweg is en dat ze de app moeten updaten ter voorbereiding.

“i don’t care about other people’s wrapped” 🚩November 17, 2023

Vorig jaar postte Spotify een week voor Wrapped 2023 verscheen op Twitter (X) het bovenstaande en we verwachten dus ook in de aanloop naar Spotify Wrapped 2024 weer dit soort hints.

Wanneer stopt Spotify Wrapped 2024 met tellen?

The only thing that we end on Halloween is eating candy corn. Stream (and snack) all through the year and we will see you in Wrapped season.October 13, 2022

Net als de specifieke releasedata voor Wrapped deelt Spotify ook nooit wanneer het precies stopt met het tracken van je luistergedrag. Daardoor weet je dus ook nooit precies wanneer je luistergedrag niet meer meetelt voor het overzicht.

We hebben eerder wel speculatie voorbij zien komen op sociale media en forums zoals Reddit over het idee dat Spotify stopt met het tracken van je luistergedrag voor Wrapped aan het einde van oktober of ergens halverwege november.

Spotify heeft hier zelf echter nooit een reactie op gegeven en blijft opzettelijk vaag hierover (zie de tweet hierboven). Wanneer de tracking precies stopt weten we dus helaas niet.

Dit betekent dat het niet heel veel zin heeft om je luistergedrag aan te passen net voor het zogenaamde einde van de tracking. Blijf dus vooral zoals gewoonlijk naar je muziek luisteren, want dan krijg je binnenkort ook de meest accurate Wrapped te zien via de Spotify-app.