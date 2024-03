Apple MacBook Air (13 inch, M3) review

De Apple MacBook Air 13-inch (M3) biedt betere prestaties, een licht aangepast ontwerp om te voorkomen dat vingerafdrukken het uiterlijk bederven en een lagere adviesprijs vergeleken met het vorige model. Het is een fantastische laptop, maar we raden je wel aan om het geheugen en de opslagruimte te verhogen.

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

De nieuwste MacBook Air M3 (13 en 15 inch) werd volledig uit het niets onthuld door Apple. Er was geen speciaal evenement of online stream. Nee, de persberichten kwamen opeens in onze inbox terecht en dat was het.

Apple introduceerde vorig jaar naast de M3-chip ook nieuwe MacBook Pro's met M3 en een nieuwe iMac. Het feit dat dit de eerste keer was dat er in de M-serie geen MacBook Air werd gelanceerd, bleef niet onopgemerkt. Velen van ons gingen ervan uit (of hoopten) dat er op een gegeven moment een Air met M3-chip zou verschijnen. Gelukkig hebben we niet lang hoeven wachten.

MacBook Air (13 inch, M3) review: prijs en beschikbaarheid

(Image credit: Future)

Start vanaf 1.299 euro

Lagere adviesprijs dan de M2-versie

De MacBook Air 13-inch (M3) werd aangekondigd op 4 maart 2024. Diezelfde dag gingen de pre-orders in de online Apple Store van start en vanaf 8 maart ligt de nieuwe MacBook in de winkels.

Het basismodel kost 1.299 euro en wordt geleverd met een M3-chip met 8-core CPU, 8-core GPU, 8 GB RAM en 256 GB SSD-opslag. Dit is dezelfde M3-chip als in de basis iMac 24-inch (M3), die begint bij 1.699 euro. Dat is een behoorlijke prijsstijging voor de all-in-one pc.

Je kunt ook de MacBook Air 13-inch (M3) krijgen met een 8-core CPU, 10-core GPU, 8 GB unified geheugen en 512 GB SSD-opslag. Dit model wordt geleverd met een krachtigere dubbele USB-C-oplader van 35W (de adapter van het basismodel is maximaal 30 W) en kost 1.529 euro.

Tot slot kun je een MacBook Air 13-inch (M3) krijgen met dezelfde M3-chip en andere specificaties, maar met 16 GB geheugen en 512 GB SSD-opslag voor 1.759 euro. Dit is het model die wij hebben uitgeprobeerd.

Net als bij de vorige modellen kun je de nieuwe MacBook Air verder configureren met maximaal 24 GB unified geheugen, 2 TB SSD-opslag en een 70 W USB-C-oplader. Dit volledig uitgeruste model kost 2.679 euro.

In een vrij zeldzaam nieuwtje heeft de M3 MacBook Air een lagere prijs gekregen voor het basismodel dan de M2 MacBook Air. Toen die MacBook Air in 2022 op de markt kwam, kostte het basismodel 1.519 euro. Het is mooi om te zien dat Apple die hoge prijs enigszins heeft rechtgetrokken met het M3-model. Hoewel het nog steeds een dure laptop is, krijg je nu meer waar voor je geld. Dat is tegenwoordig natuurlijk een belangrijke overweging.

Prijs-kwaliteit score: 4,5/5

MacBook Air (13 inch, M3) review: specs

De Apple MacBook Air 13-inch (M3) wordt geleverd in drie vooraf geconfigureerde opties. Je kunt de hoeveelheid geheugen en opslagruimte verder configureren.

Swipe to scroll horizontally MacBook Air 13-inch (M3) standaard configuratie: MacBook Air 13-inch (M3) review exemplaar: MacBook Air 13-inch (M3) duurste configuratie: Prijs: 1.299 euro 1.759 euro 2.679 euro CPU: Apple M3 (8-core) Apple M3 (8-core) Apple M3 (8-core) GPU: 8-core GPU 10-core GPU 10-core GPU RAM: 8GB unified geheugen 16GB unified geheugen 24GB unified geheugen Display: 13,6 inch, 2560 x 1664 Liquid Retina display (500 nits helderheid, breed kleur P3-gamma, True Tone-technologie) 13,6 inch, 2560 x 1664 Liquid Retina display (500 nits helderheid, breed kleur P3-gamma, True Tone-technologie) 13,6 inch, 2560 x 1664 Liquid Retina display (500 nits helderheid, breed kleur P3-gamma, True Tone-technologie) Opslag: 256 GB SSD 512 GB SDD 2 TB SDD Poorten: 2x Thunderbolt 4 (USB-C), 3,5mm-koptelefoonaansluiting, MagSafe 3 2x Thunderbolt 4 (USB-C), 3,5mm-koptelefoonaansluiting, MagSafe 3 2x Thunderbolt 4 (USB-C), 3,5mm-koptelefoonaansluiting, MagSafe 3 Draadloos: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 Camera: 1080p FaceTime HD webcam 1080p FaceTime HD webcam 1080p FaceTime HD webcam Weight: 1,24 kg 1,24 kg 1,24 kg Afmetingen: 304 x 215 x 11,3 mm 304 x 215 x 11,3 mm 304 x 215 x 11,3 mm

De specificaties van de nieuwe MacBook Air 13-inch (M3) komen in grote lijnen overeen met wat we hadden verwacht. Maar, zoals hierboven vermeld, ziet de basisconfiguratie met slechts 8 GB geheugen en slechts 256 GB SSD-opslag er in 2024 steeds meer achterhaald uit, vooral voor de prijs. Omdat de 8 GB geheugen wordt verdeeld tussen computertaken en grafische toepassingen, kan de laptop het wel eens moeilijk krijgen als je veel apps tegelijk draait.

De 256 GB SSD zal waarschijnlijk ook snel vol raken, vooral als je overweegt om de nieuwe MacBook Air 13-inch (M3) te kopen voor creatief werk, zoals foto- of videobewerking. Zoals gebruikelijk heeft Apple het zo moeilijk mogelijk gemaakt om de MacBook Air open te maken, zodat je het geheugen of de opslag later niet kunt upgraden. Tel daarbij op dat het basismodel wordt geleverd met een zwakkere geïntegreerde GPU in de M3-chip (acht kernen in tegenstelling tot de 10-core GPU in de andere modellen) en wij raden aan iets meer uit te geven voor de testconfiguratie die wij hebben getest. De krachtigere GPU, 16 GB RAM en 512 GB SSD maken dit model veel meer toekomstbestendig.

MacBook Air (13 inch, M3) review: design

(Image credit: Future)

Hetzelfde ontwerp

Middernacht kleurenoptie is verbeterd om vingerafdrukken te verminderen

Meer gerecyclede materialen

Het ontwerp van de Apple MacBook Air 13-inch (M3) is niet baanbrekend, maar dat was ook niet echt nodig. Hoewel we dol waren op de M1 MacBook Air, voelde het ontwerp steeds gedateerder aan. Toen de M2 MacBook in 2022 in de schappen lag, kwam hij met een gedurfd nieuw ontwerp met een beter en groter scherm, dunnere randen rond het scherm en een veel moderner uiterlijk. Het feit dat de M3 MacBook Air er vrijwel identiek uitziet, stoort ons niet want het nieuwe design was erg goed.

Dit is nog steeds een indrukwekkend dunne en lichte laptop. Het 13,6-inch led-scherm ziet er helder en levendig uit en de standaardresolutie van 2560 x 1664 zorgt voor een aangenaam, scherp en gedetailleerd beeld. Net als bij de vorige generatie MacBook Airs heeft de 15-inch MacBook Air (M3), die tegelijk met het 13-inch model op de markt kwam, een groter scherm, maar ook een hogere resolutie waardoor het aantal pixels per inch vergelijkbaar is met dat van het 13-inch model.

Het maakt niet uit voor welk MacBook Air-model je kiest, want je verliest niets aan beeldkwaliteit. Voor veel mensen zal het 13-inch model veel handiger zijn, omdat het lichter en kleiner is, maar nog steeds erg krachtig. Het toetsenbord voelt wederom comfortabel aan, met verrassend veel key travel voor zo'n dun apparaat. Dit betekent dat typen op het toetsenbord van de MacBook Air tactiel en responsief aanvoelt. Er zit een Touch ID-knop op die de MacBook inschakelt en waarmee je snel kunt inloggen met je vingerafdruk. Het touchpad onder het toetsenbord is groot en presteert goed, net als bij het vorige model.

(Image credit: Future)

Qua aansluitingen heeft de MacBook Air M3 dezelfde selectie als het vorige model, met twee Thunderbolt 3/USB 4-poorten voor dataoverdracht tot 40 Gb/s, een MagSafe 3-poort voor de oplader en een 3,5mm-koptelefoonaansluiting. De MagSafe 3 en Thunderbolt poorten zitten allemaal aan de linkerkant. Dat kan een beetje lastig zijn als je ze allemaal tegelijk gebruikt en het betekent ook dat je niet kunt kiezen aan welke kant van de laptop je de lader aansluit. Geen van de nieuwe MacBook Air-modellen ondersteunt Thunderbolt 4, wat exclusief blijft voor Macs met M3 Pro- en M3 Max-chips.

(Image credit: Future)

Door de overgang naar M3 kan de nieuwe MacBook Air 13-inch ook twee externe beeldschermen tegelijkertijd ondersteunen, één met een resolutie tot 6K en het tweede met een resolutie tot 5K. Het vorige M2-model kon maar één 6K-beeldscherm aan.

Er zit echter een grote "maar" bij: je kunt alleen twee externe beeldschermen gebruiken als het scherm van de MacBook Air gesloten is. Als je de laptop opent, wordt een van de schermen uitgeschakeld. Denk dus niet dat je met deze nieuwe functie op drie schermen tegelijk kunt werken. Voor kantoormedewerkers die hun laptop meestal in een dock gebruiken met het scherm dichtgeklapt, is dit misschien geen probleem, maar het is een merkwaardig onhandige uitvoering. Interessant is dat de MacBook Pro 14-inch met de M3-chip is gelanceerd zonder deze functie, maar Apple zal deze functie in een toekomstige software-update inschakelen.

Al met al is de MacBook Air 13-inch (M3) weer een dunne en lichte laptop van Apple die er prima uitziet. Hoewel hij er bijna hetzelfde uitziet als het vorige model, voelt hij nog steeds stijlvol en modern aan.

We zeggen bijna identiek omdat er een klein verschil is met de nieuwe MacBook Air. De uitvoering in de kleur middernacht (donkerblauw) is geanodiseerd, wat vingerafdrukken voorkomt. Dit lijkt een reactie te zijn op de kritiek op het vorige model vanwege het gemak waarmee vingerafdrukken, krassen en andere vlekken op de behuizing verschenen en bleven.

Apple wil ook graag benadrukken dat de nieuwe MacBook Air het eerste product is dat voor 50% uit gerecycled materiaal bestaat. Voor de behuizing is 100% gerecycled aluminium gebruikt en het moederbord is gemaakt uit 100% gerecycled koper. Hoewel we graag zouden zien dat Apple zich flexibeler opstelt als het gaat om het repareren of upgraden van producten, is het altijd welkom als een bedrijf meer gerecycled materiaal gebruikt.

Design score: 4,5/5

MacBook Air (13 inch, M3) review: prestaties

(Image credit: Future)

M3-chip is verrassend krachtig

Je kan daadwerkelijk gamen op deze MacBook

Nieuwe focus op AI

Benchmarks Dit is hoe de MacBook Air 13-inch (M3) het deed in onze benchmarktests: Geekbench 6.2.2 Single-Core: 3.148; Multi-Core: 11.893

Cinebench 2024 Single-core: 141 ; Multi-core: 615

Batterijduur (TechRadar filmtest): 14 uur en 19 minuten

De belangrijkste verandering voor de nieuwe MacBook Air 13-inch is de toevoeging van de M3-chip, het meest recente silicium van Apple dat eind vorig jaar samen met de nieuwe MacBook Pro's debuteerde. In tegenstelling tot de MacBook Pro's van vorig jaar wordt de MacBook Air 13-inch alleen geleverd met de M3-chip, niet met de krachtigere M3 Pro of M3 Max. De MacBook Air is echter een veel alledaagser apparaat, dus het is onwaarschijnlijk dat mensen hem zullen gebruiken voor zware creatieve taken.

De Apple MacBook Air 13-inch wordt geleverd met twee versies van de M3-chip: een basismodel met een 8-core GPU en een iets krachtigere chip met een 10-core GPU. Beide versies hebben een 8-core CPU met vier krachtige kernen en vier efficiënte kernen, waartussen de MacBook Air schakelt afhankelijk van de taken die je uitvoert. Hierdoor is er een goede balans tussen prestaties en batterijduur.

De Apple MacBook Air 13-inch (M3) kan worden geconfigureerd met maximaal 24GB aan unified geheugen en 2 TB SSD-opslag. Ons testexemplaar wordt geleverd met de 10-core M3-chip, 16 GB geheugen en 512 GB opslag. Dus als je voor het goedkopere basismodel van de MacBook Air 13-inch kiest, zullen de prestaties misschien niet helemaal overeenkomen met onze ervaringen.

We zouden echter aanraden om voor een MacBook Air met meer geheugen en opslag te gaan als dat mogelijk is. In 2024 voelt 8 GB RAM en een SSD van 256 GB een beetje weinig voor een laptop, waarbij de SSD vooral snel vol zal raken als je veel programma's installeert en veel foto's en video's opslaat. De MacBook Air die wij hebben getest, had uit de verpakking al 30 GB in gebruik door macOS en vooraf geïnstalleerde programma's. Hoewel dit geen probleem is bij het 512GB-model, kan het een groter probleem zijn bij het 256GB-model.

In het dagelijks gebruik presteert de Apple MacBook Air 13-inch (M3) uitstekend. MacOS Sonoma voelt snel en responsief aan en er is nu een grote verzameling programma's die speciaal zijn gemaakt voor de chips van Apple, zodat ze optimaal gebruik kunnen maken van de nieuwste hardware.

We hebben verschillende programma's gebruikt, waaronder Safari, Garage Band en Apple TV, en de MacBook Air 13-inch (M3) hield het tempo met gemak bij. Zelfs wanneer we veeleisende programma's zoals Adobe Photoshop gebruikten, presteerde de MacBook Air uitstekend. Voor de overgrote meerderheid van de gebruikers zal de MacBook Air 13-inch met M3-chip ruim voldoende zijn.

Een van de beste dingen aan de efficiënte chips uit de M-serie van Apple is dat ze minder warmte produceren en dankzij het thermische ontwerp van de moderne MacBook Airs van Apple betekent dit dat de Apple MacBook Air 13-inch (M3) geen ventilatoren nodig heeft. Dus zelfs als hij hard aan het werk is, heb je geen last van vervelende ventilatorgeluiden op de achtergrond.

Dit is indrukwekkend en een zeer aangename verandering ten opzichte van veel Windows-laptops, waarvan de ventilatoren vaak bij het kleinste taakje worden opgestart. Het is ook ongelooflijk handig als je de MacBook Air gebruikt om audio op te nemen, omdat het betekent dat de ingebouwde microfoons (of externe microfoons die je aansluit) geen achtergrondgeluiden oppikken.

(Image credit: Future)

Over de ingebouwde microfoons gesproken: de nieuwe 13-inch MacBook Air heeft een drievoudige microfoonarray om de zuiverheid te verbeteren en het oppikken van omgevingsgeluid te minimaliseren. De FaceTime HD-camera is opnieuw 1080p. In een wereld waarin veel laptops in deze prijsklasse nog steeds worden geleverd met ingebouwde 720p-webcams is het goed om te zien dat Apple een hoogwaardige camera heeft toegevoegd.

Volgens Apple zorgt de M3-chip ook voor een betere video- en audiokwaliteit en hoewel wij geen kwaliteitsverschil konden zien met de M2 MacBook Air, die dezelfde webcam en microfoon heeft, zijn de resultaten toch helder en duidelijk. De M3 MacBook Air krijgt ook een upgrade voor Wi-Fi, want hij ondersteunt Wi-Fi 6E (het vorige model had Wi-Fi 6). Dit biedt hogere snelheden en betrouwbaardere verbindingen over grotere afstanden.

De MacBook Air 13-inch (M3) kan ook "prima" overweg met games, zelfs met een aantal behoorlijk grafisch veeleisende games. We heb een paar titels gespeeld en hoewel hij nooit kan concurreren met de beste gaminglaptops die er zijn, is gamen op een dunne en lichte MacBook Air iets wat tot voor kort ondenkbaar leek. Hoewel je de instellingen niet op het maximale kan zetten, zien de games er wel goed uit op het 13,6-inch scherm.

Toen Apple de nieuwe MacBook Air 13-inch (M3) aankondigde, viel het veel mensen op dat het bedrijf veel aandacht besteedde aan de AI-mogelijkheden. Kunstmatige intelligentie, vooral als het gaat om het genereren van content, is op dit moment een veelbesproken onderwerp. Veel van Apple's concurrenten, met name Microsoft en Google, zetten zwaar in op deze technologie. Je zult dit jaar zeker veel horen over AI-laptops en het voelde bijna alsof Apple achterbleef.

De focus van Apple op de AI-prestaties van de MacBook Air 13-inch (M3) was dan ook een aangename verrassing, vooral omdat de chips uit de M-serie eigenlijk al een tijdje voorop lopen op het gebied van AI dankzij de Apple Neural Engine. Die zit er al in sinds de originele M1-chip en werd zelfs toen al aangeprezen als een hulpmiddel voor taken op het gebied van machine learning. Terwijl Apple's rivaal, chipfabrikant Intel, nog maar net nieuwe processors heeft uitgebracht met NPU's (Neural Processing Units) die speciaal bedoeld zijn voor AI-taken, hebben we nu drie generaties Apple-chips hiermee.

De M3 wordt geleverd met een verbeterde 16-core Neural Engine die volgens Apple "sneller en efficiënter" is dan vorige versies. Volgens Apple is deze MacBook Air daarmee 's werelds beste consumentenlaptop voor AI. We hebben gezien hoe de MacBook Air 13-inch (M3) omging on-device AI in programma's zoals Pixelmator Pro en Photoshop. Je kunt dus offline zijn en toch gebruikmaken van AI-tools om terugkerende taken te automatiseren, zoals het verscherpen van foto's of het genereren van content.



Het scherm en de luidsprekers zijn niet de beste die je in een MacBook kunt krijgen. De veel duurdere MacBook Pro's bieden mini LED-technologie voor een verbluffend contrast en levendigheid, samen met ProMotion-functies die snellere refresh rates bieden voor soepel en snel scrollen.

De 13-inch MacBook Air (M3) doet het met vier luidsprekers, wat eerlijk gezegd nog steeds veel is voor een dunne en lichte laptop. Hoewel dit model niet is uitgerust met de meest geavanceerde technologie van Apple, levert het toch zeer goed werk. Het scherm is ook helder en scherp en wordt zoals gewoonlijk geleverd met ondersteuning voor het P3-kleurengamma om ervoor te zorgen dat kleuren nauwkeurig zijn. Dit betekent dat de MacBook Air 13-inch (M3) een aantrekkelijk en betaalbaar alternatief blijft voor content creators.

Prestaties score: 4,5/5

MacBook Air (13 inch, M3) review: batterijduur

(Image credit: Future)

Gaat meer dan 14 uur mee

Laadt snel op

De batterijduur van de MacBooks met Apple's eigen chips heeft altijd indruk gemaakt. De MacBook Air 13-inch (M3) gaat op dezelfde voet verder en hoewel de M3-chip voor betere prestaties zorgt, blijft hij erg efficiënt waardoor de batterij niet sneller leeg lijkt te raken.

Apple claimt dat de 13-inch MacBook Air (M3) goed is voor maximaal 18 uur Apple TV en maximaal 15 uur draadloos internetgebruik. Dit is dezelfde theoretische batterijduur die Apple opgeeft voor de 15-inch MacBook Air (M3). Hoewel het 15-inch model wordt geleverd met een grotere 66,5 wattuur batterij, vergeleken met de 52,6 wattuur batterij van de 13-inch, is de reden voor de overeenkomst waarschijnlijk te wijten aan het grotere 15,6-inch scherm dat meer energie verbruikt.

In onze batterijtest, waarbij we een 1080p-video in een loop afspelen tot de batterij leeg was, hield de Apple MacBook Air 13-inch (M3) het 14 uur en 19 minuten vol. Dat is een daling ten opzichte van de 16 uur en 6 minuten die de M2-versie in dezelfde test behaalde en kan erop wijzen dat de verbeterde prestaties van de M3-chip ten koste zijn gegaan van de efficiëntie. Toch is de daling niet enorm en meer dan 14 uur is nog steeds erg indrukwekkend. Je zou een volledige werk- of schooldag moeten kunnen doorkomen met één keer opladen. Het is indrukwekkend dat de MacBook Air 13-inch (M3) het zelfs tijdens het gamen uren volhield, terwijl gamen de batterij normaal gesproken extreem snel leeg trekt.

Wat ik ook erg waardeer aan de MacBook Air 13-inch (M3) is dat de prestaties niet worden beïnvloed, zelfs niet als de laptop niet opgeladen wordt. Andere laptops beperken de prestaties meestal als de batterij bijna leeg is om de levensduur te verlengen, maar de MacBook Air 13-inch (M3) lijkt dat niet te doen, in ieder geval niet op een merkbare manier. Dat, in combinatie met de lange batterijduur, maakt de MacBook Air 13-inch (M3) een uitstekende laptop voor mensen die een apparaat willen om onderweg op te werken. Met de meegeleverde oplader was de MacBook Air 13-inch (M3) in minder dan een uur opgeladen tot meer dan 50%. Net als andere MacBooks doet ook de nieuwe 13-inch MacBook Air zijn uiterste best om de batterij te besparen als hij niet wordt gebruikt, dus je kunt hem een paar dagen laten staan, hem weer openmaken en je hebt nog steeds batterij. Om dit te bewijzen, en als leuke bijkomstigheid, wordt de MacBook Air 13-inch (M3) volledig opgeladen uit de doos geleverd, zodat je hem meteen kunt instellen en gebruiken.

Batterij score: 4,5/5

Moet je de MacBook Air (13 inch, M3) kopen?

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Opmerkingen Score Prijs De MacBook Air (13 inch, M3) biedt veel waar voor zijn geld dankzij een lagere adviesprijs. 4,5/5 Design Geen nieuw design, maar het oude design is nog steeds top. 4,5/5 Prestaties De M3-chip blijkt een uitstekende upgrade te zijn ten opzichte van de M2. 4,5/5 Batterijduur Je kunt gemakkelijk een hele werkdag doorkomen met een volle batterij. 5/5

Koop hem als...

Je op zoek bent naar de beste laptop ter wereld

Apple heeft het weer geflikt met een ongelooflijke laptop die niet schandalig duur is en vrijwel elke taak aankan.

Je een laptop wilt om onderweg te werken

Door de vormfactor is deze laptop ideaal om mee te nemen en de lange batterijduur zal ook helpen.

Je geen extreme prestaties nodig hebt

De MacBook Air 13-inch (M3) levert uitstekende prestaties, dus als je geen MacBook Pro nodig hebt voor zware creatieve taken, is de Air een prima alternatief.

Koop hem niet als...

Je een groot scherm wilt

Het 13,6-inch scherm maakt de MacBook Air een geweldig draagbaar apparaat, maar sommige mensen geven misschien de voorkeur aan het 15-inch model.

Je de goedkoopste Mac wilt

De M2 MacBook Air met verlaagde adviesprijs en de Mac mini zijn beide goedkoper en presteren nog steeds prima.

MacBook Air (13 inch, M3): alternatieven

Als je door onze Apple MacBook Air 13-inch (M3) review andere opties overweegt, zijn hier twee laptops om te overwegen...

Apple MacBook Air 15-inch (M3)

Vind je de 13-inch MacBook Air met M3 er goed uitzien, maar wil je een groter scherm? Goed nieuws! Naast deze MacBook Air is de 15-inch MacBook Air gelanceerd, met in wezen dezelfde specificaties en hetzelfde ontwerp, maar een 15,6-inch beeldscherm. Lees hier onze MacBook Air 15-inch (M3) review