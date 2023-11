Apple MacBook Pro (M3, 2023) review

De nieuwe MacBook Pro laat je kiezen uit de nieuwe M3, M3 Pro of M3 Max en kan uitgerust worden met 128 GB RAM. Dit is een ongelooflijke krachtige, maar ook dure laptop die geschikt is voor grafisch intensief werk en zelfs gaming. Dankzij een verbeterde GPU en de Game Mode in macOS Sonoma is dit daadwerkelijk een MacBook waarop je wil gamen.

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

Review in twee minuten

De onthulling van de MacBook Pro met gloednieuwe M3-chip was zowel onverwacht als riskant. Apple zou sowieso ooit met een opvolger komen van de MacBook Pro met M2 Pro en M2 Max, maar bijna niemand had voorspeld dat dit na negen maanden zou zijn. Wie eerder dit jaar een MacBook met M2 Pro of M2 Max heeft gekocht, heeft dus alle recht om geïrriteerd te zijn. Het feit dat de adviesprijzen van de MacBook Pro met M3 ongeveer hetzelfde zijn, verzacht de pijn niet bepaald.

Net als bij de vorige generaties kun je kiezen uit verschillende configuraties met M3, M3 Pro of M3 Max en tot 128 GB RAM. Zoals gewoonlijk kunnen onderdelen van een MacBook niet zomaar vervangen en geüpgraded worden achteraf, dus denk goed na over de configuratie voor je op de bestelknop drukt.

In tegenstelling tot de nieuwe 14-inch MacBook Pro is er geen goedkopere optie met de standaard M3-chip bij de 16-inch versie. Voor een 16-inch MacBook Pro ben je dan ook minstens 3.049 euro kwijt.

Op beide laptops krijg je een prachtig scherm van 14,2 of 16,2 inch met een hoge resolutie en Liquid Retina XDR-technologie, die een piekhelderheid van 1600 nits biedt voor extra contrast. De ProMotion-technologie zorgt voor een refresh rate van 120Hz, waardoor alles net dat tikkeltje responsiever aanvoelt.

Voor Apple-normen vinden we hier veel aansluitingen: USB-C-poorten (twee op de 14-inch, 3 op de 16-inch), een HDMI-poort en een geheugenkaartlezer. Opladen gebeurt via een aparte MagSafe-aansluiting, maar kan ook via een van de USB-C-poorten.

Qua prestaties is er werkelijk niets aan te merken. Apple bouwt verder op de al indrukwekkende M2, M2 Pro en M2 Max. Tijdens onze tests was er geen taak die de nieuwe MacBook Pro niet aankon, zelfs niet toen we meerdere video's van 4K- en 8K-kwaliteit bewerkten. Goed nieuws voor professionals die graag gamen, want ook die prestaties zijn verbeterd door extra GPU-kernen en de Game Mode in macOS Sonoma.

(Image credit: Future)

Apple MacBook Pro (M3, 2023) review: prijs en beschikbaarheid

Beschikbaar vanaf 7 november

Basisadviesprijzen: 2.029 euro (14 inch) en 3.049 euro (16 inch)

Duurste configuratie kost 8.579 euro

De nieuwe MacBook Pro (M3, 2023) werd aangekondigd tijdens Apple's Scary Fast-evenement op 30 oktober en is beschikbaar sinds 7 november 2023. Het is dus iets meer dan negen maanden geleden sinds het laatste model werd uitgebracht, op 24 januari 2023.

De lancering heeft misschien wel het record gevestigd (en niet zo'n heel goed record) voor de kortste levensduur van een nieuw apparaat. De MacBook Pro's met M2, M2 Pro en M2 Max werden namelijk stopgezet zodra Apple de nieuwe versies onthulde. Als je nog maar net een MacBook Pro met M2 Pro of Max hebt gekocht, is het de moeite waard om hem te retourneren en met dat bedrag een MacBook Pro met M3 Pro of Max aan te schaffen. De prijzen zijn namelijk ongeveer hetzelfde gebleven, terwijl de prestaties aanzienlijk verbeterd zijn.

Belangrijke mededeling voor liefhebbers van een groter scherm die de extra prestaties van de M3 Pro en M3 Max niet nodig hebben: pech gehad. De standaard M3-chip vind je alleen in de 14-inch MacBook Pro en die begint bij 2.029 euro. Wil je een 16-inch MacBook Pro, dan moet je minstens een M3 Pro kiezen en ben je 3.049 euro kwijt.

Prijs-kwaliteit score: 3,5/5

Apple MacBook Pro (M3, 2023): specs

Swipe to scroll horizontally MacBook Pro (14 inch, M3) MacBook Pro (16 inch, M3 Pro) MacBook Pro (16 inch, M3 Max) Prijs: 2.029 euro 3.049 euro 4.069 euro Processor: Apple M3 (8-core) Apple M3 Pro (12-core) Apple M3 Max (14-core) Grafische kaart: Geïntegreerde 10-core GPU Geïntegreerde 30-core GPU Geïntegreerde 40-core GPU RAM: 8GB centraal geheugen 18GB centraal geheugen 36GB centraal geheugen Display: 14,2 inch, 3.024 x 1.964 Liquid Retina XDR display 16,2 inch, 3.456 x 2.234 Liquid Retina XDR display 16,2 inch, 3.456 x 2.234 Liquid Retina XDR display Opslag: 512GB SSD 512GB SSD 1TB SSD Aansluitingen: 2x Thunderbolt 4 (USB-C), HDMI, SDXC-kaartlezer, 3,5mm-koptelefoonpoort, MagSafe 3 3x Thunderbolt 4 (USB-C), HDMI, SDXC-kaartlezer, 3,5mm-koptelefoonpoort, MagSafe 3 3x Thunderbolt 4 (USB-C), HDMI, SDXC-kaartlezer, 3,5mm-koptelefoonpoort, MagSafe 3 Connectiviteit: Wi-Fi 6e (802.11ax), Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6e (802.11ax), Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6e (802.11ax), Bluetooth 5.3 Camera: 1080p FaceTime HD-webcam 1080p FaceTime HD-webcam 1080p FaceTime HD-webcam Gewicht: 1,55 kg 2,14 kg 2,16 kg Afmetingen: 312 x 221 x 16 mm 356 x 248 x 17 mm 356 x 248 x 17 mm

Apple MacBook Pro (M3, 2023) review: design

(Image credit: Future)

Hetzelfde ontwerp

Nieuwe Space Black-versie

Het beste laptopscherm ooit

Wat het ontwerp van de MacBook Pro (M3, 2023) betreft, is Apple nauwelijks afgeweken van het vorige model. De enige verandering is een nieuwe kleuroptie, Space Black, die volgens Apple minder vatbaar is voor vingerafdrukken. Niet geheel toevallig heeft Apple ons een MacBook Pro in die kleur gestuurd en na onze testperiode kunnen we inderdaad bevestigen dat er geen vingerafdrukje te zien is.

Afgezien daarvan is het ontwerp identiek aan het model dat begin 2023 werd uitgebracht, dat zelf in wezen hetzelfde was als het model uit 2021. Dat is gelukkig geen ramp, want sinds het nieuwe ontwerp van twee jaar geleden is de MacBook Pro meer dan prima. Het toetsenbord is responsief en gaat gelukkig niet kapot van een stofje of kruimeltjes, terwijl de Touch ID-knop handig is om snel in te loggen. De aansluitingen zijn uitgebreid (voor Apple dan toch): SDXC-geheugenkaartslot, twee (14 inch) of drie (16 inch) Thunderbolt / USB 4-poorten, een HDMI-poort en een koptelefoonaansluiting. Opladen gebeurt via een aparte MagSafe-aansluiting, maar kan ook met een van de USB-C-aansluitingen.

(Image credit: Future)

Dankzij de kwaliteit van het scherm (zo meteen meer daarover), het audiosysteem met zes luidsprekers, microfoons van studiokwaliteit en de 1080p-webcam slaagt de MacBook Pro (M3, 2023) nog steeds in zijn opzet. Je hebt bij deze laptop namelijk geen externe schermen, microfoons of luidsprekers nodig, aangezien alle ingebouwde onderdelen van topkwaliteit zijn. Dit creëert flexibiliteit en draagbaarheid voor creatives die werken met film, animatie, muziek en fotografie.

Het 16,2-inch display van de grotere MacBook Pro blijft het beste beeldscherm dat je op een laptop kunt krijgen. Het heeft een scherpe resolutie van 3456 x 2234 pixels en Liquid Retina XDR-technologie, die 1600 nits piekhelderheid biedt. Dat zorgt voor ongelooflijk levendige kleuren en een breed dynamisch bereik. Mini-LED's en local dimming zorgen ervoor dat donkere clips er fantastisch uitzien, terwijl het P3-kleurengamma en ondersteuning voor één miljard kleuren zorgen voor nauwkeurige tinten die vooral voor video-editors en fotografen essentieel zijn.

Misschien wel ons favoriete onderdeel is de ProMotion-technologie, die refresh rates tot 120Hz ondersteunt en die automatisch kan aanpassen. Tekst, afbeeldingen en zelfs bewegende beelden scrollen allemaal vloeiend en worden niet wazig, hoe snel je ook scrolt. Ook voor games is dit een handige feature, want Apple wil nu extra graag benadrukken dat de M3-chips uitblinken in grafisch veeleisende games.

Design score: 5/5

Apple MacBook Pro (M3, 2023) review: prestaties

(Image credit: Future)

Prestaties van topniveau

Merkbaar beter dan de M1 Pro en M1 Max

Geschikt voor games

Apple heeft tijdens het lanceringsevenement grote claims gemaakt over de M3 Pro en M3 Max. Voor deze review hebben we de 16-inch MacBook Pro met M3 Max (16-core CPU en 40-core GPU) en 48 GB centraal geheugen getest, wat een van de duurst mogelijke configuraties is.

Volgens Apple levert de M3 Max in de MacBook Pro tot 45% snellere CPU-prestaties dan de M2 Max en tot 20% snellere grafische prestaties. Dat is geen slechte stap voorwaarts in slechts negen maanden tijd en waarschijnlijk genoeg om M2 Max-eigenaars spijt te laten krijgen van hun aankoop. Wat je zeker niet moet doen, is je MacBook met M2 Max nu vervangen door een MacBook met M3 Max. Daarvoor is de sprong in prestaties niet groot genoeg tegenover de kostprijs (zelfs als je nog een goede inruildeal krijgt).

Prijzen van de MacBook Pro variëren van 2.029 euro voor de 14-inch versie met standaard M3-chip tot 8.579 euro voor de 16-inch versie met M3 Max (16-core CPU en 40-core GPU), 128 GB RAM en 8 TB opslag. Denk goed na over de configuratie die je nodig hebt, want dit is een laptop waaraan je snel te veel geld kan uitgeven. Onderdelen upgraden is zoals gewoonlijk niet mogelijk, dus je kan niet zomaar een extra stickje RAM of SSD-opslag toevoegen.

Benchmarks Onze MacBook Pro (16 inch, M3 Max) presteerde als volgt in de benchmarks: Cinebench R24 CPU: Single-Core: 140; Multi-Core: 13.122

Geekbench 6 Single-Core: 3.219; Multi-Core: 21.345

Blender: Monster: 207,7; Junkshop: 125,5; Classroom: 87,8

Batterijduur (TechRadar-filmtest): 24 uur en 35 minuten

In onze eigen onafhankelijke benchmarktests zagen we zeker een goede sprong tussen de M3 Max en M1 Max: een toename van 35% in Geekbench 6 in single-core CPU-prestaties en een enorme toename van 69% in multi-core-prestaties.

Cinebench R24 liet een vergelijkbare sprong zien: een toename van 25% in single-core-prestaties en 98,9% in multi-core-prestaties. Dit is logisch aangezien de M3 Max niet alleen meer cores heeft, maar elke core ook sneller presteert. De GPU-prestaties zijn eveneens sterk verbeterd volgens de Cinebench-test, met een sprong van 188% voor de M3 Max.

Maar wat betekent dit in de praktijk? In onze Handbrake-coderingstest, waarbij we een 4K-video nemen en deze hercoderen naar 1080p, voltooide de M1 Max de taak met 61 fps (frames per seconde), terwijl de M3 Max het deed met 107 fps, een toename van 76,6%. Dit laatste is waar de voordelen zitten voor veel gebruikers. Je zal minder tijd nodig hebben om video's, InDesign-bestanden en grote hoeveelheden afbeeldingen te exporteren.

(Image credit: Future)

In ons dagelijkse gebruik waren we onder de indruk van hoe snel macOS Sonoma werkte. Je kan zoveel programma's en browsertabbladen openen als je maar wil, de MacBook Pro (M3, 2023) blijft op volle snelheid werken.

4K-video's bewerken in Premier Pro ging ongelooflijk snel. We konden effecten toevoegen en AI-tools gebruiken en de resultaten direct zien. Door dit soort workflows te versnellen, konden we bewerkingen veel sneller afmaken. Professionele editors kunnen op deze manier tijd besparen en dus meer werk verrichten.

Een van de interessantste ontwikkelingen binnen de M3-serie is de focus op gaming. Dat moesten we natuurlijk testen. Bij games zoals Shadow of the Tomb Raider haalden we 108 fps op de hoogste instellingen bij een 1200p-resolutie (twee keer zoveel als op de M1 Max) en in Total War: Warhammer III haalden we 58,2 fps.

Ook Baldur's Gate 3 konden we niet laten liggen. Op de MacBook Pro met M3 Max zag het spel er fantastisch uit, met bijna alle grafische instellingen op het hoogste niveau. Het ProMotion-beeldscherm levert goed werk, hoewel je afhankelijk van de game wel enkele instellingen lager moet zetten als je stabiel 120 fps wil halen.

We hebben Baldur's Gate 3 daarna gespeeld op de nieuwe iMac met M3 en daar merk je toch wel het prestatieverschil tussen de M3 en M3 Max. Zelfs met lagere grafische instellingen liep niet alles enorm vlot en zagen we zelfs haperingen op het 60Hz-scherm van de iMac.

De MacBook Pro met M3 Max kan zich dus meten met de sterkste gaming laptops. Toch raden we de MacBook Pro alleen aan als je in de eerste plaats videobewerking en andere grafische taken wil uitvoeren, en daarnaast nog wat wil gamen. Wil je alleen maar gamen, dan zijn er Windows-laptops die dezelfde ervaring bieden voor minder geld. Een merkbaar verschil tussen de MacBook Pro met M3 Max en de gemiddelde gaming laptop is de ventilatie. Gaming laptops hebben soms erg luide ventilatoren om de hitte van hun GPU's af te voeren, terwijl de ventilatoren in de MacBook Pro relatief stil zijn.

Prestaties score: 5/5

Apple MacBook Pro (M3, 2023) review: batterij

(Image credit: Future)

Meer dan 24 uur batterij in de filmtest

Games slurpen de batterij leeg

Sinds de overstap naar eigen chips is de batterij van alle soorten MacBooks indrukwekkend. In onze batterijtest, waarbij we een 1080p-video in een loop lieten lopen totdat de MacBook Pro uitviel, ging de batterij iets langer dan 24 uur mee en dat is een bijna ongezien resultaat.

Nu is het onwaarschijnlijk dat je de MacBook Pro zult gebruiken om alleen maar video's te bekijken, maar het laat wel zien hoe ver we zijn gekomen. Het feit dat zo'n krachtige laptop met een groot en helder scherm dit soort cijfers kan halen, toont waartoe de M3-chips in staat zijn.

Als je de Apple MacBook Pro (M3, 2023) voor intensievere taken gebruikt, raakt de batterij sneller leeg, maar wij moesten hem overdag eigenlijk nooit opladen. De prestaties bleven consistent, zowel met als zonder netstroom.

Bij games op batterijstroom raakt de batterij wel sneller leeg en als je een grafisch intensief spel speelt, krijg je een batterijduur van ongeveer drie tot vier uur . Dat klinkt misschien schokkend voor een MacBook, maar bijna geen enkele gaming laptop haalt die cijfers.

Opladen gaat tot slot enorm snel. De 140W-oplader heeft de MacBook Pro (2023, M3) in iets minder dan een uur helemaal opgeladen.

Batterij score: 5/5

Moet je de MacBook Pro (M3, 2023) kopen?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerkingen Score Prijs-kwaliteit De prijs is hoog, maar te verantwoorden. Wel jammer dat de standaard M3-chip alleen in de 14-inch MacBook Pro zit. 3,5 / 5 Design Space Black ziet er top uit, hetzelfde uitstekende beeldscherm en dezelfde aansluitingen. 5 / 5 Prestaties De M3 Max die in onze MacBook Pro zat, presteerde geweldig en is geschikt voor games. 5 / 5 Batterij Een score van 24 uur en 35 minuten in onze batterijtest is ongezien. 5 / 5

Koop hem als...

Je de krachtigste MacBook wil

De M3 Max is de sterkste chip die Apple tot nu toe heeft gemaakt. Hij is geschikt voor intensief grafisch werk en zelfs games.

Je een digital creative bent die veel reist

Elk onderdeel van de MacBook Pro is van de hoogste kwaliteit. Hierdoor kan je onderweg werken zonder compromissen.

Je altijd al wilde gamen met je MacBook

Met de M3 Max is Apple erin geslaagd om serieuze gaming prestaties aan te bieden.

Koop hem niet als...

Je een MacBook Pro met M2 Pro/Max hebt

Fijn is het niet, maar als je recent een MacBook Pro met M2 Pro/Max hebt gekocht, is de upgrade zijn geld niet waard.

Je alleen wil gamen

De M3 Pro en M3 Max zijn bijzonder krachtig, maar als je alleen wil gamen, zijn er goedkopere laptops met meer gaming features in het Windows-kamp te vinden.