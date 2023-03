De MacBook Pro (14 inch, 2023) is een fantastische workstation die je overal mee naartoe kan nemen. Het is een super compacte en draagbare laptop, maar hij beschikt over de krachtige nieuwe M2 Pro en M2 Max-processors. Het design is niet echt veranderd vergeleken met het model uit 2021, maar dat is niet per se een minpunt, want deze MacBook heeft een prachtig scherm en een goede bouwkwaliteit.

Apple MacBook Pro (14 inch, 2023): Review in een notendop

De MacBook Pro (14 inch, 2023) is de tweede versie van Apple's (iets) compactere reeks van professionele laptops en dit jaar wordt dit model geleverd met de nieuwe M2 Pro en M2 Max-chips. Dat zijn dezelfde chips die je ook terugvindt op de grotere MacBook Pro (16 inch, 2023).

De originele 14-inch MacBook Pro werd in 2021 galanceerd. Het was toen meteen al een van de beste laptops die we ooit getest hebben en we gaven hem dan ook niet voor niets vijf sterren. Dit zorgde natuurlijk wel voor wat problemen bij Apple, want hoe verbeter je zo'n geweldig apparaat nou voor de volgende generatie?

Het lijkt erop dat Apple heeft besloten dat een aantal kleine verbeteringen een betere keuze waren dan een complete upgrade op elk front. Dat klinkt dus misschien niet zo interessant als de nieuwe en innovatieve 14-inch laptop die Apple in 2021 uitbracht, maar het eindresultaat is alsnog een uitstekende laptop voor creatieve professionals.

De MacBook Pro (14 inch, 2023) is te koop vanaf 2.449 euro. Dat is zeker niet goedkoop en hij zal dus niet binnen het budget van iedereen passen. Vraag je dus vooral af of je de kracht die de MacBook Pro (14 inch, 2023) belooft echt nodig hebt. Hij belooft namelijk fantastische prestaties, maar er zijn natuurlijk ook goedkopere alternatieven.

Helaas is de prijs wel omhoog gegaan vergeleken met het model uit 2021. Je betaalt dit keer 200 euro meer voor het instapmodel dan dan voorheen. Dat maakt het nog iets lastiger om deze nieuwe laptop aan te bevelen voor de meeste mensen.

Net als op voorgaande modellen en op de 16-inch variant kun je de MacBook Pro (14 inch, 2023) helemaal naar wens configureren. Je kan kiezen hoeveel werkgeheugen en hoeveel opslagruimte je nodig hebt en of je de M2 Pro- of M2 Max-chip wil. Schrik er alleen niet van als de prijzen ook ineens snel omhoog gaan als je sommige onderdelen wil upgraden, want dat is bekend bij Apple. Je kan het echt zo gek maken als je maar wil.

Qua design is niet veel veranderd. Het 2023-model ziet er bijna precies hetzelfde uit als zijn voorganger uit 2021. Dat is niet per se een minpunt, want je krijgt nog steeds een van de beste displays die je kan vinden op een laptop: een 14,2 Liquid Retina XDR mini-LED display met een resolutie van 3.024 x 1.964 en een refresh rate tot 120Hz.

Er zijn ook genoeg poorten aanwezig om je andere apparaten en accessoires met de laptop te verbinden (waaronder een SD-kaartlezer, wat erg handig is voor fotografen). Verder heeft deze MacBook Pro ook een fijn toetsenbord, dat goed reageert, en een erg goede 1080p-webcam.

De MacBook Pro (14 inch, 2023) is een minder revolutionair apparaat dan zijn voorganger (met bijna precies hetzelfde uiterlijk), maar de veranderingen die wel zijn gemaakt, bevinden zich vooral aan de binnenkant van de laptop.

Wij hebben de 14-inch MacBook Pro met de M2 Pro-chip, 32GB werkgeheugen en een snelle 2TB SSD getest en het is echt een van de laptops met de beste prestaties die we hebben gebruikt. Het macOS Ventura-besturingssysteem is snel en reageert soepel, apps laden snel en zelfs de meest intensieve taken, zoals 8K-videobewerking, zijn geen probleem voor de MacBook Pro (14 inch, 2023). Dat soort taken voelen dus echt heel gestroomlijnd op de laptop en voor dat soort doeleinden is de hoge prijs ook iets beter te verantwoorden.

De M2 Pro-chip is ook erg efficiënt en dat zorgt ervoor dat de MacBook Pro (14 inch, 2023) een geweldige batterijduur heeft. Hij gaat meer dan 19 uur mee, wanneer hij volledig is opgeladen. Je merkt ook niet echt een duidelijke vermindering van de prestaties wanneer je niet verbonden bent met de stroomkabel. Dat betekent dat je productiviteit er niet op achteruit hoeft te gaan als je niet bij een stopcontact in de buurt bent.

Dit alles betekent dus dat de hoge prijs van de MacBook Pro (14 inch, 2023) voor (creatieve) professionals al iets logischer is. Als je deze MacBook Pro koopt, investeer je namelijk in een apparaat waarmee je je productiviteit kan verbeteren en je zal dan ook niet gauw weer hoeven te upgraden naar een nieuw apparaat. Als je de kracht van deze laptop echter niet volledig gaat benutten, dan kan je waarschijnlijk voor dit geld ook wel betere opties voor jou vinden.

Apple MacBook Pro (14 inch, 2023) review: Prijs en beschikbaarheid

Beschikbaar vanaf 2.449 euro

Prijsverhoging vergeleken met het vorige model

Goedkoper dan het 16-inch model

De MacBook Pro (14 inch, 2023) werd op 24 januari 2023 officieel uitgebracht, samen met de grotere MacBook Pro (16 inch, 2023) en de nieuwe Mac mini (2023).

Zoals eerder benoemd, is de prijs van dit model (en van het 16-inch model) helaas omhoog gegaan. Je betaalt nu 2.449 euro voor het instapmodel van de MacBook Pro (14 inch, 2023) met 512GB opslagruimte en de M2 Pro-chip. Dat is 200 euro duurder dan het instapmodel uit 2021 en dat maakt deze nieuwe versie toch wel iets minder aantrekkelijk, ook al zal hij wel betere prestaties leveren dan zijn voorganger.

Je kan natuurlijk ook nog voor een duurdere variant gaan. Het model met de M2 Max-chip kost minimaal 3.749 euro en je kan natuurlijk ook nog een hele hoop extra's toevoegen, zoals extra werkgeheugen en opslagruimte. Als je de 14-inch MacBook Pro met al de beste opties (waaronder de M2 Max-chip) configureert (zonder de software-opties zoals Final Cut Pro), dan betaal je daarvoor de enorm hoge prijs van 7.429 euro.

Het is echt jammer dat de prijzen hier niet hetzelfde zijn gebleven, net zoals in de VS, want dat maakt de MacBook Pro (14 inch, 2023) toch echt iets lastiger om aan te bevelen. Als je niet zeker weet of je de kracht en het prestatievermogen van deze laptop echt nodig hebt, dan kan je misschien beter voor een goedkopere optie gaan, zoals bijvoorbeeld de MacBook Pro (13 inch, M2, 2022).

De startprijs van 2.449 euro voor de nieuwe MacBook Pro (14 inch, 2023) is vrij hoog, maar het instapmodel van deze laptop is natuurlijk nog wel wat goedkoper dan het instapmodel van de 16-inch MacBook Pro. Dat model kost namelijk 3.049 euro. Net als in voorgaande jaren hebben de 14-inch en 16-inch modellen ongeveer dezelfde specs, dus als je het grotere scherm niet nodig hebt en je liever een iets compactere laptop wil, dan is de 14-inch MacBook Pro waarschijnlijk een betere keuze.

Prijs: 4/5

Apple MacBook Pro (14 inch, 2023) review: Specs

De MacBook Pro (14 inch, 2023) heeft drie overkoepelende modellen (die je vervolgens nog verder kan configureren. Twee daarvan beschikken over de M2 Pro-chip en eentje beschikt over de M2 Max-chip.

Swipe to scroll horizontally De specs van de drie modellen van de MacBook Pro (14 inch, 2023) MacBook Pro M2 Pro 512GB MacBook Pro M2 Pro 1TB MacBook Pro M2 Max 1TB Prijs: 2.449 euro 3.049 euro 3.749 euro Processor: Apple M2 Pro (10-core) Apple M2 Pro (12-core) Apple M2 Max (12-core) Grafische kaart: Geïntegreerde 16-core GPU Geïntegreerde 19-core GPU Geïntegreerde 30-core GPU RAM: 16GB unified geheugen 16GB unified geheugen 32GB unified geheugen Display: 14,2 inch, 3.024 x 1.964 Liquid Retina XDR display (mini-LED, 1.000 nits, breed P3-kleurengamma, ProMotion-technologie) 14,2 inch, 3.024 x 1.964 Liquid Retina XDR display (mini-LED, 1.000 nits, breed P3-kleurengamma, ProMotion-technologie) 14,2 inch, 3.024 x 1.964 Liquid Retina XDR display (mini-LED, 1.000 nits, breed P3-kleurengamma, ProMotion-technologie) Opslag: 512GB SSD 1TB SSD 1TB SSD Aansluitingen: 3x Thunderbolt 4 (USB-C), HDMI, SDXC-kaartlezer, 3,5 mm koptelefoonpoort, MagSafe 3 3x Thunderbolt 4 (USB-C), HDMI, SDXC-kaartlezer, 3,5 mm koptelefoonpoort, MagSafe 3 3x Thunderbolt 4 (USB-C), HDMI, SDXC-kaartlezer, 3,5 mm koptelefoonpoort, MagSafe 3 Connectiviteit: Wi-Fi 6e (802.11ax), Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6e (802.11ax), Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6e (802.11ax), Bluetooth 5.3 Camera: 1080p FaceTime HD-webcam 1080p FaceTime HD-webcam 1080p FaceTime HD-webcam Gewicht: 1,6 kg 1,6 kg 1,63 kg Afmetingen: 313 x 221 x 16 mm 313 x 221 x 16 mm 313 x 221 x 16 mm

Bij alle drie van de bovenstaande modellen kan je ook nog kiezen voor krachtigere versies van de processors, voor extra werkgeheugen (tot 32GB bij de M2 Pro en tot 96GB bij de M2 Max) en voor extra opslagruimte (tot 8 TB).

Apple MacBook Pro (14 inch, 2023) review: Design

Zelfde design als zijn voorganger

Goede selectie aan aansluitingen

Beste scherm op een laptop

De MacBook Pro (14 inch, 2023) ziet er hetzelfde uit als zijn voorganger en dat is niet per se een minpunt. De 14-inch MacBook Pro uit 2021 had namelijk al een compleet nieuw design vergeleken met andere Apple-laptops, dus het is misschien ook niet helemaal realistisch om bij de tweede generatie meteen weer een volledig nieuw design te verwachten.

Het helpt ook zeker dat het design van de 14-inch MacBook Pro toch al vrijwel perfect was. Het gaat namelijk om een laptop van 31,26 x 22,12 x 1,55 cm, die een stuk kleiner is dan het 16-inch model, maar nog steeds een 14,2-inch display heeft.

Dat display is dan ook (samen met het nieuwe display op de 16-inch MacBook Pro) een van de beste displays die je momenteel kan krijgen op een laptop. De Liquid Retina XDR- en mini-LED-technologie levert ongelofelijk levendige kleuren en een rijk, diep contrast. Net als het grotere 16-inch display ondersteunt ook het scherm van de 14-inch MacBook Pro de 'ProMotion' adaptieve refresh rates tot 120Hz. Dat zorgt ervoor dat macOS en zijn apps enorm soepel reageren (door websites heen scrollen voelt bijvoorbeeld echt geweldig op dit scherm).

Het 14,2-inch scherm heeft een zeer scherpe resolutie van 3.024 x 1.964. Dat is een lagere resolutie dan de 3.456 x 2.234-resolutie van het scherm van de 16-inch MacBook Pro, maar vanwege het verschil in schermgrootte hebben beide displays wel dezelfde pixeldichtheid: 254 pixels per inch. Er is dus geen verschil in beeldkwaliteit tussen de twee schermgroottes. Als je een groter scherm fijner vindt, dan is de 16-inch MacBook Pro een betere keuze, maar als je liever voor een compacter model gaat, die je ook gemakkelijk mee onderweg kan nemen, dan zouden we de 14-inch MacBook Pro aanbevelen.

De 14-inch MacBook Pro beschikt over een goede selectie aan aansluitingen, waaronder een SDXC-kaartlezer, een HDMI-poort, een 3,5 mm koptelefoonpoort en drie Thunderbolt 4-poorten (USB-C). Hierdoor kan je dus een brede selectie aan andere apparaten en accessoires met je laptop verbinden en hopelijk heb je dus ook geen adapters meer nodig, zoals voorheen wel eens het geval was op MacBooks. Dat scheelt ook weer als je onderweg productief wil zijn, want dan hoef je dus niet allerlei adapters mee te nemen, maar alleen de compacte laptop zelf.

Er is ook een MagSafe 3-poort aanwezig, waarmee je de MagSafe 3-oplaadkabel kan verbinden, die gemakkelijk via een magneet op zijn plaats blijft, maar ook snel (en veilig) los kan schieten als er aan de kabel wordt getrokken. Op die manier gaat je oplaadpoort (en de kabel zelf) minder snel kapot.

Over het algemeen is het design van de 14-inch MacBook Pro echt uitstekend. Hij heeft een goede bouwkwaliteit, een goede selectie aan aansluitingen en het beste scherm dat je kan krijgen op een laptop. Het is ook indrukwekkend dat hij compacter is dan het 16-inch model, zonder de beeldkwaliteit of de hoeveelheid aansluitingen te verminderen. Het is dus een interessante keuze voor mensen die een krachtige workstation-laptop nodig hebben, maar ook vaak onderweg zijn en de laptop mee willen nemen.

Design: 5/5

Apple MacBook Pro (14 inch, 2023) review: Prestaties

macOS is snel en reageert soepel

Kan gemakkelijk zware taken aan

Benchmarks Deze resultaten leverde de MacBook Pro (14 inch, 2023) bij onze benchmarks: Cinebench R23 CPU: Single-Core: 1.648; Multi-Core: 14.777

Geekbench 5 Single-Core: 1.965; Multi-Core: 15.044

PugentBench Photoshop: 1.067

PugentBench Premier Pro: 959

Blender: Monster: 126,12; Junkshop: 73,49; Classroom: 56,22

Batterijduur (TechRadar filmtest): 19 uur en 9 minuten

De MacBook Pro (14 inch, 2023) werd samen met de nieuwe M2 Pro en M2 Max-chips gelanceerd. Dat zijn de chips die de nieuwe MacBooks van hun kracht voorzien en de opvolgers van de M1 Pro en M1 Max-chips die in de originele 14-inch MacBook Pro te vinden waren.

Allebei deze processors hebben twee varianten. Bij de M2 Pro kan je kiezen voor 12 of 12 CPU-cores en 16 of 19 GPU-cores, terwijl de M2 Max sowieso 12 CPU-cores heeft, maar daarbij kan je wel kiezen tussen 30 en 38 GPU-cores.

Deze nieuwe chips leveren nog betere prestaties dan de uitstekende M1 Pro en M1 Max-chips, maar als je het vorige model al hebt, dan is het nog niet echt per se nodig om te upgraden. De M1 Pro en M1 Max leveren namelijk ook nog steeds fantastische prestaties en die chips bereiken hun limiet ook echt alleen bij de meest intensieve taken.

Als je echter nog een (standaard) M1-MacBook of een MacBook met een Intel-processor gebruikt en je aan het twijfelen bent over deze upgrade, dan kunnen we je wel vertellen dat je waarschijnlijk echt gaat genieten van de enorme boost in prestaties. Apple claimt dat de nieuwe chips tot zes keer beter is voor het renderen van effecten in Cinema 4D dan een MacBook met een Intel-chip. Ook zijn ze tot 2,5 keer beter voor coderen.

Het model van de MacBook Pro (14 inch, 2023) dat wij kregen om te testen, was de variant met een CPU met 12 cores, een GPU met 19 cores en 32GB unified werkgeheugen. Dat is niet een van de standaardopties, maar een model dat geconfigureerd is met extra werkgeheugen.

Het zou mooi zijn geweest als we de extra krachtige 14-inch MacBook Pro met de M2 Max-chip hadden kunnen testen (we hebben de M2 Pro namelijk ook al getest op de MacBook Pro (16 inch, 2023) en de Mac mini (2023)). De meeste mensen zullen echter toch voor de M2 Pro kiezen, want de M2 Max levert al gauw meer kracht dan je nodig hebt en dit zijn al geen goedkope laptops, dus dan kan je beter wat geld besparen.

De 32GB aan werkgeheugen is wel een fijne upgrade en is ook zeker aan te bevelen als het binnen je budget past. De standaard 16GB aan werkgeheugen kan je namelijk in de toekomst enigszins beperken en je kan het later niet meer upgraden, omdat het vastzit aan de processor.

Aangezien het om 'unified' werkgeheugen gaat, werkt dit geheugen als standaard RAM, maar ook als video-RAM. Als je dus veel werk op de laptop gaat doen dat vooral grafisch intensief is, dan kan je het beste voor zoveel mogelijk werkgeheugen kiezen. 96GB is de maximale hoeveelheid, maar dat zal dan weer een beetje overkill zijn voor de meeste mensen.

Omdat de hardware van de MacBook Pro (16 inch, 2023) en MacBook Pro (14 inch, 2023) die we hebben getest bijna precies hetzelfde is, zijn ook de resultaten van onze benchmarks vrijwel hetzelfde. Dit betekent dat je dus gewoon kan kiezen welke schermgrootte je fijner vindt, zonder je zorgen te maken over een merkbaar verschil in prestatievermogen. Wat wel een groot verschil kan maken, zijn de verschillende configuraties waar je uit kan kiezen bij beide MacBooks.

De MacBook Pro (14-inch, 2023) behaalde goede resultaten bij al onze tests, ondanks dat hij technisch gezien een iets zwakkere M2 Pro heeft. Net als bij het 16-inch model hebben we de 14-inch MacBook Pro gebruikt om 8K-video's mee te bewerken (verschillende clips), om meerdere muziekinstrumenten (inclusief complexe virtuele instrumenten uit het 'Komplete Kontrol'-pakket van Native Instrument) tegelijk op te nemen en om audioprojecten met meerdere tracks te bewerken in Ableton Live 11.

Onze tests verschilden van hele simpele dagelijkse taken tot de meest intensieve taken en de MacBook Pro (14 inch, 2023) had nergens problemen mee. We kregen nooit het gevoel dat we eigenlijk het model met de M2 Max nodig hadden. MacOS Ventura reageert snel en soepel en het scrollen door 8K-video's tijdens de videobewerking verliep ook enorm soepel.

Dit alles laat dus zien dat de M2 Pro echt een krachtige chip is, maar dat maakt de M2 Max-chip juist ook weer iets lastiger te verantwoorden. Als je echt werkt met professionele grafische programma's, dan is de extra krachtige chip misschien de moeite waard, maar voor de meeste gebruikers zal de M2 Pro meer dan genoeg kracht leveren.

Als je al een MacBook Pro met een M1 Pro- of M1 Max-chip hebt, dan hoef je niet echt met spoed te upgraden naar de M2-varianten, behalve als je merkt dat je zo'n beetje de limiet hebt bereikt van wat die chips kunnen en dat zal dus niet echt heel snel het geval zijn. De M1 Pro en M1 Max blijven indrukwekkende prestaties leveren en wat we hebben gezien van de M2 Pro (en van Apple hebben gehoord over de M2 Max) geeft niet echt aan dat er sprake is van een revolutionaire upgrade. Je kan misschien beter wachten op een potentiële M3 Pro en M3 Max, die waarschijnlijk in de toekomst nog wel verschijnen en weer een extra boost zullen krijgen.

Toch levert de MacBook Pro (14 inch, 2023) echt fantastische prestaties. Hij brengt desktop-prestaties naar een compact laptopformaat.

Prestaties: 5/5

Apple MacBook Pro (14 inch, 2023) review: Batterij

Gaat meer dan 19 uur mee op een volle batterij

Drie uur langer dan zijn voorganger

De MacBook Pro (14 inch, 2023) beschikt over een batterijduur van 70Wh. Apple claimt dat je daarmee 18 uur lang naar video's kan kijken en dat je er 12 uur lang mee op het internet kan surfen. Dat zijn indrukwekkende claims, maar zoals we ook al zagen bij het 16-inch model, zijn de M2 Pro en M2 Max niet alleen erg krachtig, maar ook erg efficiënt. De batterij gaat dus ook niet zo snel leeg bij intensiever gebruik.

We waren in onze review van de MacBook Pro (16 inch, 2023) al erg enthousiast over de batterijduur. De batterij hield het 19 uur en 39 minuten vol in onze batterij-benchmark, waarbij een 1080p-video in een loop wordt afgespeeld tot de laptop vanzelf uitgaat. Dat is enorm indrukwekkend voor een workstation-laptop.

Vanwege zijn grotere formaat beschikt de 16-inch MacBook Pro over een grotere 100Wh-batterij, maar toch hoopten we ook op goede resultaten bij de 14-inch MacBook Pro en hij stelde zeker niet teleur. Bij dezelfde batterij-benchmark ging het 14-inch model 19 uur en 9 minuten mee. Dat is alsnog een uitstekende batterijduur.

Ondanks de kleinere batterij heeft de de 14-inch MacBook Pro dus niet echt een veel minder lange batterijduur en dat komt waarschijnlijk ook door het feit dat deze batterij ook maar een kleiner scherm van stroom hoeft te voorzien. Deze batterijduur is echt een groot pluspunt. Het is echt fijn dat je gewoon een paar dagen lang op de laptop kan werken, zonder hem tussendoor te hoeven opladen.

Bij echt intensieve taken gaat de batterij wel iets sneller leeg, maar zelfs dan is het fijn dat je met deze workstation-laptop toch wel even vooruit kan als je onderweg bent. Hij gaat dan ook drie uur langer mee dan zijn voorganger.

Als je de laptop via de MagSafe 3-poort oplaadt, dan is de batterij vrij snel weer vol, maar je kan hem ook via USB-C opladen. Dat gaat niet net zo snel, maar dat betekent wel dat je een USB-C-oplader kan lenen van een andere laptop als je de MagSafe 3-lader bent vergeten.

Moet ik de Apple MacBook Pro (14 inch, 2023) kopen?

Swipe to scroll horizontally Apple MacBook Pro (14 inch, 2023) Categorie Opmerking Score Prijs Duurder dan zijn voorganger, maar natuurlijk ook krachtiger 4/5 Design Geen nieuw design, maar het scherm blijft echt perfect 5/5 Prestaties Levert geweldige prestaties, zelfs op de accu 5/5 Batterij Batterijduur van bijna 20 uur is enorm indrukwekkend 5/5

Koop hem als...

Je op zoek bent naar een workstation voor onderweg

De MacBook Pro (14 inch, 2023) is erg compact en is daarom ook gemakkelijker mee onderweg te nemen dan het 16-inch model, maar hij biedt wel (ongeveer) hetzelfde uitstekende prestatievermogen.

Je een lange batterijduur nodig hebt

Met een batterijduur van bijna 20 uur is de MacBook Pro (14 inch, 2023) echt een fantastische keuze voor mensen die op zoek zijn naar een laptop met een lange batterijduur.

Je een creatieve professional bent

De kracht van de MacBook Pro (14 inch, 2023) (in wat voor configuratie dan ook) is uitermate geschikt voor creatieve professionals die een laptop nodig hebben die intensieve taken aankan.

Koop hem niet als...

Je de kracht niet nodig hebt

Niet iedereen zal de kracht van de MacBook Pro (14 inch, 2023) echt optimaal benutten en er zijn zeker laptops te vinden met een betere prijs-kwaliteitverhouding.

Je liever een groter scherm wil

Als je denkt dat het 14-inch scherm voor jou toch iets te klein is, dan kan je misschien beter iets meer uitgeven voor het 16-inch model. Misschien scheelt dat ook niet zo heel veel geld als je anders een monitor zou kopen voor bij het 14-inch model.

Je al een MacBook Pro uit 2021 hebt

Er is niet echt een duidelijke reden om per se te upgraden naar dit nieuwe model als je al een MacBook Pro met een M1 Pro of een M1 Max hebt. Als je echt wil upgraden, kan je misschien toch beter nog even tot de volgende generatie wachten voor nog meer verbeteringen.

Apple MacBook Pro (14 inch, 2023) review: Overweeg ook

Swipe to scroll horizontally MacBook Pro M2 Pro (14 inch, 2023) MacBook Air M2 (2022) Dell XPS 13 Plus Prijs: 2.449 euro 1.518,85 euro 1.499 euro Processor: Apple M2 Pro (10-core) Apple M2 (8-core) Intel Core i7-1280P (14-core) Grafische kaart: Geïntegreerde 16-core GPU Geïntegreerde 10-core GPU Intel Iris Xe RAM: 16GB unified geheugen 8GB unified geheugen 16GB LPDDR5 Display: 14,2 inch, 3.024 x 1.964 Liquid Retina XDR display (mini-LED, 1.000 nits, breed P3-kleurengamma, ProMotion-technologie) 13,6 inch, 2.560 x 1.664 Liquid Retina display (backlit-LED, IPS, 500 nits, breed P3-kleurengamma) 13,4 inch, 3.456 x 2.160, 60Hz, OLED, Touch, anti-reflectie, 400 nits Opslag: 512GB 256GB 512GB Aansluitingen: 3x Thunderbolt 4 (USB-C), HDMI, SDXC-kaartlezer, 3,5 mm koptelefoonpoort, MagSafe 3-oplaadpoort 2x Thunderbolt 3 (USB-C), 3,5 mm koptelefoonpoort, MagSafe 3-oplaadpoort 2 x Thunderbolt 4 (USB-C) Connectiviteit: Wi-Fi 6e (802.11ax), Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 Camera: 1080p FaceTime HD-webcam 1080p FaceTime HD-webcam 720p, 30 FPS HD Gewicht: 1,6 kg 1,24 kg 1,26 kg Afmetingen: 313 x 221 x 16 mm 30,41 x 21,5 x 1,13 cm 29,54 x 19,91 x 1,52 cm

Als je aan de hand van onze Apple MacBook Pro (14 inch, 2023) review ook nog wat verder rond wil kijken, dan hebben we hieronder nog wat andere opties die je kan overwegen:

(opens in new tab) Apple MacBook Air (M2, 2022)

De MacBook Air uit 2022 is de opvolger van een van de beste laptops ooit. Dit is een stijlvolle laptop met een groter scherm en dezelfde fantastische batterijduur. Als je op zoek bent naar een MacBook, maar je niet de kracht van de 14-inch MacBook Pro nodig hebt, dan is dit de beste keuze. Lees meer: Apple MacBook Air (M2, 2022) review (opens in new tab)

(opens in new tab) Dell XPS 13 Plus

De Dell XPS 13 Plus heeft een ultradun en stijlvol design, een prachtig OLED-scherm en een geweldige geluidskwaliteit. Het is echt een luxueuze lichtgewicht laptop. Hij wordt wel erg snel heet en de touch bar is werkt ook een beetje onhandig. Lees meer: Dell XPS 13 Plus review

Zo hebben we de Apple MacBook Pro (14 inch, 2023) getest

We hebben de MacBook Pro (14 inch, 2023) twee weken lang getest

We hebben er 8K-video's op bewerkt en muziek op gemaakt

We hebben hem getest aan de hand van onze gebruikelijke benchmarks

Apple heeft ons de 14-inch MacBook Pro ongeveer een week na onze review van de 16-inch MacBook Pro toegestuurd. We kregen gelukkig genoeg tijd om deze laptop op veel verschillende manieren te testen gedurende een periode van twee weken.

We hebben hem getest bij het surfen op het web, bij het schrijven en uploaden van TechRadar-artikelen, bij het bewerken van 8K-video's in Adobe Premiere Pro en bij het maken van muziek met met behulp van MIDI-apparaten en externe instrumenten.

We hebben ook wat tv-series van Apple TV+ bekeken op het scherm van de 14-inch MacBook Pro We hebben tijdens onze testperiode de MacBook Pro (14 inch, 2023) dus kunnen testen in allerlei verschillende situaties. We hebben onze gebruikelijke benchmarks gebruikt, waardoor we inzicht kregen in het prestatievermogen van de laptop bij intensieve tests. De resultaten van die benchmarks konden we ook gebruiken om hem te vergelijken met andere laptops, waarop we dezelfde benchmarks hebben uitgevoerd.

