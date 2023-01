Apple MacBook Pro 13 inch (M2, 2022) review

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

De Apple MacBook Pro 13-inch (M2, 2022) wordt geleverd met Apple's nieuwste M2-chip en biedt uitstekende prestaties en een uitstekende batterijduur. Er is echter geen nieuw ontwerp, en met de nieuwe MacBook Air die hem op de hielen zit, voelt deze laptop in sommige opzichten een beetje overbodig.

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

Review in een notendop

De MacBook Pro 13-inch (M2, 2022) is een laptop van tegenstrijdigheden. Hij is revolutionair... maar speelt op safe. Spannend... maar een beetje saai. Het is een vreemde keuze... en het is ook volkomen logisch.

De prijs voor de MacBook Pro 13 inch met de M2-chip start bij 1.618,85 en daarmee blijft de prijs nagenoeg hetzelfde als de vorige editie.

Dit heeft wel natuurlijk een prijs, want de MacBook Pro 13-inch (M2, 2022) heeft hetzelfde ontwerp als het vorige model, en dus ook het model daarvoor. Als je van het uiterlijk van de oude MacBooks houdt, zal dit geen probleem zijn, maar door het gebrek aan nieuw design voelt het wel een beetje in de steek gelaten door Apple. Ook al is het een van de beste laptops die je op dit moment kunt kopen, zou dit de laatste MacBook Pro 13-inch kunnen zijn die we zullen zien?

Als dat het geval is, is het een mooie manier om te stoppen. De M2-chip levert hier goed werk en levert uitstekende prestaties, vooral op het gebied van videobewerking, en het dagelijks gebruik is opnieuw uitstekend, met meerdere programma's die tegelijkertijd draaien zonder dat de MacBook Pro 13-inch (M2, 2022) problemen ondervindt. Gedurende onze tijd met de laptop waren we onder de indruk van de stilte, met de ventilatoren die zelden aanslaan om de boel koel te houden.

(Image credit: Future)

Je kunt zelfs gamen op de MacBook Pro 13-inch (M2, 2022), en hoewel de prestaties niet kunnen tippen aan die van een speciale gaming-laptop, is het een spannende blik op een toekomst waarin Apple gamen op de Mac meer omarmt. Hopelijk zien we hier meer van als meer games naar de Mac komen. Games zoals Resident Evil Village en No Man's Sky worden ondersteund door de Metal 3 grafische API van de M2-chip. Hopelijk leidt dit tot meer ambitieuze en indrukwekkende games op M2 MacBooks.

Misschien wel ons favoriete aspect van de MacBook Pro 13-inch (M2, 2022) is de batterijduur. Met meer dan 15,5 uur is dit ongelooflijk indrukwekkend. Voor laptops die worden gebruikt voor intensieve workloads zoals videobewerking kijk je meestal naar een batterijduur die misschien net aan de acht uur komt.

Hij overtreft zelfs de vorige M1 MacBook Pro 13-inch, waaruit blijkt dat de M2 nog minder batterijvretend is dan zijn voorganger.

Maar ondanks al deze successen bestaat het gevoel dat de MacBook Pro 13-inch (M2, 2022) de laatste in zijn soort is. Niet alleen suggereert het uitblijven van een redesign een gebrek aan enthousiasme voor het product en misschien een manier om bestaande voorraad van eerdere modellen op te gebruiken, maar nu Apple er een gewoonte van maakt nieuwe MacBooks uit te brengen, wordt het steeds moeilijker om te zien waar de 13-inch MacBook Pro tussen past.

De MacBook Air (M2, 2022) heeft een nieuw ontwerp en een groter en helderder scherm en levert vergelijkbare prestaties dankzij dezelfde M2-chip, terwijl hij minder kost. Er lijkt weinig reden te zijn om de duurdere 13-inch MacBook Pro te nemen in plaats van de nieuwe MacBook Air. De standaardconfiguratie van de MacBook Air biedt een M2-chip met een 8-core GPU, dus voor grafisch intensieve taken zou de MacBook Pro het voordeel moeten hebben, hoewel je de MacBook Air kunt upgraden naar een M2-chip met dezelfde 10-core GPU als die in de MacBook Pro 13-inch.

Voor mensen die een krachtigere MacBook willen om op te werken, bieden de 14-inch MacBook en 16-inch MacBook Pro van vorig jaar een beter scherm, betere prestaties en meer poorten.

MacBook Pro 13-inch (M2, 2022) Prijs en beschikbaarheid

Begint bij 1.449 euro

Duurder dan zijn voorganger

De MacBook Pro 13 inch (2022) is te koop bij Apple zelf en natuurlijk de grote retailers. Terwijl de MacBook Pro 13 inch uit 2020 nog 1.449 euro kostte bij release, kost de 2022-versie 1.619 euro dus het is een stuk duurder.



Voor deze prijs krijg je 8GB RAM en 256GB SSD buiten de andere specificaties die hetzelfde zijn. Voor 1.849 euro krijg je een 512GB SSD.

(Image credit: Future)

Spec Sheet Dit is de 13-inch MacBook Pro (M2, 2022) configuratie die wij hebben getest: CPU: Apple M2 (8-core)

GPU: Geïntegreerde 10-core GPU

RAM: 16GB Unified LPDDR5

Display : 13,3 inch, 2,560 x 1,600 Retina display (backlit LED, IPS, 500 nits brightness, wide color P3 gamut)

Opslag: 1TB SSD

Poorten: 2x Thunderbolt 3 (USB-C), 3.5mm koptelefoonaansluiting

Connectiviteit: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0

Camera: 720p FaceTime HD webcam

Gewicht: 1,4 kg

Formaat: 30,41 x 21,24 x 1,56cm

Dus, de aankondiging van de M2 upgrade maakte velen van ons enthousiast. De laptop wordt geleverd met de genoemde specificaties (waarover later meer) en belooft betere prestaties.

Hij is ook goedkoper dan de MacBook Pro 14-inch (2021) en MacBook Pro 16-inch (2021), die bedoeld zijn voor high-end gebruikers die op zoek zijn naar krachtige werkstations. De M1 Pro en M1 Max zijn krachtiger dan de M2, hoewel ze momenteel worden geleverd met M1-chips. De MacBook Pro 13-inch (M2, 2022) is dus bedoeld als een betaalbaarder alternatief voor die MacBook Pro's, voor mensen die een krachtige laptop nodig hebben maar niet zulke zware taken hoeven uit te voeren.

Net als bij de vorige modellen zijn er ook bij de MacBook Pro 13-inch (M2, 2022) verschillende configuratiemogelijkheden, zoals uitbreiding van het geheugen tot 16 GB of 24 GB (een nieuwe keuze met de M2-chip) en uitbreiding van de opslag tot 2 TB. Het basismodel wordt geleverd met 256 GB, wat tegenwoordig een beetje aan de lage kant is, vooral voor werkstations die worden gebruikt voor creatieve professionals. Zij gebruiken vaak grote bestanden en daardoor is een grotere SSD erg nuttig. Naarmate je de specs verhoogt, begint de prijs van de MacBook Pro 13-inch (M2, 2022) echter behoorlijk te stijgen.

Score: 4/5

MacBook Pro 13-inch (M2, 2022): Design

Hetzelfde ontwerp als het vorige model

Touch Bar leeft voort!

Hoewel de upgrades binnenin de MacBook Pro 13-inch (M2, 2022) leuk zijn, is het aan de buitenkant een ander verhaal. In wezen is er niets veranderd aan het ontwerp, dus het model van dit jaar ziet er identiek uit als dat van twee jaar geleden. Misschien bevalt het huidige ontwerp iedereen, maar de MacBook Pro 13-inch (M2, 2022) voelt wel een beetje vreemd aan, aangezien de MacBook Air, de 24-inch iMac en de MacBook Pro 16-inch allemaal een nieuw ontwerp hebben gekregen.

Het gebrek aan aanpassingen aan het algemene ontwerp is verwarrend. Het betekent dat de MacBook Pro 13-inch de 720p FaceTime-webcam van de vorige modellen behoudt, terwijl bijna elke andere MacBook nu een 1080p-webcam heeft, inclusief de MacBook Air (M2, 2022).

De oude webcam betekent wel dat er geen storende notch in het scherm zit (iets wat sommige mensen vervelend vonden op de MacBook Pro's van vorig jaar, hoewel wij er nooit last van hebben gehad).

Dit betekent dat de MacBook Pro 13 inch (M2, 2022) ook de oude, dikke randen rond het scherm heeft, waardoor hij er een beetje gedateerd uitziet. De vernieuwde MacBook Air heeft dunnere randen, waardoor hij er moderner uitziet en Apple een groter scherm kan plaatsen zonder de laptops groter te maken.

Hoewel de MacBook Pro 13-inch (M2, 2022) en MacBook Air (M2, 2022) zogenaamd 13-inch laptops zijn, heeft de MacBook Air nu een groter scherm dan dat van de MacBook Pro, namelijk 13,6 inch tegenover 13,3 inch. We zitten nu in een vreemde situatie waarin de MacBook Air een beter scherm heeft dan de 13-inch MacBook Pro (samen met een betere webcam en microfoons), terwijl hij toch minder kost.

(Image credit: Future)

De MacBook Pro 13-inch (M2, 2022) is nog steeds voorzien van de Touch Bar, een dun scherm boven het toetsenbord met contextgevoelige knoppen.

Het is een verrassende toevoeging, aangezien de meeste mensen hadden verwacht dat Apple het zou afschaffen. De Touch Bar was niet bij iedereen geliefd en veel externe programma's schrapten de ondersteuning ervan. Nu elke andere MacBook-serie de Touch Bar schrapt, is het een nichefunctie geworden.

Natuurlijk valt er nog steeds veel te zeggen over het ontwerp van de MacBook Pro 13-inch (M2, 2022). Hij is solide gebouwd, het scherm blijft uitstekend en met de Touch ID-knop kun je snel en eenvoudig inloggen in macOS met je vingerafdruk. Die Apple flair en bouwkwaliteit zijn hier nog steeds duidelijk, en het blijft een van de dunste en lichtste pro-laptops die er zijn. Toch zijn er nog steeds maar twee Thunderbolt-poorten, en dat is erg weinig.

(Image credit: Future)

Score: 3/5

MacBook Pro 13-inch (M2, 2022) Prestaties

Behoorlijke verbetering ten opzichte van M1

Vrijwel geruisloos in gebruik

Benchmarks Dit is hoe de 13-inch MacBook Pro (M2, 2022) presteerde in onze benchmarks: Cinebench R23 CPU: Single-Core: 1.554; Multi-core: 8.722

Geekbench 5 Single-Core: 1.935; Multi-Core: 8.972

Handbrake: 54 fps

Blender Monster: 146; Junkshop: 70; Classroom: 68

Batterijduur (TechRadar filmtest): 15 uur en 31 minuten

De MacBook Pro 13-inch (M2, 2022) is het eerste Apple-apparaat met de gloednieuwe M2-chip van Apple. Hoewel het bedrijf heeft verduidelijkt dat de M1 Pro- en M1 Max-chips nog steeds het prestatievoordeel hebben, voornamelijk dankzij hun extra cores, betekent de M2 een behoorlijke sprong voorwaarts ten opzichte van de standaard M1.

De M2-chip heeft een 8-core CPU met vier efficiëntie- en prestatiekernen. De GPU van de M2 is een 10-core ontwerp, twee meer dan de GPU in de Apple M1 die de Apple MacBook Pro 13-inch (2020) aandrijft, en meer dan de M2-chip in het basismodel van de nieuwe MacBook Air.

Hij wordt ook geleverd met een 16-core neural engine die volgens Apple 40% sneller is dan de neural engine in de Apple M1, een boost naar 20 miljoen transistors en ondersteuning voor maximaal 24 GB unified memory, vergeleken met de 16 GB die de M1 maximaal ondersteunde.

(Image credit: Future)

In onze tests behaalde de M2 betere prestaties in single en multi-core CPU-tests, met een merkbare verbetering in multitasking.

Hij scoorde ook ongeveer twee keer zo goed als de Surface Laptop 4 met Intel's high-end, en nog relatief recente, Intel Core i7-1185G7.

We merkten al op dat Apple's overstap van Intel naar zijn eigen M1-chips een verstandige zet was, en met de M2 lijkt dat zo te blijven. De nieuwe chip levert schitterende prestaties in vergelijking met op Intel gebaseerde laptops van ongeveer dezelfde prijs.

Benchmarks vertellen slechts een deel van het verhaal, maar het goede nieuws is dat de laptop uitstekend presteerde in ons dagelijks gebruik. macOS Monterey (macOS Ventura komt later, en de MacBook Pro krijgt een gratis upgrade) voelde snel en responsief aan, en de verschillende programma's die we testten, waaronder Safari, Chrome, Final Cut Pro en GarageBand, laadden snel en draaiden goed, zelfs als we een paar programma's tegelijk hadden lopen.

Toen de M1 op de markt kwam, kwam Apple met een geweldig tool genaamd Rosetta 2. Met deze tool konden programma's die gebouwd waren voor Intel-hardware draaien op de nieuwe Apple-chip. Sindsdien draaien veel programma's rechtstreeks op M1- en M2-hardware, wat een veel soepelere ervaring oplevert.

De nieuwe MacBook Pro 13-inch (M2, 2022) is nog steeds indrukwekkend wat betreft de video's, want hij kan met gemak meerdere 8K-videostreams tegelijk aan. Het vorige model was hier ook sterk in, en tenzij je zeer intensieve workloads uitvoert, zie je misschien geen enorm verschil als je de nieuwere versie hebt.

Dat is tenzij je gaat voor 24GB unified memory. De M1 had maximaal 16 GB, en deze boost zou je een veel betere ervaring moeten geven bij multitasking. Omdat het verenigd geheugen is, kan het niet alleen worden gebruikt als systeemgeheugen, maar het kan ook worden gebruikt door de GPU. Dit betekent dat het zal kunnen werken met veel intensievere en complexere grafische projecten.

(Image credit: Future)

De M2 heeft ook meer geheugenbandbreedte, die nu 100GB/s is (vergeleken met 68GB/s), dus zelfs als je een 8GB of 16GB versie krijgt, zal het sneller geheugen hebben dan dezelfde hoeveelheid met een M1 systeem.

Dat extra geheugen zou ook moeten helpen bij het gamen. Normaal gesproken zou je van een MacBook niet veel op het gebied van games verwachten, maar Apple benadrukt nogmaals de gaming mogelijkheden tijdens WWDC 2022.

In Shadow of the Tomb Raider, toch een grafisch indrukwekkend spel, haalde we 29fps (frames per seconde) op de hoogste settings. Niemand wordt al te vrolijk van 'slechts' 29 fps, maar het is dus wel mogelijk om te gamen op de MacBook Pro.



Gamers op de pc zijn toch wel een minimale fps van 60 gewend, dus met 29 fps ga je niemand overhalen om over te stappen naar Apple. De MacBook Pro gebruikt de geïntegreerde grafische kaart om games te draaien in tegenstelling tot veel gaminglaptops die ook nog een extra grafische kaart hebben die volledig gericht is op het draaien van zware AAA-games zoals Elden Ring, maar ook zware maar meer niche games zoals de WW1-shooter Isonzo.



Over het algemeen raden wij gebruikers van de MacBook Pro aan om voornamelijk kleinere Indie-games te draaien. Het aanbod is gigantisch, dus je gaat echt wel een fantastische game vinden die ook daadwerkelijk heerlijk draait op de MacBook. Battlefield 2042 wordt hem dus niet, maar dat spel draait dan ook nergens soepel.

De MacBook Pro 13-inch (M2, 2022) die we hebben getest, had 16 GB RAM, dus we konden niet testen hoeveel invloed 24 GB heeft, maar het verschil zou aanzienlijk moeten zijn voor veeleisende projecten. Voor de meeste mensen zou 16GB voldoende moeten zijn, terwijl de 8GB-configuratie tegenwoordig een beetje te beperkt aanvoelt.

MacBooks blijven voor gebruikers onmogelijk om de componenten zelf te upgraden, dus je zit vast aan de configuratie die je koopt. Met dat in gedachten, raden we aan om de meeste hoeveelheid geheugen (en opslag) te kopen die je je kunt veroorloven.

(Image credit: Future)

Over het geheel genomen zijn de prestaties zeer goed en een behoorlijke stap vooruit ten opzichte van de M1 MacBook Pro 13-inch, maar in de praktijk zullen de meeste mensen niet een gigantisch verschil op.

Een belangrijk verschil met de vorige modellen is dat de MacBook Air geen ventilatoren heeft, terwijl de MacBook Pro 13-inch (M2, 2022) wel ventilatoren heeft. Hierdoor kan de MacBook Pro langer harder werken zonder oververhitting, waardoor hij taken kan uitvoeren die bij de MacBook Air langer duren vanwege potentiële oververhitting.

Tijdens onze tests leek de ventilator echter niet of nauwelijks aan te slaan. Dit betekent dat de MacBook Pro 13-inch (M2, 2022) bijna helemaal stil is tijdens het gebruik. Het betekent echter ook dat er niet al te veel momenten zijn waarop de ventilatoren van de MacBook Pro 13-inch (M2, 2022) ervoor zorgen dat de laptop het beter doet dan de MacBook Air.

Score 4,5/5

MacBook Pro 13-inch (M2, 2022) review: Batterijduur

Erg lange batterijduur

Laadt snel op

De M1-chip verbruikte indrukwekkend weinig stroom, waardoor de nieuwe generatie MacBooks met deze chip uitstekende prestaties leverde en de batterij langer meeging dan die van veel Windows-concurrenten.

Toen de M2 werd aangekondigd, samen met de nieuwe MacBook Pro 13-inch, wees Apple erop dat hij nog efficiënter was en naar eigen zeggen 18% meer CPU-prestaties leverde bij een vergelijkbaar stroomverbruik.

In onze batterijtest, waarbij een 1080p-video werd afgespeeld tot de batterij leeg was, hield de MacBook Pro 13-inch (M2, 2022) het maar liefst 15 uur en 31 minuten vol, bijna twee uur langer dan de M1 MacBook Pro 13-inch.

Ter vergelijking: de laatste MacBook Pro met een Intel-processor, de MacBook Pro (13-inch, 2020), scoorde slechts acht uur en 31 minuten in dezelfde test, wat duidelijk maakt hoe goed de M2 is.

Apple heeft ook de stroomadapter verbeterd en biedt nu 67W in plaats van 61W, waardoor de batterij iets sneller wordt opgeladen. Er zit geen MagSafe-lader bij, zoals bij de nieuwe MacBook Air of de MacBook Pro's van vorig jaar, een ander offer dat is gebracht omdat de MacBook Pro 13-inch (M2, 2022) het oudere ontwerp behoudt.

Batterij: 5/5

Moet je de MacBook Pro 13-inch (M2, 2022) kopen?

(Image credit: Future)

Score

Swipe to scroll horizontally Apple MacBook Pro 13-inch (M2, 2022) Attributes Notes Rating Prijs De prijs blijft gelijk aan die van het vorige model, waarmee het de goedkoopste MacBook Pro is. 4/5 Design Er is geen nieuw ontwerp, wat jammer is. Toch is het degelijk gebouwd, maar het ziet er gedateerd uit. 3/5 Prestaties De M2 chip levert uitstekende prestaties, en is vrijwel geluidloos tijdens gebruik. 4,5/5 Batterijduur Met 15 uur en 30 minuten heeft deze laptop een fantastische batterijduur die veel van de concurrentie overtreft. 5/5

Koop hem als…

Je een batterij wilt die de hele dag meegaat

De batterij van de nieuwe MacBook Pro 13-inch is uitstekend, en zou gemakkelijk een hele werkdag moeten meegaan, afhankelijk van de taken die je uitvoert.

Je de M2-chip wilt

De MacBook Pro 13-inch (M2, 2022) was het eerste apparaat met de M2-chip van Apple, dus als je de 'eerste' MacBook wilt uitproberen dan is dit de laptop voor jou.

Je nog steeds de Touch Bar gebruikt

Dit model heeft nog steeds de Touch Bar, dus als je deze functie vaak gebruikt en het verlies ervan op andere MacBooks betreurt, zul je blij zijn dat hij er nog is.

Koop hem niet als…

Je een nieuw design wilt

In tegenstelling tot de meeste andere Macs en MacBooks van Apple heeft de MacBook Pro 13-inch (M2, 2022) geen nieuw ontwerp gekregen.

Je een 1080p webcam wilt

Omdat er geen sprake is van een redesign, betekent dit dat de MacBook Pro 13-inch (M2, 2022) ook de nieuwe 1080p-webcam mist en blijft steken bij de steeds meer verouderde 720p-webcam van eerdere modellen.

Je een gaming laptop wilt

Er zit vooruitgang in, maar voor een echte game-ervaring hoef je niet bij Apple te zijn.

First reviewed June 2022