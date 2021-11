MacBook Pro 16 inch (2021) review

De MacBook Pro 16 inch (2021) is een van de beste laptops die creatievelingen kunnen kopen. Dat komt door de briljante prestaties, prachtige scherm en lange batterijduur. Hij is wel groot en aan de zware kant, waardoor het 14 inch-model mogelijk de betere koop is. Of je moet per se een groter scherm en de beste batterijduur in huis willen hebben.

De MacBook Pro 16 inch (2021) is Apple's vlaggenschip voor professionele laptops. Hij is samen uit de doeken gedaan met de MacBook Pro 14 inch (2021). De opvolger van de MacBook Pro 16 inch (2019) biedt enkele fantastische nieuwe features en een vernieuwd design. De 2021-Pro biedt ook prestaties aan die zeer indrukwekkend zijn, maar niet iedereen nodig heeft.

Buiten het schermformaat, de resolutie en batterijduur, is de Apple MacBook Pro 16 inch (2021) zeer gelijk aan de kleinere MacBook Pro 14 inch (2021). Hij biedt dezelfde hardware (de keuze uit Apple's M1 Pro- of M1 Max-chips), met vrij gelijke prestaties.

Het komt niet als een verrassing dat de MacBook Pro 16 inch (2021) het duurste van de twee is. De adviesprijs bedraagt 2.749 euro voor het instapmodel met M1 Pro-chipset met een 10-core CPU en 16-core GPU, met 16GB centraal geheugen en 512GB SSD-opslag.

Wil je upgraden naar de krachtigere M1 Max-chipset, met 10-core CPU, 32-core GPU, 32GB centraal geheugen en 1TB SSD-opslag? Dan ben je 3.849 euro kwijt.

Specificaties Dit is de configuratie van de MacBook Pro 16 inch (2021) die TechRadar heeft getest voor de review: Processor: Apple M1 Pro (10 cores)

Grafische kaart: Geïntegreerde GPU (16 cores)

RAM: 32GB

Scherm: 16,2 inch, 3.456 x 2.234 Liquid Retina XDR-display (mini-LED, 1.000 nits helderheid, Wide Color P3, ProMotion-technologie)

Opslag: 512GB SSD

Poorten: 3x Thunderbolt 4 (USB-C), HDMI, SDXC-kaartslot, koptelefooningang, MagSafe 3

Connectiviteit: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0

Camera: 1080p FaceTime HD webcam

Gewicht: 2,1 kilogram

Afmetingen: 35,57 x 24,81 x 1,68 cm (B x D x H)

De MacBook Pro 14 inch (2021) is een stukje betaalbaarder met een startprijs van 2.249 euro. Deze M1 Pro-chip is echter niet zo krachtig, met een 8-core CPU en 14-core GPU. De krachtigere variant met 10-core CPU, 16-core GPU M1 Pro-chip, 16GB centraal geheugen en 1TB SSD-opslag kost 2.749 euro.

Beide MacBook-modellen kunnen aangepast worden qua specificaties, zodat je de best mogelijke setup kunt instellen voor jouw situatie.

Design

De MacBook Pro 16 inch (2021) is voorzien van een nieuw design. Er is nu een Liquid Retina XDR-display aanwezig met mini-LED-technologie. De laptop biedt 1.000 nits constante helderheid en is zelfs in staat om 1.600 nits aan piekhelderheid te bieden. De contrastverhouding bedraagt 1.000.000:1.

Dankzij ondersteuning voor het DCI-P3 kleurgamma en 1 miljard kleuren is het een genot om te kijken naar het display. Misschien nog wel de beste functie is dat het display 120Hz ondersteunt, waardoor beelden er zeer vloeiend uitzien (zeker in vergelijking met reguliere 60Hz displays).

Doordat de randen rondom het scherm slanker zijn geworden, heeft de 2021-MacBook een moderner uiterlijk. Ook is het schermformaat afgeslankt van 16,2 naar 16 inch in vergelijking met voorgaande modellen. De resolutie bedraagt 3.546 x 2.234 pixels en biedt in totaal 7,7 miljoen pixels aan, en dat is volgens Apple het meeste ooit in een MacBook.

Dit is een degelijke upgrade ten opzichte van het 2019-model, wat uitgerust is met een Retina-display met backlit-LED, 1.000 nits constante helderheid en 1.600 nits piekhelderheid, ondersteuning voor DCI-P3 kleurgamma en een resolutie van 3.072 x 1920 pixels.

De 14 inch MacBook Pro kent onderaan de streep eenzelfde pixeldichtheid van 254 pixels per inch. De beeldkwaliteit is dus op papier net zo goed.

Hoewel het grotere scherm makkelijker werken is voor de meesten, zorgt dit ook voor grotere afmetingen voor de behuizing. Met afmetingen van 35,57 x 24,81 x 1,68 centimeter is het 2021-model van de MacBook Pro 16 inch min of meer vergelijkbaar met die van 2019 (35,79 x 24,59 x 1,62 centimeter). Vergis je echter niet: het 2019-model wordt ook gezien als een grote, zware laptop. Het gewicht van beide laptops is met 2,2 kilogram gelijk, mits je voor het M1 Max-model gaat. De M1 Pro-versie is iets lichter met 2,1 kilogram.

Als je op zoek bent naar een slanke, lichtgewicht laptop, dan ben je waarschijnlijk beter af met de MacBook Air (M1, 2020). Hoewel de prestaties van dit model onderdoen voor de Pro, is hij nog altijd krachtig en bovendien kleiner, lichter en veel goedkoper. Voor veel consumenten is laatstgenoemde een verstandigere investering.

Door het formaat van de MacBook Pro 16 inch (2021) voelt hij niet zo indrukwekkend aan als het 14 inch-model. Laatstgenoemde biedt namelijk min of meer dezelfde prestaties aan in een veel compacter en draagbaar geheel. Dat klinkt misschien oneerlijk ten opzichte van de MacBook Pro 16 inch (2021), maar er is iets bijzonders aan het feit dat Apple net zoveel power in een kleinere behuizing heeft weten te stoppen.

Dat gezegd hebbende: een grotere laptop heeft zo zijn voordelen. De meest welkome vernieuwing is de toevoeging van extra poorten, iets wat veel mensen met modellen van de afgelopen jaren hebben moeten missen. Apple hield het vaak bij slechts USB-C poorten.

Net als het 14 inch-model is de nieuwe MacBook Pro 16 inch (2021) uitgerust met drie Thunderbolt 4-poorten, 1 HDMI-poort, een SDXC-kaartslot en een MagSafe 3-poort. Daarnaast mogen het Magic Keyboard, Touch ID, Force Touch-trackpad en de140W USB-C adapter niet vergeten worden (opladen kan nog altijd via USB-C als je dat prefereert). Er is ook een koptelefooningang aanwezig.

We zijn erg blij dat Apple heeft geluisterd naar de feedback en meer poorten aanbiedt op het ultieme vlaggenschip. Fotografen kunnen hun geheugenkaart direct in de laptop aansluiten, en bij het geven van presentaties kan de laptop direct aangesloten worden aan de tv of een projector via de HDMI-poort.

Een discutabele designkeuze is de toevoeging van een notch boven het display, waar de webcam in verwerkt zit. Er zijn inmiddels al apps uit om de notch te verbergen, mocht je geen fan hiervan zijn.

Een dealbreaker is de inkeping naar onze mening niet. Je krijgt meer scherm tot je beschikking, aangezien de menubalk nu iets hoger zit (door de smallere randen). Ook zie je in de volledig schermmodus geen inkeping; de randen worden zwart gemaakt. Volgens Apple is de notch nodig, omdat de webcam is geüpgraded (was eerst 720p, nu 1080p).

Ook zijn de randen rondom het display smaller. De menubalk zit nu ook naast de notch, in plaats van onder de volledige schermrand. Zo heb je meer bruikbaar schermoppervlak tot je beschikking.

Prestaties

Benchmarks Zo presteerde de Apple MacBook Pro 16 inch (2021) in onze benchmarktests: Cinebench R23 CPU: Single-Core: 1.519; Multi-Core: 12.084

Geekbench 5 Single-Core: 1.738; Multi-Core: 11.838

Batterijduur (TechRadar filmtest): 18 uur en 48 minuten

De MacBook Pro 16 inch (2021) is een genot om te gebruiken. De laptop draait macOS 12 Monterey uit de doos en voelt snel en responsief aan. De M1 Pro-chip onder de motorkap verricht uitstekend werk met alle zware taken die we ernaar toegooien.

Onder de zware taken vallen onder meer het bewerken van 8K-video's in Final Cut Pro, het spelen met complexe muziekprojecten in Logic Pro en het real-time bijschaven van 3D-modellen en animaties. Het feit dat de MacBook Pro 16 inch (2021) dit alles zelfs op batterijvoeding moeiteloos aankan, vinden we indrukwekkend.

Ons reviewmodel van de MacBook Pro 16 inch (2021) beschikt over dezelfde specificaties als het 14 inch-model. De prestaties in de benchmarks zijn behoorlijk gelijk te noemen, waardoor het voor een groot deel ook neerkomt op je persoonlijke voorkeur welk formaat jij liever gebruikt.

De M1 Max-chipset hebben we helaas nog niet kunnen testen, maar dat hopen we snel te kunnen doen. Te zijner tijd zullen we deze review dan ook updaten. Deze chipset moet nog betere prestaties op de mat leggen, zeker wanneer het aankomt op grafische taken. De 16 inch MacBook Pro (2021) geniet tevens van een exclusieve High Power Mode, om de prestaties naar een nog hoger niveau te tillen.

Voor de meeste creatieve taken is de MacBook Pro 16 inch (2021) met M1 Pro-chip meer dan krachtig genoeg. Het is indrukwekkend om een laptop met desktopprestaties in handen te hebben. Hoewel hij niet zo draagbaar is als het 14 inch-model, blijft het een laptop die je redelijk comfortabel met je mee kunt dragen.

Net als bij het 14 inch-model is het scherm van de MacBook Pro 16 inch (2021) verbazingwekkend te noemen, en het grotere formaat is ook comfortabeler om op te werken. Beelden zien er scherp en levendig uit, en de kleuren en helderheidsniveaus zijn indrukwekkend. Dit is veruit het beste scherm wat je op het moment van schrijven in huis kunt halen op laptopgebied. Er zijn schermen met een hogere resolutie, maar het mini-LED-display en adaptieve verversingssnelheid van de Pro Motion-technologie zorgen ervoor dat alles er op zijn best uitziet.

De webcam is eveneens excellent te noemen, met heldere en strakke visuals. Vandaag de dag is het hebben van een goede webcam een basisbehoefte, aangezien we veel meer online meetings houden dan voorheen. Ook de ingebouwde microfoons zijn van 'studiokwaliteit' en verrichten uitstekend werk.

Batterij

De batterijduur van de MacBook Pro 16 inch (2021) is behoorlijk verbeterd. Apple claimt dat de laptop tot wel 21 uur video's kan afspelen, wat 10 uur langer is dan de MacBook Pro 16 inch (2019). Het bedrijf belooft tevens dat de laptop het tot 14 uur volhoudt als je draadloos op het web browset, wat we interpreteren als casual tot matig gebruik.

In onze benchmarktests spelen we een 1080p-video af totdat de batterij leeg is. De MacBook Pro 16 inch (2021) houdt het dan 18 uur en 48 minuten vol. Dat is zeer indrukwekkend, en bijna 3 uur langer van de ook al indrukwekkende MacBook Pro 14 inch (2021).

De grotere behuizing van de 16 inch MacBook Pro zorgt ervoor dat Apple een grotere batterij erin heeft kunnen stoppen, en dat merk je. We konden met gemak een volledige werkdag overleven op batterijvoeding. Het is extra mooi dat de prestaties niet beperkt voelen zonder aangesloten te zijn op de adapter. Dit is de eerste professionele laptop die je een hele werkdag serieuze taken kunt laten uitvoeren, zonder dat de adapter daarbij te pas komt.

Het grotere formaat is iets wat menigeen waarschijnlijk door de vingers ziet in ruil voor een nog betere batterijduur vergeleken met de MacBook Pro 14 inch (2021).

Moet ik de MacBook Pro 16 inch (2021) kopen?

Koop hem als...

Je een portable werkstation nodig hebt De MacBook Pro 16 inch (2021) is niet zo draagbaar als zijn 14 inch-broertje, maar nog altijd prima mee te sjouwen. Geniet van desktopprestaties in een handzame vormfactor, met tevens voldoende poorten.

Je een sterke batterijduur eist De MacBook Pro 16 inch (2021) kent een serieus indrukwekkende batterijduur. Je kunt de gehele werkdag veeleisende taken uitvoeren, zonder dat je terug moet grijpen naar de adapter.

Je het beste laptopscherm zoekt Het display van de MacBook Pro 16 inch (2021) is op het moment van schrijven het beste op de laptopmarkt.

Koop hem niet als...

Je een slanke, lichtgewicht laptop zoekt De MacBook Pro 16 inch (2021) is niet de slankste laptop op de markt. Hij is groot en log, maar biedt wel heel veel power en een groot, mooi display.

Je niet zoveel prestatiekracht nodig hebt De MacBook Pro 16 inch (2021) is een ontzettend krachtige laptop, zeker wanneer je de M1 Max in huis haalt, maar lang niet iedereen heeft al deze power nodig.