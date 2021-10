Apple M1 Pro en M1 Max: alles wat we weten over de nieuwe Apple-chips

Apple heeft eindelijk de nieuwe Apple M1 Pro en Apple M1 Max aangekondigd. We dachten op voorhand dat de nieuwe chipset van Apple de M1X-chip zou heten. Volgens Apple is het voor het eerst dat een fabrikant een SoC (system-on-a-chip) voor een Pro-laptop heeft ontwikkeld.

De Apple MacBook Pro 14 inch (2021) en MacBook Pro 16 inch (2021) zijn tijdens het Apple Event op 18 oktober uit de doeken gedaan. De nieuwe Apple-computers zijn voorzien van de nieuwe M1 Pro- en M1 Max-chipsets. Naast de nieuwe laptops zijn ook de AirPods 3 officieel onthuld.

De nieuwe chipsets leveren maximaal 32GB aan RAM-geheugen en beschikken over een indrukwekkend snelle geheugenbandbreedte. In combinatie met het ontwerp met 10-cores moet het erg krachtige prestaties leveren.

De nieuwe chips zijn snel beschikbaar, maar het is nog niet duidelijke welke laptops ondersteund worden. Apple beweert dat de M1 Pro- en M1 Max-chips onder de meest krachtige chipsets voor Pro-laptops vallen. Dit moeten we uiteraard nog testen, maar het klinkt in elk geval veelbelovend.

(Image credit: Apple)

Apple M1 Pro en M1 Max: prijs en releasedatum

We hadden bij de komt van de nieuwe MacBook Pro's aanvankelijk maar één processor verwacht: de M1X-chip. Uiteindelijk zijn er maar liefst twee chips verschenen: de M1 Pro en M1 Max.

De MacBook Pro 14 inch (M1 Pro) is verkrijgbaar vanaf 2.249 euro, terwijl de 16 inch MacBook Pro (M1 Pro) minstens 2.749 euro kost. De configuraties met M1 Max-chip zijn nog prijziger. Je bent dan minstens 3.209 euro kwijt voor de 14 inch variant. De 16 inch versie met M1 Max-chip is verkrijgbaar vanaf 3.439 euro.

Beide laptops zijn per direct beschikbaar om vooruit te bestellen. Tussen 10 november en 17 november worden de apparaten verscheept, als we de Apple Store mogen geloven.

Het is niet mogelijk om de Apple M1 Pro of M1 Max los te kopen, aangezien ze bij de nieuwe MacBook Pro's horen. Het is wel mogelijk dat andere Apple-computers ook met deze chipset komen.

Specs en prestaties

(Image credit: Apple)

De Apple M1-chip uit 2020 is al een steengoede processor, aangezien het in staat is om erg krachtige prestaties te leveren, zonder al te veel energie te vergen. Dit resulteert onder meer in een indrukwekkende batterijduur in zowel de MacBook Air (2020) en de 13 inch MacBook Pro (2020). Het lijkt erop dat Apple ditzelfde principe naar de nieuwe MacBook Pro's wil brengen.

De M1 Pro betreft een chip met tien cores, wat er slechts twee meer zijn dan de originele M1-chip. Het biedt echter een dubbele hoeveelheid high-performance cores aan. Er zijn namelijk acht high-performance cores en 2 efficiency cores aanwezig. De originele M1-chip had vier efficiency cores. De M1 Pro moet dus véél sneller zijn dan de M1. Het is echter mogelijk dat de batterijduur hier iets onder zal leiden.

Volgens Apple moeten de nieuwe M1 Pro-chipset zeventig procent betere processorprestaties bieden dan de originele M1-chip. Ook de grafische kaart krijgt een boost. Je mag rekenen op 2.048 EU's (Execution Units), wat flink wat meer is ten opzichte van de 128 EU's in de originele chip. Apple heeft echter niets vermeld over de kloksnelheid van de GPU van de M1 Pro. Als we zelf wat rekenen, verwachten dat deze geklokt is op 1,26GHz, wat erg indrukwekkend is voor een 30W GPU (laag vermogen), vooral met zoveel cores.

De nieuwe M1 Max-chip zal echter nóg krachtiger zijn. De GPU beschikt over 32 cores, waardoor je 4.096 EU's krijgt. We denken dat deze nog hoger geklokt wordt, aangezien Apple stelt dat er tot 50W gebruikt wordt, maar het soortgelijke prestaties biedt als een high-end grafische kaart zoals de MSI GE76 Raider.

Er is extra RAM-geheugen mogelijk met de komst van de nieuwe processors. De M1-chip biedt ruimte voor 16GB RAM. Voor casual gebruikers is dat meer dan voldoende, maar creatieve professionals hebben mogelijk meer geheugen nodig. De M1 Pro biedt tot 32GB aan centraal geheugen, terwijl de M1 Max maar liefst 64GB RAM-geheugen kan bieden. Voor apps als Final Cut Pro en Blender moet je dus genoeg om handen hebben.

Het extra geheugen is slechts een deel van het verhaal. Apple heeft de geheugenbandbreedte namelijk ook enorm versterkt. De M1 Pro-chip biedt 200GB/s aan bandbreedte, wat belangrijk is voor creatieve doeleinden.

De M1 Max is echter de kers op de taart, met het dubbele aan geheugenbandbreedte: 400GB/s. Het klinkt als een kleine verbetering, maar voor het bewerken van video's van hoge kwaliteit of grote projecten in Blender helpt deze extra bandbreedte je GPU om informatie heel wat sneller te laden.

Apple beweert dat de nieuwe MacBook Pro net zo snel is als de Razer Blade 15, maar de helft minder energie consumeert. Dat is een interessante bewering. Of het klopt, kunnen we pas zeggen nadat we zelf met de nieuwe laptops aan de slag zijn geweest.