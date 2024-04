Kijk uit Intel! AMD Zen 5 CPU's zijn misschien bijna klaar

AMD’s Zen 5-processors zullen misschien eerder dan verwacht arriveren. Tenminste, nieuwe informatie heeft ons hoop gegeven dat de next-gen chips er inderdaad binnenkort aankomen. De bekende hardware-leaker HXL bracht ons dit nieuws via Twitter (X). De leaker wees hiervoor naar een nieuwe BIOS-update van ASUS.

De firmware-update voor het ASUS ROG Crosshair- en Strix X670E-moederbord beschikt over de nieuwe AGESA-versie 1.1.7.0 en dit zorgt voor ondersteuning voor Zen 5-processors. Deze processors zijn de next-gen desktop–chips van AMD en zullen misschien behoren tot de Ryzen 8000- of 9000-serie (de geruchten hebben nog niet aangegeven welke het meest waarschijnlijk is, maar wij gokken op de 9000-serie).

Aangezien er nu dus al ondersteuning in de BIOS is verschenen, zijn de Zen 5-processors misschien dichterbij dan verwacht. ASUS zou dit onderdeel van de BIOS waarschijnlijk nog niet geüpdatet hebben als de CPU's nog ver weg waren.

Tenminste, daar gaan we nu vanuit, maar zoals altijd raden we je aan om dit met een korreltje zout te nemen. Wat verder ook het benoemen waard is, is dat deze firmware ondersteuning toevoegt voor maximaal 256 GB DDR5 RAM. Bereid je echter maar wel voor op een flink hoge prijs als je 256 GB RAM wil toevoegen aan je pc.

Hoe snel verschijnt Zen 5?

Deze nieuwe firmware zit nog in bèta en het is dus ook nog een vroege versie die allerlei veranderingen met zich meebrengt. Veel gebruikers kunnen misschien voor nu dus ook beter nog maar even wachten met updaten. Voor nu is het vooral interessant dat deze firmware hint naar het idee dat Zen 5-chips misschien wel eens eerder dan verwacht een plaats op onze lijst van de beste processoren kan krijgen.

Hoe snel kunnen we ze dan verwachten? AMD heeft recentelijk bevestigd dat Zen 5 volgens de planning in de tweede helft van 2024 zal arriveren. Misschien is er dus hoop voor een debuut in het derde kwartaal. Een paar maanden geleden hoorden we al geruchten die suggereerden dan de massaproductie voor de next-gen Ryzen CPU's van start was gegaan. Andere geruchten hintten niet alleen naar een debuut in Q3, maar specifiek ook naar een vroeg debuut (misschien al in juli, maar zelfs juni werd niet zo lang geleden genoemd).

Aan de andere kant hebben we echter ook geruchten gehoord dat de massaproductie van Zen 5 pas van start zal gaan in Q3 en dat wijst dus eerder op een release in Q4. Ook dat is natuurlijk nog een realistische optie.

Het is dus niet per se onrealistisch dat Zen 5 binnenkort zal worden gelanceerd, maar het is ook nog niet zeker. Deze actie van ASUS lijkt echter wel aan te geven dat er in ieder geval vooruitgang is. We verwachten ook dat we nog wel iets meer over de aankomende Zen 5-processors zullen horen tijdens Computex in juni. Dat zal waarschijnlijk echter vooral om de onthulling van de volgende generatie van Ryzen gaan.

Wat vooral interessant is aan het idee dat we Zen 5 misschien al snel in handen kunnen krijgen, is dat Intels Arrow Lake-processors misschien pas tegen het einde van 2024 zullen arriveren, of zelfs pas in begin 2025. Als een ander recent gerucht accuraat is en de race tussen de next-gen CPU's inderdaad zo zal verlopen, dan is dit misschien slecht nieuws voor Intel.

Intel kan niet al te lang leunen op zijn Raptor Lake Refresh-chips, die maar een kleine verbetering waren ten opzichte van de Raptor Lake-chips, om het op te nemen tegen Zen 5. Die chips zullen dan namelijk ongetwijfeld vrij snel verslagen worden op het gebied van prestaties. Waarschijnlijk volgen er ook nog Zen 5 X3D-processors met 3D V-Cache nadat eerst de standaard desktop-processors verschijnen en daar moet Intel ook nog maar mee weten te concurreren (misschien al vroeg in 2025).

