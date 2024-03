Apple's M4-chips verschijnen misschien begin 2025 al

Eerder deze maand claimde de bekende Apple-leaker Mark Gurman al dat een M4 MacBook Pro al formeel in ontwikkeling was en nu weten we misschien ook ongeveer wanneer die nieuwe M4-chip zijn debuut zal maken.

Een nieuwe 'verwachte roadmap', gemaakt door het marktanalysebedrijf Canalys, geeft aan dat Apple's nieuwe chip in het eerste kwartaal van 2025 al kan arriveren. Die roadmap is bedoeld om bedrijven een beetje een idee te geven van waar hun concurrentie mee bezig zal zijn de komende jaren en deze roadmap voorspelt nu dus ook wanneer we Apple's M4-chip kunnen verwachten (en ook de toekomstige processoren van Intel, AMD en Qualcomm).

(Image credit: Canalys)

Canalys gelooft dat deze nieuwe M4-processor voorzien zal zijn van nieuwe AI-features en als zijn verwachte tijdlijn blijkt te kloppen (we moeten dit natuurlijk altijd met een korreltje zout nemen), dan zullen alle vier de grote chipfabrikanten rond dezelfde tijd hun nieuwe chips uitbrengen. Het eerste kwartaal van 2025 kan dus erg druk worden.

Is dit niet iets te snel?

Wij waren al enthousiast over het nieuws dat er een M4 MacBook Pro in ontwikkeling zou zijn, maar nu er ook een mogelijke releaseperiode bekend is, is het lastig om niet meteen te hoge verwachtingen te hebben.

Tussen de M1-, M2- en M3-chips zat steeds ongeveer anderhalf jaar en het lijkt ons ook waarschijnlijk dat Apple weer ongeveer dezelfde hoeveelheid tijd tussen de M3 en M4 zal aanhouden. Zelfs zonder deze roadmap van Canalys was het dus al erg waarschijnlijk dat de nieuwe chips ergens begin volgend jaar zouden verschijnen.

Het idee van een Apple-chip met AI-features is erg interessant, maar anderhalf jaar tussen lanceringen is niet heel erg veel. Als je bijvoorbeeld op zoek was naar de krachtigste laptop voor jouw doeleinden en je pas net een M3 MacBook Pro hebt gekocht, dan voelt het niet geweldig als er volgend jaar alweer een krachtigere chip verschijnt (met eventueel dit keer dus allerlei nieuwe AI-features). Dit is ook niets nieuws voor Apple, want de 15-inch M2 MacBook Air kwam bijvoorbeeld ook een paar maanden voor de onthulling van de M3-chip uit.

De overproductie van technologie en de verspilling die komt kijken bij de manier waarop we technologie gebruiken (en vervolgens weer afdanken) creëert een hele hoop e-waste en dat zorgt op de lange termijn natuurlijk ook voor milieuproblemen. Het voelt dus ook wel een beetje overbodig om elk anderhalf jaar nieuwe high-end processors te maken voor meerdere productlijnen.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan om dagelijks het laatste nieuws, recensies, opinies, analyses, deals en meer uit de technische wereld te ontvangen. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Nou loopt Apple natuurlijk wel achter op sommige concurrenten als het gaat om processors met AI-mogelijkheden (zoals Intel met zijn Core Ultra-chips), maar laten we eerlijk zijn: Apple zou zich toch altijd pas als laatste aan dit soort dingen wagen. Dit bedrijf wacht vrijwel altijd eerst de strijd tussen andere bedrijven af als het gaat om nieuwe technologie, voordat het vervolgens zelf een verfijnder product introduceert. Apple mag van ons dus vooral de tijd nemen, zodat de M4 het ook echt waard is wanneer deze uiteindelijk verschijnt. In de tussentijd kunnen we eerst nog wel een M3 Mac mini gebruiken.