De Apple MacBook Air 15-inch (2023) is eigenlijk gewoon een grotere versie van de MacBook Air 13-inch. Dat klinkt misschien niet zo vreemd, maar dat is tegelijkertijd een pluspunt en een minpunt. Hij heeft een prachtig design, een fantastisch scherm en misschien wel het allerbeste speakersysteem dat je kan vinden in een laptop. Het extra grote scherm zorgt er echter voor dat hij minder gemakkelijk is voor onderweg, wat juist belangrijk is voor de Air-productlijn, en mensen die hopen op meer upgrades dan alleen een groter scherm zullen misschien teleurgesteld zijn.

Apple MacBook Air 15-inch (2023): Review in een notendop

Zoals we al hadden verwacht, heeft Apple inderdaad een nieuwe 15-inch MacBook Air (2023) aangekondigd tijdens WWDC 2023. Dit is de eerste keer dat het bedrijf een 15-inch scherm heeft gebruikt voor deze productlijn van dunne, lichtgewicht laptops.

Deze laptop volgt de 13-inch MacBook Air (M2, 2022) die vorig jaar werd gelanceerd tijdens WWDC en toen een nieuw design, een nieuwe M2-chip en een veel hoger prijskaartje dan zijn voorganger kreeg.

We hebben een aantal dagen besteed aan het gebruiken en reviewen van de nieuwe 15-inch MacBook Air en kunnen je hier gaan vertellen of deze laptop de MacBook Air opnieuw heeft uitgevonden of dat het hier gewoon om een onnodige schermvergroting gaat en Apple aan het doel van het originele model voorbij gaat (zoals sommige mensen suggereren).

Met een startprijs van 1.599 euro is de Apple MacBook Air 15-inch (2023) eigenlijk niet eens zo extreem hoog geprijsd vergeleken met andere (premium) 15-inch laptops en zeker vergeleken met de nieuwste Dell XPS 15 heeft deze laptop dan nog een redelijk goede prijs-kwaliteitverhouding.

Deze nieuwe laptop lijkt misschien ook een betere deal te zijn dan de 13-inch MacBook Air (M2, 2022) van vorig jaar was. Die werd gelanceerd voor 80 euro minder en heeft een kleiner scherm en een minder krachtige GPU in het basismodel. Na de aankondiging van de nieuwe 15-inch MacBook Air heeft Apple echter wel de prijs van de 13-inch weer verlaagd, waardoor het instapmodel nu nog maar 1.299 euro kost en dus zeker het overwegen waard is als je het extra grote scherm niet nodig hebt.

Qua design ziet de Apple MacBook Air 15-inch (2023) er vrijwel hetzelfde uit als het 13-inch model, maar dan natuurlijk net iets groter. Dat is niet per se een minpunt, want het model van vorig jaar had net een welverdiende make-over gekregen, waardoor de MacBook Air-modellen nu ook een moderner, hoekiger design hebben met dunnere bezels. Het grotere scherm heeft er hier dan wel voor gezorgd dat ook de rest van de behuizing groter is geworden, maar toch heeft Apple goed zijn best gedaan om de MacBook Air 15-inch (2023) redelijk dun en lichtgewicht te houden.

Helaas betekent dit wel weer dat er maar weinig poorten aanwezig zijn. Als je al gewend bent aan een moderne MacBook Air, dan zal het niet als een verrassing komen wanneer je ziet dat je het moet doen met maar twee Thunderbolt 4 USB-C-poorten. De MagSafe 3-poort, met zijn eigen connector die magnetisch verbinding maakt met de Apple MacBook Air 15-inch (2023) om hem op te laden, is ook weer aanwezig. We zijn over het algemeen niet echt een fan van bedrijven die hun eigen 'proprietary' opladers gebruiken, maar MagSafe 3 is toch wel een fijne aansluiting. Hij maakt het aansluiten van de oplaadkabel niet alleen heel gemakkelijk, maar dit design betekent ook dat er een minder grote kans is dat je je laptop of zijn oplaadpoort flink beschadigt wanneer je bijvoorbeeld aan de kabel blijft hangen en hem er per ongeluk uit trekt.

Je kan de 15-inch MacBook Air trouwens ook gewoon via een USB-C-poort opladen, dus dat biedt in ieder geval wat flexibiliteit voor als je bijvoorbeeld een keer de oplader van iemand anders moet lenen.

De grotere behuizing heeft er ook voor gezorgd dat Apple zes speakers in de MacBook Air 15-inch (2023) heeft kunnen plaatsen. Voeg daar een groter scherm aan toe met een indrukwekkende helderheid en een levendige kleurweergave en je hebt een laptop die uitstekend is voor het bekijken van films en series. Je kan er zelfs een klein beetje op gamen dankzij zijn krachtige M2-chip.

Als het gaat om prestaties, dan is de 15-inch MacBook Air ook redelijk vergelijkbaar met het 13-inch model van vorig jaar. Ook dat is niet per se een minpunt, want dat model staat niet voor niets bovenaan op onze lijst van de beste laptops. Voor alledaagse taken en ook wat lichte videobewerking of muziekproductie is de Apple MacBook Air (2023) uitermate geschikt. Als je hier echter betere prestaties verwacht dan van op de 13-inch MacBook Air van vorig jaar, dan moeten we je helaas teleurstellen. Voor betere prestaties kan je waarschijnlijk het beste nog even wat langer wachten tot we eindelijk een MacBook Air met een M3-chip krijgen. Die zal ongetwijfeld ergens in het komende jaar wel verschijnen.

Er zitten wel een aantal (verwachte) nadelen vast aan het grotere scherm. Het meest opvallende nadeel is dat de Apple MacBook Air 15-inch (2023) natuurlijk groter en zwaarder is dan het 13-inch model en dat betekent dat hij ook iets onhandiger is om onderweg mee te nemen. Dat kan dus beperken waar je hem mee naartoe wil nemen.

Als je wel met deze laptop op reis gaat, dan hoef je gelukkig niet zo snel op zoek te gaan naar een stopcontact, want de batterij van deze laptop ging 18 uur en 52 minuten lang mee tijdens onze batterij-benchmark. Dat is een ongelofelijk lange batterijduur die je niet snel zat aantreffen bij concurrerende Windows-laptops.

Er zit dus niet echt een merkbaar verschil tussen de prestaties van de 13-inch en 15-inch MacBook Air-modellen, dus de keuze voor welke het beste voor jou is, hangt vooral af van hoe belangrijk dat grotere scherm voor jou is. Als je de meest meeslepende ervaring wil beleven bij het bekijken van films, gebruik wil maken van de beste speakersetup op een laptop voor het luisteren naar je muziek of gewoon van extra ruimte wil genieten als je aan de slag gaat met meerdere documenten, dan is de 15-inch het zeker waard, ondanks zijn hogere prijs.

Als de draagbaarheid van een laptop echter voor jou een prioriteit is, dan kan je beter voor de 13-inch MacBook Air kiezen. Deze biedt nu een nog betere prijs-kwaliteitverhouding dankzij zijn recente prijsverlaging.

Apple MacBook Air 15-inch (2023) review: Prijs en beschikbaarheid

Aangekondigd op 5 juni 2023

Wordt geleverd vanaf 11 juni 2023

Instapmodel kost 1.599 euro

De MacBook Air 15-inch (2023) is wereldwijd officieel vanaf 11 juni beschikbaar. Recente MacBook-lanceringen hebben nog last gehad van problemen met de voorraad, waardoor sommige klanten die een pre-order hadden gedaan vrij lang moesten wachten om hun nieuwe laptop in handen te krijgen. Dit keer lijkt er echter geen groot probleem te zijn met de voorraad, dus dat is goed nieuws.

In het huidige economische klimaat zullen misschien niet heel veel mensen haast hebben om een nieuwe premium laptop te bemachtigen, maar tegelijkertijd maakt Apple wel vaak producten die heel populair (zijn) of worden, dus het bedrijf zal waarschijnlijk de voorraad van de grotere MacBook Air zonder al te veel moeite alsnog wel kwijt kunnen raken.

Het helpt ook wel een beetje niet zo belachelijk hoog is als je misschien zou verwachten van Apple. Het instapmodel kost namelijk "maar" 1.599 euro.

Dit model beschikt over een M2-chip met een 8-core CPU en een 10-core GPU, 8GB aan 'unified' geheugen en een 256GB SSD. Hij is indrukwekkend genoeg maar 80 euro duurder dan de 13-inch MacBook Air was toen deze vorig jaar gelanceerd werd. voor 1.519 euro. Dat model is echter inmiddels al wel weer flink in prijs gedaald.

Hoewel de 13-inch MacBook Air over het algemeen beschikt over dezelfde specs, zoals 8GB geheugen en een 256GB SSD, heeft het basismodel een M2 chip met een 8-core CPU (hetzelfde als op het 15-inch model) en een 8-core GPU.

Inmiddels betaal je dus helaas wel iets meer dan 80 euro extra voor het grotere scherm en de betere grafische prestaties van de MacBook Air 15-inch. Het basismodel van de 13-inch MacBook Air komt met een 30W USB-C-oplader, terwijl alle modellen van de 15-inch MacBook Air worden geleverd met een 35W 'dual USB-C-oplader. Je kan bij het 15-inch model echter ook kiezen voor een 70W USB-C-oplader zonder daar extra voor te hoeven betalen.

Dit betekent dus ook dat de batterij van de nieuwe MacBook Air veel sneller kan worden opgeladen en als je het 13-inch model koopt, dan moet je extra betalen voor zo'n snellere oplader.

Vandaar dat de nieuwe MacBook Air over het algemeen wel een iets betere prijs-kwaliteit lijkt te hebben dan het model van vorig jaar (tijdens zijn lancering), ook al is het nog steeds niet echt een budgetvriendelijke laptop.

Tijdens de aankondiging van het 15-inch model op het WWDC 2023-evenement onthulde Apple ook dat het 13-inch model uit 2022 een prijsverlaging zou krijgen. Dat basismodel kost vandaar inmiddels 1.299 en dat geeft die MacBook nu dus juist weer een iets betere prijs-kwaliteitverhouding, of het maakt de afweging in ieder geval iets lastiger.

Die prijs zou het 13-inch model eigenlijk meteen moeten hebben gekregen toen deze vorig jaar werd gelanceerd. Toen voelde hij namelijk iets te duur vergeleken vergeleken met het M1-model uit 2020 die ook nog steeds vaak met korting te krijgen is en ook een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding biedt.

Net als bij voorgaande MacBooks, is er nog een andere configuratie van de 15-inch MacBook Air beschikbaar. Het enige verschil is tussen dat model en het basismodel is een grotere 512GB SSD. Dat model kost 1.829 euro en dat betekent dat je 230 euro betaalt voor 256GB aan extra opslagruimte, dus dat is een vrij prijzige upgrade.

Je kan de laptop zelf ook nog configureren met 1TB of 2TB aan opslag en 16GB of 24GB aan unified geheugen, maar dan gaat de prijs natuurlijk ook weer omhoog. Het gaat hier om een Apple-apparaat en dat betekent dat je niet echt gemakkelijk het apparaat open kan maken om onderdelen te upgraden of repareren, dus het is slim om van tevoren te bepalen welke configuratie je nodig hebt. Achteraf kan je namelijk niet veel meer veranderen (op een simpele manier).

Vergeleken met Windows-laptops zoals de Dell XPS 15, biedt de MacBook Air 15-inch (2023) toch wel een redelijk goede prijs-kwaliteitverhouding. Hij is namelijk goedkoper dan de 15-inch optie van Dell en levert tegelijkertijd betere prestaties.

Prijs-kwaliteit: 4,5/5

Apple MacBook Air 15-inch (2023) review: Specs

De Apple MacBook Air 15-inch (2023) heeft twee verschillende standaardconfiguraties, maar het enige verschil tussen die twee is de capaciteit van de SSD-opslag.

Swipe to scroll horizontally De specs van de Apple MacBook Air 15-inch (2023) MacBook Air 15-inch (2023) 256GB MacBook Air 15-inch (2023) 512GB Prijs: 1.599 euro 1.829 euro Processor: Apple M2 (8-core) Apple M2 (8-core) Graphics: Geïntegreerde 10-core GPU Geïntegreerde 10-core GPU RAM: 8GB unified geheugen 8GB unified geheugen Scherm: 15,3-inch, 2.880 x 1.864 Liquid Retina display, 500 nits herderheid, breed P3-kleurbereik 15,3-inch, 2.880 x 1.864 Liquid Retina display, 500 nits helderheid, breed P3-kleurbereik Opslag: 256GB SSD 512GB SDD Aansluitingen: 2x Thunderbolt 4 (USB-C), 3,5 mm koptelefoonpoort, MagSafe 3 2x Thunderbolt 4 (USB-C), 3,5 mm koptelefoonpoort, MagSafe 3 Connectiviteit: Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 Camera: 1080p FaceTime HD webcam 1080p FaceTime HD webcam Gewicht: 1,51 kg 1,51 kg Afmetingen: 340 x 212 x 15,6 mm 340 x 212 x 15,6 mm

Beide configuraties kunnen worden aangepast met meer geheugen (tot 24GB) en meer opslagruimte (tot 2TB).

Apple MacBook Air 15-inch (2023) review: Design

Groter 15-inch screen

Hetzelfde ontwerp als het model van vorig jaar

Apple claimt dat het de dunste 15-inch laptop in de wereld is

De MacBook Air van vorig jaar introduceerde een nieuw design dat zorgde voor de grootste verandering in jaren voor het uiterlijk van Apple's meest betaalbare MacBook. Deze designverandering was zeer welkom en gaf de MacBook Air 13-inch (2023) het moderne uiterlijk dat hij eigenlijk onderhand ook wel nodig had, met een flink verbeterd scherm en een MagSafe 3-oplaadpoort.

Apple heeft datzelfde design ook weer gebruikt voor het nieuwe 15-inch model. Apple ziet de 13-inch en 15-inch modellen dan ook allebei als onderdeel van dezelfde familie van producten. Vandaar dat ze er ook ongeveer identiek uitzien, naast het verschil in (scherm)grootte natuurlijk.

Dat betekent dat de twee USB-C-poorten en de MagSafe-oplaadpoort zich op beide apparaten op dezelfde plek bevinden. Zelfs het toetsenbord is precies even groot, ook is is de trackpad van de 15-inch Air wel groter dankzij de extra ruimte die de grotere behuizing biedt.

Apple claimt ook dat dit 's werelds dunste 15-inch laptop is met een dikte van maar 11,5 mm. Dat is in ieder geval dunner dan de Dell XPS 15 en de LG gram 15, de beiden 18 mm dik zijn. Hij is ook maar net iets dikker dan de 13-inch MacBook Air van 11,3 mm.

Dat is enorm indrukwekkend en helpt toch wel gedeeltelijk om ons gerust te stellen over het idee dat een grotere MacBook Air misschien minder draagbaar zou zijn.

De volledige afmetingen zijn 340 x 212 x 15,6 mm en Apple heeft ook het design zonder ventilatoren weten te behouden op dit nieuwe model om deze zo dun en licht mogelijk te houden. We komen niet vaak laptops zonder ventilatoren tegen, zeker niet 15-inch laptops, want vanwege de compacte behuizingen van laptops is het erg van belang om de interne onderdelen koel te houden tijdens gebruik. Apple zegt dat zijn M1- en M2-chips zo energie-efficiënt zijn dat er maar weinig hitte wordt geproduceerd en dat ventilatoren dus ook minder snel nodig zouden zijn.

Het gebrek aan ventilatoren in de MacBook Air 15-inch (2023) betekent ook dat hij vrijwel helemaal stil is tijdens het gebruik en dat is erg indrukwekkend voor zo'n grote in krachtige laptop.

Hoewel de MacBook Air 15-inch dus bijna net zo dun is als het 13-inch model, is hij wel duidelijk zwaarder. Hij weegt namelijk 1,51 kg vergeleken met de 1,24 kg van de 13-inch Air.

Natuurlijk zijn er meer dan genoeg zwaardere laptops te vinden, maar dit gewicht geeft wel aan dat er enigszins wordt ingeleverd qua draagbaarheid bij het 15-inch model en dat is dus iets waar je wel rekening mee moet houden als je op zoek bent naar een laptop die je gemakkelijk de hele dag mee onderweg kan nemen.

Het grootste verschil tussen de twee MacBook Air-modellen is natuurlijk de schermgrootte. De 13-inch MacBook Air heeft een 13,6-inch Liquid Retina display met een resolutie van 2.560 x 1.664 pixels, terwijl het 15-inch model beschikt over een 15,3-inch Liquid Retina display met een 2.880 x 1.864-resolutie. Zoals we ook al zagen bij de 14-inch en 16-inch MacBook Pro-modellen heeft Apple de resolutie samen met de schermgrootte verhoogd, waardoor de pixeldichtheid van beide displays ongeveer hetzelfde is en de beeldkwaliteit even scherp is, zelfs op een groter scherm.

Verder verschillen de schermen niet veel van elkaar. Allebei beschikken ze over een helderheid van 500 nits, ondersteuning voor het brede P3-kleurbereik (wat voor rijkere en accuratere kleuren zorgt) en 'True Tone'-technologie. Met deze technologie wordt de warmte van de kleuren op het display aangepast aan de hand van het omgevingslicht rondom je MacBook Air.

Beide schermen hebben een notch om de 1080p-webcam heen die een klein deel van het scherm verbergt. Dit soort notches waren nogal controversieel toen ze voor het eerst geïntroduceerd werden op de originele 14-inch MacBook Pro uit 2021. Inmiddels zijn er al meerdere MacBooks met zo'n notch gelanceerd en macOS, het besturingssysteem waar de beste MacBooks en Macs op draaien, heeft nu ook een interface dat ontworpen is met de notch in gedachten en dat er voor zorgt dat hij niet te veel opvalt.

Het scherm ziet er prachtig uit en dankzij het grotere scherm is het ook echt wel even indrukwekkend om naar te kijken wanneer je hem voor het eerst ziet. We missen hier wel de hoge verversingssnelheden van de MacBooks met Apple's ProMotion-technologie, zoals de MacBook Pro-modellen van dit jaar, maar alsnog is het grote en levendige display erg mooi om naar te kijken. Dankzij de dunne randen om het scherm heen is er ook bijna niets dat je kan afleiden van de prachtige beelden.

Een andere grote designverandering is niet echt (goed) te zien. Door zijn grotere formaat kon Apple op de 15-inch MacBook Air ruimte maken voor zes speakers, in plaats van de vier speakers in het 13-inch model. Dat betekent niet alleen dat de 15-inch Air luider kan worden, maar het geluid van de laptop klinkt ook gewoon meeslepender als je naar soundtracks of muziek luistert. Het gaat natuurlijk nog steeds om een aantal vrij kleine speakers die zich redelijk dicht naast elkaar bevinden in een laptop, dus je kan ze niet vergelijken met een echte thuisbioscoopsetup, maar de laptop klinkt wel veel beter dan de meeste andere laptops met maar twee speakers.

(Image credit: Future)

Over het algemeen is het design van de 15-inch MacBook Air echt geweldig. Met zijn moderne en minimalistische uiterlijk (beschikbaar in meerdere kleuren) valt hij erg op vergeleken met veel andere 15-inch laptops. De 15-inch MacBook Air die wij hebben getest, is de 'Midnight'-kleurvariant. Dit is een donkerblauwe kleur die er echt geweldig uitziet en je krijgt overigens ook een bijpassende oplaadkabel in die kleur. De andere kleuropties zijn ‘Starlight’, ‘Space Gray’ en ‘Silver’.

De aanwezigheid van maar twee Thunderbolt 4-poorten betekent dat het geen ideaal productiviteitsapparaat is voor mensen die nog veel accessoires met oude aansluitingen gebruiken. Natuurlijk kan je wel altijd een USB-C-hub toevoegen. De poorten bieden in ieder geval wel hoge dataoverdrachtssnelheden en kunnen ook een externe monitor met een maximale resolutie van 6K van stroom voorzien. De MagSafe-oplaadpoort zorgt er ook voor dat je niet een van deze Thunderbolt-poorten hoeft in te leveren wanneer je de laptop moet opladen (maar je kan nog steeds wel opladen via die poorten als je bijvoorbeeld van iemand een USB-C-oplader moet lenen).

Als je gewend bent aan de 13-inch MacBook Air, dan zal het 15-inch model niet veel anders aanvoelen, al voelt het misschien een klein beetje vreemd om ineens de grotere versie te gebruiken. Het feit dat Apple de behuizing toch zo klein heeft weten te houden is geweldig en hoewel hij zwaarder is, konden we hem nog steeds vrij gemakkelijk in één hand houden. Ook zorgen de dunne bezels om het scherm ervoor dat het algehele ontwerp nog zo klein mogelijk kan blijven. Als je dus een fan bent van het design van de 13-inch MacBook Air, maar je liever een wat groter scherm zou willen, zonder meteen voor de iets onhandigere MacBook Pro te moeten kiezen, dan is de 15-inch MacBook Air misschien wel de ideale keuze voor jou.

Design: 4/5

Apple MacBook Air 15-inch (2023) review: Prestaties

Draait op een M2-chip

Geen optie voor een 8-core GPU

Snel en stil

Benchmarks Hier zie je hoe de MacBook Air 15-inch (2023) presteerde in verschillende benchmarktests: Cinebench R23 CPU: Single-Core: 1.589; Multi-Core: 8.577

Geekbench 6 Single-Core: 2.647; Multi-Core: 9.994

Batterijduur (TechRadar filmtest): 18 uur en 52 minuten

De MacBook Air 15-inch (2023) draait op Apple’s M2-chip, die zijn debuut maakte in de MacBook Air (M2, 2022) en MacBook Pro 13-inch (M2, 2022) en naderhand ook is verschenen in de nieuwe Mac mini (2023).

Vandaar dat we al een redelijk goed idee hadden van hoe deze laptop zou gaan presteren voordat we hem überhaupt uit zijn verpakking hadden gehaald. Dat betekent helaas dus ook dat je zal worden teleurgesteld als je hoopte op een grote verbetering van de prestaties ten opzichte van de MacBook Air van vorig jaar.

De MacBook Air 15-inch (2023) lijkt ook gewoon specifiek te zijn ontworpen om dezelfde prestaties te bieden als het 13-inch model uit 2022. Het enige wat je dus als consument moet overwegen is hoeveel je wil betalen en wat voor schermgrootte je wil. Apple gebruikte deze aanpak ook bij de 14-inch en 16-inch MacBook Pro-modellen.

De beeldkwaliteit is ook ongeveer hetzelfde op beide MacBook Air-modellen, vanwege het feit dat Apple de 15-inch MacBook Air dus een hogere resolutie heeft gegeven om dezelfde pixeldichtheid te behouden.

Alle modellen van de 15-inch MacBook Air beschikken over een 10-core GPU als onderdeel van hun M2-chips. Het basismodel van de 13-inch MacBook Air beschikt daarentegen over een M2-processor met een 8-core GPU (die je wel kan upgraden naar een 10-core GPU door daar extra voor te betalen).

Die twee extra GPU-cores bieden wat extra grafische kracht om te compenseren voor het grotere scherm met een hogere resolutie. Dat scherm is iets veeleisender dan die van de 13-inch Air, maar op deze manier zijn de prestaties uiteindelijk dus weer erg vergelijkbaar.

Apple wil vooral dat de verschillen met de oudere MacBook Air-modellen met Intel-chips duidelijk zijn. Het bedrijf claimt dan ook dat de 15-inch M2 MacBook Air tot 12 keer sneller is dan de snelste Intel MacBook Air. Dat is een indrukwekkend nummer, maar het is wel belangrijk om te vermelden dat de laatste Intel MacBook Air begin 2020 werd gelanceerd, dus we een flinke upgrade is inmiddels ook wel te verwachten.

Apple vergelijkt de prestaties ook met “de bestverkopende 15-inch pc-laptop met een Core i7-processor,” en suggereert dat de MacBook Air 15-inch (2023) twee keer zo snel is. Dit is een uitspraak die eigenlijk niet veel zegt, want het is niet duidelijk met welke laptop Apple zijn eigen MacBook Air hier vergelijkt. Ook legt het bedrijf niet uit wat het precies bedoelt met "snel" binnen deze context. Gaat het hier om de snelheid van de processor, van de GPU, de snelheid van de laptop in het algemeen of om iets anders?

Wat dit ons wel vertelt, is dat Apple erg trots is op de prestaties van de MacBook Air 15-inch (2023) en zijn M2-chip. Dat mag ook wel, want ook al was de M2 geen revolutionaire verbetering ten opzichte van de M1 (wat sommige van ons wel hoopten), hij levert alsnog indrukwekkende prestaties voor alle apparaten waar hij in te vinden is.

Ook bij de MacBook Air 15-inch (2023) was dit weer het geval. Tijdens onze testperiode presteerde de MacBook Air 15-inch (2023) enorm goed. MacOS Ventura voelde snel en responsief en apps zoals Apple TV+, Chrome en Photoshop openen enorm snel. We konden ook heel gemakkelijk tussen apps wisselen zonder dat de laptop daar traag van werd.

Apple stuurde ons de MacBook Air 15-inch (2023) met 16GB van unified geheugen en 512GB SSD-opslag. Dit zal waarschijnlijk ook het meest populaire model worden, maar je kan hem ook met 24GB aan geheugen krijgen.

Qua prestaties merkten we niet echt een verschil met het 13-inch model en we gebruikten de laptop ook voor verschillende, vergelijkbare taken die we ook hebben getest voor onze review van de MacBook Air 13-inch (M2, 2022).

De vergelijkbare prestaties zijn ook te merken aan de benchmarktests die erg vergelijkbare scores opleverden. In de Cinebench R23-test haalde de 13-inch bijvoorbeeld scores van respectievelijk 1.597 en 8,098 in single-core en multi-core tests.

De MacBook Air 15-inch (2023) scoorde 1.589 en 8,577 in dezelfde tests. Geekbench 5-tests leverden ook ongeveer dezelfde resultaten op. We hebben ook Geekbench 6-tests gedaan en die leverden wel andere scores op, maar deze benchmarks gebruiken ook andere technieken om de hardware te testen.

De grote verschillen tussen de twee M2 MacBook Air-modellen zijn dus nog steeds vooral het scherm en de speakers. Als het gaat om het scherm, dan is de extra grootte erg fijn voor als he aan het werken bent, zeker als je veel apps tegelijkertijd open wil hebben staan. Het is ook fijner om tekst te lezen op een groter scherm en ook voor het bekijken van films en het spelen van games biedt het grotere scherm een meeslependere ervaring.

Films zien er prachtig uit dankzij de heldere, levendige kleuren en de hoge resolutie van het scherm en de het grotere formaat van het scherm is dus ook erg fijn als je films of series wil streamen op je laptop. Zo is de kleurweergave bij de unieke animatiefilm Spider-Man: Into The Spiderverse echt prachtig en enorm levendig, terwijl iets realistischere films en series, zoals bijvoorbeeld Silo op Apple TV+, erg realistische en accurate kleuren hebben op dit scherm. Als we het puur hebben over de kijkervaring voor films, dan zijn er maar weinig betere laptops te koop, zeker als je ook naar een goed ingebouwd geluid zoekt.

Apple zal waarschijnlijk nooit een pure gaming-laptop uitbrengen, maar met elke nieuwe release van zijn eigen processors komen we wel dichter bij het spelen van onze favoriete (Windows) pc-games op Macs. De M2 MacBook Air 15-inch kan Shadow of the Tomb Raider draaien en dat is visueel gezien een erg indrukwekkende game, zelfs een aantal jaren na zijn release. De framerate was ongeveer 31fps bij de hoogste grafische instellingen. Dat is op zich (voor zo'n soort game) wel goed te doen, maar het is niet de (bijna) 60fps die gaming-laptops van deze prijs weten te halen.

Als je de grafische instellingen op het laagste niveau zet, dan krijg je nog steeds maar ongeveer 39fps, dus dit is (nog) niet echt een laptop die je moet kopen specifiek om op te gamen, maar het prachtige scherm en de acceptabele prestaties bieden wel perspectief voor het gamen op Macs.

Wat ook een groot pluspunt is, is dat het design zonder ventilatoren ervoor zorgde dat we de MacBook Air 15-inch echt stil bleef tijdens onze tests. Dat is helemaal indrukwekkend tijdens het gamen, want we zijn gewend van gaming-laptops dat het net klinkt alsof er een vliegtuig naast je opstijgt wanneer je erop begint te gamen en dat kan wel een beetje afleidend zijn.

Dit gebrek aan ventilatoren betekent wel dat er een mogelijkheid is dat het apparaat gaat 'throttlen'. Dat betekent dat de prestaties omlaag gaan om ervoor te zorgen dat de onderdelen niet oververhit raken. Apple’s M2-chips 'throttlen' niet heel snel als je gedurende een lange periode intensieve taken uitvoert, maar in dat soort gevallen is een laptop met ventilatoren, zoals de 13-inch MacBook Pro (M2, 2022), toch een slimmere keuze. Terwijl we de MacBook Air 15-inch (2023) aan het testen waren met wat intensievere taken, merkten we ook dat het stukje metaal boven het toetsenbord vrij heet begon aan te voelen.

Helaas zorgt het grotere formaat er wel voor dat de laptop iets minder veelzijdig kan worden gebruikt (op een comfortabele manier). De MacBook Air van vorig jaar heeft, net als veel van de beste 13-inch laptops, het perfecte formaat voor wanneer je wil kunnen werken in het openbaar vervoer, zoals in de trein (of in het vliegtuig). Hij past gemakkelijk op de inklapbare tafeltjes die je vind op de achterkant van stoelen in treinen en vliegtuigen. Bij de MacBook Air 15-inch (2023) is die optie toch wel echt veel minder comfortabel, dus als je op zoek bent naar een laptop die je ook onderweg naar je werk (in het openbaar vervoer) of op reis kan gebruiken, dan is dit misschien niet de juiste keuze voor je.

Verwacht dus over het algemeen vooral geen revolutionaire verbeteringen op de MacBook Air 15-inch (2023) vergeleken met het model van vorig jaar. Apple ziet ze namelijk ook echt als deel van dezelfde generatie. Er zal ongetwijfeld nog een M3-versie van beide MacBook Air-modellen verschijnen in de toekomst, maar voor nu is de M2-chip in ieder geval nog uitermate geschikt voor dagelijks gebruik, waaronder webbrowsen, maar ook videobewerking en zelfs muziekproductie met Ableton Live 11. Prestaties waren zelfs indrukwekkend bij erg complexe projecten in Ableton Live, maar als je gaat opnemen en/of live gaat optreden met meerdere inputs (zoals MIDI-keyboards), dan zouden we je aanraden om voor 24GB geheugen te gaan.

Prestaties: 4/5

Apple MacBook Air 15-inch (2023) review: Batterij

Houdt het bijna 19 uur lang vol

Laadt snel op

Op het gebied van batterijduur biedt de MacBook Air 15-inch (2023) volgens Apple tot 15 uur voor webbrowsen en tot 18 uur voor het afspelen van video's.

Tijdens onze tests van de MacBook Air 15-inch, merkten we dat dit wel ongeveer klopte. We konden de laptop gemakkelijk zonder lader gebruiken gedurende de hele werkdag en dat laat dus zien hoe goed de M2-chips zijn geoptimaliseerd als het gaat om het balanceren van prestaties en energieverbruik.

Bij onze gebruikelijke benchmark voor het testen van de batterijduur, waarbij we een 1080p-video laten steeds achter elkaar blijven afspelen tot de batterij leeg is, haalde de laptop echter maar zes uur. Dat is natuurlijk een heel vreemd resultaat, dus hebben we contact opgenomen met Apple en toen suggereerde het bedrijf dat dat kan hebben gelegen aan bepaalde achtergrondprocessen (zoals iCloud) die actief waren en ervoor zorgden dat de batterij sneller leeg ging dan verwacht.

We hebben die batterijduurtest dus nogmaals uitgevoerd en ervoor gezorgd dat die achtergrondprocessen niet actief waren. Dit keer was het resultaat veel positiever. De 15-inch MacBook Air hield het namelijk 18 uur en 52 minuten vol. Dat lag ook veel meer in lijn met onze verwachtingen.

Dat is een veel langere batterijduur dan je zal aantreffen op vrijwel elke Windows 11-laptop en het is fijn om te zien dat de nieuwe MacBook Air nog steeds dit soort resultaten kan leveren, ondanks zijn grotere, fellere display.

Batterij: 4,5/5

Moet je de MacBook Air 15-inch (2023) kopen?

Swipe to scroll horizontally Apple MacBook Air 15-inch (2023) Attributes Notes Rating Prijs-kwaliteit Voor een 15-inch laptop biedt de MacBook Air 15-inch (2023) een goede prijs-kwaliteitverhouding, ook al is het nog steeds een duur apparaat. 4,5/5 Design Hetzelfde design als het nieuwe 13-inch model, maar dat is niet per se een minpunt. 4/5 Prestaties De M2-chip blijft uitstekend presteren bij alledaagse taken. 4/5 Batterij De 15-inch MacBook Air houdt het gemakkelijk langer vol dan de meeste Windows 11-laptops. 4,5/5

Koop hem als...

Je een grotere MacBook Air wil

Dit spreekt redelijk voor zich. De MacBook Air 15-inch (2023) is vrijwel identiek aan het 13-inch model, maar dan met een groter scherm.

Je een grotere laptop wil om films op te kijken

Het scherm en de zes ingebouwde speakers maken dit een geweldige laptop voor het streamen van films (en series).

Je een draagbare 15-inch laptop zoekt

Hij is dan wel groter en zwaarder dan het 13-inch model, maar hij blijft over het algemeen enorm dun voor een grote laptop.

Koop hem niet als...

Je puur op zoek bent naar een draagbare laptop

Als je op zoek bent naar een laptop die zo klein en licht mogelijk is, zodat je hem gemakkelijk overal mee naartoe kan nemen, dan is dit niet de beste keuze.

je een laptop zoekt om op te werken tijdens het reizen

Net als andere 15-inch laptops is de MacBook Air 15-inch (2023) niet heel handig voor op de kleine tafeltjes die je vaak vindt in het openbaar vervoer.

MacBook Air 15-inch (2023) review: Overweeg ook

Swipe to scroll horizontally MacBook Air 15-inch (2023) MacBook Air (M2, 2022) Dell XPS 13 Plus Prijs: 1.599 euro 1.299 euro 1.699 euro Processor: Apple M2 (8-core) Apple M2 (8-core) Intel Core i7-1280P (14-core) Graphics: Geïntegreerde 10-core GPU Geïntegreerde 10-core GPU Intel Iris Xe RAM: 8GB unified geheugen 8GB unified geheugen 16GB LPDDR5 Scherm: 15,3-inch, 2.880 x 1.864 Liquid Retina display, 500 nits helderheid, breed P3-kleurbereik 13,6-inch, 2.560 x 1.664 Liquid Retina display, backlit LED, IPS, 500 nits helderheid, breed P3-kleurbereik 13,4-inch, 3.456 x 2.160, 60Hz, OLED, Touchscreen, Anti-Reflect, 400 nits Opslag: 256GB SSD 256GB 512GB Aansluitingen: 2x Thunderbolt 4 (USB-C), 3,5 mm koptelefoonpoort, MagSafe 3 2x Thunderbolt 3 (USB-C), 3,5 mm koptelefoonpoort, MagSafe 3 2 x Thunderbolt 4 (USB-C) Connectiviteit: Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 Camera: 1080p FaceTime HD webcam 1080p FaceTime HD webcam 720p, 30 FPS HD Gewicht: 1,51 kg 1,24 kg 1,26 kg Afmetingen: 340 x 212 x 15,6 mm 30,41 x 21,5 x 1,13 cm 29,54 x 19,91 x 1,52 cm

Als je aan de hand van onze MacBook Air 15-inch (2023) review ook nog andere opties wil bekijken, dan hebben we hier in ieder geval nog twee laptops die je kan overwegen.

Apple MacBook Air (13-inch, M2, 2022)

Dit is de opvolger van een van de beste laptops ooit. De 2022 MacBook Air is enorm stijlvol. Hij beschikt over dezelfde M2-processor als het 15-inch model, dus als je dezelfde prestaties wil, maar in een kleiner apparaat dat je gemakkelijker mee onderweg kan nemen, dan is dit de juiste keuze. Lees meer: Apple MacBook Air (M2, 2022) review

Dell XPS 13 Plus

Met zijn stijlvolle, dunne design, prachtige OLED display, geweldige geluidskwaliteit en zijn fijne toetsenbord (met grote toetsen) is dit een enorm luxueuze Ultrabook. Hij wordt echter wel vrij snel heet en de 'touch bar' is niet bepaald toegankelijk. Lees meer: Dell XPS 13 Plus review

Zo hebben we de MacBook Air 15-inch (2023) getest

We hebben de MacBook Air 15-inch (2023) vier dagen lang getest

We hebben er 4K-video's op bewerkt en hem gebruikt als werklaptop voor dagelijkse taken

We hebben hem blootgesteld aan onze gebruikelijke benchmarks

Apple stuurde ons deze MacBook Air 15-inch (2023) een aantal dagen na zijn officiële aankondiging tijdens WWDC 2023. Net als bij andere Apple-lanceringen volgt de datum waarop mensen het nieuwe product echt in handen kunnen krijgen niet lang na de aankondiging van het product. Daardoor kregen wij deze MacBook Air 15-inch (2023) net een aantal dagen voordat het grotere publiek hem kon gebruiken, zodat we alvast aan deze review konden werken.

Gedurende onze vier testdagen hebben we de laptop intensief gebruikt voor onder andere het werken aan deze review en andere taken voor ons werk, maar daarnaast hebben we hem ook gebruikt voor webbrowsen, het bewerken van video's en foto's en we hebben er een beetje op gegamed.

Ook hebben we de MacBook Air 15-inch (2023) blootgesteld aan al onze gebruikelijke benchmarks om te zien hoe hij presteert bij verschillende soorten raken en die prestaties hebben we vergeleken met de prestaties van de MacBook Air 13-inch (2022), de MacBook Pro 14-inch (2023) en de MacBook Pro 13-inch (2022) (we hebben uitgebreide ervaring met al deze laptops).

