Deze vier dingen moet je weten over de 15-inch MacBook Air

De onthulling van de 15-inch MacBook Air (2023) was zonder twijfel een van de spannendste aankondigingen tijdens WWDC 2023. Het is ook een fijn vooruitzicht vanwege het grotere schermformaat, dat een compleet nieuwe ervaring biedt voor MacBook-fans.

Maar wat zijn we nog meer te weten gekomen over de Apple 15-inch MacBook Air tijdens het Apple-evenement? Wij zetten de vier belangrijkste dingen op een rijtje.

1. Hij gebruikt dezelfde Apple M2-chip

Er waren veel geruchten die erop wezen dat de nieuwe MacBook Air de M3-chip zou gebruiken, omdat er vooral werd gesproken over een nieuwe Mac die later in 2023 met een M3-chip zou worden uitgerust.

Natuurlijk is dat gerucht de kop in gedrukt, toen Apple aankondigde dat het 15-inch model nog steeds de M2-chip zal gebruiken. Dat is geen slecht nieuws, want de M2 is een indrukwekkende chip die zelfs creatieve projecten tot een goed einde kan brengen. Hoewel het jammer is dat deze nieuwe MacBook geen nieuwe chip heeft, is de prijs in ieder geval niet slecht.

2. Hij is enorm dun en licht

Een van de grootste pluspunten van de 15-inch MacBook Air is dat hij volgens Apple zowel de "beste" als "dunste" 15-inch laptop ter wereld is. Hoewel dergelijke claims over het algemeen overdreven zijn, zijn de specificaties van de nieuwe Air behoorlijk indrukwekkend.

Hij is slechts 11,5 mm dik, heeft een dunne rand van 3,5 mm en weegt slechts 1,36 kg. Als je bedenkt dat de 13-inch MacBook Air 1,22 kg weegt en 11,3 mm dik is, zijn dat ongelooflijke afmetingen voor een laptop met een scherm dat twee inch groter is.

3. De batterij zou geweldig zijn

Tijdens WWDC onthulde Apple dat het aankomende 15-inch model een indrukwekkende batterijduur zou hebben van maximaal 18 uur. Dit is natuurlijk een claim die Apple zelf maakt en we moeten zelf nog testen wat de batterijduur in de praktijk zal zijn met verschillende taken.

De 13-inch MacBook Air van vorig jaar had al een ongelofelijke batterijduur van 16 uur toen we de laptop zelf hebben getest, dus we verwachten dat het nieuwe model minstens even goed zal presteren. Dat is iets minder dan Apple beweert, maar veel langer dan Windows-laptops en zelfs Chromebooks.

4. De prijs blijft redelijk

Een van de grootste zorgen over de 15-inch MacBook Air was dat hij te duur zou zijn en terecht zou komen in de prijsklasse van de MacBook Pro. Dat lijkt echter mee te vallen, aangezien hij een adviesprijs krijgt vanaf 1.599 euro. Ter vergelijking: de 13-inch MacBook Air krijgt een adviesprijs vanaf 1.299 euro en de 16-inch MacBook Pro begint bij 3.049 euro.

Dit was waarschijnlijk de reden om deze vernieuwde versie met de M2-chip uit te rusten, want zelfs de Pro- en Max-versies van die chip zouden de prijs sterk opdrijven. Dat zou bovendien zorgen voor concurrentie met de MacBook Pro-serie, waardoor het moeilijker wordt voor geïnteresseerden om te bepalen welke MacBook de beste keuze is voor hen.

Tot slot gaan we de nieuwe MacBook Air van 15 inch grondig testen wanneer we hem in handen krijgen. Onze bevindingen zal je zoals gewoonlijk kunnen lezen in een uitgebreide review.