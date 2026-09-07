De vijf belangrijkste geruchten over de iPhone 18: dit mag je verwachten

De eerste geruchten rond de iPhone 18 verschenen al voor de lancering van de iPhone 17. Over de vouwbare iPhone wordt zelfs nog langer gesproken. De geruchten hieronder zien we intussen regelmatig voorbijkomen. Daarom hebben we ze nu grondig bekeken om te bepalen hoe waarschijnlijk ze zijn. Zo krijg je een idee van wat je kan verwachten tijdens het "Surprise and Shine" event.

De vouwbare iPhone Ultra

(Image credit: Richard Priday / TechRadar)

Het gerucht

Er zijn al jaren geruchten over een vouwbare iPhone. Nu lijkt het er eindelijk op dat hij klaar is en dat Apple hem de iPhone Ultra heeft genoemd.

Gelekte informatie vertelt ons dat de telefoon zal lijken op de Samsung Galaxy Z Fold 8. Die heeft dichtgevouwen het formaat van het gemiddelde paspoort en opgevouwen het formaat van een iets kleinere iPad mini. De iPhone Ultra zou daarnaast nog MagSafe hebben.

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Hoe geloofwaardig is het?

Gezien hoe lang we al horen over een vouwbare iPhone en het grote aantal lekken, kunnen we bijna helemaal zeker zijn van de lancering. De lekken zijn bovendien afkomstig van betrouwbare bronnen en er zijn ook enkele bekende fabrikanten van smartphonecovers die teasers plaatsen.

De specificaties zijn nog een mysterie. We weten niet zeker wat de iPhone Ultra te bieden heeft qua camera's, batterijduur en dergelijke.

Geloofwaardigheid: 9/10

Geen gewone iPhone 18

(Image credit: Jacob Krol/Future)

Het gerucht

Wie hoopte op een nieuwe gewone iPhone, kan wel eens pech hebben. Volgens geruchten zou er namelijk geen iPhone 18 te zien zijn. Die zou op zich laten wachten tot maart of april 2027. Het lijkt erop dat hij tegelijk met de iPhone 18e en de iPhone Air 2 gelanceerd zou worden. Je zal daarom wellicht nog een zestal maanden moeten wachten.

Hoe geloofwaardig is het?

Het is nog nooit gebeurd dat Apple een basismodel pas maanden na de Pro-versies lanceert. We moeten dit gerucht daarom met een korreltje zout nemen. Toch wijzen vrijwel alle lekken nu in die richting. We hebben daarnaast minder gehoord over de standaard iPhone 18 dan over de Pro-modellen en de Ultra. In dat opzicht is het logisch dat hij later onthuld wordt.

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Geloofwaardigheid: 8/10

Een camera met aanpasbaar diafragma

iPhone 17 Pro (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Het gerucht

Een van de interessantste geruchten over de specificaties is dat de iPhone 18 Pro Max (en misschien ook de gewone Pro) een variabel diafragma zal hebben in een van zijn camera's.

Hiermee kan je de scherptediepte aanpassen, waardoor je meer controle hebt over de bokeh. Het zou ook kunnen leiden tot betere prestaties bij weinig licht als het diafragma verder open kan dan bij de huidige modellen.

Hoe geloofwaardig is het?

We hebben van meerdere (betrouwbare) bronnen geruchten gehoord over een variabel diafragma. De details hierover zijn nog wat vaag, waardoor we er niet helemaal zeker van zijn. Toch doen de vele en kwalitatief goede bronnen die wijzen op een variabel diafragma ons vermoeden dat het waarschijnlijk wel in minstens één iPhone zal zitten.

Geloofwaardigheid: 7/10

Grotere batterijen

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Het gerucht

Leaker Digital Chat Station heeft documenten van regelgevende instanties gevonden die aangeven dat de iPhone 18 Pro in de VS een batterij van 4.288mAh zal hebben en de iPhone 18 Pro Max een batterij van 5.567mAh.

Ter vergelijking: de iPhone 17 Pro heeft een batterij van 4.252mAh en de iPhone 17 Pro Max een van 5.088mAh. Dit geldt overigens alleen voor de VS, waar de capaciteit ietsje hoger ligt dan in de meeste andere regio's. Dat komt omdat de iPhone daar eSIM-only is, waardoor er geen ruimte wordt ingenomen door de simtray.

Vooral de iPhone 18 Pro Max zou een grote sprong maken ten opzichte van zijn voorganger.

Hoe geloofwaardig is het?

Een grotere batterij is vrij waarschijnlijk, aangezien Apple dit wel vaker doet. Of de batterij van de iPhone 18 Pro Max zoveel groter zal zijn, is een ander verhaal. Zelfs de bron van het lek zegt dat dit twijfelachtig is. De batterij zal daarom hoogstwaarschijnlijk groter zijn, maar niet zo groot als dit lek doet vermoeden.

Geloofwaardigheid: 6/10

Nieuw ontwerp

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Het gerucht

De iPhone 18 Pro en Pro Max zullen er waarschijnlijk niet heel anders uitzien dan hun voorgangers. Er zijn wel twee belangrijke ontwerpwijzigingen die we kunnen verwachten.

Ten eerste zou de achterkant een meer uniforme kleur hebben in plaats van een lichter glazen paneel en donkerder metalen frame eromheen. Verder zeggen Instant Digital en andere bronnen dat het Dynamic Island dit jaar kleiner zou kunnen zijn. Het zou slechts 13,5 mm breed zijn in plaats van 20,7 mm op de huidige generatie iPhones.

Hoe geloofwaardig is het?

Dit zijn eigenlijk meerdere geruchten in één. Beide onderdelen klinken wel overtuigend. Zowel gelekte bronnen als CAD-renders wijzen op een kleiner Dynamic Island. Het zou ook logisch zijn als Apple de grootte ervan zou willen verkleinen. Een meer uniforme look aan de achterkant van de telefoons klinkt eveneens logisch, hoewel slechts een paar bronnen dit hebben bevestigd.