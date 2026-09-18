Dit nieuwe UGREEN-hoesje voegt een e-ink scherm toe aan de achterkant van je iPhone 18 Pro

UGREEN heeft een nieuw telefoonhoesje onthuld dat een tweede scherm toevoegt aan de achterkant van je telefoon. Dat is op zichzelf niet een compleet nieuw concept, maar de nieuwe UGREEN Magic E Ink Screen Case heeft wel een iets andere aanpak dan de alternatieven.

We hebben al eerder dit soort displays voor achterop je telefoon gezien, bijvoorbeeld voor het lezen van e-books, of voor widgets als ze daadwerkelijk kunnen samenwerken met je telefoon. Dit e-ink scherm van UGREEN is voornamelijk ontworpen om je foto's op weer te geven. Dit werd aangekondigd op UGREEN's Weibo-feed.

Het klinkt wel als een leuk idee. Je biedt je telefoon wat extra bescherming via het hoesje en op het e-ink kleurenscherm laat je je favoriete foto's weergeven. Toch klinkt dit concept ook wel een beetje beperkt ten opzichte van andere e-paper accessoires. Het hoesje is overigens beschikbaar voor de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max.

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E-paper is nog steeds het beste voor lezen

Een Xteink X4 Pro achterop een iPhone. (Image credit: TechRadar)

Een van de alternatieven voor dit concept is de Xteink X4 Pro. Dat is in principe gewoon een kleine e-reader die je achterop je telefoon kan vastmaken (met MagSafe). Zo kan je je telefoon omdraaien als je even niet wil doomscrollen en even een e-book lezen op een oogvriendelijker scherm. Die Xteink X4 Pro heeft echter geen kleurenscherm en is dus niet echt een geweldige optie voor het weergeven van foto's. We zijn echter ook benieuwd of de optie van UGREEN dat wel is, ondanks zijn kleurenscherm. E-ink kleurenschermen zien er vaak namelijk nog steeds redelijk dof uit.

Je weet maar nooit, misschien biedt de UGREEN Magic E Ink Screen Case wel een prachtige kleurweergave en dan kan het voor de juiste prijs zeker een interessant hoesje zijn. Die prijs is echter nog niet bekend en tot nu toe is hij alleen aangekondigd voor de Chinese markt. Hopelijk komt daar dus ook verandering in als het concept succesvol blijkt.