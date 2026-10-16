Nieuwe Kaleido 4-displays van E Ink kunnen e-readers met kleurenschermen eindelijk de moeite waard maken

Als je kijkt naar het huidige aanbod van e-readers met kleurenscherm, dan kan je gerust zeggen dat er nog flink wat ruimte voor verbetering is. Kleuren zien er momenteel nog vrij dof uit op onder andere de Kaleido 3-displays van E Ink. Daarnaast zien de schermen er donkerder en minder scherp uit als je gewoon naar tekst kijkt op een kleurenscherm. Voeg daar nog een flinke meerprijs aan toe (vergeleken met zwart-wit displays) en het wordt al gauw duidelijk dat het het niet waard is voor de meeste mensen.

Als je voornamelijk gewoon standaard boeken leest, kan je toch nog steeds het beste kiezen voor een traditionele e-reader. Heb je kleuren nodig? Dan blijft een tablet een betere optie.

Misschien weet E Ink ons binnenkort echter van gedachten te laten veranderen met zijn nieuwe Kaleido 4-technologie. Die technologie zou feller moeten zijn dan Kaleido 3 en levert "meer scherpte, terwijl de waarneming van korreligheid op het scherm afneemt".

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Als dat in de praktijk ook goed te merken is, ziet normale tekst er misschien eindelijk weer net zo goed uit als bij e-readers met een zwart-wit scherm.

Een E Ink Kaleido 4-display. (Image credit: E Ink)

Dubbel zoveel kleuren

Natuurlijk is ook de kleurweergave verbeterd bij deze nieuwe generatie. E Ink claimt dat zijn Kaleido 4-display meer dan 40.000 kleuren kan weergeven. Dat is dubbel zoveel als bij de vorige generatie.

Verder is de refresh rate verhoogd, de witreflectie toegenomen met 15% en het contrast verbeterd met 50%. Video's kunnen nu ook met maar liefst 18fps worden afgespeeld. Dat klinkt nog steeds als een vreselijke kijkervaring, maar voor E Ink is het een verbetering die het benoemen waard is.

Dit klinkt over het algemeen dus als een flinke upgrade. Er bestaat dus een grote kans dat de volgende generatie van Kindle Colorsoft-modellen en andere e-readers met kleurenschermen veel aantrekkelijker zullen worden. Aangezien er net eerder deze maand nog een nieuwe Kindle Colorsoft is aangekondigd, zal het waarschijnlijk nog wel even duren voordat we de technologie terugzien op een e-reader van Amazon.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Voor nu is Kaleido 4 alleen nog maar beschikbaar op de M10 C II van Hanvon Technology. Dat is een E Ink-tablet die alleen in China wordt verkocht. Hopelijk zullen bedrijven zoals Kobo en Boox, die zich op een breder publiek richten, binnenkort ook met de nieuwe technologie aan de slag gaan.