De feestdagen komen eraan en de nieuwe Kodak SlideTag lijkt een leuk cadeautje te zijn voor fotoliefhebbers. Het is een mini digitaal fotolijstje ter grootte van een sleutelhanger en is geïnspireerd op de Kodachrome-kleurenfilm. Het ziet eruit als een oude diahouder, maar dan met een elektronisch scherm.

Het gadget heeft een 1,54-inch E Ink-scherm met zes kleuren en een resolutie van 240 x 240 pixels. Er is ruimte voor 12 foto’s op het interne geheugen. Die foto’s kun je vanaf je telefoon overzetten via de gratis Kodak Memory Link-app.

Net als bij de Kodak Charmera-camera koop je hier een blind box: je weet pas welk ontwerp je hebt als je de verpakking opent. Er zijn in totaal acht ontwerpen, plus een zeldzame metallic-editie met een lagere vindkans van 1 op 64.

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Meer dan een fotokader

(Image credit: Reto Production)

De SlideTag is veel meer dan een fotolijstje. Je kunt het schermpje ook gebruiken om een takenlijst, contactgegevens, een timer of een QR-code weer te geven.

Hij werkt ook als een Bluetooth-tracker die samenwerkt met Find My (Apple) en Find Hub (Google). Je mist hier alleen de extra precisie van ultra-wideband, die je wel krijgt bij een AirTag of Pixel Tag.

Daarnaast werkt de SlideTag op batterijstroom en moet er een gewone CR2032-batterij in. Die zit bijvoorbeeld ook in de gemiddelde keukenweegschaal. Het is niet duidelijk hoe vaak je die moet vervangen, want er staat geen geschatte batterijduur.

De dollarprijs van de SlideTag bedraagt ten slotte 34,99 dollar. Hier staat de SlideTag nog niet op de website van Kodak, maar je kan hem wel kopen bij Amazon voor 42 euro (en een maand wachten op de levering).