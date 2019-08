Nieuw DJI product geteaset voor lancering op 13 augustus

DJI heeft het druk. Minder dan een maand geleden debuteerde de Chinese fabrikant de lichtgewicht Ronin-SC gimbal voor systeemcamera's, wat op de voet gevolgd werd door de release van hun nieuwe FPV Goggles.

De teaser zelf lijkt geen aanwijzingen te bevatten over wat er volgende week zit aan te komen, maar op basis van andere bronnen zou het wel eens de volgende generatie Osmo Mobile smartphone gimbal kunnen zijn.

DroneDJ was de eerste om details over de Osmo Mobile 3 openbaar te maken en dit dankzij details die publiekelijk bij de Amerikaanse FCC werden ingediend op 31 juli.

(Image credit: DJI)

Tussen de ingediende materialen zat de gebruikershandleiding voor de komende gimbal, die ons een duidelijk beeld geeft van wat we kunnen verwachten. De Osmo Mobile 3 zal groter zijn dan zijn voorganger, met afmetingen van 286 x 126 x 98mm en een gewicht van 405g. Nieuw echter, is dat de telefoongreep naast de handgreep kan opgeborgen worden.

Het ziet ernaar uit dat de nieuwe gimbal ook in staat zal zijn om rond grotere en bredere telefoons te passen (misschien zelfs rond de onlangs aangekondigde Samsung Galaxy Note 10 serie). De gimbal zal uitgerust worden met Bluetooth Low Energy 5 om het stroomverbruik te optimaliseren en, in tegenstelling tot de Osmo Mobile 2, zal hij opladen via USB-C.

Hey DJI, wat met drones?

Als je zit te wachten op de aankondiging van nieuwe DJI-drones, dan zal je nog even geduld moeten hebben. Een alerte lezer van DroneDJ merkte op dat er een speciale sectie is op de DJI-website die papierwerk voor de European Union Declaration of Conformity bevat, inclusief informatie over de DJI Mavic 2 Pro+ en de DJI Mavic 2 Zoom+.

(Image credit: DJI)

We verwachten niet dat de nieuwe drones voor 2020 al zullen verschijnen. DJI kondigde onlangs immers aan dat het vanaf januari 2020 vliegtuigsensoren in zijn consumentendrones zal implementeren. Deze ADS-B sensoren zullen de dronepiloot in staat stellen om laagvliegende helikopters en vliegtuigen in de buurt te detecteren en te vermijden.

Zonder spiegel

(Image credit: DJI)

DJI heeft ook een patent aangevraagd voor een camera met verwisselbare lenzen die veel lijkt op de Hasselblad X1D-50c. Een kijk in een database met octrooiaanvragen door Gizmodo Japan, heeft ontwerpbeelden en 3D-modellen van de camera tevoorschijn getoverd, waardoor we een compleet beeld krijgen van hoe DJI's eerste systeemcamera eruit zou kunnen zien. Het gerucht doet de ronde dat het hier gaat om een goedkopere camera voor de Aziatische markt.