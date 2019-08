De Galaxy Note 10 is de meest gebruiksvriendelijke smartphone van Samsung met de S Pen. Hoewel er geen enorm schokkende functies zijn die je aanzetten om hem te kopen, is hij wel een mooie toevoeging aan de Note-reeks. Als je op zoek bent naar het beste toestel van Samsung, kies dan de Note 10 Plus, maar als je iets minder geld wil uitgeven of een kleinere smartphone met stylus wil, is dit de Note voor jou.

De nieuwste phablet van Samsung is hier, en hij is de eerste Note met een all-screen display, maar ziet er toch anders uit dan de Galaxy S10 en Galaxy 10 Plus.

De edge-to-edge displaytechnologie wordt nog steeds Infinity-O genoemd, maar hier is de uitsparing voor de selfiecamera zit in het midden bovenaan het scherm en niet in de rechterbovenhoek.

Dit is de eerste keer in jaren dat Samsung ervoor heeft gekozen om twee Galaxy Note-smartphones tegelijk te introduceren. Er is de Samsung Galaxy Note 10 - dat is degene waar je hier over leest - en daar komt de Samsung Galaxy Note 10 Plus nog bij.

De Note 10 Plus heeft een merkbaar groter display, en is daarom groter over de gehele lijn, en wordt geleverd met een paar upgrades onder de motorkap en in de camera in vergelijking met het standaardmodel.

Bekijk zeker eerst onze hands-on video voor je verder leest!

Samsung Galaxy Note 10 lanceringsdatum en prijs

De Samsung Galaxy Note 10 werd aangekondigd op het Unpacked-event in New York op 7 augustus. Je kan hem vanaf vandaag pre-orderen voor een bedrag van 949 euro. De officiële verschijningsdatum ligt tot slot vast op 23 augustus.

Als je je oude smartphone zou willen inruilen voor korting op de Note 10 (Plus), krijg je bovendien tijdelijk 100 euro extra terug van Samsung bovenop de standaardwaarde van je oude toestel.

Samsung Galaxy Note 10 design en display

(Image credit: Future)

De grootste ontwerpwijziging in vergelijking met andere Samsung-smartphones is de introductie van een full-screen display met een punch-hole uitsparing voor de camera middenin de bovenkant van het scherm - de Galaxy S10 en S10 Plus hebben allebei een selfiecamera in de rechterbovehoek.

De Note 10 heeft een 6,3-inch AMOLED display met een Full HD-resolutie van 2280 x 1080 pixels, met 401 pixels per inch. Het bevat HDR 10+ technologie, en gezien het feit dat Samsung niet heeft gekozen voor een QHD-scherm hier zijn we onder de indruk van hoe het scherm eruit ziet.

We gebruikten de smartphone in zowel natuurlijk zonlicht als binnenhuis bij artificieel licht en in beide gevallen zag het scherm er prachtig uit.

(Image credit: TechRadar)

Sommigen zijn misschien geen fan van de centrale plaatsing van de camerasensor, maar het is aantoonbaar een stuk minder opdringerig dan de notches die je krijgt op andere populaire telefoons, zoals de iPhone XS.

De Note 10 is niet alleen kleiner dan de Note 9, hij is ook lichter en dunner. Hij meet 72 x 151 x 7,9mm, en met 168g is het een van de lichtste Samsung-vlaggenschepen tot nu toe.

Dit is een Note die is ontworpen voor mensen met kleinere handen en de high-end functies willen zoals de S Pen stylus, zonder dat die in een ongemakkelijk groot formaat zitten.

Toch blijft de Note 10 een redelijk grote smartphone. Mensen met kleinere handen zullen waarschijnlijk moeite hebben om hem te gebruiken met één hand. Verwacht niet dat hij zo gemakkelijk te gebruiken is als de iPhone SE of Sony's Compact lijn van Xperia-toestellen.

Afbeelding 1 van 3 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 3 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 3 (Image credit: Future)

Net als bij de S10 en S10 Plus, heeft Samsung hier de vingerafdrukscanner onder het scherm ingebed. Hier zit hij iets hoger dan de meeste in-display scanners op sommige andere Android-smartphones. Dit voelt als een meer comfortabele plek om hem te zetten, omdat je duim hier van nature terechtkomt als je de smartphone vastneemt.

Aan de onderzijde van de telefoon bevindt zich de USB-C-poort in het midden, met een luidspreker en de S-Pen-sleuf aan de rechterkant. Bovenaan zit alleen de sim-lade.

Aan de linkerzijde van de telefoon bevindt zich de volumeknop en de aan/uit-knop eronder. Samsung heeft ervoor gekozen om de Bixby-knop die op veel recente Samsung-vlaggenschepen is verschenen, weg te halen - om die functie te activeren houd je nu gewoon de aan/uit-knop een paar seconden ingedrukt, wat een veel efficiëntere oplossing is.

Het frame van de telefoon is van hoogwaardig metaal, terwijl de achterkant van glas is gemaakt. De kleurmogelijkheden zijn Aura Glow (een combinatie van blauw en wit), Aura Black en Aura Pink.

Vooral de Aura Glow-variant, waarvan de kleur verandert afhankelijk van het licht dat je gebruikt onder de telefoon, beviel ons goed.

Samsung Galaxy Note 10 camera

Live Focus Video met de Samsung Galaxy Note 10 (Image credit: TechRadar)

Als je de Galaxy S10 of S10 Plus hebt gebruikt, zul je merken dat de camera van de Galaxy Note 10 geen opvallende upgrade is. Hij gebruikt dezelfde combinatie van een 16MP-ultragroothoeklens, een 12MP-hoofdlens en een 12MP-telelens.

Deze moeten samen een fantastische foto-ervaring opleveren, als ze even goed werken als bij de Galaxy S10-reeks. We hadden maar weinig tijd om de camera's te testen tijdens onze hands-on review, maar ze leken foto's te maken die er net zo goed uitzagen als die van andere recente Samsung-smartphones.

De meeste verbeteringen van de Note 10 op de camera-afdeling zitten in de video-opnamemogelijkheden. De beeldstabilisatietechnologie is verbeterd en er is een nieuwe functie die Live Focus Video heet, waarmee je 'bokeh' achtergrondvervagingseffecten kunt toevoegen zoals bij de bekende portretfoto's.

Je kunt een onderwerp ook op andere manieren uit de achtergrond laten springen, bijvoorbeeld door je onderwerp in kleur te houden terwijl je de achtergrond zwart-wit maakt - ook dit is een effect dat we hebben gezien voor foto's, maar het is een nieuw idee voor video.

Op de Note 10 wordt dit alles bereikt door middel van software, maar de Note 10 Plus gebruikt een aparte DepthVision lens om zijn magie te laten werken - dus als dit klinkt als een must-have functie, zal het waarschijnlijk beter werken op de grotere versie.

This is how AR Doodle looks on the Samsung Galaxy Note 10 Plus. It's sort of like Instagram or Snapchat filters, but you make them yourself with the S Pen #Unpacked pic.twitter.com/fS1MJksms9August 7, 2019

Een andere functie heet AR Doodle, waarmee je over de bovenkant van bewegende beelden kunt schrijven. Dit werkt op dezelfde manier als filters op Instagram of Snapchat met zijn augmented reality technologie, maar dit is in plaats daarvan zo ontworpen dat je je eigen afbeeldingen kunt maken met de S-Pen.

De camera aan de voorkant bevindt zich in het midden van het scherm en is een exemplaar van 10MP.

Samsung Galaxy Note 10 specs

Aangezien dit een Galaxy Note-smartphone is, is de S Pen stylus hier om aantekeningen te maken, te tekenen op het scherm en nog veel meer. Als je op zoek bent naar een smartphone met een stylus, dan is dit een van de weinige apparaten die momenteel beschikbaar zijn, en de andere zijn meestal andere Note-phablets.

Verbeteringen aan de S Pen voor de Note 10 zijn onder andere de gebaren in de lucht die je in staat stellen om bepaalde apps, zoals de camera, video of galerij, te bedienen door de S Pen in verschillende richtingen te bewegen.

Dit is momenteel beperkt tot Samsung apps, maar het bedrijf staat externe app-ontwikkelaars toe om toegang te krijgen tot deze functie, dus apps van derden kunnen in de komende maanden ook unieke S Pen-functionaliteiten toevoegen.

In de Benelux zullen de Note-smartphones de gloednieuwe Exynos 9825 chipset hebben, die nog nooit eerder in een Samsung-smartphone is gebruikt en sneller is dan de andere processors van het bedrijf.

(Image credit: TechRadar)

De telefoon is uitgerust met 8GB RAM, en is alleen beschikbaar met 256GB aan opslag - er is geen microSD-ondersteuning, en Samsung geeft aan dat het formaat van de smartphone op die manier kleiner kon zijn. Dat is genoeg ruimte voor de gemiddelde gebruiker, maar als je meer wilt, moet je kiezen voor de Note 10 Plus, die wordt geleverd met 512 GB aan ingebouwde opslag en microSD-ondersteuning.

Ook de 3,5mm-hoofdtelefoonaansluiting is verdwenen in de poging om de Note 10 slank te houden. Dit is de eerste keer dat Samsung de aansluiting in zijn premium smartphones heeft laten vallen, en sommigen zullen niet heel blij zijn met de beslissing. Je zult in staat zijn om de USB-C-poort aan de onderkant van de smartphone te gebruiken voor bepaalde hoofdtelefoons (inclusief een setje dat Samsung meelevert in de doos), maar het kan betekenen dat je een deel van je huidige kabeltjes moet vervangen.

Samsung heeft ervoor gekozen om een 3.500mAh batterij in de Note 10 te plaatsen. We moeten nog testen hoe die batterij zal presteren, maar we zijn er zeker van dat we de batterij tijdens onze volledige review het vuur aan de schenen zullen leggen.

Draadloos opladen is handig en je zal ook in staat zijn om Samsung's Wireless PowerShare-functie te gebruiken om compatibele apparaten zoals koptelefoons, smartwatches of andere smartphones op te laden op de Note 10.

Tot slot zal er een 5G-versie verschijnen, maar die is niet beschikbaar in de Benelux.

Vroeg oordeel

(Image credit: TechRadar)

Samsung's eerste poging om een kleiner Note-toestel te maken, betekent het verlies van een paar premium functies waar sommige gebruikers nu eenmaal naar op zoek zijn. Toch is dit een fantastisch ontworpen toestel en een van Samsungs beste smartphones tot nu toe.

Als je op zoek bent naar een Galaxy Note die beter in de hand ligt, is dit misschien waar je naar zocht. Wil je het meest krachtige apparaat dat Samsung ooit gemaakt heeft, dan kies je beter voor de Galaxy Note 10 Plus.