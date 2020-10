DJI RS 2 en RSC 2 zijn gebruiksvriendelijke gimbals voor je systeemcamera of DSLR

De originele Ronin-S en Ronin-SC gimbals van DJI werden al snel hebbedingen voor videomakers en YouTubers. De dronefabrikant levert nu nog betere videostabilisatoren genaamd DJI RS 2 en RSC 2.

De DJI RS 2 en RSC 2 hebben een nog draagbaarder ontwerp en nieuwe functies ten opzichte van de minimalistische DJI OM 4. Maar in tegenstelling tot de smartphone-vriendelijke OM 4, zijn de RS 2 en RSC 2 sterk genoeg voor spiegelreflexcamera's en systeemcamera's.

De DJI RS 2 is ontworpen voor vrij stevige set-ups. De gimbal weegt zelf 1,3 kilo en kan een gewicht tot 4,5 kilo aan. Dit is sterk genoeg voor DSLR's zoals de Nikon D850 met een zware lens.

De RSC 2 is bedoeld voor meer compacte systeemcamera's. Deze gimbal is meer gebruikersvriendelijk en bedoeld voor mensen die niet handmatig beelden willen schieten. De stabilisator aan boord helpt met het versoepelen van fijne details.

Wat is er nog meer nieuw aan deze gimbals? De DJI RS 2 heeft nieuwe asvergrendelingen voor makkelijker transport en een 1,4 inch kleuren touchscreen. Hiermee kun je de camera-instellingen en gegevens bereiken of een live feed zien van je camera. Ook is het mogelijk om modes als ActiveTrack te activeren. Hiermee kunnen objecten worden gevolgd.

Het is de DJI RSC 2 die het meest interessant is, door een nieuw, draagbaar en opvouwbaar ontwerp. Dit betekent dat het gemakkelijk in een rugzak kan worden meegenomen. De gimbal kan een gewicht tot 3 kilo aan, wat betekent dat het sterk genoeg is voor de Panasonic Lumix S1H met een 24-70 mm lens.

(Image credit: Future)

Time Tunnel-functie

De DJI RSC 2 beschikt net als de RS 2 over een nieuw 1 inch OLED-scherm. Deze toont cameragegevens en laat je de instellingen aanpassen. Er zijn ook een aantal creatieve pre-sets beschikbaar voor de gimbals, waaronder voor time-lapse en panorama. De nieuwe Time Tunnel-functie maakt het mogelijk dat je camera een rol van 360 graden maakt, terwijl het een hyperlapse vastlegt.

De DJI RS 2 kost €759 en de RSC 2 heeft een kleiner prijskaartje van €429.

De gimbals worden wat duurder als je accessoires toevoegt. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor de Pro Combo-bundel. Hierin zitten handige extra's, zoals een smartphonehouder, een opbergcase, Focus Motor en RavenEye Image Transmitter. De gimbal zelf zit bij deze combo's bijgeleverd. Voor de DJI RS 2 komt de prijs dan op €899 te liggen. De RSC 2 Pro Combo kost €629.