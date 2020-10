Gerucht: DJI Mavic Mini 2 met verbeterde 4K-camera onderweg

DJI staat mogelijk op het punt om een nieuwe versie van zijn kleinste en goedkoopste drone uit te brengen. Er zijn sterke aanwijzingen dat de DJI Mavic Mini 2 binnenkort zal verschijnen.

De originele DJI Mavic Mini verscheen in november 2019 en werd al snel een van de beste drones voor beginners, dankzij een slimmer ontwerp. Maar vooral dankzij het feit dat het slechts 249 gram weegt, wat 1 gram onder het gewicht ligt waarbij je de drone moet registreren in het luchtvaartregister in veel landen.

De originele Mavic Mini verscheen minder dan een jaar geleden, dus het zou verrassend zijn als de DJI Mavic Mini 2 binnenkort al verschijnt, maar dit is wel wat een nieuwe FCC-aanvraag (Federal Communications Commission) suggereert.

De aanvraag, die is opgepakt door dronepiloot @OsitaLV op Twitter, toont een nieuw dronebatterij met als naam "Camera Drone" en een modelnummer dat erg lijkt op dat van de originele Mavic Mini.

Dit is niet de enige aanwijzing, want ook de FCC-website bevat een document met daarin informatie over de batterij en een standaard aanzicht van de achterkant van de drone. Als je dit vergelijkt met de huidige Mavic Mini is er zeker een grote gelijkenis.

So this is so called Mavic Mini 2, they share the same design.Oh, it has Bluetooth, 2.4/5.8G WiFi and 2.4/5.8G without the WiFi sign.P.S. the model name of original Mavic mini is MT1SS5 and MT1SD25 (sales in Europe and Japan). pic.twitter.com/nRm3ZwfxyLOctober 6, 2020

De aanvraag suggereert dat de batterij van de Mavic Mini 2 een zelfde grootte zal hebben als de voorganger. Het is interessant om te zien of de nieuwe Mavic Mini 2 over een zelfde loskoppelprobleem zal beschikken als de voorganger. Deze werd namelijk losgekoppeld van de controller als je er verder dan 60 meter vandaan vloog. Wij hopen dus dat de drone beschikt over geavanceerde Wi-Fi voor connectiviteit.

De FCC-aanvraag (links) toont een drone met soortgelijk design als de DJI Mavic Mini (rechts). (Image credit: FCC / Future)

Welke nieuwe functies zou de DJI Mavic Mini 2 kunnen brengen? DJI zal waarschijnlijk afgeremd worden op dit gebied om het gewicht van de drone weer op 249 gram of minder te houden, vanwege wetgevingen in veel landen.

De Mavic Mini 2 zal waarschijnlijk slechts een kleine upgrade zijn ten opzichte van de voorganger. Een logische verbetering zou het schieten van 4K-video's zijn. Een van de grootste beperkingen van de huidige Mavic Mini is namelijk het gebrek aan de mogelijkheid om in 4K of 2,7K te filmen op 60p.

We zouden ook graag een betere mogelijkheid willen voor het volgen van objecten, zoals in krachtigere drones als de DJI Mavic Air 2 te zien is. Het is een goede toevoeging voor een startersvriendelijke drone, maar misschien een stapje te ver gezien de prijs waarschijnlijk rond de €399 zal liggen, net zoals de Mavic Mini.

Gezien de FCC-aanvraag, wat normaal gesproken inhoudt dat de lancering nadert, hoeven we waarschijnlijk niet lang te wachten om hierachter te komen.