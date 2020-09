Ring onthult beveiligingsdrone voor thuis

Amazons voorliefde voor drones heeft zich blijkbaar uitgebreid naar dochterbedrijf Ring. Het thuisbeveiligingsbedrijf introduceerde tijdens het Amazon Event de nieuwe Always Home Cam: een autonome drone voor in huis die rondvliegt en een live weergave geeft van je huis en je waarschuwt in geval van een indringer of noodgeval.



De drone gaat in de Verenigde Staten $250 kosten en verschijnt in 2021, over een release in Europa is nog niets bekend. Het is niet mogelijk om de drone zelf te besturen. Het is echter wel mogelijk om in te stellen welke routes de drone vliegt van de ene naar de andere kamer. Je kunt dus kiezen welke kamers in je huis beveiligd zijn.

De drone beschikt naar verluidt over een batterijduur van vijf minuten en maakt surveillancerondes van ongeveer een minuut voordat het teruggaat naar de hub om op te laden. Gedurende deze regelmatige vluchten is er 1080p beeldmateriaal beschikbaar van je huis. Hierdoor moet het via de Ring-app zichtbaar zijn of je de deur goed hebt afgesloten of het gas aan hebt laten staan.

Als je de drone in actie wil zien is hieronder een (nogal gekke) video te zien van de Ring Always Home Cam. Het geeft je wel enig idee van hoe de drone zich gedraagt en wat de kwaliteit van de camera tijdens een vlucht is.

Eenmaal in het thuisstation is de camerafeed van de drone geblokkeerd. Eenmaal in de lucht produceert het apparaat een geluid om je te waarschuwen. Op deze manier hoef je niet bang te zijn dat de drone beelden opneemt als je daar niet bewust van bent.

De Always Home Cam beschikt over een technologie waarmee het obstakels kan vermijden. Aangezien de drone naar verluidt ongeveer 13 x 18 x 18 cm is en een afrastering heeft om de propellers te blokkeren is het niet waarschijnlijk dat het apparaat veel schade aan zal richten.



Als de drone beweging ontdekt of als het alarm van een van je andere Ring-apparaten afgaat zal de drone de vooraf ingestelde route vliegen rond het gebied van de verstoring.

(Image credit: Amazon)

Vervanging voor je beveiligingscamera?

De meeste beveiligingscamera's voor binnen, waaronder de Ring, beschikken over een resolutie van 1080p en een field-of-view (FOV) van tussen de 100 en 145 graden. Sommige kunnen zelfs draaien en kantelen. Maar geen van deze camera's kan van de plaats afwijken en rondvliegen om een inbreker te vinden.

Om je huis volledig te beschermen heb je meerdere beveiligingscamera's nodig voor elke kamer. Hierdoor is de Always Home Cam een verleidelijke optie, omdat het meerdere camera's tegelijk kan bewaken.

Het feit dat de drone slechts tot vijf minuten per keer rondvliegt en de meeste tijd in het dockingstation spendeert, toont aan dat het geen vervanger is van een thuisbeveiligingssysteem dat 24 uur per dag aan bewegingsdetectie biedt. De drone fungeert eerder als extra check in blinde hoeken en helpt je kamers in de gaten te houden waarvoor je geen permanente camerabeveiliging wil.