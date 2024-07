DJI Neo lijkt kleine vouwbare drone die in je broekzak past

DJI heeft grote droneplannen voor de rest van 2024, volgens geruchten die onlangs hebben gewezen op de komst van een mid-range Air 3S en DJI Mavic 4. Het kan ook iets geheel nieuws zijn, aangezien een aantal intrigerende nieuwe lekken wijzen op een compacte drone, genaamd de DJI Neo.

Een bericht van @DroneMood op Twitter, waarin het betrouwbare @Quadro_News wordt aangehaald als bron, heeft een registratielabel van de Amerikaanse FCC voor de DJI Neo getoond, samen met foto's uit een video, afkomstig van @OsitaLV, die de kleine drone tijdens een vlucht lijken te tonen.

Volgens drone-expert Weiliang Zhang zou de Neo ongeveer 169 gram kunnen wegen op basis van het batterijlabel. De DJI Mini 4 Pro weegt ongeveer 249 gram en dat zou de Neo een van DJI's lichtste drones tot nu toe maken. Hij zou wel iets groter zijn dan de Ryze Tello van 80 gram.

De gelekte video toont een compacte drone met een propellorkooi, wat suggereert dat hij ontworpen is om veilig binnen te vliegen. Die kooi is waarschijnlijk afneembaar en als de Neo een opvouwbaar ontwerp heeft, wat bij de meeste DJI drones het geval is, zou hij best in je zak kunnen passen.

Het is nog niet duidelijk of de DJI Neo een vliegende selfiecamera is, zoals de HoverAir X1, of een cinewhoop drone die werkt met een FPV-headset (first-person view). Aangezien de persoon die de drone bestuurt in de gelekte video geen headset lijkt te dragen, lijkt een standaard drone in dit stadium waarschijnlijker.

Een recenter bericht van DroneMood op Twitter waarin een Walmart-productpagina wordt getoond, geeft ons ook een hint over de mogelijke dollarprijs. Dat bericht suggereert dat de DJI Neo Fly More Combo-bundel (die normaal gesproken twee extra accu's, een oplaadstation en schoudertas bevat) 329 dollar gaat kosten.

We weten nog niet wat het doelpubliek van de DJI Neo zal zijn, maar de potentieel lage prijs en kleine vormfactor zouden het een populaire kleine drone kunnen maken. Voeg daar een paar autopilootfuncties aan toe en je hebt een aantrekkelijk instapmodel voor beginnende piloten.

Een mogelijkheid is dat hij het opneemt tegen de HoverAir X1. Die drone weegt slechts 125 gram en combineert een twee-assige gimbal en elektronische beeldstabilisatie, hoewel DJI heeft bewezen toonaangevend te zijn op beide gebieden. In theorie zou hij aanzienlijk beter kunnen zijn dan de geflopte Snap Pixy uit 2022.

De DJI Neo ziet eruit als een fascinerende kleine drone en is misschien wel de spirituele opvolger van de DJI Spark, een van de eerste drones die het bedrijf aanbood en ook was gemaakt voor beginners met een klein budget. Gezien het feit dat FCC-aanvragen meestal binnen een paar maanden gevolgd worden door officiële lanceringen, zouden we niet lang moeten wachten om de Neo in het echt te zien.