DJI Mavic Air 2 review

De Mavic Air 2 is de beste drone voor de gemiddelde gebruiker, een belangrijke upgrade van zijn voorganger én onze nieuwe favoriete vliegende camera. Hij geeft je een beter bereik, een langere batterijduur, uitstekende 4K/60p video en een hele reeks nieuwe opnamefuncties. Dat alles krijg je voor voor dezelfde richtprijs als zijn voorganger. Afgezien van enkele kleinigheden is het een uitstekende keuze voor zowel fotografen als filmmakers.

Of je nu op zoek bent naar een camera, auto of koffiezetapparaat, er is altijd een soort van alleskunner die voor de meeste mensen de beste keuze is. De DJI Mavic Air 2 is die alleskunner onder de drones.

Deze opvolger van de DJI Mavic Air uit 2018 neemt het totaalconcept van zijn voorganger - een gemakkelijk te vliegen drone met pro-functies - over en hertekent hem volledig. Het resultaat is een kleinere, meer betaalbare versie van de DJI Mavic 2 Pro, die zijn duurdere voorganger evenaart en in sommige opzichten zelfs overtreft.

Het volledig nieuwe ontwerp van de Mavic Air 2 ziet eruit alsof iemand de Mavic 2 serie heeft gekrompen. Daarbovenop krijgen we nog een nieuwe afstandsbediening. Met een heleboel nieuwe functies en technologieën is hij niet alleen een kloon van zijn grotere broer, DJI beweert namelijk dat de Mavic Air 2 ook zijn slimste drone tot nu toe is.

Alle aspecten van de Mavic Air 2 - van de drone tot de app waarmee je de camera en de vluchtinstellingen bedient - zijn opnieuw ontworpen met het oog op gebruiksvriendelijkheid.

Tekortkomingen in het ontwerp en de prestaties van de originele Mavic Air, en zelfs Mavic 2 Pro-modellen, zijn allemaal aangepakt. En hoewel de Mavic Air 2 niet perfect is, zet hij zeker een nieuwe maatstaf voor wat we in de toekomst van DJI-drones kunnen verwachten.

DJI Mavic Air 2 verschijningsdatum en prijs

Richtprijs van 849 euro

Pre-order nu al mogelijk, leveringen vanaf midden mei

De DJI Mavic Air 2 is nu verkrijgbaar in de DJI Store en wordt naar verwachting medio mei verzonden.

Net als de vorige modellen van DJI is de drone in twee bundels verkrijgbaar. Het 'standaard' pakket, dat de Mavic Air 2 drone, een batterij, de afstandsbediening en alle benodigde draden en kabels bevat, kost 849 euro. Dat is precies hetzelfde als de originele DJI Mavic Air.

DJI zegt dat "de Covid-19 pandemie nieuwe moeilijkheden heeft geïntroduceerd voor de wereldwijde verzending en logistiek van vele producten", maar is ervan overtuigd dat de Mavic Air 2 naar regio's buiten China zal verschepen medio mei.

Design en afstandsbediening

Nieuwe ontwerp van body lijkt op mini Mavic 2 Pro

Nieuwe afstandsbediening bevat Ocusync 2.0 voor beter bereik

Mavic Air 2 specs Sensor: 12MP 1/2-inch CMOS

Brandpuntsafstand Camera: 24mm (full-frame equivalent)

Diafragma: Fixed f/2.8

Video: 4K MP4 & MOV, D-Cinelike, tot 240 fps

Gimbal: 3-assig

Gewicht: 570g

Vliegtijd: Tot 35 minuten

De DJI Mavic Air 2 kon niet sterker verschillen van zijn voorganger. De drone is volledig opnieuw ontworpen om aanzienlijke verbeteringen te maken op alle vlakken, waaronder beeldkwaliteit, snelheid en vliegtijd.

Aan de buitenkant ziet de Mavic Air 2 eruit als een miniversie van de DJI Mavic 2 Pro en heeft hij hetzelfde opvouwbare ontwerp waarbij de voorste armen naar buiten klappen en de achterste armen naar beneden en naar buiten draaien voor de vlucht.

Dit betekent dat de Mavic Air 2 in opgevouwen vorm een kleine 180 x 97 x 84 mm meet - ongeveer gelijk aan een flesje drank van 500ml - en in opengevouwen vorm slechts 183 x 253 x 77 mm.

Met een gewicht van 570g weegt hij iets meer dan de helft van de Mavic 2 Pro, waardoor hij een zeer draagbare, en zelfs krachtige, drone is voor zowel fotografen als filmmakers. Afhankelijk van waar je woont, moet je de Mavic Air 2 dus registreren voordat je ermee begint te vliegen.

Door het opvouwbare ontwerp van de Mavic Pro serie over te nemen, zit de Mavic Air 2 laag bij de grond op zijn achterste armen. Dit betekent dat je bij het opstijgen op grasvelden een vlakke ondergrond met kort gras moet vinden om te voorkomen dat het gras tijdens het opstijgen en landen gesnoeid wordt.

Dit kan leiden tot een grillige vlucht en in het ergste geval tot een crash. Daarom is het de moeite waard om een kleine landingsmat te mee te nemen die aan de grond kan worden vastgepind om een duidelijke en veilige startplaats te bieden. Op hardere, vlakkere oppervlakken zoals asfalt en beton is dit uiteraard geen probleem.

In tegenstelling tot het ontwerp van de vouwbare afstandsbediening die door alle vorige en huidige Mavic-drones wordt gebruikt, is de Mavic Air 2 controller groter en heeft hij geen vouwbaar ontwerp. Hij ziet eruit als een kleinere versie van de DJI Smart Controller, maar helaas zonder het scherm.

Deze nieuwe vorm is comfortabel in de hand te houden dankzij de contouren van de handgrepen aan de achterkant en het gewicht van 393g. De controller start ook sneller op en maakt sneller verbinding met de drone dan de vorige versie.

Bij dit nieuwe ontwerp wordt de telefoon aan de bovenkant van de controller bevestigd via een telescopische handgreep die smartphones van alle formaten, inclusief tablets, comfortabel zal accepteren. De verbindingskabel wordt bevestigd in de holte waar de bovenkant van de houder is opgeborgen wanneer deze niet in gebruik is. Er is ook een gleuf om de kabel in te stoppen zodat je niet met loshangende kabels moet knoeien.

Dit is een leuk detail, maar de kabels zijn net iets te lang voor het ontwerp, dus als je het uiteinde van de kabel in het opbergvakje steekt, komt de kabel onder druk te staan, wat na verloop van tijd kan leiden tot beschadiging van de kabel. De bedieningssticks worden in rubberen vakjes aan de onderkant van de afstandsbediening opgeborgen, en er zitten nog twee extra joysticks in de doos.

Op het gebied van directe bediening biedt de controller slechts een handjevol mogelijkheden, waaronder de joysticks voor de besturing tijdens het vliegen, een vluchtstandenschakelaar om te schakelen tussen statief, normale en sportmodus, een Return-to-Home knop, een knop om te schakelen van foto's naar video, een FN-knop, een ontspanknop, een gimbal-regelknop en een knop om de afstandsbediening in en uit te schakelen.

Deze minimalistische controller betekent dat het merendeel van de cameramogelijkheden toegankelijk is via de nieuwe DJI Fly app.

(Image credit: Future)

Functies en vliegen

De Mavic Air 2 gaat maximaal 67km/h en kan 34 minuten ononderbroken vliegen

Bereik is verhoogd naar 10km, tegenover 4km bij zijn voorganger

Videofeed van de drone kan soms haperen en kort vastlopen

De Mavic Air 2 is voorzien van nieuwe motoren, nieuwe elektronische snelheidsregelaars, verbeterde batterijtechnologie en een verbeterde aërodynamica. Deze zorgen samen voor hogere vliegsnelheden tot 67km/h in de Sportmodus en een vliegtijd tot 34 minuten.

Dit is een grote boost ten opzichte van de oorspronkelijke Mavic Air's 21 minuten vliegtijd en is zelfs drie minuten langer dan de Mavic 2 modellen. Dat klinkt niet veel, maar je merkt wel dat de vluchtduur is toegenomen en de batterij langzamer leegloopt. De controller heeft ook een langere batterijduur in vergelijking met zijn voorganger.

Vliegen met de Mavic Air 2 is net zo gemakkelijk als met elke andere DJI-drone dankzij de gebruikte slimme technologieën. We hebben het vooral over de toevoeging van OcuSync 2.0, wat een veel betere communicatietechnologie is voor de controller en de drone dan die van de originele Mavic Air.

OcuSync 2.0 ondersteunt 2.4GHz en 5.8GHz frequenties en kan schakelen tussen de twee wanneer dat nodig is. Anti-interferentie technologie helpt ook bij het blokkeren van ongewenste signalen.

Ondanks al deze nieuwe en verbeterde technologie, die de drone en de controller op afstanden tot 10 km verbonden houdt, hapert en blokkeert de videofeed van de Mavic Air 2 nog steeds kortstondig terwijl de drone aan het vliegen is.

Dit was een probleem met de originele Mavic Air, en hoewel het niet het einde van de wereld is, kan het hierdoor langer duren om beelden vast te leggen. Dit kan te maken hebben met de pre-release versie van de nieuwe DJI Fly app die we voor deze review hebben gebruikt, dus de kans bestaat dat DJI hun app nog zal updaten om deze problemen te verhelpen.

Op het gebied van veiligheid biedt de Mavic Air 2 obstakelsensoren aan de voor- en achterzijde van de drone om botsingen te voorkomen. Deze zijn standaard ingeschakeld en je laat ze ook best altijd ingeschakeld.

Er zijn ook sensoren aan de onderkant van de drone naast een hulplamp om te helpen bij de automatische landing, vergelijkbaar met de Mavic Pro drones. Een andere veiligheidsfunctie is geofencing, die ervoor zorgt dat de drone niet in de buurt van risicovolle en beveiligde locaties zoals luchthavens en kritieke infrastructuur kan vliegen.

Dat is nog niet het einde van de veiligheidsfuncties. Je krijgt ook het Advanced Pilot Assistance System (APAS) 3.0, dat de drone omleidt wanneer er obstakels op zijn pad komen. Het idee hierachter is dat betere piloten op complexere locaties kunnen vliegen zonder dat ze bang hoeven te zijn om te crashen.

En dan is er nog de AirSense technologie - een primeur voor een DJI consumentendrone - die gebruik maakt van ADS-B luchtvaarttechnologie om signalen van nabijgelegen vliegtuigen en helikopters te ontvangen en hun locaties weer te geven op de kaart op het scherm van de DJI Fly app. Deze technologie is gebruikt om het risico op luchtaanvallen te verminderen.

Naast de veiligheidsverbeteringen heeft de Mavic Air 2 veel geavanceerde functies overgenomen van zowel de Mavic Pro 2 als van professionele drones om slimme mogelijkheden te bieden in geautomatiseerde vluchtmodi voor het vastleggen van stilstaande beelden en video.

Deze omvatten FocusTrack, Hyperlapse (tot 8K) en vier vluchtopties; Free movement, Circle, CourseLock en WayPoints.

Dan zijn er nog de 'QuickShot' automatische vluchtmodi (het drone-equivalent van de 'auto' modus van een camera), die je helpen visueel interessante video's te maken met een druk op de knop. Dit zijn onder andere Rocket, Circle, Dronie, Helix, Boomerang of Asteroid.

Foto- en videokwaliteit

Nieuwe sensor zorgt voor sterk verbeterde beeldkwaliteit t.o.v. Mavic Air

Fantastastische foto/video-opties, waaronder 8K Hyperlapse

Foto's in 48MP-modus stellen wat teleur

De beeldkwaliteit van de Mavic Air 2 is enorm verbeterd ten opzichte van zijn voorganger. Dit is mede te danken aan de nieuwe 12MP 1/2-inch Quad Bayer-sensor, die op alle ISO-niveaus beduidend schonere beelden oplevert. Toch is er, net als bij alle drones met kleine sensoren, ruis merkbaar bij ISO 100, dus ISO 400 is realistisch gezien de hoogste instelling die je zou willen gebruiken.

De cameralens heeft een brandpuntsafstand van 24mm (full-frame equivalent) met een vast f/2.8 diafragma. Maar ondanks deze beperking en de scherpstelling van het objectief op de hyperfocale afstand, is de scherptediepte groot genoeg om landschappen van dichtbij en veraf goed in beeld te brengen.

Afbeelding 1 van 13 (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 13 (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 13 (Image credit: Future) Afbeelding 4 van 13 (Image credit: Future) Afbeelding 5 van 13 (Image credit: Future) Afbeelding 6 van 13 (Image credit: Future) Afbeelding 7 van 13 (Image credit: Future) Afbeelding 8 van 13 (Image credit: Future) Afbeelding 9 van 13 (Image credit: Future) Afbeelding 10 van 13 (Image credit: Future) Afbeelding 11 van 13 (Image credit: Future) Afbeelding 12 van 13 (Image credit: Future) Afbeelding 13 van 13 (Image credit: Future)

Beelden zijn het scherpst in het midden van het frame en de kwaliteit neemt af naarmate je dichterbij de randen komt. Dit is hetzelfde met alle Mavic-drones, maar de randscherpte van de Mavic Air 2 is sterk verbeterd ten opzichte van zijn voorganger.

Voor fotografen zijn er verschillende functies ontworpen die je helpen om met gemak betere beelden te maken. Maar net als bij scènemodi op compactcamera's en DSLR's op instapniveau, kun je als ervaren fotograaf betere resultaten bereiken door RAW (DNG) te fotograferen en gebruik te maken van handmatige opname- en bewerkingstechnieken in plaats van deze ingebouwde functies. Alle volgende foto's zijn JPEG's in plaats van RAW-bestanden.

HDR-foto's leggen zeven opeenvolgende beelden vast die vervolgens in de camera worden samengevoegd om een beeld met details te produceren. Dit kan ook worden bereikt door RAW te fotograferen en gebruik te maken van de Auto Exposure Bracketing modus voordat de beelden in HDR-software worden verwerkt.

Hyperlight is een modus die is ontworpen voor het maken van opnamen bij weinig licht en die verschillende beelden samenvoegt om het gemiddelde te nemen en de ruis te verminderen. Dit kan handmatig worden bereikt door meerdere RAW beelden te fotograferen en te stapelen in Photoshop.

Tot slot is Scene Recognition een modus die vijf scènetypen kan herkennen - zonsondergangen, blauwe luchten, gras, sneeuw en bomen - en de instellingen optimaliseert in de JPEG-verwerking voor elk van deze scènes. Nogmaals, dit kan handmatig worden gedaan in RAW-bewerkingssoftware zoals Adobe Lightroom. Het mooie is echter dat, ongeacht hoe ervaren je bent op het gebied van fotografie, er met iedereen rekening wordt gehouden.

Een ander hoogtepunt is de mogelijkheid om 48MP foto's te maken met de 12MP sensor. De uitvoerbeelden die in deze modus worden gemaakt zijn in JPEG-formaat, en de resultaten zijn helaas veel zachter dan bij RAW-bestanden en standaard formaat JPEG's.

Dit kan erop wijzen dat de 48MP beelden worden gemaakt met behulp van een in-camera interpolatiealgoritme.

Voor videomakers brengt de Mavic Air 2 enkele primeurs voor DJI en zelfs functies die niet in het vlaggenschip van de Mavic-modellen te vinden zijn, zoals 4K-video met 60 fps en slow motion-video tot 240 fps bij 1080p. Dus ondanks het kleine formaat is er zeker ruimte voor professioneel videogebruik van deze drone in bepaalde situaties.

Video kan worden opgenomen in Standaard formaat, dus het video-equivalent van een JPEG, of in het meer neutrale D-Cinelike profiel dat meer detail in schaduwen en lichte tinten weergeeft en een kleurgradatie vereist.

HDR-video is ook beschikbaar met 4K, 2.7K en FHD met maximaal 30 fps. 4K is beschikbaar tot 60 fps, 2.7K tot 60 fps en FHD tot 240 fps. Video kan worden opgenomen in MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC) met een maximale bitsnelheid van 120 Mbps.

Eindoordeel

Net toen je dacht dat de Mavic Mini de meest indrukwekkende kleine drone op de markt was, heeft DJI de lat hoger gelegd met de Mavic Air 2, die comfortabel tussen dat model en de twee Mavic 2 pro-modellen zit.

Het hele ontwerp is drastisch veranderd met een verbeterde aansluiting op de afstandsbediening, een langere batterijduur, 4K-video bij 60 fps, 48MP-foto's met de nieuwe 1/2-inch Quad Bayer-sensor en een heleboel nieuwe functionaliteiten. Dit is in elk opzich een belangrijke update van de Mavic Air.

Voor fotografen en videomakers die een draagbare drone nodig hebben die gemakkelijk mee te nemen is naast andere fotoapparatuur voor het maken van RAW-foto's, 4K/60p video en slow motion FHD video, zet de Mavic Air 2 een nieuwe maatstaf voor wat we nu én in de toekomst kunnen verwachten van DJI-drones.

Met de lancering van de Mavic Air 2 heeft DJI een drone geproduceerd die ongetwijfeld een grote aantrekkingskracht zal hebben dankzij de indrukwekkende slimme vluchtfuncties, foto- en videofunctionaliteit.

De Mavic Air 2 is niet perfect, maar is een plezier om mee te vliegen en te filmen/fotograferen. Hij zou gemakkelijk de meest populaire DJI-drone tot nu toe kunnen worden.