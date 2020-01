De beste camerasmartphones voor 2020

Tien jaar geleden was het idee dat de smartphone een compactcamera zou vervangen belachelijk, maar nu we bijna aan het begin staan van 2020 zijn 108MP camerasensoren echt een ding en sommige telefoons hebben inmiddels al vijf lenzen op de achterkant.

De iPhone 11, iPhone 11 Pro en de iPhone 11 Pro Max zijn Apple's nieuwste smartphones, en de techgigant heeft eindelijk zijn achterstand op de concurrentie weggewerkt met het introduceren van een nachtmodus en een ultra-wide camera op alledrie de toestellen.

In de tussentijd heeft Google een tweede camera achteraan geïntroduceerd op zijn Pixels, dus de Pixel 4 heeft een zoomlens om extra details van dichtbij vast te leggen. Waar de ultra-brede functie is gebleven? Die ontbreekt, maar wat wel positief is is de nieuwe Astrophotography modus die de nachthemel, de sterren en zelfs hele planeten kan vastleggen. Dit helpt de Pixels om zich te onderscheiden van het camerasmartphonepubliek.

Het is ook belangrijk wat voor foto's je wilt gaan maken met je smartphone. Het hangt ervan af wat je wilt fotograferen, de ene camera kan bepaalde scenario's beter vastleggen dan de andere.

Bij TechRadar halen we smartphonecamera's door verschillende testen in allerlei lichtcondities en scenario's en we fotograferen mensen, dieren, planten en meer om te zien hoe elke camera het doet in de buitenwereld.

Buiten de specificaties en mogelijkheden van de camera om, zijn er nog een aantal aspecten over de telefoon die je wellicht wil overwegen. Bijvoorbeeld de beschikking over een grote opslag of een die een microSD-kaart ondersteunt, dit kan handig van pas komen als je bijvoorbeeld veel 4k-video's opneemt.

Ook is het belangrijk om na te denken over de batterij en de schermkwaliteit. Als je de hele dag op pad bent en meerdere fotosessies doet, heb je een batterij nodig die het lang genoeg volhoudt.

En als je je foto's voornamelijk op je telefoon bekijkt, dan zorgt een telefoon met OLED-scherm ervoor dat je foto's er echt uitspringen, maar als je doel is om ze op social media te plaatsen of de foto's uit te printen, dan moet je kijken naar een breder aanbod aan opties.

Alle informatie hebben we opgesomd en staat onderaan dit artikel, samen met onze best geteste toestellen zodat je de juiste beslissing kunt nemen bij het kiezen van je nieuwe camerasmartphone.

(Image credit: Apple)

1. iPhone 11 Pro

De beste camera om het beeld meteen vast te leggen

Lanceringsdatum: september 2019 | Hoofdcamera: 12MP (f/1.8) | Telefoto: 12MP (f/2.0) | Groothoeklens: 12MP (f/2.4) | OIS: Ja | Frontcamera: 12MP | Autofocustype: Fasedetectie | Gewicht: 188g | Afmetingen: 144 x 71.4 x 8,1mm | Batterijgrootte: 3.046mAh | Videokwaliteit: 4K 60fps | Opslag: 64GB/256GB/512GB | Geheugenkaartslot: Nee

Uitstekende nachtmodus

Veelzijdige drievoudige camera

Consistente kleurgebruik onder de camera's

Duur

Minder gedetailleerd dan de concurrentie

Geen handbediening

De iPhone 11 Pro heeft niet alleen de beste smartphonecamera die Apple ooit heeft gemaakt, het is ook de beste cameratelefoon die een bepaald type gebruiker voor zijn geld krijgt. Hij is betrouwbaar, je neemt een foto en de kans is groot dat het een goeie wordt, zelfs in matig licht. Het dynamisch bereik is sterk en met drie camera's is hij ook veelzijdig.

De primaire camera beschikt over een 26mm-brandpuntsafstand, perfect voor het maken van dagelijkse foto's. De ultra-groothoekcamera neemt een stap terug zodat jij dat niet hoeft te doen, zo komt hij meer in het kader met zijn 13mm brandpuntsafstand. De telefotocamera zoomt in op het object met een 52mm brandpuntsafstand, wat perfect is voor het maken van portretten.

Hoewel er geen handmatige bediening is en de 12MP-resolutie schaars is op papier vergeleken met de competitie, zijn de resultaten nog steeds indrukwekkend, en Apple heeft een nieuwe nachtmodus geïntroduceerd die de sluiter openhoudt voor ongelooflijke fotografie bij weinig licht.

Dit kan de Astrophotography functie op de Pixels niet verslaan, al staat hij stevig op een oppervlak of een statief, maar voor een draagbaar model is het een van de beste.

Voeg aan die mix een prachtige consistente kleur en tonaal profiel aan die drie camera's toe, en als je een Apple fan bent die op zoek is naar een top camera dan wordt het niet beter dan dit.

Lees de volledige review hier: iPhone 11 Pro review

(Image credit: Google)

2. Google Pixel 4

Het beste voor sterrenkijkers

Lanceringsdatum: oktober 2019 | Hoofdcamera: 12.2MP (f/1.7) | Telefoto: 16MP (f/2.4) | Ultra-wide: Geen | Camera's achteraan: 12.2MP | OIS: Ja | Front camera: 8MP | Gewicht: 162g | Afmetingen: : 147.1 x 68.8 x 8.2 mm | Batterij formaat: 2,800mAh | Max videokwaliteit: 4K 30fps | Opslag: 64GB / 128GB | Geheugenkaart slot: Nee

Eersteklas nachtfotografie

Rijke kwaliteit in foto's

Slimme exposure tool

Duur

Geen ultra-wide camera

Slechte batterijduur/opslagopties

De Pixel 4 is waarschijnlijk het meest uiteenlopende model in onze lijst; aan de ene kant is het een fantastische camerasmartphone met de mogelijkheden waar zelfs DSLR-gebruikers van kunnen dromen en beschikbaar gemaakt door de bijna 5 minuten lange blootstelling met de Astrophotography modus. Aan de andere kant, echter, is het een prijzig vlaggenschip met slechte batterijduur en geen ultra-wide camera.

Als je overweegt om er daarom eentje mee te nemen, dan raden we je aan om voor de Pixel 4 XL te gaan, deze kun je ook een dag lang gebruiken, aangezien de grotere Pixel 4 net dat beetje langer meegaat.

Beide telefoons hebben dezelfde uitstekende tweevoudige camera. Ondanks zijn hoofdsensor van 12,2MP, vergelijkbaar met de iPhone 11 Pro, neemt hij bijna altijd prachtige gebalanceerde foto's.

De Pixel 4s introduceert ook de handige belichtingsbediening die wordt ingeschakeld als je een foto neemt, zodat je schaduwen afzijdig van elkaar kunt boosten naar totale helderheid, het benadrukken van details zelfs op donkere plekken en spits toeloopt op de hoogtepunten.

Als het licht afzwakt, zet de smartphone dan op een stevige ondergrond, richt hem naar de lucht en dan schakelt de geprezen Astrophography modus in, die de sterrenhemel vastlegt en zelfs planeten bij een heldere nacht.

Ondanks deze winst, een belangrijk verzuim op de nieuwe Pixels is een ultra-wide camera, dus als je nu al weet dat je GoPro stijl super brede beelden wilt vastleggen, dan kijk je misschien liever naar andere telefoons in onze beste camerasmartphone lijst.

Lees onze volledig Google Pixel 4 review

(Image credit: Huawei)

3. Huawei P30 Pro

De beste camerasmartphone die je kunt kopen

Lanceringsdatum: Maart 2019 | Camera's achteraan: 40MP + 20MP + 8MP + ToF | Frontcamera: 32MP | OIS: Ja | Diafragma camera's achteraan: f/1.6, f/2.2, f/3.4 | Gewicht: 192g | Afmetingen: 158 x 73,4 x 8,4mm | Batterij: 4.200mAh

De beste camerasmartphone bij weinig licht

Sterke telefoto mogelijkheden

Beschikt over een ultra-groothoeklens

Google Pixel 3 is een concurrent

Touchscreen werkt niet optimaal

De Huawei P30 Pro is zo ontwikkeld dat het de beste camerasmartphone is, kwalitatief gezien passeert hij net de Google Pixel 3 met single-lens achteraan en Pixel 3 XL camera's. Waarom? Twee redenen: hij presteert het beste bij weinig licht en de camera is voorzien van een schitterende optische zoom; de periscooplens zorgt voor een prachtig beeld van veraf.

Er zijn een heleboel camera's om te testen op deze telefoon, vier aan de achterkant; een 40 megapixel hoofdlens, een 8 megapixel telefotolens, een 20 megapixel ultra-groothoeklens en een ToF (time-of-flight) camera om diepte te creëren voor het maken van portretfoto's.

De Huawei P30 Pro camera gebruikt ook een RYYB-sensor (rood geel geel blauw) in plaats van de fabrieksstandaard RGB-sensor (rood groen blauw), om meer licht te kunnen vastleggen. En dat is te zien. Op foto's die wij namen voor onze review, waren meer details te zien en er was minder schaduw dan bij de andere. En overbelicht waren ze ook niet. Het is een zorgvuldige afweging die maar een aantal telefoonfabrikanten goed weten te maken, met hun kleine camera's en beperkte software.

Het is allemaal best indrukwekkend voor een smartphone, maar helemaal perfect is het nog niet. Zo ontdekten we namelijk een aantal kleurveranderingen op sommige plekken en de software reageert niet altijd goed als je switcht tussen ultra-groothoek, 5x zoom, 10x zoom en 50x digitale zoom. Maar daarentegen kun je wel van heel dichtbij fotograferen met een 50x zoom en als je 's nachts foto's maakt, zie je bijna geen verschil met het licht aan. Dit legt de lat enorm hoog voor camerasmartphones in 2019.

Lees onze volledige review hier: Huawei P30 Pro

(Image credit: Samsung)

4. Samsung Galaxy Note 10 Plus

Een geweldige alleskunner met bediening vanop afstand in de S Pen

Lanceringsdatum: augustus 2019 | Hoofdcamera: 12MP (f/1.5-2.4) | Telefoto: 12MP (f/2.1) | Ultra-groothoek: 16MP (f/2.2) | Andere: ToF | OIS: Ja | Frontcamera: 10MP | Gewicht: 196g | Afmetingen: 162,3 x 77,2 x 7,9 mm | Batterijgrootte: 4.300mAh | Max videokwaliteit: 4K 60fps | Opslag: 256GB / 512GB | Geheugenkaartslot: Ja

Heel brede ultra-groothoek

Veelzijdige drievoudige camera

Geweldige videoprestaties

Duur

Nachtmodus is niet eersteklas

Belichting automodus is agressief

Samsung's slimme tweevoudig diafragma hoofdcamera die we voor het eerst zagen op de Samsung Galaxy S9 is terug, hij wisselt moeiteloos tussen f/1.5 en f/2.4. Deze keer, op de Note 10 Plus, is het gecombineerd met een 12mm ultra-wide camera waarmee je bredere shots kunt maken dan vrijwel elke andere cameratelefoon die er is.

Dat is niet de enige toevoeging aan de Note 10 Plus, deze keer is er een time-of-flight sensor, die we ook zagen bij de Huawei P30 Pro. Deze legt diepte-informatie vast voor een verbeterde bokeh tijdens het fotograferen en filmen in Live Focus (portret) modus.

Samsung's camera UI is ook ongelooflijk uitgebreid, met een pro modus die de sluiter langer dan 30 seconden openlaat net als een verbeterde nachtmodus.

Helaas stopt hier de vergelijking, maar het zijn alsnog goede maar niet sensationele nachtfoto's, de Note 10 is nog steeds een serieus goede camerasmartphone, en zijn slimme S Pen kan fungeren als afstandsontspanner voor het maken van groepsfoto's.

Lees hier de volledige review van de Samsung Galaxy Note 10 Plus

(Image credit: Apple)

5. iPhone 11

De meest betaalbare iPhone fotografeert uitstekend bij weinig licht

Lanceringsdatum: september 2019 | Hoofd camera: 12MP (f/1.8) | Frontcamera: 24MP | OIS: Ja | Diafragma camera's achteraan: f/1.8, f/2.2, f/2.4 | Autofocustype: Fasedetectie | Gewicht: 189g | Afmetingen: 157,8 x 72,3 x 8,6mm | Batterij: 4.200mAh | Opslag: 128/256GB

Meest betaalbare iPhone 11-series

Geweldige nachtmodus

Consistente kleuren bij camera's

Geen telefoto camera

Minder gedetailleerd dan de concurrentie

Geen handmatige bediening

In tegenstelling tot de iPhone 11 Pro, mist de gewone iPhone 11 een telefoto camera, en beschikt in plaats daarvan over een hoofdcamera en ultra-groothoekcamera.

Alsnog zijn we blij om te zien dat de belichtingstijd door de nachtmodus omhoog schiet als we aan het fotograferen zijn bij weinig licht.

Dat betekent dat de iPhone 11 kan zien in het donker, zelfs als je de telefoon in je hand hebt, en de fotokwaliteit van zijn primaire en ultra-groothoekcamera's zijn fantastisch. Een ander gebied waar alle iPhones in onze lijst in uitblinken is video-opnamen; ze maken allemaal 4K-video's tot 60fps en doen dit via alle lenzen.

Als we een smartphone kopen voor wat simpel te gebruiken, hoge kwaliteit filmbewerking, dan zou het een van de iPhones zijn op onze lijst.

Lees onze volledige review hier: iPhone 11 review

(Image credit: Samsung)

6. Samsung Galaxy S10 Plus

Introduceert een ultra-groothoek in de Galaxy S-lijn

Lanceringsdatum: Maart 2019 | Camera's achteraan: 12MP + 12MP + 16MP | Frontcamera: 10MP + 8MP | OIS: Ja | Diafragma camera's achteraan: f/1.5-f/2.4/ f/2.2 | Gewicht: 198g | Afmetingen: 161,9 x 76,4 x 8,8mm | Batterij: 4.100mAh

Uitstekende nachtmodus

Veelzijdige drievoudige camera

Consistente kleuren bij alle camera's

Geen HDR-video opnamen

Niet veel beter dan de S9

De Samsung Galaxy S10 beschikt over een drie cameralenzen, een gewone hoofdcamera, een telelens en ultra-groothoeklens. De primaire 12MP-camera maakt uitstekende foto's met hetzelfde tweevoudig diafragma die we op ieder Samsung vlaggenschip hebben gezien sinds de S9, en net als de Note 10, is er ook een ultra-groothoek camera, om een GoPro-achtige hoek te krijgen. Het is meteen een veelzijdige start.

Een ander hoogtepunt van de S10 Plus is video, waarmee hij, net als de iPhone, indruk maakt dankzij de fantastische beeldstabilisatie en de mogelijkheid om 4K resolutie vast te leggen bij 60fps. Hij kan ook videobeelden maken met volledige resolutie over alle camera's en een primeur, de S10 Plus ondersteunt HDR10+ video opname.

Dit voorkomt overbelichting en haalt ook meer detail uit schaduwen. Hoewel het nog steeds een werk in uitvoering is, is het spannend om te zien dat ontwikkelaars buiten Sony ook experimenteren met HDR video.

Lees onze volledige Samsung Galaxy S10 Plus review

(Image credit: Oppo)

7. Oppo Reno 10x Zoom

Een sensationele zoom voor een cameratelefoon

Lanceringsdatum: juni 2019 | Hoofdcamera: 48MP (f/1.7) **Telefoto:** 13MP (f/3.0) | Ultra-groothoek: 8MP (f/2.2) | OIS: Yes | Frontcamera: 16MP | Diafragma camera's achteraan: f/1.5-2.4, f/2.4 | Autofocustype: Fasedetectie | Gewicht: 210g | Afmetingen: 162 x 77,2 x 9.3mm | Batterij: 4.065mAh | Max videkwaliteit: 4K 60fps | Opslag: 128GB / 256GB | Geheugenkaarslot: Yes

Fantastische zoom voor stillevens

Veelzijdige drie camera's

Meer dan genoeg details in het zoombereik

Matige prestaties bij weinig licht

Geen optische zoom bij het opnemen van video's

Geen RAW opnames

De Oppo Reno 10X Zoom is de derde smartphone in onze lijst die beschikt over een cameraperiscoop die fotografeert met een 5x optische zoom. Zijn hoofdcamera legt standaard gedetailleerde stillevens vast op 12MP, maar dat kan verhoogd worden naar 48MP als het licht goed is. Ook is er een ultra-wide camera aan toegevoegd die fotografeert met een 16mm brandpuntsafstand.

Deze veelzijdigheid kun je als het aankomt op fotograferen met smartphones met grote optische zoomlenzen, niet overschatten. Het is ideaal voor concerten en sportevenementen, de Reno kan 20 burst shots close-up vastleggen, zodat je er zeker van bent dat je het beslissende moment vastlegt.

Het ontbrak bij de Reno 10X Zoom aan een aantal functies tijdens zijn lancering; je kon bijvoorbeeld geen video's opnemen met de ultra-wide of zoomcamera's. En bedreven fotografen zouden de afwezigheid van het maken van RAW opnames gemist hebben.

Er is wel een competente pro modus voor het handmatig fotograferen en ook een nachtmodus die helpt met de concurrentie, zelfs als hij niet tegen die van de P30 Pro op kan.

Lees onze volledige Oppo Reno 10X Zoom review

(Image credit: OnePlus)

8. OnePlus 7T Pro

Uitstekende beeldwaarde

Lanceringsdatum: oktober 2019 | Main camera: 48MP (f/1.6) | Telephoto: 8MP (f/2.4) | Ultra-wide: 16MP (f/1.6) | OIS: Ja | Frontcamera: 16MP | Gewicht: 206g | Afmetingen: 162,6 x 75,9 x 8,8mm | Batterij: 4.085mAh | Max video quality: 4K 60fps | Opslag: 256GB | Geheugenkaart slot: Nee

Prima geprijsd vlaggenschip

Veelzijdige drievoudige camera

3x zoom komt dichterbij dan de meeste anderen

Nachtmodus is niet eersteklas

Dynamisch bereik loopt achter in testen

Geen handmatige video

De drievoudige cameraset op de OnePlus 7T Pro bevat een primaire 48MP-sensor en een brede f/1.6 lens. Dit is dezelfde sensor die we ook zagen bij de Oppo Reno 10X Zoom, en inderdaad bij de One Plus 7 Pro. Er is ook een 8MP telefotocamera met 3x zoom, meer dan wat de meeste concurrenten hebben, plus een 16MP ultra-wide camera die met een 117 graden gezichtsveld fotografeert.

Fotografiemodi zijn er in overvloed, en OnePlus voegde daar ook een nieuwe actie camera-achtige modus aan toe. Deze laat de resolutie dalen tot 1080p en verkleint de prestatie bij weinig licht, maar behoudt beeldmateriaal voor een van de meest stabiele video-opnames die we ooit hebben gezien van een smartphone.

De 7T Pro's primaire en telefotolenzen beschikken beiden over OIS, en er is ook een nieuwe Super Macro modus op de ultra-brede camera. Zo kan je scherpe foto's vastleggen vanop 2,5 cm van een voorwerp.

Hoewel de prestaties bij weinig licht niet op kunnen tegen de smartphones bovenin de lijst, krijg je gezien de prijs van de OnePlus 7T overduidelijk veel waar voor je geld, helemaal als je alle andere luxe specificaties daarbij optelt.

Lees onze volledige review hier: OnePlus 7T Pro review

(Image credit: Sony)

9. Sony Xperia 5

Het beste voor filmmakers en videomakers

Lanceringsdatum: oktober 2019 | Hoofdcamera: 12MP (f/1.6) | Telefoto: 12MP (f/2.4) | Ultra-groothoek: 12MP (f/2.4) | OIS: Ja | Frontcamera: 8MP | Gewicht: 164g | Afmetingen: 158 x 68 x 8,2mm | Batterij: 3.140mAh | Max videokwaliteit: 4K 30fps | Opslag: 128GB | Geheugenkaartslot: Ja

Fantastische video opname capaciteiten

Veelzijdige drievoudige camera

Realistische nachtfotografie

Dynamiek lastig met belichting

Minder gedetailleerd dan concurrenten

Slechte zoom

Als je een videomaker bent, of er een wil worden die houdt van een telefoon met goeie video-opties, dan is de Sony Xperia 5 de enige keus voor jou.

Natuurlijk, met andere smartphones zoals de P30 Pro kun je handmatig video-opnames maken, maar de Xperia 5 brengt dit tot een heel ander niveau, hij introduceert slimme functies zoals rack focus, zodat je met een druk op de knop zelf kunt schuiven tussen twee centrale punten.

De Xperia 5 laat je zelfs de sluiterhoek van de videocamera veranderen, die wordt gefotografeerd in 21:9 aspect ratio, en legt beelden vast met een prachtig plat kleurprofiel dat perfect is voor kleurindeling in pro apps zoals DaVinci Resolve.

Het vastleggen van videobeelden wordt gedaan in de Cinema Pro app, maar zelfs de standaard camera app fotografeert briljante beelden.

We blijven maar doorpraten over video, maar de Sony Xperia 5 is ook een competente smartphone voor het maken van stilstaande beelden dankzij zijn groothoek-, ultra-groothoek en telefotocamera's. En zijn realistische nachtmodus, die de dingen niet zo kunstmatig oplicht als de concurrentie dat doet.

Waar de schoen wringt, en dat is ook de reden dat hij niet hoger is geplaatst in onze lijst, is zijn dynamisch bereik, hij heeft moeite met lichte punten, maar afgezien daarvan is het zeker Sony's mooiste camerasmartphone van nu, en een topkeuze voor filmmakers.

Lees onze volledige Sony Xperia 5 review