De beste Black Friday smartphone deals voor 2019

Het jaar vliegt voorbij. Inmiddels loopt iedereen weer met een dikke jas en mogen we flink gaan stoken in huis. Naast knusse avonden betekent dit ook dat het kortingsseizoen van start gaat. Op 29 november begint de eerste grote verkoopdag: Black Friday 2019. Deze 'dag' is inmiddels uitgerekt tot een lange week met aanbiedingen.

In dit overzichtsartikel hebben we de beste deals van diverse grote retailers (actief in Nederland en/of België) voor je uitgezocht en op een rijtje gezet.

Ben je op zoek naar een nieuwe smartphone? Dan raden we je aan om eind november je slag te gaan slaan. Of je nu op zoek bent naar een iPhone, een Samsung Galaxy Note 10 Plus, of juist iets goedkopers op de kop wil tikken; op Black Friday zijn er alleen maar winnaars.

Black Friday 2019 smartphone deals

Apple iPhone XR 128GB voor €628,26 i.p.v. €849 De iPhone XR is nog steeds een van onze favoriete iPhones aller tijden. De budgetoptie van Apple is nu nog goedkoper en blijft een enorm keuze als je op zoek bent naar een iPhone. Qua camera's loopt hij wat achter, maar qua pure prestaties doet hij het fantastischDeal bekijken

Xiaomi Redmi Note 8 Pro voor €219,99 i.p.v. €249,90 De Redmi Note 8 Pro staat bekend als een telefoon met een van de beste prijs-kwaliteitsverhoudingen die je op de markt vindt. Er is onder meer een indrukwekkende 64-megapixellens aan de achterzijde aanwezig.Deal bekijken

Nokia 8.1 voor €330,41 i.p.v. €449 De Nokia 8.1 blijft na een jaar nog steeds een van de betere smartphones van Nokia. Het strakke ontwerp geeft hem een premium gevoel en de dubbele camera's achteraan geven je heel wat mogelijkheden.Deal bekijken

iPhone XS 64GB voor €765 i.p.v. €879 (BE) Het reguliere vlaggenschip van Apple uit 2018 is bij Krëfel enkele honderden euro's goedkoper ten opzichte van een tijdje geleden. Hoewel de iPhone XS zeker niet de goedkoopste iPhone is in de markt, behoort hij wel nog altijd tot een van de beste.Deal bekijken

Apple iPhone XS Max voor €1099 i.p.v. €1419 Ondanks dat hij een jaar oud is, is de iPhone XS Max nog steeds een topklasse smartphone die met de beste concurreren. Zijn prestaties zijn razendsnel en de camera's leveren topprestaties af. Kortingen van deze grootte op iPhones zie je zelden, dus laat deze deal zeker niet liggen.Deal bekijken

Motorola Moto E6 Plus voor €99 i.p.v. €155 (UITVERKOCHT) De Motorola Moto E6 Plus is al een sterk geprijsde budget smartphone die in september gelanceerd is en met deze korting overstijgt hij makkelijk de prijs-kwaliteitverhouding van de concurrentie. Verwacht weliswaar geen snelheidswonderen, maar voor dit geld vind je geen betere smartphone.Deal bekijken

Sony Xperia 10 voor €215 i.p.v. €299 De Sony Xperia 10 heeft weinig aandacht van de media gekregen, maar is nochtans een kwalitatieve smartphone. Met zijn 21:9-beeldverhouding is hij geweldig om video's te kijken en de dubbele camera achterop geeft je heel wat fotomogelijkheden.Deal bekijken

Huawei P30 Lite voor €239 i.p.v. €279 De Lite-versie van de meest recente P-serie staat zeker zijn mannetje. Naast het indrukwekkende design vind je maar liefst drie prima camera's terug aan de achterzijde.Deal bekijken

Honor 20 Lite voor €199 i.p.v. €249 De Honor 20 Lite is de goedkoopste van de drie Honor 20-smartphones die medio 2019 zijn uitgebracht. Deze elegante midranger heeft zeer degelijke specificaties in huis, en beschikt over drie camera's aan de achterzijde.Deal bekijken

Samsung Galaxy S8 voor €333 i.p.v. €499 (BE) Dit vlaggenschip van de Zuid-Koreaanse fabrikant is inmiddels 2,5 jaar oud, maar staat nog altijd zijn mannetje. Voor iets meer dan 300 euro beschik je over een nog altijd prima telefoon.Deal bekijken

Samsung Galaxy S10 Plus voor €649 i.p.v. €899 (Alleen NL) De beste smartphone in het aanbod van Samsung geniet van een mooie korting bij Coolblue. Je krijgt een prachtig scherm, fantastische camera's en ruim voldoende rekenkracht voor eender welke taak die je kan bedenken. Lees er meer over in onze S10 Plus review.

Xiaomi Mi A3 voor €179 i.p.v. €249 (Alleen BE) De Xiaomi Mi A3 is een goedkope Android One-smartphone die zonet nog goedkoper is geworden. Achteraan krijg je drie camera's en binnenin zit een voldoende grote batterij en genoeg rekenkracht voor de gemiddelde gebruiker.Deal bekijken

Apple iPhone 8 256GB voor €649 i.p.v. €809 (NL) Hij is dan misschien niet meer de nieuwste iPhone, maar qua prestaties kan hij nog steeds concurreren met sommige nieuwe smartphones voor vandaag. Daarnaast geniet je van de nieuwste versie van iOS en heeft de iPhone 8 nog een ingebouwde vingerafdrukscanner. Deal bekijken

Apple iPhone 8 256GB voor €649 i.p.v. €809 (BE) Hij is dan misschien niet meer de nieuwste iPhone, maar qua prestaties kan hij nog steeds concurreren met sommige nieuwe smartphones voor vandaag. Daarnaast geniet je van de nieuwste versie van iOS en heeft de iPhone 8 nog een ingebouwde vingerafdrukscanner.Deal bekijken

OnePlus 7 Pro 256GB voor €649 i.p.v. €759 (BE) De OnePlus 7 Pro beschikt als eerste OnePlus-telefoon over een pop-up-camera. Daarnaast is het toestel razendsnel dankzij de Snapdragon 855 en heb je met 256GB opslag aan boord geen gebrek aan intern geheugen.

Nokia 6.2 voor €199 i.p.v. €249 De Nokia 6.2 is een doorsnee middenklasse smartphone met Android One. Het toestel is uitermate geschikt voor consumenten die houden van een no-nonsense telefoon; weinig bijzondere toeters en bellen, wel een schone versie van Android en jarenlange updategarantie.Deal bekijken

Apple iPhone XS (64GB) voor €768,01 i.p.v. €1149 Ondanks dat hij een jaar oud is, is de iPhone XS nog steeds een topklasse smartphone die met de beste concurreren. Zijn prestaties zijn razendsnel en de camera's leveren topprestaties af. Hij is bovendien kleiner dan de gemiddelde smartphone van vandaag, dus als je een snelle smartphone wil die je nog met één hand kan gebruiken, zit je hier goed. Kortingen van deze grootte op iPhones zie je ook zelden, dus laat deze deal zeker niet liggen.Deal bekijken

Apple iPhone XR 256 GB voor €799 i.p.v. €999 (NL) De iPhone XR is nog steeds een van onze favoriete iPhones aller tijden. De budgetoptie van Apple is nu nog goedkoper en blijft een enorm keuze als je op zoek bent naar een iPhone. Qua camera's loopt hij wat achter, maar qua pure prestaties doet hij het fantastisch.Deal bekijken

Apple iPhone XR 256 GB voor €799 i.p.v. €999 (BE) De iPhone XR is nog steeds een van onze favoriete iPhones aller tijden. De budgetoptie van Apple is nu nog goedkoper en blijft een enorm keuze als je op zoek bent naar een iPhone. Qua camera's loopt hij wat achter, maar qua pure prestaties doet hij het fantastisch.Deal bekijken

Huawei Mate 20 Pro voor €449 i.p.v. €599 (Alleen BE) De nieuwe smartphones van Huawei hebben geen Google-diensten meer, maar hun oude smartphones blijven gelukkig buiten schot. De Huawei Mate 20 Pro is en blijft een topklasse smartphone met toonaangevende camera's en razendsnelle prestaties.Deal bekijken

OPPO Reno 10x Zoom Zwart voor €649 i.p.v. €699 (NL) Het Chinese merk Oppo is bezig aan een heuse opmars. De Oppo Reno 10x Zoom geeft je niet alleen topklasse prestaties, maar ook krachtige camera's met 10x hybride zoom, een pop-up camera en een prachtig all-screen display. Wat wil je nog meer?Deal bekijken

OPPO Reno 10x Zoom Zwart voor €649 i.p.v. €699 (BE) Het Chinese merk Oppo is bezig aan een heuse opmars. De Oppo Reno 10x Zoom geeft je niet alleen topklasse prestaties, maar ook krachtige camera's met 10x hybride zoom, een pop-up camera en een prachtig all-screen display. Wat wil je nog meer?Deal bekijken

Welke Black Friday smartphone deals mag je verwachten?

Het aanbod aan deals is waarschijnlijk niet te overzien tijdens deze festiviteit. Om je toch een beetje wegwijs te maken in wat je staat te wachten, hebben wij hieronder onze verwachtingen op papier gezet. Digitaal papier dan.

iPhones:

Wil je voor relatief weinig geld een mooie iPhone op de kop tikken? Dan hebben we goed nieuws voor je: elk jaar zien we dat de smartphones van Apple flink in prijs dalen, inclusief de nieuwste vlaggenschepen.

(Image credit: Apple)

We hebben enkele mooie deals gespot voor zowel de iPhone XR als de XS en XS Max in 2018. Vreemd vinden we het dan ook niet als eenzelfde recept aangehouden wordt voor de nieuwe iPhone 11-serie.

Ga je liever voor de iPhones van vorig jaar? Dan is er ook goed nieuws: deze toch al scherper geprijsde toestellen zullen waarschijnlijk nog enkele tientjes goedkoper zijn tijdens Black Friday 2019.

Houd je toch het liefst vast aan het oudere ontwerp met Touch ID? De iPhone 7 (Plus) en iPhone 8 (Plus) worden nog altijd aangeboden bij diverse retailers, en zullen ook op Black Friday een stuk vriendelijker zijn voor je portemonnee dan gebruikelijk.

Android:

Voel je je meer thuis in de vijver die Android heet? Dan heb je een stuk meer keuze aan te vangen vissen. Het Android-landschap is van nature al bijzonder groot vergeleken met iOS, en met Black Friday is dat niet anders.

(Image credit: TechRadar)

Vorig jaar zagen we enkele mooie deals voor smartphones van Samsung, Huawei, LG en meer.

Als we ergens op moeten inzetten, dan zijn het deals voor iets oudere vlaggenschepen van 2019. Denk hierbij aan de Huawei P30 Pro of Samsung Galaxy S10 Plus. Ook hopen we dat de OnePlus 7 Pro eens flink wordt afgeprijsd, aangezien zijn opvolger, de OnePlus 7T Pro, al in de winkels ligt.

Net als bij de iPhones verwachten we eveneens dat goedkopere Androids niet uitgesloten worden op Black Friday. Deals voor toestellen als de succesvolle Samsung Galaxy A50, elegante Huawei P Smart (2019) en degelijke Motorola Moto G7 zijn te verwachten, waardoor je voor weinig geld een prima telefoon in huis haalt.