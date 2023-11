Hoge Black Friday-kortingen op Garmin-horloges gespot

Black Friday is in het land en we zien weer veel Garmin-aanbiedingen. Als je op zoek bent naar een smartwatch om een sportevenement mee te doen, zoals een obstakelrace of triathlon, dan is het moeilijk om iets beters te kiezen dan een van de beste Garmin-horloges, zoals een Forerunner of Fenix. Zelfs als je gewoon een actief persoon bent die op zoek is naar een geweldige smartwatch, zijn de Garmin Venu en Vivoactive nog steeds uitstekende keuzes.



Hieronder vind je alle informatie die je nodig hebt om je aankoop te plannen, van data en tijden tot de beste verkooppunten om te checken en de beste deals die nu te koop zijn. Houd deze pagina in de gaten, want we zullen hem bijwerken met nieuwe informatie. En vergeet natuurlijk niet onze gids over de beste Garmin-horloges te bekijken om het juiste horloge voor jou te vinden.

Black Friday Garmin-deals

Garmin Forerunner 55 van €199,99 voor €129,00 [BE] Een geweldige instapmodel voor minder dan 150 euro. De Forerunner 55 heeft niet de geavanceerde hardloopfuncties van de Garmin Forerunner 255, 955, 265 en 965, maar hij beschikt over meer dan genoeg functies om je voor te bereiden op alles van een halve marathon tot een obstakelrace. [NL van €199,99 voor €136,99]

Garmin Fenix 7X Solar van €899,99 voor €558,99 [NL]



De grootste Fenix 7 is een van Garmins meest geliefde smartwatches. Zijn fitnesstracking, ongelooflijke navigatiemogelijkheden en enorme batterij zijn ongelooflijk. Voor een van de duurste Garmin horloges die er zijn, kun je niet verkeerd gaan met deze korting.

Garmin Venu Sq van €199,99 voor €126,99 [NL]



Deze goedkope Apple Watch-achtige Garmin ziet er goed uit, zit boordevol functies en wordt deze Black Friday aangeboden voor een goed prijsje. Hij is licht en comfortabel om te dragen, zodat je er onderweg op kunt tikken voor contactloze betalingen en apps en kunt aanpassen aan jouw stijl. Het AMOLED-scherm is helder en duidelijk en laat uitstekende kleuren zien.

Garmin Instinct 2 Solar Tactical Edition van €449,99 voor €291,99 [NL & BE]



De Instinct 2 Solar is zelf al natuurlijk een fantastisch horloge, maar de Tactical Edition gooit hier nog een aantal functies bovenop. Heb je een kill switch-nodig om je gps data in één klap te verwijderen? Zolang je geen soldaat bent waarschijnlijk niet, maar voor minder dan 300 euro kan je met dit horloge weinig fout gaan.

Garmin Venu Sq 2 Music Edition van €299,99 voor €199,99 [BE]



De opvolger van de sterke Garmin Venu Sq biedt nog betere functies dan de eerste versie. Maar de beste functies van Garmin zijn nog fijner als je ook nog kan genieten van je favoriete muziek via Spotify, Deezer of Amazon Music.

Garmin Fenix 7 47mm van €299,99 voor €199,99 [BE]

Bespaar op een van de beste outdoorhorloges van Garmin. Een batterij die 18 dagen meegaat, met VO2 max-monitoring, TopoActive Maps voor gedetailleerde kaarten, Training Readiness-scores en nog veel meer.

Garmin Vivoactive 4S van €299,99 voor €199,99 [NL]



Garmin's elegante AMOLED Apple Watch-rivaal krijgt hier een fikse korting. Houd je hartslag, energieniveau en nog veel meer bij, met 20 verschillende trainingsprofielen, Spotify en een batterij die tot 7 dagen meegaat. [BE voor €189,99]

