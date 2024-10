Amazon Prime Deal Dagen (oktober 2024): deze 11 kortingen mag je niet missen

Gelieve je adblocker uit te zetten Belangrijk: als je hieronder geen deals ziet, vragen we je vriendelijk om je adblocker te deactiveren en de pagina te vernieuwen.

Op 8 en 9 oktober 2024 organiseert Amazon de Prime Deal Dagen. Tijdens deze twee dagen kan je kortingen scoren op talloze producten, net zoals bij de Amazon Prime Days in juli. Wij verzamelen hier onze favoriete deals.

Opgelet: net zoals bij de Prime Days heb je een actief abonnement op Amazon Prime nodig om te genieten van de kortingen. Zorg er daarom voor dat je een Prime-abonnement afsluit vóór je een bestelling plaatst. Onderaan dit artikel vind je de nodige instructies, evenals informatie over de gratis proefperiode.

Amazon Prime Deal Dagen in Nederland

Logitech MX Vertical van €109 voor €64,99 Deze verticale muis van Logitech is niet alleen comfortabel in gebruik, maar ook voorzien van de nieuwste technologie. Je kan hem verbinden via de usb-connector of gewoon via Bluetooth. De batterij gaat trouwens vier maanden mee en je laadt de muis gewoon op met een USB-C-kabel.

Anker 511 oplader (30W) van €22,99 voor €13,99 Deze piepkleine oplader van Anker heeft een maximale output van 30W en kan daardoor allerlei apparaten snel opladen, van Android-smartphones en iPhones tot tablets.

Bose SoundLink Flex van €169,95 voor €109,95 De originele Bose SoundLink Flex is nog steeds een uitstekende Bluetooth-speaker. Hij past automatisch het geluid aan op basis van zijn positie voor een optimale ervaring. Verder is hij waterbestendig en kan je maximaal 12 uur muziek luisteren met een volle batterij.

CMF Phone 1 van €239 voor €199 De CMF Phone 1 is zelfs zonder korting een van de beste budgetsmartphones ooit. Hij zakt nu net onder 200 euro en daarvoor krijg je een indrukwekkend display waar zelfs de iPhone 16 niet tegenop kan, een lange batterijduur en uniek ontwerp met verwisselbare achterkant.

Beats Powerbeats Pro van €299,95 voor €169,99 De sportoordopjes van Beats blijven gegarandeerd stevig op hun plaats zitten dankzij de grote oorhaken. De batterij gaat daarnaast 9 uur mee en met de oplaadcase haal je in totaal 24 uur. Noise-cancelling is hier echter niet aanwezig.

Anker Soundcore Sport X10 van €99,99 voor €54 Zijn de Powerbeats Pro iets te duur voor je? Deze goedkope oordopjes van Anker doen ongeveer hetzelfde. Je geniet hier van acht uur luistertijd en daarna kan je ze nog drie keer volledig opladen met de case. Door de IPX7-certificering hoef je trouwens niet bang te zijn van een beetje (of zelfs heel veel) water.

Logitech G PRO X Superlight van €159 voor €79,99 Deze vederlichte gaming muis van Logitech is uitgerust met een extreem nauwkeurige en responsieve HERO-sensor. De batterij gaat daarnaast 70 uur mee en kan met een USB-C-kabel opgeladen worden.

Bose QuietComfort van €399,95 voor €199,95 Hoewel de batterijduur van 24 uur aan de lage kant, zijn de geluidskwaliteit van noise-cancelling van het allerhoogste niveau. Je kan het geluid ook helemaal naar wens afstellen met de bijbehorende app.

Edifier WH700NB van €69,95 voor €39,99 Voor amper 40 euro kan je deze noise-cancelling koptelefoon van Edifier al in huis halen. De 40mm-drivers zorgen op hun beurt voor krachtig geluid met veel bas en zelfs met noise-cancelling ingeschakeld haal je hier een batterijduur van 45 uur. Zonder noise-cancelling kan je dit optrekken tot 68 uur.

Anker Nano Powerbank (10.000mAh) van €49,99 voor €29,99 Met deze powerbank van Anker kan je twee apparaten tegelijkertijd opladen met maximaal 30W. Dankzij de ingebouwde USB-C-kabel hoef je ook nooit meer een extra kabel mee te nemen. Een handig display aan de zijkant geeft daarnaast precies aan hoeveel batterij er nog over is.

Poco X6 Pro van €419,9 voor €319,9 De POCO X6 Pro focust op pure prestaties en is aanzienlijk sneller dan andere smartphones in deze prijsklasse, zeker nu hij korting krijgt. Deze versie heeft zelfs 512GB opslag zodat je al je favoriete games kan installeren. Verwacht echter niet te veel van de camera's.

Amazon Prime Deal Dagen in België

Amazon Prime Big Deal Days in Nederland en België

Amazon Prime Deal Dagen zijn in feite exact hetzelfde als de Amazon Prime Days, maar dan in het najaar. Dit is de tweede keer dat Amazon een "tweede Prime Day" organiseert.

Die kortingen zijn vervolgens alleen voor shoppers die over een Amazon Prime-abonnement beschikken. Dit abonnement geeft je enkele logistieke voordelen, maar bijvoorbeeld ook toegang tot de streamingservices van Amazon. Als je nog geen abonnement zou hebben, is het zeker de moeite waard om alleen voor de Prime Deal Dagen een Amazon Prime-abonnement (Nederland / België) af te sluiten. Je krijgt bij dat abonnement ook gratis Amazon Prime Video, een van de beste streamingdiensten in de Benelux.

Belangrijk: mensen die nog nooit een Prime-abonnement hebben afgesloten, kunnen gebruikmaken van de gratis proefperiode van 30 dagen. Ook met een proefabonnement kun je meegenieten van de voordelen.

Extra belangrijk: Je Prime-abonnement op Amazon Nederland is niet geldig op Amazon België en omgekeerd. Om van alle kortingen te kunnen genieten, zou je een abonnement voor elke regio moeten afsluiten.

Klik hier om naar de Prime-pagina van Amazon Nederland te gaan

te gaan En hier om naar de Prime-pagina van Amazon België te gaan

Hoe Amazon Prime korting krijgen

Om mee te genieten van de kortingen moet je niets meer doen dan een Amazon Prime-abonnement hebben en weten waar (en wanneer) je overal op koopjesjacht kan gaan.

Sinds dit jaar kunnen Belgen eindelijk terecht op hun eigen, lokale Amazon-website. In Nederland kan dat al sinds 2019, maar het is niet de eerste keer dat België wat achterloopt. Verder kan je nog steeds op de Duitse Amazon-website shoppen, aangezien de meeste items in aanmerking komen voor gratis verzending naar zowel Nederland als België.

Zoals we al vermeld hebben, heb je een Amazon Prime-abonnement nodig voor de regio waarin je het product koopt. Een abonnement op Amazon Nederland, geeft je namelijk geen voordelen in andere regio's. Houd hier dus rekening mee als je een kijkje neemt op de Amazon-shops van onze buurlanden.