Vier redenen om je Prime-abonnement niet op te zeggen na Amazon Prime Days

Abonneer nu al op Amazon Prime Om helemaal voorbereid te zijn voor de Amazon Prime Days, kan je nu al een Prime-abonnement afsluiten (of de gratis proefperiode van een maand nemen). Klik hier voor het Prime-abonnement bij Amazon Nederland Klik hier voor het Prime-abonnement bij Amazon België

Wanneer je dit leest, is Amazon Prime Day hopelijk nog niet voorbij. Wellicht overweeg je nu om je proefabonnement op Amazon Prime te activeren zodat je enkele kortingen kan scoren. Anderzijds heb je de proefperiode misschien al gebruikt en zit er nu niets anders op dan te betalen voor Amazon Prime om te genieten van de kortingen.

Amazon Prime is echter meer dan een manier om korting te krijgen tijdens de Prime Days op 16 en 17 juli. Ook buiten dit koopjesevenement biedt een abonnement op Amazon Prime talloze voordelen waar je mogelijk nog nooit van gehoord hebt. Hier duiken we dieper in het Prime-abonnement en bekijken we wat je allemaal krijgt voor een luttele 2,99 euro per maand in België en een iets minder luttele 4,99 euro per maand in Nederland. Je kan in beide landen trouwens ook een jaarabonnement afsluiten om kosten te besparen. In België kost Amazon Prime 24,99 euro per jaar en in Nederland is dit 49,99 euro.

1. Amazon Prime Video

(Image credit: Future)

Amazon Prime Video, de streamingdienst van het bedrijf, is een goudmijn aan series en films. De voorbije jaren zijn er enkele exclusieve hitseries verschenen, waaronder The Boys, Lord of the Rings: The Rings of Power, Hazbin Hotel, Reacher en Fallout. Wat niet iedereen beseft, is dat die streamingdienst gewoon inbegrepen is in je Prime-abonnement, zonder extra kosten. Zelfs een jaarabonnement op Disney Plus is niet zo goedkoop en dan zwijgen we nog maar over Netflix, waar je bijna 20 euro per maand kwijt bent om te streamen in 4K.

Amazon geeft je toegang tot zijn volledige collectie aan series en films in 4K-resolutie voor een maandprijs waar geen enkele concurrent aan kan tippen. Naast de nieuwe, exclusieve series vind je ook talloze klassiekers op Prime Video. Enkele niet te missen films op de streamingdienst zijn elke Shrek-films, alle John Wick-films en Everything Everywhere All At Once.

2. Prime Gaming

(Image credit: Amazon)

Ook voor gamers heeft Amazon leuke voordelen. In die paar euro per maand zit namelijk toegang tot Prime Gaming. Er zit heel wat in Prime Gaming, dus zet je schrap.

Prime Gaming bevat gratis games die je voor een beperkte tijd kan downloaden. Hoewel je slechts enkele weken (of dagen) hebt om de game te downloaden, is die game wel permanent van jou zodra je hem geclaimd hebt. Zelfs wanneer je je Amazon Prime-abonnement opzegt, zullen de games die je gratis van Prime Gaming gedownload hebt, beschikbaar blijven. Momenteel kan je bijvoorbeeld de game Forager downloaden, die zijn inspiratie haalt van Stardew Valley en Terraria.

Daarnaast kan je Prime Gaming koppelen aan je Twitch-account. Zodra je die koppeling gemaakt hebt, geeft Prime Gaming je één gratis maandelijks abonnement dat je kan gebruiken om je favoriete streamer te steunen. Wanneer je je abonneert op een streamer, krijg je precies dezelfde voordelen die gewone Twitch-abonnees krijgen. Het enige verschil is dat je handmatig elke maand je abonnement moet vernieuwen. Dat geeft je tegelijkertijd de mogelijkheid om elke maand je gratis abonnement te gebruiken voor een andere streamer.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

3. Gratis verzending en snellere levering

(Image credit: Amazon)

Zelfs zonder kortingsevenementen zoals Prime Day zijn de prijzen op Amazon vaak erg laag. Dat geldt niet alleen voor technologie, maar ook voor huishoudbenodigdheden zoals toiletpapier, schoonmaakproducten, douchegel en meer. Het "nadeel" is dat je niet altijd makkelijk aan dat minimumbedrag van 20 euro komt zodat je niet extra moet betalen voor de verzending. Ook hier is Amazon Prime handig, aangezien je verzendkosten vaak kan vermijden.

Niet alleen de verzendkosten vallen weg, maar de verzending zelf verloopt vaak ook sneller. Zo zijn er veel producten die de volgende dag al geleverd worden. Weet wel dat deze voordelen niet gelden op alle producten op Amazon. Alleen producten met het Prime-logo genieten van deze twee voordelen. Sommige verkopers verzenden hun producten zelf via een andere koerierdienst, zonder tussenkomst van Amazon, en vragen daar soms verzendkosten voor.

4. Amazon Photos

(Image credit: Amazon)

Een van de minst bekende voordelen van Amazon Prime, is zonder twijfel Amazon Photos. Net zoals Google en Apple biedt Amazon namelijk cloudopslag aan voor je foto's en video's. Hoewel het Prime-abonnement geen onbeperkte opslag bevat, blijft het een sterk aanbod.

Wanneer je als Prime-abonnee Amazon Photos gebruikt (dat kan op desktop of mobile), krijg je namelijk onbeperkte opslag voor je foto's in hun originele resolutie. Instellen welke mappen met foto's mogen back-uppen naar de cloud van Amazon is erg eenvoudig en Amazon Photos synchroniseert natuurlijk tussen je desktop en telefoon. Op die manier heb je je foto's altijd binnen handbereik op elk apparaat.

Tot slot krijg je naast onbeperkte foto-opslag nog 5 GB voor video's, wat overeenkomt met ongeveer 14 uur video's in Full HD-resolutie (1080p). Als Amazon Photos je hart heeft veroverd en je met 5 GB voor video's niet voldoende hebt, kan je de opslag nog uitbreiden tot maximaal 1 TB (voor 9,99 euro per maand).