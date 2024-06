Amazon Prime Day 2024 Nederland en België: het ultieme overzicht

Abonneer nu al op Amazon Prime Om helemaal voorbereid te zijn voor de Amazon Prime Days, kan je nu al een Prime-abonnement afsluiten (of de gratis proefperiode van een maand nemen). Klik hier voor het Prime-abonnement bij Amazon Nederland Klik hier voor het Prime-abonnement bij Amazon België

Amazon Prime Day 2024 heeft eindelijk een datum en het is bijna zover! Op 16 en 17 juli geniet je van hoge kortingen op de mooiste producten.

Het is nog maar vijf jaar geleden dat Prime Day voor het eerst ook plaatsvond op de Nederlandse website van Amazon. Een lokale webshop komt met meer lokaal gerichte aanbiedingen en dat is iets wat we altijd toejuichen. Sinds vorig jaar mag ook België officieel meedoen aan Prime Day.

Op deze overzichtspagina vind je alle informatie die je nodig hebt om Prime Day in te gaan. Ook maken we voor diverse categorieën een speciaal Prime Day-artikel, zodat je snel en makkelijk de beste Prime Day deals vindt via TechRadar.

Verder zal je hier een overzicht met enkele van de beste deals terugvinden op 16 en 17 juli. Handig voor als je niet al te veel tijd kwijt wilt zijn aan het zoeken naar de mooiste aanbiedingen.

Amazon Prime Day in Nederland en België

Amazon Prime Day is een waar koopjesfestijn op de webshop van Amazon. Aanvankelijk ging het steeds om een enkele dag, maar sinds 2019 doet Amazon er een extra dagje bij en kan je gedurende 48 uur genieten van hoge kortingen op alles wat je maar kan bedenken. Er kunnen namelijk kortingen verschijnen op elk product dat Amazon aanbiedt, zowel op producten van Amazon zelf als producten van externe retailers. Het kan gaan van elektronica - daar kijken wij vooral naar uit - tot gereedschap en keukengerei.

Die kortingen zijn vervolgens alleen voor shoppers die over een Amazon Prime-abonnement beschikken. Dit abonnement geeft je enkele logistieke voordelen, maar bijvoorbeeld ook toegang tot de streamingservices van Amazon. Als je nog geen abonnement zou hebben, is het zeker de moeite waard om alleen voor de Prime Day een Amazon Prime-abonnement (Nederland / België) af te sluiten voor 2,99 euro per maand. Je krijgt bij dat abonnement ook gratis Amazon Prime Video, een van de beste streamingdiensten in de Benelux.

Belangrijk: mensen die nog nooit een Prime-abonnement hebben afgesloten, kunnen gebruikmaken van de gratis proefperiode van 30 dagen. Ook met een proefabonnement kun je meegenieten van de voordelen tijdens Amazon Prime Day.

Extra belangrijk: Sinds dit jaar kunnen we voor Amazon Prime Day-deals terecht op de Nederlandse, Belgische én Duitse site van Amazon. Dat is dus twee keer zoveel kans op een goede deal! Je moet er in dit geval wel rekening mee houden dat de Prime-abonnementen regiogebonden zijn. Je Prime-abonnement op Amazon Nederland is dus niet geldig op Amazon België of Duitsland en omgekeerd. Om van alle kortingen te kunnen genieten, zou je een abonnement voor elke regio moeten afsluiten.

Klik hier om naar de Prime-pagina van Amazon Nederland te gaan

te gaan En hier om naar de Prime-pagina van Amazon België te gaan

(Image credit: Amazon)

Wanneer is Amazon Prime Day 2024?

Amazon Prime Day 2024 vindt officieel plaats op dinsdag 16 en woensdag 17 juli. Het bedrijf maakte dit nieuws enkele weken voor de officiële startdatum bekend.

In 2021 vond Amazon Prime Day plaats in juni en de 2020-editie in oktober. Dat had natuurlijk alles te maken met de coronapandemie, waardoor eigenlijk geen enkel schema meer heilig was. Het is nu weer volledig business as usual.

Hoe Amazon Prime korting krijgen

Om mee te genieten van de kortingen moet je niets meer doen dan een Amazon Prime-abonnement hebben en weten waar (en wanneer) je overal op koopjesjacht kan gaan.

Sinds vorig jaar kunnen Belgen eindelijk terecht op hun eigen, lokale Amazon-website. In Nederland kan dat al sinds 2019, maar het is niet de eerste keer dat België wat achterloopt. Verder kan je nog steeds op de Duitse Amazon-website shoppen, aangezien de meeste items in aanmerking komen voor gratis verzending naar zowel Nederland als België.

Zoals we al vermeld hebben, heb je een Amazon Prime-abonnement nodig voor de regio waarin je het product koopt. Een abonnement op Amazon Nederland, geeft je namelijk geen voordelen in andere regio's. Houd hier dus rekening mee als je een kijkje neemt op de Amazon-shops van onze buurlanden.

Amazon Prime Day 2024 verwachte deals

Vorig jaar zagen we tijdens Amazon Prime Day heel wat mooie deals voorbijkomen. Zowel nieuwe tech als oudere, betaalbare producten waren voor een bodemprijs te vinden in de webshop van de Amerikaanse gigant.

Het is vrijwel gegarandeerd dat Amazon ook dit jaar veel van zijn smart home-producten in het voordeelzonnetje zet. Ook producten van Blink, Eufy en Ring verwachten we in de aanbieding, aangezien deze merken onder de portefeuille van Amazon vallen.

(Image credit: Amazon)

Amazon komt doorgaans met mooie stuntprijzen voor (relatief) nieuwe Apple-technologie. Aangezien vorig jaar de MacBooks Airs met M1 mochten rekenen op korting, gaan we er stiekem vanuit dat Amazon nu korting geeft op de M2 MacBook Airs. Vorig jaar waren er ook enkele mooie acties rondom iPhones, met name voor de wat oudere modellen. Het zou ons niets verbazen als dat ook in 2024 weer het geval is.

Verder zagen we vorig jaar diverse kortingen op audioproducten en gaming apparatuur. Nu de PS5 overal op voorraad is, verwachten we dat er een paar mooie deals komen, wellicht in de vorm van bundels met games en/of accessoires.

Ten slotte zagen we heel veel kortingen op smartphones. Vooral Samsung- en OnePlus-smartphones gingen de deur uit voor stuntprijzen. Mocht je op zoek zijn naar een nieuwe smartphone, dan raden we je aan om te wachten tot Amazon Prime Day.

Amazon Prime Day 2024 tips

De beste Amazon Prime Day deals zijn doorgaans snel uitverkocht. Een goede voorbereiding is ook in dit geval vaak het halve werk. Wij hebben hieronder onze beste tips voor Amazon Prime Day genoteerd, zodat de beste deals jou niet door de vingers glippen.

1. Neem een proefabonnement op Amazon Prime

Ben je nog geen Prime-lid? Dan hebben we goed nieuws voor je. Je kunt een proefabonnement voor 30 dagen nemen. Voor niets. Er zitten geen haken of ogen aan de actie, zodat jij tijdens Prime Day 'gewoon' kunt meegenieten van de scherpe deals.

2. Weet wat je wilt gaan kopen, maar blijf flexibel

Het is verstandig om vooraf een goed idee te hebben van wat je precies wil halen tijdens Amazon Prime Day. Zo kun je van tevoren al een beetje onderzoek doen naar de huidige prijzen, zodat je tijdens Prime Day zeker weet of de korting op een bepaald product nu echt iets voorstelt. Aan de andere kant raden we je aan om flexibel te blijven. Voorbeeld: als je op zoek bent naar een koptelefoon, dan is het slim om vooraf een selectie te maken van welke koptelefoons jou interessant lijken en welke functies het belangrijkst zijn. Blijkt nu tijdens Prime Day dat jouw koptelefoons van het verlanglijstje niet in de aanbieding zijn, maar er wel alternatieven staan met min of meer dezelfde features? Dan zou het stom zijn om deze opties niet op z'n minst te overwegen. Zo geniet je alsnog van de scherpe kortingen van Prime Day.

3. Wees er vroeg bij, maar wees niet bang om te blijven hangen

Op de eerste dag van Prime Day loont het zich om er vroeg bij te zijn. Dit geeft je een goed overzicht van alle deals. Aangezien veel van de top deals snel uitverkocht zullen zijn, voorkom je zo ook teleurstellingen. Als je er vroeg bij bent, wil dat echter niet zeggen dat je meteen klaar hoeft te zijn. Bij Amazon is het namelijk gebruikelijk dat er naderhand nog wat extra producten in de aanbieding komen.

4. Houd wat flexibiliteit in je budget

Het is nooit goed om overhaastig een product aan te schaffen en al zeker niet als het een (te) duur product is. Het is goed om vooraf een limiet te bedenken, waar in uiterste gevallen nog iets mee te spelen valt. Een uiterste geval kan als volgt zijn: je bent op zoek naar een telefoon met 128 GB opslag. Tijdens Prime Day is er voor enkele tientjes meer echter ook een topmodel met 256 of 512 GB te verkrijgen. Dan is het veel verstandiger om iets meer uit te geven voor het model met twee keer zo veel geheugen, zonder dat je te veel over de limiet gaat.