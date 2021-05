Beste streamingdiensten 2021: Netflix, Amazon Prime, Videoland en meer

Ben je op zoek naar de beste streamingdienst van dit moment in de Benelux? Dan is ons antwoord vrij makkelijk, namelijk: Netflix. Het probleem is echter dat Netflix slechts een deel aanbiedt van het beste entertainment dat je op dit moment kunt vinden in de Benelux. Als je het geld hebt en graag naar series en films kijkt, raden we je zeker aan om een of twee extra streamingdiensten in huis te halen. Denk hierbij aan een Amazon Prime Video, Videoland of Disney Plus. In deze gids vertellen wij welke je nodig hebt en welke je gerust kunt overslaan.

De beste streamingdiensten bieden fantastische content aan met een degelijke gebruikerservaring, alsook extra functies in de vorm van 4K-opties en offline downloadmogelijkheden. Hieronder vind je diverse vergelijkingen tussen de verschillende streamingdiensten, en bediscussiëren we alles van user interface tot beeldkwaliteit en natuurlijk het aanbod per optie.

Er komen inmiddels in rap tempo steeds meer streamingdiensten op de markt in de Benelux. Vergeet dus niet om eens in de zoveel tijd onze lijst te bekijken, aangezien we deze pagina regelmatig updaten.

Hieronder vind je de beste streamingdiensten van de Benelux.

Beste streamingdiensten in de Benelux

Netflix Amazon Prime Video Disney Plus Videoland Apple TV Plus

1. Netflix De koning van alle streamingdiensten Specificaties Compatibele apparaten: Android, Apple, PlayStation, Xbox, Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Smart tv's, browsers Gratis proefperiode: Nee Gelijktijdige streams: 1-4 DE BESTE DEALS VAN VANDAAG € 40,37 Bekijken bij Dodax NL Redenen om te kopen + Heel veel originele content + Biedt 4K aan + App werkt top Redenen om te vermijden - Veel Originals die je nooit gaat kijken - Extra kosten voor 4K - Geen gratis proefperiode meer

Netflix is in alle opzichten de koning van de streamingdiensten: de beschikbare inhoud om te streamen is fantastisch, de app-ervaring is de beste die er is en het biedt 4K-resolutie bij het hoogste, duurste abonnement. Als je maar één betaalde streamingdienst in je leven kunt hebben, zul je er geen spijt van hebben als je voor Netflix kiest.

Je zou kunnen zeggen dat Netflix in de Benelux betere content aanbiedt dan in de Verenigde Staten. Dat heeft alles te maken met de vele concurrenten die in het thuisland van de dienst de ene na de andere topshow wegkapen. Gelukkig is dat in de Benelux niet het geval. Naast shows als The Witcher en Stranger Things kun je hier nog altijd kijken naar series als Brooklyn Nine Nine of The Sinner. Door de stormloop aan originele content elke maand is er ook altijd wel iets nieuws om naar te kijken.

De afgelopen jaren heeft Netflix ook steeds betere originele content gemaakt. Voorbeelden hiervan zijn: Marriage Story, The Irishman en Roma. Dat gezegd hebbende: lang niet alle content van Netflix is even goed. We vermoeden zelfs dat Netflix als motto 'kwantiteit boven kwaliteit' hanteert.

Het goedkoopste abonnement van Netflix kost 7,99 euro per maand. Daarvoor krijg je shows aangeboden in maximaal 480p op één apparaat. Voor 10,99 euro per maand check je films en series in Full HD en kun je op twee apparaten tegelijkertijd streamen. Het duurste abonnement kost 13,99 euro per maand en laat jou op vier apparaten tegelijkertijd streamen en ontgrendelt de optie om in 4K te kijken.

Meld je hier voor Netflix aan.

2. Disney Plus Een familievriendelijke dienst die een upgrade heeft gekregen Specificaties Compatibele apparaten: Android, Apple, PlayStation, Xbox, Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Smart tv's, browsers Gratis proefperiode: Nee Gelijktijdige streams: 4 DE BESTE DEALS VAN VANDAAG Disney+ Monthly € 8,99 /mnd Disney+ Yearly € 89,90 Site bezoekenbij Disney+ Redenen om te kopen + Prachtig aanbod van Disney-klassiekers + 4K-content inbegrepen + Nu met meer content voor volwassenen Redenen om te vermijden - Meer grote titels nodig

Disney Plus is inmiddels alweer een tijdje beschikbaar in de Benelux. De streamingdienst verbetert zich zowat met de dag. Voor een lange tijd was The Mandalorian hét verkooppunt van Disney, maar in 2021 is er nog veel meer mooie unieke content. Met name Marvel-fans kunnen helemaal los met WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier en Loki.

Disney Plus heeft nog veel meer shows van Marvel op komst, en een hoop van het Star Wars-universum om naar uit te kijken. Dat is toch behoorlijk wat.

Begin 2021 lanceerde Disney Plus ook Star. Deze toevoeging zorgt ervoor dat de dienst twee keer zoveel content heeft om te streamen, en brengt een lading aan shows mee voor volwassenen. Denk hierbij aan Big Sky en Solar Opposites.

Je betaalt 8,99 euro per maand om Disney Plus te kunnen kijken. Voor 89,90 euro sluit je de dienst af voor een heel jaar. Het mooie van dit abonnement is dat een groot deel van het aanbod beschikbaar is in 4K en HDR, zonder dat je daarvoor extra hoeft te betalen.

Al met al heeft Disney Plus zich in vrij korte tijd omhoog weten te werken tot een zeer interessante streamingdienst.

Meld je hier aan voor Disney Plus.

3. Amazon Prime Video De grote concurrent van Netflix is een interessant alternatief Specificaties Compatibele apparaten: Android, Apple, PlayStation, Xbox, Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Smart tv's, browsers Gratis proefperiode: 30 dagen Gelijktijdige streams: 2 DE BESTE DEALS VAN VANDAAG Amazon Prime Video - Free Trial Site bezoekenbij Amazon Prime Redenen om te kopen + Originals worden steeds beter + Tal van interessante content uit de VS + Onderdeel van Amazon Prime Redenen om te vermijden - UI is wat onoverzichtelijk - Moedigt je aan om nog meer uit te geven - Niet alle kanalen de moeite waard

Amazon Prime Video behoort tot een van de belangrijkste voordelen van een Amazon Prime-abonnement. Voor slechts 2,99 euro per maand gebruik je in de Benelux deze nog altijd relatief nieuwe dienst. Hoewel het aanbod best aardig is, zorgt de drukke user interface ervoor dat je weinig zin hebt om door de pagina's te scrollen. Ook geeft Amazon wel heel sterk de voorkeur aan het tonen van content waar je nog eens extra voor moet betalen.

Aan de andere kant: het kleine maandbedrag bezorgt jou toegang tot 4K-streams, welke duidelijk zijn aangegeven als 4K UHD in de app. Verwacht buiten Amazon Originals echter weinig 4K-content om te kijken.

Amazon Prime Video biedt vrij veel interessante content aan die de meesten wellicht al kennen. Voorbeelden hiervan zijn The Office, Mr. Robot, House en vele andere shows. Ook is er genoeg originele content te vinden, waaronder The Marvelous Mrs. Maisel, Homecoming, The Boys, The Grand Tour en meer. Je kunt er bovendien voor kiezen om extra kanalen aan te schaffen voor als je graag nog meer content tot je beschikking wilt hebben. Denk hierbij aan Film 1, Noggin door Nick Jr., Starzplay, History Play en meer. Een andere interessante nieuwe titel op Amazon Prime Video is Borat Subsequent Moviefilm.

Met wat aanpassingen aan de gebruikersinterface zou Amazon Prime zich goed staande kunnen houden naast 's werelds grootste streamingdienst. Het biedt niet zo veel originele content als Netflix, maar in de Benelux krijg je voor ontzettend weinig geld toch best veel tot je beschikking.

Probeer Amazon Prime Video hier.

4. Videoland Films en series van Nederlandse en internationale bodem Specificaties Compatibele apparaten: Android, Apple, PlayStation, Ziggo Horizon Mediabox (Next), Google Chromecast, Apple TV, Smart tv's, browsers Gratis proefperiode: 14 dagen Gelijktijdige streams: 1-4 DE BESTE DEALS VAN VANDAAG Visit Site Redenen om te kopen + Rijkelijk gevuld met RTL-programma's, Nickelodeon-shows en exclusieve Videoland-series + Livestreams van tv-programma's + Content voor jong en oud Redenen om te vermijden - Niet veel parels van internationale bodem - Vrij weinig 4K-content - Veel content ook op tv te zien

Videoland zit bomvol content van Hollandse bodem. Tv-programma's van onder meer RTL 4 en 5 zijn terug te vinden op de streamingdienst, waaronder Mocromaffia, Help Mijn Man Is Klusser, Kopen Zonder Kijken, De Verraders en The Voice of Holland.

De meeste afleveringen verschijnen een dag nadat ze op tv zijn uitgezonden. Maar het is bij geselecteerde programma's ook mogelijk om alvast vooruit te kijken. Daarnaast beschikt videoland over een handjevol goede internationale series, waaronder de gerenommeerde The Handmaid's Tale, The Good Doctor en The Office.

Voornamelijk realityshows als Temptation Island, Love Island, Ex on the Beach, Big Brother en Married at First Sight worden veelvuldig bekeken op de streamingdienst. Videoland staat dan ook vol met Nederlandse, Vlaamse, Amerikaanse, Britse en/of Australische varianten van veel van deze series.

Ook biedt Videoland de mogelijkheid om live tv te kijken via het platform. Zo kun je overal waar je wil naar jouw favoriete RTL-programma's kijken. Bij sommige shows, waaronder Big Brother, worden regelmatig extra livestreams getoond op de streamingdienst.

Er zijn verschillende abonnementsvormen beschikbaar, maar deze hebben enkel invloed op het aantal gelijktijdige streams. Er is vrij weinig 4K-content beschikbaar en het goedkoopste abonnement toont zelfs reclames.

Probeer Videoland hier.

5. Apple TV Plus De techgigant heeft ons nog niet weten te verbluffen Specificaties Compatible devices: Apple, Smart tv's, Amazon Fire TV, browsers, PlayStation, Xbox, Chromecast met Google TV Gratis proefperiode: 7 dagen Gelijktijdige streams: 6 Redenen om te kopen + Grootse originele content + Redelijke prijs + Prettige app-ervaring Redenen om te vermijden - Aanbod wat summier - Weinig must-watch titels

Apples streamingdienst Apple TV Plus kwam met veel bombarie eind 2019 op de markt. Met prijzige originals als The Morning Show met Reese Witherspoon en Jennifer Anniston, alsook See met Jason Momoa. Naast deze verder zeer vermakelijk titels kwamen er geen oudere titels beschikbaar bij de release, waardoor je kunt stellen dat Apple TV Plus iets sneller verveelt dan de rest uit deze lijst.

Daar lijkt binnenkort verandering in te komen, aangezien er geruchten rondgaan dat Apple oudere shows wilt aanschaffen voor zijn platform.

In de tussentijd groeit het aanbod van Apple TV Plus. Elke maand vind je er wel een paar nieuwe series op. We raden het nog niet aan om zelf 4,99 euro per maand neer te tellen voor deze dienst, aangezien je bij aanschaf van een Apple-toestel een jaar gratis Apple TV Plus krijgt. Dat laatste lijkt ons een betere deal.

Series als Ted Lasso, Mythic Quest en The Morning Show maken Apple TV Plus een interessante dienst om het een kans te geven. Apple heeft zeker de potentie om zijn eigen dienst uit te laten groeien tot een succes, maar daar lijkt nog wat meer tijd voor nodig te zijn.

Wel handig: de shows van Apple TV Plus zijn te bekijken in Ultra HD en HDR, waardoor je geniet van de best mogelijke kijkervaring. De app is ook compatibel met game consoles en de nieuwste versie van Chromecast.

Probeer Apple TV Plus hier.