Beste Netflix Original films van 2020

Het is een gemixt jaar geweest voor de films van Netflix. Hillbilly Elegy en The Prom leken aanvankelijk hits, maar kregen uiteindelijk onverschilligheid van critici, en de poging tot Oscar-glorie, The Irishman, ging met lege handen naar huis. Toch was er dit jaar een bijna constante stroom van goede films om naar te kijken.

Tussen de bijna tweehonderd speelfilms en documentaires die de content-krachtpatser in 2020 tentoonstelde, was er nog steeds een hele stapel films die hielp om de leidende positie van de dienst in de streamingoorlog te behouden. Dit zijn de tien beste Netflix Original films uit 2020.

The Trial of the Chicago 7

(Image credit: NICO TAVERNISE/NETFLIX © 2020)

Voor de tweede keer in zijn carrière neemt Aaron Sorkin de stoel van de regisseur over en keert hij terug naar de rechtszaaldrama's van zijn eerste Hollywood-productie A Few Good Men. Dit is een essentieel stuk dat onvermijdelijk parallellen trekt met een meer eigentijdse golf van burgerlijke onrust, waarbij het politiek gemotiveerde proces tegen Vietnamoorlog-demonstranten in 1968 wordt onderzocht.

Sacha Baron Cohen schittert als de meest antagonistische van de zeven beklaagden die met gevangenschap worden bedreigd omdat ze simpelweg hun recht op protest uitoefenen. Elk lid van de indrukwekkende ensemblecast behandelt Sorkins kenmerkende bliksemsnelle dialoog met karakter. Ondertussen helpen stevige heropvoeringen van de demonstraties van de groep en real-life documentaires om het schokkende gevoel van onrecht verder te versterken. Niet te missen.

The Old Guard

(Image credit: AIMEE SPINKS/NETFLIX)

Gina Prince-Bythewood, vooral bekend om haar romantische melodrama's (Beyond the Lights, Love & Basketball), leek aanvankelijk een ongebruikelijke keuze om een

stripboekaanpassing te leiden over een groep onsterfelijke huurlingen. Toch was het haar vermogen om genuanceerde personages te maken en deze ook de ruimte te geven om te ademen, waardoor The Old Guard zich onderscheidde van het gebruikelijke superheldengenre. De vechtsequenties en een moedige prestatie van Charlize Theron - die haar positie als de ultieme heldin van Hollywood versterkt - zorgden ervoor dat er genoeg was om de (in de winkel gekochte) popcornmenigte tevreden te stellen.

Mank

(Image credit: Netflix)

Hollywood houdt van niets meer dan sterke films over Hollywood, dus verwacht dat dit goed gemaakte kijkje achter het gordijn van de gouden eeuw van films een grote rol zal spelen bij de Oscars van 2021. De langverwachte nieuwe film van David Fincher documenteert de zoektocht van Herman J. Mankiewicz om de deadline voor het schrijven van een script te halen voor een weinig bekende film genaamd Citizen Kane.

Mank is ongetwijfeld meer een film voor cinefielen dan een publiekstrekker als La La Land en The Artist. Maar zelfs degenen die slechts een lichte interesse hebben, kunnen de monochromatische cinematografie en overtreffende trap van Gary Oldman als de titulaire, zelfvernietigende dronkaard en Amanda Seyfried als de stralende minnares van zijn aartsvijand waarderen.

I’m Thinking of Ending Things

(Image credit: Netflix)

Misschien wel de meest verbijsterende Netflix Original film tot nu toe: I'm Thinking of Ending Things doet David Lynch bijna een conventionele verhalenverteller lijken. Charlie Kaufman (Being John Malkovich) is er altijd trots op geweest dat hij de verwachtingen van het publiek heeft ondermijnd, maar hij brengt zijn dromerige benadering naar nieuwe desoriënterende hoogtes met deze bewerking van Iain Reids gelijknamige roman.

Jessie Buckley neemt verder afstand van haar wortels in een BBC-talentenjacht en maakt vooral indruk als een jonge vrouw die een existentiële crisis doormaakt tijdens een reis om de ouders van haar vriend te ontmoeten. Zelfs na meerdere keren kijken is het moeilijk om precies te bepalen wat echt is, als er wel werkelijk iets echt is. Maar op de een of andere manier slaagt de film er nog steeds in om onder je huid te kruipen.

The Social Dilemma

(Image credit: Exposure Labs/Netflix)

The Social Dilemma is ongetwijfeld de meest besproken documentaire van 2020 (oké, misschien naast die van Tiger King). De docu geeft een oogverblindend inzicht in de zielsvernietigende krachten van sociale media en inspireert veel kijkers om een digitale detox te nemen. Verschillende ex-Silicon Valley'ers proberen boete te doen voor hun technische zonden. Zo onthulde Jeff Orlowski in angstaanjagende details hoe Instagram, Twitter en andere sociale media ons constant in de greep van onze smartphones houden.

De verkenning van het schadelijke effect van dergelijke platforms op het politieke landschap, vooral met de verspreiding van nepnieuws, bleek even verontrustend te zijn. De dramatische intermezzo's hebben misschien een beetje te letterlijk op dat punt gehamerd, maar wie heeft er in een jaar waarin verkeerde informatie gevaarlijker was dan ooit nog subtiliteit nodig?

Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga

(Image credit: Netflix)

Wenkbrauwen gingen omhoog toen Will Ferrell aankondigde dat hij een liefdesbrief voor het Eurovisie Songfestival zou maken. Een beroemdheid uit Hollywood zou toch niet alle nuances begrijpen van een fenomeen in de Europese popcultuur dat het publiek al 64 jaar vermaakt en verbijstert?

De Anchorman-ster bewees echter al snel zijn onwaarschijnlijke langdurige fandom met een liefdevolle vertoning van het songfestival. Rachel McAdams en Dan Stevens storten zich ook van ganser harte in een plezierige, doch belachelijke saga met eigenzinnige gigantische hamsterwielen, moorddadige elfen en een spookachtige Demi Lovato. Wees gewaarschuwd: je zal nog lang "JaJa Ding Dong" in je hoofd horen.

Crip Camp: A Disability Revolution

(Image credit: Netflix)

Nadat ze een Oscar hadden gewonnen met hun allereerste speelfilm, zette het productiebedrijf van Barack en Michelle Obama zijn gouden lijn voort met een ander empathisch portret van een Amerikaanse revolutie. Waar American Factory de impact van omgekeerde globalisering onderzocht, concentreert Crip Camp zich op de beweging voor rechten op het gebied van gehandicapten, die is ontstaan uit een hippie-retraite in de jaren '70 in New York.

Door archiefbeelden te combineren met talking heads van activisten, die geprikkeld waren door hun tijd in Camp Jened (inclusief co-regisseur James LeBrecht), stelt de Sundance-hit deze gemarginaliseerde gemeenschap in staat om hun weinig bekende tegen-alle-verwachtingen-in-verhaal te vertellen. Met de perfecte soundtrack van de klassieke rock uit het Woodstock-tijdperk, is het een inspirerende film die het hart verwarmt.

Enola Holmes

(Image credit: Netflix)

De twee films van Guy Ritchie met hoofdrol voor Robert Downey Jr., de rampzalige Will Ferrell-parodie, de onderbroken serie van de BBC en 154 afleveringen van Elementary: zelfs de meest fervente fan van Baker Street kan worden vergeven dat er enige Sherlock Holmes-vermoeidheid optreedt. Gelukkig brengt deze energieke bewerking van Nancy Springers romans voor jongvolwassenen iets nieuws in het universum van de superspeurder, namelijk een jongere zus.

In een van haar eerste hoofdrollen na Stranger Things grijpt Millie Bobby Brown de kans om een personage te spelen dat levendiger is dan de gedempte Eleven. Haar Enola Holmes is charismatisch, krachtig en, zoals haar zoektocht naar haar vermiste moeder laat zien, net zo vindingrijk als haar broer. Het is geen wonder dat er al een tweede gezinsvriendelijk avontuur wordt aangeprezen.

The Half of It

(Image credit: KC Bailey)

Een leergierig Chinees-Amerikaans meisje stemt ermee in om de liefdesbrief van een Amerikaanse jock te schrijven, maar valt zelf voor zijn genegenheid. De eerste film van Alice Wu sinds 2005 lijkt aanvankelijk een andere generieke toevoeging aan het romantische YA-genre dat Netflix in het nauw gedreven heeft, maar er is hier veel meer diepgang dan in The Kissing Booth en zijn soortgenoten.

In de voetsporen van de geweldige tienerfilm Clueless, neemt The Half of It een literaire klassieker (Cyrano de Bergerac) en vervoert deze met karakter naar de huidige middelbare schoolzalen, geholpen door een aantal fijne naturalistische uitvoeringen van een relatief onbekende cast. Hopelijk wacht Wu niet nog eens vijftien jaar op een vervolg.

Da 5 Bloods

(Image credit: Netflix)

Een meeslepend militair drama, een spannende overvalfilm en een boeiende geschiedenisles in één: Da 5 Bloods bewijst eens te meer dat Spike Lee nog altijd zo gedurfd is.

In navolging van zijn Oscar-genomineerde BlacKkKlansman, bezoekt de auteur de vroege jaren zeventig opnieuw vanuit een zelden gezien perspectief, namelijk dat van vier Afrikaans-Amerikaanse Vietnam-dierenartsen. Terwijl ze terugkeren naar hun oude slagveld om zowel het lichaam van hun gevallen commandant (gespeeld in flashbacks door de recentelijk overleden Chadwick Boseman) als de enorme hoeveelheid goud die ze hebben begraven te vinden, onderzoekt Lee hoe hun oorlogservaringen hun leven hebben gevormd, met een energie die we gewend zijn van een van de meest gedurfde filmmakers van Hollywood.