TechRadar Game of the Year: de beste games die in 2020 verschenen

2020 was een spannend (en ietwat turbulent) jaar voor gaming. Dit jaar hebben we een nieuwe consolegeneratie ingeluid, in de vorm van de PS5 en Xbox Series X / Series S. We zagen de release van een aantal grote games waar we jaren op hebben gewacht, maar ook wat zwarte schapen.

Het verliep niet allemaal soepel: de coronapandemie heeft de ontwikkeling van games verstoord en ervoor gezorgd dat sommige grote titels tot volgend jaar zijn uitgesteld. Toch heeft de wereldwijde uitbraak ook het belang van gamen benadrukt, aangezien we hebben gezien dat gamers uit alle lagen van de bevolking de kracht van gaming omarmden.

Ondanks de omstandigheden zijn er dit jaar ook een aantal fantastische games verschenen. We hebben Midgar opnieuw bezocht, demonen verslagen en ons vermaakt in de sfeer van het oude Japan. Maar welke games vielen ons echt op in 2020?

Het was niet gemakkelijk, maar het team van TechRadar heeft de koppen bij elkaar gestoken en uitgebreid besproken welke games dit jaar onze favorieten waren. Dit zijn niet per se de games waarvan we denken dat ze de meeste culturele of technologische impact hebben gehad. Ze zijn ook niet gerangschikt, maar het zijn gewoon de Games of the Year volgens ons team.

Misschien ben je het niet eens met al onze keuzes - aangezien we allemaal verschillende smaken en meningen hebben - maar het is lastig om een lijst samen te stellen waar letterlijk iedereen zich kan vinden.

Dit zijn dus zonder meer de games van het jaar 2020 volgens TechRadar.

Beste VR-game

(Image credit: Valve)

Half-Life: Alyx

Het is niet gek om te zeggen dat Half-Life: Alyx het voor elkaar heeft gekregen om VR-games opnieuw te definiëren in 2020. Het zette een nieuwe standaard voor meeslepende gameplay en maakte tegelijkertijd een brug naar enkele van de meest geroemde games op het gebied van PC-gaming. Het was een zware taak, maar na jaren van hard werk creëert Valve een vervolg op diens baanbrekende franchise in een nieuw medium dat fris en innovatief is, en bovendien alle lof verdient die het dit jaar krijgt.

Eervolle vermelding: Star Wars: Squadrons

Beste mobile game

(Image credit: Mihoyo)

Genshin Impact

Genshin Impact is alles wat mobile gaming in het afgelopen decennium niet is geweest: het is uitgebreid, het is hypermodern en het smeekt je zelden om je portemonnee te trekken. Hoewel sommigen het een Legend of Zelda: Breath of the Wild-kloon noemen, vindt Genshin Impact zijn basis als een online actie-RPG met snelle gevechten, gevarieerde spreuken en rekruteerbare bondgenoten.

Het gevecht is een genot om deel van uit te maken en hoewel we niet houden van de end-game loot, zijn de beginsegmenten van de game uitzonderlijk goed - vooral als je drie vrienden hebt om mee te spelen. Als je het nog niet hebt gespeeld, is het hoog tijd het een kans te geven. In het ergste geval verlies je een paar uur van je tijd. Het beste is dat je een leuke, gratis nieuwe game hebt met heel veel inhoud om je in vast te bijten.

Eervolle vermelding: Legends of Runeterra

Beste actiegame

(Image credit: id Software)

Doom Eternal

Na Doom uit 2016 had je misschien verwacht dat ID Software een grote en betere versie zou maken van dezelfde op waves gebaseerde demonengevechten. In plaats daarvan is Doom omgevormd tot een hybride van first person shooter, platformer en resource management-game, voortbouwend op de gevechten van de game uit 2016 om een intense arcade-shooter te creëren waarin je constant munitie, gezondheid en armor nodig hebt.

Het is een echte traktatie en een van de meest zuivere games ooit gemaakt - het is een albumcover van heavy metal die tot leven komt. De geheimen in-game zijn leuk om te vinden, iets wat zoveel ontwikkelaars niet lijken te begrijpen wanneer ze een game vullen met verzamelobjecten.

Eervolle vermelding: Hades

Beste RPG

(Image credit: Square Enix)

Final Fantasy 7 Remake

De verwachting voor de remake van Final Fantasy 7 was enorm hoog. Het eerste deel van de hernieuwing van Square Enix voldoet niet helemaal aan deze verwachtingen, vanwege een afgekapt Midgar en een soms overspannen hoofdverhaal. Dat gezegd hebbende, de game ziet er op sommige plaatsen fantastisch uit. Het weet de toon van het origineel perfect te vinden. De hybride van turn-based en real-time gevechten betekent dat de gevechten enorm leuk zijn. Het belooft veel goeds voor de komende paar hoofdstukken van de remake, die eruit zien alsof ze meer zullen zijn dan een simpele vernieuwing van het origineel.

Eervolle vermelding: Demon’s Souls

Beste online multiplayer game

(Image credit: Mediatonic/Blizzard)

Fall Guys: Ultimate Knockout en World of Warcraft Shadowlands

Kunnen wij twee games kiezen voor de award voor beste online multiplayer-game van 2020? Ja dat kunnen wij. Fall Guys: Ultimate Knockout en World of Warcraft Shadowlands hebben dit jaar iets speciaals gedaan voor hun respectievelijke online communities. Daarom verdienen beide games volgens ons erkenning.

Fall Guys (van ontwikkelaar Mediatonic) werd van de ene op de andere dag een groot succes door een battle royale achtige stijl te combineren met de schattige esthetiek van hobbelende avatars. De jacht op een kroon was gekmakend en verslavend, maar de smaak van de overwinning was altijd de strijd waard.

Shadowlands, aan de andere kant, heeft iets nieuws gegeven aan een van de meest loyale communities, met grafische verneteringen waardoor de game er moderner uitziet dan ooit tevoren. Naast Wrath of the Lich King en Mists of Pandaria is het een van de beste uitbreidingen die de game ooit heeft gezien. Daarom verdient Shadowlands een plekje op deze lijst.

Beste actie/avonturen game

(Image credit: Sony)

Ghost of Tsushima

Ja, de vergelijkingen met Assassin's Creed zijn toegestaan, en ja, Jin was een beetje een saaie hoofdrolspeler. Maar afgezien van deze twee elementen, was Ghost of Tsushima een ingrijpend en dramatisch avontuur. De katana-gevechten zijn nauwkeurig en bloederig, en de recreatie van het feodale Japan is weelderig en dromerig. Ghost of Tsushima is een van de best uitziende games op de PS4: het is een passende zwanenzang voor de console en een nieuwe gamefranchise waar we in de toekomst graag meer van zouden zien. Akira Kurosawa, kom maar op.

Eervolle vermelding: Spider-Man: Miles Morales

Beste racing/sport game

(Image credit: Activision)

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2

Tony Hawks Pro Skater 1 + 2 is een sublieme remake van de twee klassieke titels. Het is een prachtige herinnering aan waarom een generatie gamers zo verliefd was op het uitvoeren van ollies, kickflips en het tonen van waanzinnige scorecombinaties al die jaren geleden. Met weelderige nieuwe beelden en uitstekende toevoegingen aan de levenskwaliteit van latere inzendingen in de serie, zoals de ‘revert manual’ uit Tony Hawk's Pro Skater 3.

Eervolle vermeldingen: MLB The Show 20 en DIRT 5

Beste vechtgame

(Image credit: Dotemu)

Streets of Rage 4

Streets of Rage 4 is meer dan alleen een terugkeer naar retro. Het brengt de klassieke Sega-reeks naar het moderne tijdperk. Stijlvolle cartoonachtige graphics versmelten met actie, met een sneller, soepeler gevoel in de strijd dan de serie ooit heeft gehad. Dit is de Streets of Rage die je in gedachten speelt sinds je zeven jaar oud was, maar dan tot leven gekomen.

Eervolle vermeldingen: One-Punch Man: A Hero Nobody Knows en Mortal Kombat 11 Ultimate

Beste verhalende game

(Image credit: Naughty Dog)

The Last of Us: Part II

We hebben zeven jaar moeten wachten op het vervolg op het veelgeprezen The Last of Us - maar het was het wachten zeker waard. The Last of Us: Part II is een emotionele, boeiende (en soms ongemakkelijke) gametitel die thema's als wraak, tribalisme en de grijze gebieden van moraliteit onderzoekt. Het is moeilijk om dit verbluffende vervolg te beschrijven zonder het verhaal van de game te bederven. Ontwikkelaar Naughty Dog heeft uitstekend werk verricht door voort te bouwen op de relatie die spelers eerder hadden ontwikkeld met de personages uit de serie, maar ook door de nodige wendingen door te voeren die ons soms naar onze tv's liet schreeuwen of ons op het puntje van de stoel liet zitten.

Eervolle vermelding: Cyberpunk 2077

Beste indiegame

(Image credit: Supergiant Games)

Een roguelike game voor mensen die een hekel hebben aan het subgenre roguelike: Hades zit vol met eindeloze charme die je overhaalt om ‘nog één uurtje’ te spelen. De game heeft een briljante soundtrack en zit vol met grappige personage-interacties. Supergiant Games heeft een naadloos omhulsel gecreëerd tussen genres met sterke RPG-elementen en gameplay die resulteert in een van de meest opwindende ervaringen van 2020.

Je speelt als Zagreus, de zoon van de titulaire Hades, die zich een weg baant door de steeds veranderende lagen van de onderwereld om de wil van je vader te trotseren en uiteindelijk uit je huiselijke gevangenis te ontsnappen. Bijgestaan door Griekse goden en verschillende legendarische wapens, voelt elke playthrough fris en verslavend aan. Dat bewijst maar dat je geen open wereld-sandbox hoeft te creëren om bevredigende personages en gameplay te bieden. Vergeet niet om Cerberus een aai te geven als je de deur uit gaat.

Eervolle vermeldingen: Bugsnax en Fall Guys: Ultimate Knockout

Game of the Year 2020

(Image credit: Sony)

Ghost of Tsushima

Ghost of Tsushima is wat ons betreft de absolute winnaar van onze Game of the Year awards en het is gemakkelijk te begrijpen waarom: de game heeft sinds de release twee belangrijke nieuwe updates ontvangen: Legends (een uitgebreide nieuwe multiplayer-modus) en een 60 fps patch als je speelt op een PS5. Deze twee toevoegingen hebben alleen maar meer waarde toegevoegd en hebben de fantastische algehele ervaring verbeterd. Met fenomenale beelden die vaak een wauw-gevoel oproepen op een HDR-compatibel scherm en innovatieve gameplay-systemen zoals de wind als gids. Als je een PS4 bezit of onlangs een PS5 hebt gekocht, zorg dat je deze uitstekende PlayStation-exclusive niet mist.

Eervolle vermelding: The Last of Us: Part II

Games waar we in 2021 naar uitkijken

(Image credit: Io Interactive/Sony/Microsoft)

Hoewel er in 2020 genoeg games zijn uitgekomen die je wellicht nog wil spelen, staan er ook een hoop nieuwe games in het verschiet voor 2021. Of je nu een Nintendo Switch bezit, net je PC hebt geüpgraded of van plan bent om een PS5 of Xbox Series X te halen wanneer ze weer op voorraad zijn, er is genoeg te spelen in het nieuwe jaar. Van geweldige console exclusives zoals Horizon: Forbidden West tot blockbusters als Far Cry 6: 2021 belooft een enthousiast makend gamejaar te worden.

Dit zijn de beste nieuwe games voor PS5, Xbox Series X, Nintendo Switch en PC die we in 2021 verwachten.