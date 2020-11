Marvel's Spider-Man: Miles Morales review

Door de kracht en snelle prestaties van de PS5 is dit misschien wel de best uitziende Spider-Man-game ooit. Miles Morales is dé verfrissende superheld die de Spider-Man-reeks nodig heeft.

Review info Speelduur: 25 uur (incl. new game+) Platform: PS5

De komst van de nieuwe PlayStation 5 is nabij en dat betekent dat er een hoop nieuwe launch-titels verschijnen om naar uit te kijken. Waar de verwachtingen bij next-gen consoles vaak hoog liggen, worden deze regelmatig met de grond gelijk gemaakt. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales is toch echt wel een uitzondering op de regel, zelfs al is het een crossgen-titel. Kristalheldere 4K-beelden, verbluffend snelle laadtijden en indrukwekkende schaduwen en reflecties maken deze game next-gen waardig.

Met het doorlopen van alle main missions, side missions, hide-outs en het verzamelen van de verkrijgbare verzamelobjecten is hij echter merkbaar korter dan de Spider-Man-game uit 2018. In zo’n 25 uur heb je deze onderdelen behaald én een New Game+-sessie doorlopen. Het willen behalen van een platinum trophy zal naar verwachting nog enkele extra uren met zich meebrengen. Extra speeltijd wordt in de toekomst mogelijk toegevoegd in de vorm van DLC, zoals de voorganger dit had met de Season Pass ‘The City That Never Sleeps’. Hier is op moment van schrijven nog niets over bekend.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales prijs en releasedatum

Wat is het? Het vervolg op Marvel’s Spider-Man (PS4)

Het vervolg op Marvel’s Spider-Man (PS4) Wanneer verschijnt het? 12 november 2020 (pas 19 november speelbaar op PS5)

12 november 2020 (pas 19 november speelbaar op PS5) Waar kan ik het op spelen? PS5 en PS4

PS5 en PS4 Wat kost het? De Standard Edition kost €59,99 voor beide generaties. De Ultimate Edition voor PS5 bedraagt €74,99 en bevat ook de remaster van Marvel’s Spider-Man uit 2018.

Helden van Harlem

(Image credit: Sony)

Miles is geloofwaardig als personage

New York is een winterwonderland geworden

Waar het in Marvel’s Spider-Man nog draaide om Peter Parker, is het nu de jonge Miles Morales die in deze standalone game als de “Friendly Neighborhood Spider-Man” schittert. De zeventienjarige superheld uit Brooklyn slingert nu ongeveer een jaar tussen de wolkenkrabbers van New York. De nog redelijk onervaren Spider-Man wordt stevig op de proef gesteld als zijn mentor Peter Parker tijdelijk de stad uit is. Dit geeft Miles de kans om uit te bloeien tot dé superheld die het met sneeuw omhulde New York zo hard nodig heeft. Ondertussen ontdekt Miles enkele geheimen die hem ertoe dwingen om lastige, levensbelangrijke beslissingen te nemen.

Het avontuur begint met een veelbelovende samenwerking tussen de twee Spider-Men om de gevaarlijke aartsrivaal Rhino te verslaan. Miles probeert de razende Rhino door een drukbezocht winkelcentrum te loodsen, zonder al te veel schade aan te richten en het winkelende publiek te beschermen. Voor het eerst kom je erachter dat Miles zeker geen slap aftreksel is van Peter, die door de inwoners van New York nog altijd wordt gezien als de ‘echte’ Spider-Man.

Een hoofdrol voor Miles Morales geeft ons ook de kans om meer over het personage en zijn karakter te ontdekken. In een winterse setting rond de feestdagen wordt Miles’ liefde voor zijn familie en vrienden des te duidelijker. Miles is sympathiek, verfrissend en bovendien een echte weldoener. Hij heeft eigenschappen waar we allemaal wat van kunnen leren. Zijn vriendelijke karakter komt oprecht over en maakt hem als personage geloofwaardig.

Zelfs met de hulp en mentale ondersteuning van de bekwame Peter, die al heel wat jaartjes als Spider-Man heeft kunnen oefenen, blijkt de dubbelrol lastig voor Miles. Naast zijn superheldenbestaan is Miles een doodnormale tiener, die zich moet aanpassen aan een nieuwe omgeving nadat hij met zijn moeder naar Harlem is verhuisd. De persoonlijke worsteling van Miles na de dood van zijn vader zorgt voor een verhaal dat vanaf het begin boeiend aanvoelt en sterk blijft tot de laatste scène.

Slingeren maar

(Image credit: Sony)

Grafisch prachtige en vloeiende beelden

SSD biedt supersnelle laadtijden

Ray-tracing zorgt voor indrukwekkende reflecties en schaduwen

Vanaf het eerste moment dat je met Miles langs de hoge gebouwen van de bruisende stad slingert, merk je dat de nieuwe Spidey iets minder finesse heeft dan Peter. Toch voelt deze manier van verplaatsen weer spectaculair en sensationeel aan. De mogelijkheden van de PlayStation 5 zijn meteen merkbaar: de straten zijn veel dichter bevolkt en de ray-tracing zorgt voor indrukwekkende reflecties. Het slingeren door de stad – met hier en daar een knap trucje tussendoor - is iets waar je geen genoeg van krijgt.

De voordelen van Sony’s nieuwe hardware worden duidelijk vanaf het moment dat je de game opstart. Dankzij de ingebouwde SSD van de PS5 wordt je razendsnel in de actie gegooid. Je hoeft maar met je ogen te knipperen en het hoofdmenu brengt je naar het punt waar je bij je vorige speelsessie bent gebleven. Je kunt het menu zelfs volledig overslaan via de Activity Cards van de PS5. Hierdoor kun je direct in een van de uitdagingen of missies duiken.

Dezelfde prestaties die de next-gen console biedt, gaat de PS4-versie niet halen. De toevoeging van ray-tracing zorgt voor levensechte weergaven, die de oudere console simpelweg niet aankan. De prachtige skyline van New York in de reflectie van hoge wolkenkrabbers zal je enkel op de PS5 meemaken. Het gaat om kleine details, maar deze geven de fantastische titel net dat beetje meer.

Als speler heb je invloed op de manier waarop je de game wil weergeven. Je hebt de keuze uit twee modes. De standaard instelling Fidelity biedt 30 fps bij 4K, met ray tracing, verbeterde belichting en meer effecten. De Performance-optie biedt 60 fps, maar maakt gebruik van 4K-upscaling vanaf een lagere resolutie en maakt geen gebruik van de zojuist genoemde ray tracing en andere effecten. Hoewel de Performance-modus voor vloeiendere beelden zorgt, is het de Fidelity-modus die de echte next-gen ervaring biedt.

Venom-krachten

(Image credit: Sony)

Verschillende Spider-Man pakken om te ontgrendelen

Verfrissende nieuwe gadgets en vaardigheden

Toevoeging FNSM-app is leuk

De combat-mechanics - inclusief het streven naar combo’s - is nog hetzelfde zoals we deze kennen van Batman-games en Marvel’s Spider-Man, maar dit keer met een unieke toevoeging. De speciale Venom-krachten die Miles Morales gedurende het verhaal ontdekt, zijn een verfrissende aanvulling op de manier waarop gevechten verlopen. In plaats van de relatief ‘gewone’ pakken slaag die Peter aan zijn vijanden geeft, zorgen deze speciale geel/oranje elektrische stroomaanvallen van Miles voor afwisselendere combat dan de voorganger.

De nieuw verkregen kracht stelt Miles in staat om door een groep vijanden te beuken en de schokachtige aanval door te geven aan nabijgelegen tegenstanders. Niet alleen zijn deze Venom-abilities enorm bevredigend om uit te voeren, ze zien er ook nog eens ontzettend levendig uit. Bij sommige moeilijkheidsgraden moet je de Venom-aanvallen van Miles zelfs inzetten als je überhaupt schade aan wil richten aan een van de bazen waar je gedurende het verhaal tegen strijdt.

Hoewel het moeten opbouwen van Venom-krachten de duels met grote rivalen lastiger maakt, vormt de lastigste moeilijkheidsgraad geen blok aan het been. Het zorgt er voornamelijk voor dat een gevecht wat langer duurt. Helemaal kinderspel wordt de hoogste moeilijkheidsgraad als je na het doorlopen van het verhaal kiest voor een New Game+. Je houdt dan al je ontgrendelde pakken, gadgets en skills van de eerste playthrough.

Miles heeft naast de Venom-moves ook andere superkrachten verworven. Hij kan namelijk voor een korte tijd onzichtbaar worden. Dit geeft de superheld nieuwe stealth abilities. Een Spider-Man met Venom-krachten én de mogelijkheid om onzichtbaar te worden zet Peter Parker in vergelijking toch wel weg als de minder speciale Spider-Man. Toch zijn deze toevoegingen precies wat de franchise nodig heeft om de boel fris te houden.

Natuurlijk beschikt Miles over de welbekende webshooters om vijanden te verblinden met spinnenwebben, maar er zijn ook een aantal nieuwe gadgets te gebruiken. In plaats van Spider Drones, zijn er nu hologrammen die jou in gevecht kunnen helpen. Een andere gadget elektrocuteert vijanden die in de radius staan en een magneet duwt alle vijanden tegen elkaar aan.

Een belangrijk onderdeel van de Spider-Man-games zijn toch wel de verschillende pakken die te ontgrendelen zijn. Bij Marvel’s Spider Man: Miles Morales is dit niet anders, ieder pak heeft zijn eigen highlight. De verwachting is dat toekomstige DLC nog meer nieuwe Spider-Man-pakken introduceert. Een geweldige toevoeging is de hoodie met rugzak, waarin je een kat met je meedraagt. Deze kat helpt je tijdens gevechten ook nog eens bij het uitvoeren van speciale aanvallen. Hoewel het puur cosmetisch is, is het een welkome gimmick.

De in-game Friendly Neighborhood Spider-Man (FNSM) app introduceert een nieuwe manier waarop de bevolking van the city that never sleeps aan Spider-Man laat weten dat het hun favoriete superheld nodig heeft. Via de app kun je kijken welke side missions en hide-outs er in de buurt zijn en deze markeren, zodat je weet waar je naartoe moet.

De kracht ligt in jouw handen

(Image credit: Sony)

Niet genoeg gebruik gemaakt van haptische feedback en adaptieve triggers

De next-gen PS5-console verschijnt op 19 november en wordt geleverd met een DualSense-controller die over niet eerder vertoonde functies beschikt. De DualSense maakt namelijk gebruik van haptische feedback. De implementatie moet ervoor zorgen dat wat er op jouw scherm gebeurt, zich vertaalt naar kleine trillingen in de controller.

De trillingen van de DualSense zijn geavanceerder dan die van de DualShock 4-controller van de PS4. Bij Astro’s Playroom (vooraf geïnstalleerd staat op de PS5) wordt deze functie erg goed weergegeven. Bij het vasthouden van de controller is merkbaar op welke ondergrond je jezelf begeeft, zoals op het strandzand of dobberend in het water. De weerstand van de adaptieve triggers van de controller zijn daarnaast aan te passen door ontwikkelaars.

Hoewel Marvel’s Spider-Man: Miles Morales een launch-titel is voor de PS5, laat de DualSense-integratie nog wat te wensen over. Bij het slingeren door de stad is er enigszins wat weerstand merkbaar in de rechter trigger, maar qua haptische feedback had er veel meer ingezeten. De trillingen verschillen nauwelijks van wat we gewend zijn van de PS4, wat toch een beetje voelt als een gemiste kans.

Oordeel

Een vervolg op Marvel’s Spider-Man uit 2018 is iets om naar uit te kijken, vooral in een periode waar de superheldenfilms en -series van Marvel door de wereldwijde coronapandemie veelal zijn uitgesteld. Het is dan ook jammer dat het verhaal relatief kort is. De kracht en snelheid van de PlayStation 5 zorgen ervoor dat je bij Marvel’s Spider-Man: Miles Morales van next-gen prestaties geniet, terwijl je een indrukwekkende verhaallijn volgt met een geloofwaardig en verfrissend personage. Hoewel Astro’s Playroom er beter in slaagt om Sony’s nieuwe console te showcasen, is Marvel’s Spider-Man: Miles Morales zeker een next-gen titel die het spelen waard is.