(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

Included in this guide:

De beste PS5-headsets zijn ontworpen om je gebruik te laten maken van de uitgebreide audiomogelijkheden van de PS5. Met het grote aanbod in 2023 zijn er ook zeker genoeg opties om uit te kiezen. Wat voor budget je ook hebt en wat je wensen dan ook zijn, er is vast een headset te vinden die geschikt is voor jou. We hebben dus een selectie gemaakt van de beste budgetvriendelijke keuzes tot de beste premium opties. Er staan verder ook draadloze en bedrade headsets op de lijst.

Wat vooral fantastisch is bij de beste PS5-headsets, is de manier waarop sommige van deze headsets de beste PS5-games nog meer tot leven brengen. Daarvoor maken ze gebruik van Sony's 3D AudioTech, maar ook van meer gebruikelijke vormen van 7.1 surround sound. Sommige headsets beschikken daarnaast ook nog over noise-cancelling (in verschillende mate). Het is bij een headset net zo belangrijk dat je zelf goed te horen bent als dat je andere geluiden (of andere mensen) goed kan horen. Daarom hebben we dus ook veel van de microfoons op deze modellen getest op de PS5 om te kijken of ze goed genoeg zijn voor de prijs.

Wij denken dat een PS5-headset dit jaar toch wel een van de beste PS5-accessoires zal zijn. Als je verder echt het beste uit je console wil halen, dan raden we je ook aan om onze lijsten van de beste PS5-SSD's en de beste monitors voor PS5 te bekijken voor de ultieme PS5-ervaring.

De beste PS5-headsets 2023

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen.

(Image credit: Future)

De PS5 Pulse 3D draadloze headset staat bovenaan onze lijst van de beste PS5-headsets. Dit komt door zijn aantrekkelijke prijs, zijn naadloze samenwerking met de console en een selectie aan functies die je meestal niet ziet bij een headset van onder de 100 euro.

De surround sound-simulatie die aanwezig is op de PS5 Pulse 3D draadloze headset werkt goed en levert prima prestaties bij het gamen en het luisteren naar muziek en andere media. De headset is heel gemakkelijk te verbinden met de console via de draadloze adapter. Verder beschikt hij ook over ongeveer 12 uur aan batterijduur. Dat is niet zo goed als sommige andere modellen op deze lijst, maar genoeg voor een (aantal) gemiddelde gamesessie(s).

Het gaat bij deze headset echter vooral om de 3D Tempest AudioTech. Tijdens onze tests merkten we dat deze headset enorm goede directionele en meeslepende audio wist te leveren bij games zoals Spider-Man: Miles Morales en Sackboy: A Big Adventure. Het is geen vervanging voor Dolby Atmos, maar is alsnog een goede concurrent op het gebied van 3D-audio.

De ondersteuning voor deze technologie wordt ook steeds verder uitgebreid. Zo hebben ook recente titels als Horizon Forbidden West en Gran Turismo 7 ondersteuning voor Sony's 3D-audio (in totaal nu meer dan 25 games met ondersteuning). Dit is dus een geweldige optie als je een goed (ruimtelijk) geluid zoekt voor een budgetvriendelijke prijs.

Lees meer: PS5 Pulse 3D Draadloze Headset review

(Image credit: SteelSeries)

2. SteelSeries Arctis 7P+ Wireless De meest veelzijdige PS5-headset Specificaties Connectiviteit: 2.4 GHz draadloos, USB-C Batterijduur: 30 uur Functies: 40 mm drivers, intrekbare bi-directionele microfoon, Tempest 3D AudioTech De beste deals van vandaag Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) (opens in new tab) Redenen om te kopen + Ontworpen voor PS5 + Ondersteuning voor Tempest 3D AudioTech + Snellaadfunctie Redenen om te vermijden - Duurder dan het originele model

We waren al erg tevreden over het originele model in onze SteelSeries Arctis 7P Wireless review, maar deze vernieuwde versie heeft veel van de problemen van de originele headset aangepakt. De batterijduur is flink verbeterd, met nu ongeveer 30 uur aan speeltijd en er is volledige ondersteuning voor Tempest 3D AudioTech aanwezig. Je mist met deze headset dus niet de unieke audiofuncties van de console.

Vooral de veelzijdigheid van de Arctis 7P+ Wireless is een van de beste aspecten. Met de 2.4 GHz draadloze adapter is de headset niet alleen (volledig) geschikt voor de PS5, maar ook voor de PS4, Switch, pc en zelfs Android-apparaten.

Met een adviesprijs 199,99 euro is dit zeker niet een van de goedkoopste PS5-headsets die je momenteel kan kopen, maar hij biedt wel een batterijduur die twee keer zo lang is als die van Sony's eigen headset met een betere bouwkwaliteit en nog steeds ondersteuning voor de 3D-audio-technologie. Als je op zoek bent naar een premium optie die over alle benodigdheden beschikt voor de nieuwste console en nog veel meer apparaten, dan is dit een geweldige keuze.

(Image credit: Razer)

3. Razer Kaira X voor PlayStation De beste budget PS5-headset Specificaties Connectiviteit: 3,5 mm bedraad Kabellengte: 1,3 meter Functies: 50 mm drivers, HyperClear Cardioid Mic, oorkussens van traagschuim De beste deals van vandaag Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) (opens in new tab) Redenen om te kopen + Comfortabel ontwerp + 50 mm Tri-Force drivers + Redelijke goede kabellengte Redenen om te vermijden - Bedrade verbinding

Een goedkope PS5-headset hoeft niet per se een slechte bouw- of geluidskwaliteit te hebben en dat laat de Razer Kaira X voor PlayStation dan ook zien. De goedkopere variant van Razer's headset met een officiële PlayStation-licentie maakt nog steeds gebruik van dezelfde 50mm Tri-Force-audiodrivers van hoge kwaliteit en de oorkussens van traagschuim, die je normaal gesproken vaak pas krijgt bij een hogere prijsklasse.

De Razer Kaira X voor PlayStation heeft namelijk een adviesprijs van maar 69,99 euro. Het grootste minpunt bij deze prijs is dat hij dus geen draadloze verbinding heeft. Als je dat echter niet zo erg vind, dan kan je met de Kaira X genieten van een gebalanceerd geluidsprofiel en ook een microfoon van goede kwaliteit.

Er zijn natuurlijk wel andere bedrade PS5-headsets te vinden voor nog minder geld, maar hier kan je vertrouwen op Razer's goede bouwkwaliteit, waarmee de headset hopelijk nog vele jaren meegaat. Aan de hand van onze Razer Kaira review kunnen we ook zeker dit goedkopere alternatief aanbevelen dat grotendeels van hetzelfde ontwerp gebruikmaakt.

(Image credit: Astro Gaming)

Qua premium PS5-headsets kan het eigenlijk niet nog meer premium dan de Astro A50 Wireless Headset. Dat is te merken aan het ontwerp en aan de hoogwaardige bouwkwaliteit.

Het is een beetje een grote headset, maar tijdens onze tests merkten we toch dat hij een goed gewicht had om comfortabel op je hoofd te zitten. De hoofdband en de oorkussens zijn ook erg comfortabel en je merkt daarom bijna niet meer dat je een headset op je hoofd hebt. Helaas is de microfoon niet afneembaar, maar je kan hem wel naar boven zetten en daarmee wordt hij automatisch gedempt. Dat is dan wel weer een handige functie.

Bij een adviesprijs van 339 euro verwacht je toch wel dat de Astro A50 PS5-headset ook erg premium klinkt en gelukkig is dat inderdaad het geval. Het grootste pluspunt is hier waarschijnlijk de 7.1 surround sound-simulatie. We vonden dit een sterke concurrent voor vergelijkbare opties voor ruimtelijke audio. Het geluidsprofiel is ook erg goed gebalanceerd en daarmee onderscheidt de A50-headset zich toch wel echt van de concurrentie.

Als je op zoek bent naar een PS5-headset die er mooi uitziet, een goede bouwkwaliteit heeft en premium audiofuncties kan gebruiken, dan is de Astro A50 zeker de juiste keuze. Je moet er echter wel redelijk wat geld voor over hebben. Dit is dan ook geen headset voor iedereen. Hij is meer gericht op liefhebbers van echt goed geluid. Het is geen essentiële headset voor je PS5, maar toch wel een geweldige toevoeging aan je setup.

Lees meer: Astro Gaming A50 Wireless Headset review

(Image credit: EPOS)

Als je het niet erg vindt om met een draad verbonden te zijn, dan is de Epos H3 gaming headset een geweldige optie qua prijs-kwaliteit.

In onze tests merkten we dat dit model niet alleen goed klinkt tijdens het gamen, maar ook tijdens het luisteren naar andere media. Hij beschikt namelijk over een gedetailleerd en neutraal geluidsprofiel, wat niet te veel afleidt van de audiobron of te veel knoeit met de oorspronkelijke audio. Aangezien dit een bedrade headset is, kan vrijwel elk apparaat met een 3,5mm-koptelefoonpoort er gebruik van maken.

Een enorm pluspunt van de Epos H3 is dat hij erg budgetvriendelijk is. Hij was eerst iets duurder dan zelfs sommige draadloze opties, maar dat is inmiddels niet meer het geval. Hij heeft inmiddels een adviesprijs van 99 euro, maar je kan hem vaak ook wel voor een iets goedkopere prijs vinden. De veelzijdigheid van dit apparaat zorgt ervoor dat je hem ook voor bijvoorbeeld je smartphone of andere consoles kan gebruiken (als ze een 3,5 mm koptelefoonpoort hebben).

We waren ook specifiek onder de indruk van de ingebouwde microfoon op de Epos H3. Het is geen vervanging voor een van de beste microfoons op de markt, maar hij klinkt wel uitstekend en leverde goede prestaties bij het wegfilteren van achtergrondgeluid tijdens intense gamesessies met vrienden.

Lees meer: Epos H3 review

De beste PS5-headset - FAQ

Heb je een speciale headset nodig voor de PS5? Hoewel je niet per se een specifieke headset nodig hebt voor de PS5, zijn er wel veel handige functies beschikbaar op verschillende headsets. Die functies zijn meestal ontworpen om ervoor te zorgen dat je je nog beter kan inleven in je games, dus een headset met bijvoorbeeld ondersteuning voor 3D-audio is het zeker waard als je het meeste uit je console wil halen.

Wat voor headsets werken op de PS5? Aangezien de PS5 over een 3,5 mm koptelefoonpoort beschikt, kan je gebruikmaken van veel verschillende bedrade headsets, maar de PS5 biedt niet per se ondersteuning voor elk soort draadloze headset. Dus voordat je een headset koopt voor je PS5, is het wel aan te raden om te checken of hij ook echt werkt met je PS5, zeker als je een headset koopt van een extern bedrijf (dus niet van Sony/PlayStation zelf).