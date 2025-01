Lenovo lanceert Legion Go S gaming handheld met SteamOS

Op IFA 2023 onthulde Lenovo hun eerste gaming handheld, de Legion Go. Het ontwerp met afneembare controllers was duidelijk geïnspireerd op de Nintendo Switch, maar het geheel was aanzienlijk groter en zwaarder dan de rest. Die feedback heeft het merk ter harte genomen, want vandaag kunnen we kennismaken met de Lenovo Legion Go S. Het is niet per se een directe opvolger van de originele Legion Go, maar wel een kleinere versie die zich op een onverwachte manier onderscheidt van de concurrentie.

SteamOS of Windows? De keuze is aan jou

Het unieke aspect van de Lenovo Legion Go S is niet het ontwerp. Deze handheld heeft zelfs een minder opvallend ontwerp door het kleinere display van 8 inch (tegenover 8,8 inch op de Legion Go) en het gebrek aan afneembare controllers. Het opvallendste zit binnenin en is de software. Er zullen namelijk twee versies zijn van de Lenovo Legion Go S, eentje met Windows als besturingssysteem en eentje met SteamOS. Die tweede versie zal ook meteen de eerste gaming handheld met SteamOS worden die niet door Valve zelf geproduceerd is.

Als je om een of andere reden SteamOS wil, maar geen Steam Deck, dan heb je binnenkort een tweede optie. We moeten er wel bij vermelden dat de Legion Go S met SteamOS nog geen prijs of beschikbaarheid heeft. De "gewone" versie met Windows 11 heeft een adviesprijs van 629 euro en zal in de loop van januari te koop zijn. Hopelijk zal de prijs van de SteamOS-versie niet veel hoger zijn.

Lenovo Legion Go S: belangrijkste specs

De nieuwe Lenovo Legion Go S is uitgerust met een 8-inch LCD-display met een refresh rate van 120Hz. Met een gewicht van 790 gram blijft hij wel aan de zware kant. De Steam Deck OLED weegt bijvoorbeeld 650 gram en de ASUS ROG Ally amper 600 gram. Het enige hardwarematige verschil tussen de versie met SteamOS en Windows 11 is de kleur. De Legion Go S met Windows 11 zal verkrijgbaar zijn in het wit (Glacier White) en de Legion Go S met SteamOS in het donkerpaars (Nebula Violet).

Je krijgt hier de Ryzen Z1 Extreme-processor, die we al kennen van menig andere gaming handheld. De Legion Go S kan verder maximaal uitgerust worden met 32GB LPDDR5X RAM en 1TB SSD-opslag. Je kan de opslag nog verder uitbreiden met een microSD-kaart indien nodig. Accessoires kan je aansluiten via een van de twee USB-C-poorten. Dit alles wordt aangedreven door een 55,5Whr-batterij met 65W-snelladen. Daardoor kan je in een uurtje de batterij opladen tot 85 procent. Over de batterijduur in de praktijk is voorlopig geen informatie beschikbaar.