Nieuwe Samsung Galaxy Watch 8-leak bevestigt nogmaals de terugkeer van het Classic-model

Er zijn nu voor de tweede keer in een paar dagen tijd weer details over de aankomende Samsung Galaxy Watch 8-serie verschenen. Dit keer wordt er onder andere gehint naar de batterijcapaciteit van een van de modellen.

Eind maart werd er al firmware voor de Samsung Galaxy Watch 8 en Galaxy Watch 8 Classic gespot. Die firmware wees ook op vier nieuwe Galaxy Watch-modellen voor 2025. Het zou gaan om twee Classic-opties en twee standaard modellen. Beide modellen zouden een variant met en zonder LTE-connectiviteit krijgen.

Nu zijn er vermeldingen ontdekt in de Zuid-Koreaanse SafetyKorea-certificatiedatabase. Dit is een van de vele instanties waar fabrikanten wereldwijd hun apparaten moeten registreren voor ze uitkomen.

Een verslag van Xpertpick geeft aan dat de batterijcapaciteiten van de nieuwe Samsung Galaxy Watch 8 en 8 Classic schijnbaar ook in deze database zijn verschenen. De outlet heeft deze naast de informatie uit de bovengenoemde firmware-leak gelegd en het gaat waarschijnlijk dus om een capaciteit voor de Watch 8-varianten en een andere voor de Watch 8 Classic-modellen.

Dat suggereert dus opnieuw dat er twee nieuwe modellen onderweg zijn, maar geeft ons ook een kleine hint over de batterijduur.

Grotere batterij in de Galaxy Watch 8?

Volgens het verslag staat er maar bij één van de batterijvermeldingen een capaciteit en die zou voor de Galaxy Watch 8 zijn. Er wordt een batterijcapaciteit vermeld van 435mAh. Dat zou een kleine upgrade zijn ten opzichte van de Galaxy Watch 7. Het is technisch gezien een grotere capaciteit, maar dat betekent niet per se meteen dat je een veel langere batterijduur kan verwachten.

Als Samsung namelijk ook nog eens features toevoegt aan het nieuwe model die meer stroom verbruiken, zou de batterijduur uiteindelijk misschien gewoon net zo lang zijn als bij het model van vorig jaar. In dat geval zouden we dus meer met ongeveer 22 uur aan batterijduur te maken hebben. Het gaat hier overigens om het grotere 44mm-model. We hebben nog geen informatie over een kleinere versie.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Die batterijduur is lang niet genoeg om te concurreren met de beste Android-smartwatch op het gebied van batterijduur, de OnePlus Watch 3. Toch toont deze batterij-informatie ons in ieder geval wel dat beide nieuwe smartwatchmodellen bestaan en dat ze waarschijnlijk ergens in het begin van de zomer zullen verschijnen.

De afwezigheid van de Galaxy Watch Ultra 2 in de database zou kunnen betekenen dat het bedrijf dit jaar geen nieuw Ultra-model zal uitbrengen. Misschien wordt er voortaan elk jaar afgewisseld tussen een Ultra-model en een Classic-model.