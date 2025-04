Samsung Galaxy Ring 2 kan (veel) langere batterijduur krijgen

We weten al een tijdje dat Samsung een kleine, superkrachtige batterij in zijn wearables wil gebruiken om de batterijduur te verbeteren. Volgens een nieuw lek zou de Samsung Galaxy Ring 2 het eerste apparaat kunnen zijn dat deze nieuwe batterijtechnologie bevat en hij zou dit jaar al op de markt kunnen komen.

De Samsung Galaxy Ring is een prima slimme ring met een degelijke batterijduur van ongeveer een week. Hoe minder je een apparaat zoals een smart ring hoeft op te laden, hoe beter, dus elke verbetering op vlak van batterijduur is meer dan welkom. In januari meldden we al dat Samsung op zoek is naar de batterij van zijn dromen en het lijkt erop dat die droom werkelijkheid is geworden.

Leaker Jukanlosreve zei het volgende op Twitter: “Samsung heeft als doel gesteld om solid-state batterijprototypes toe te passen, beginnend met de Galaxy Ring in Q4 van 2024.” Gezien het feit dat de tweet recent is gepost, gaan we ervan uit dat dat 2025 moet zijn. Gadgets & Wearables meldt dat solid-state batterijen een verbeterde energiedichtheid hebben en een van de grote verrassingen is de vermelding van het vierde kwartaal als releasedatum voor de Samsung Galaxy Ring 2.

De originele Samsung Galaxy Ring werd onthuld in juli 2024 (Q3) en was toen slechts in een handvol regio's te koop. In Nederland en België (en nog enkele andere Europese landen) ging de slimme ring pas in het najaar in de verkoop, met name in oktober, en dat is wel het vierde kwartaal. Het zou daarom kunnen dat Samsung zich daarop heeft gebaseerd voor de verkoop van de Galaxy Ring 2.

En de smartwatches dan?

(Image credit: Future)

Als je geen slimme ring hebt, vraag je je misschien af hoe het dan precies zit met smartwatches (en draadloze oordopjes), die ook baat hebben bij kleinere batterijen met een hoge capaciteit. Jukanlosreve zegt verder dat de Ring opgevolgd zal worden door draadloze oordopjes in Q4 2026 en smartwatches in Q4 2027.

De batterijduur is een van de grootste probleempunten voor de meeste smartwatches met Wear OS, waarbij de Samsung Galaxy Watch 7 in de meeste gevallen nauwelijks 30 uur meegaat. Als Samsung dat zou kunnen verhogen naar 60 uur (drie keer de levensduur van een gewone Apple Watch), dan zouden gebruikers echt optimaal gebruik kunnen maken van de slaaptracking van Samsung.