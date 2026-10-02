Casio zou werken aan een opvolger van hun ringhorloge

De CRW-001 van Casio, oftewel hun ringhorloge, is een groot succes. Sinds de lancering in december 2024 zijn de nieuwe voorraden van deze ring met een mini digitaal horloge erin snel weer op.

Volgens Casioblog werkt het bedrijf al aan een nieuwe versie. De nieuwe ring, die logischerwijs de naam CRW-002 krijgt, is gebaseerd op Casio's iconische metalen A168-horloges. Hij zal naar verluidt verkrijgbaar zijn in staal en goud, en voorzien zijn van dezelfde teksten als het originele A168-horloge, zoals "Chronograph", "Illuminator" en "Water Resist".

Het "horlogebandje" van de ring lijkt op die van de horloges en wordt in een gietvorm gespoten. De ring ondersteunt mogelijk deze functies: weergave van twee tijdstippen, stopwatch, achtergrondverlichting, kalender en Time Flash, waarbij het licht elk uur kan knipperen, evenals een tijdstip dat je zelf instelt.

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De europrijs is nog niet bekend, maar zou niet heel ver van de prijs van de CRW-001 mogen liggen. Die vind je momenteel voor ongeveer 120 euro. De lancering van de CRW-002 zou bovendien al voor november zijn. Het is ook nog niet duidelijk of het gaat om een wereldwijde lancering.

Analoog is helemaal in

(Image credit: Future)

Casio-horloges in retrostijl zijn tijdloos (pun intended) en passen bij de groeiende analoge trend die we nu zien. Platen, retrocamera's, oordopjes met kabel, fysieke media... het komt allemaal terug. Bij horloges zien we deze trend ook.

De Casio F-B100W, een digitaal horloge met Bluetooth en een app (met onder andere stappenteller en Vind Mijn Telefoon-functie), verkoopt enorm goed. Het was een hit in Japan en ook in de VS en het VK gaat de verkoop goed. Hoewel dit ringhorloge een unieke look heeft, valt het bij meer dan genoeg mensen in de smaak. Het is niet meer dan logisch dat Casio verder bouwt op dit succes.