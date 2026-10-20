Werkt Valve inmiddels aan de Steam Deck 2? Deze gelekte AMD-chip zou centraal kunnen staan

We hebben inmiddels wat meer geleerd over de chip die naar verwachting de Steam Deck 2 zal aansturen en dit nieuws dient dus ook meteen als hint dat Valve mogelijk dus al werkt aan de opvolger van zijn succesvolle handheld.

TechPowerUp spotte een nieuwe AMD 'Gainsborough'-APU in de database van OpenBenchmarking. Het gaat om een testexemplaar met 6 cores (12 threads) en een basiskloksnelheid van 2,4GHz. Wat linkt deze APU dan precies aan de volgende handheld van Valve?

Nou, het bewijs is misschien niet overweldigend, maar het zit in de naam Gainsborough. Valve heeft al eerder codenamen voor Steam Deck-chips gebruikt die geïnspireerd zijn door Final Fantasy VII. Het ging eerder bijvoorbeeld om Aerith en Sephiroth. Gainsborough is Aeriths achternaam, zoals bekende GPU-leaker ook al opmerkte.

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Deze Gainsborough-chip leek verder ondersteund te worden door 24GB aan RAM voor de test, maar dat betekent natuurlijk niet meteen per se dat de Steam Deck 2 een RAM-upgrade kan verwachten. Dat lijkt juist enigszins onwaarschijnlijk gezien de huidige RAM-crisis en hoe lang deze mogelijk nog aanhoudt. Dit is mogelijk gewoon de geheugenconfiguratie waarmee AMD of Valve de chip momenteel aan het testen is.

Natuurlijk zijn er in de database van OpenBenchmarking ook benchmarkresultaten terug te vinden. Deze nieuwe AMD APU weet 3.508 punten te scoren in Furmark bij een resolutie van 1.024 x 768. Dat is een net iets beter resultaat dan dat van de originele Steam Deck (3.323 punten bij 1.280 x 800).

Vroege testfase

(Image credit: Valve)

Deze benchmarkresultaten lijken in de eerste instantie misschien een beetje teleurstellend, maar het gaat hier om een erg vroege test met drivers die waarschijnlijk ook nog niet bepaald geoptimaliseerd zijn. We verwachten dan ook dat de Gainsborough-APU veel snellere prestaties zal leveren wanneer de chip en drivers wel volledig geoptimaliseerd zijn.

Over het algemeen is het op dit punt nog vrij lastig om nuttige conclusies te trekken uit deze benchmarkresultaten. Toch zien we wel al kleine prestatieverbeteringen ten opzichte van de CPU in de huidige Steam Deck. Als het hier bij zou blijven, dan is het misschien niet echt een upgrade die de naam Steam Deck 2 verdient.

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Naar verwachting maakt deze CPU zijn debuut tegen het einde van 2027 of misschien zelfs pas in 2028. Toch voelt dat nog wel enigszins vroeg voor een Steam Deck 2-release. We zullen dan waarschijnlijk nog steeds met de gevolgen van de RAM-crisis te maken hebben en we weten niet of Valve opnieuw gamers moet teleurstellen met een pijnlijk hoge prijs, net als bij de Steam Machine.

Toen Valve-engineer Pierre-Loup Griffais recent over de Steam Deck 2 sprak was hij erg terughoudend toen het gesprek ineens over een mogelijke releaseperiode ging. Het klonk ook alsof er over de hardware nog veel onduidelijkheid bestond.

Het zou echter ook niet zo vreemd zijn als Valve gewoon de komende tijd nog niets wil delen, maar misschien dus wel bezig is met het testen van onderdelen zoals de Gainsborough-chip, ook al zou de Steam Deck 2 misschien pas tegen het einde van het decennium uitkomen.

We zullen zien, maar neem dit gerucht dus vooral met een korreltje zout. Het bewijs is niet enorm sterk, maar tegelijkertijd zou het ons niet verbazen als Valve inmiddels toch wel echt bezig is met het bepalen en testen van de nieuwe hardware voor de opvolger van zijn Steam Deck.