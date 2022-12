Steam Deck 2 krijgt beter scherm en betere batterijduur

Valve heeft nieuwe informatie gedeeld over de verbeteringen die ze willen toepassen bij de Steam Deck 2. Daaronder valt onder andere een verbeterde batterijduur. Daarnaast zijn ze bij Valve ook geïnteresseerd in het maken van een Steam Controller 2.

Valve heeft niet bepaald geheim gehouden dat er een tweede versie van de Steam Deck gaat komen. Er komen dus zeker nog meerdere versies van de handheld gaming-pc. In een interview met The Verge (opens in new tab) spraken Steam Deck designers Lawrence Yang en Pierre-Loup Griffais over een aantal prioriteiten die ze hebben voor de Steam Deck 2.

Toen ze gevraagd werden wat de grootste verbeteringen zijn die ze willen toepassen op de volgende versie, zeiden ze allebei dat ze vooral een langere batterijduur en een beter scherm willen op de Steam Deck 2.

Hoe zit het dan met betere prestaties en hogere framerates? Blijkbaar is dat momenteel niet de focus voor Valve. Griffais zei tegen The Verge dat het nu juist heel handig is dat alle Steam Decks dezelfde games kunnen spelen en dat gebruikers zo dus ook beter kunnen inschatten wat voor prestaties ze kunnen verwachten bij verschillende games. Ook is het handiger voor game-ontwikkelaars om maar voor één versie van het apparaat te optimaliseren.

Hij zei ook: “Ik denk dat we er nog een tijdje voor blijven kiezen om bij dit ene prestatievermogen te blijven en pas gaan kijken voor het veranderen van het prestatievermogen als dat ook echt een flink verschil kan maken."

Een volgende Steam Controller kwam zoals eerder gezegd ook nog ter sprake. Yang zei daarover dat ze die zeker willen maken, alleen dat het nog een kwestie is van hoe en wanneer precies.

Er komen dus nieuwe versies van allebei deze apparaten van Valve. Al ligt de focus wel meer op de Steam Deck 2 voor het bedrijf. Toch is het volgens Yang dus wel waarschijnlijk dat ze ook aan een Steam Controller 2 gaan werken.

De Valve-werknemers gingen ook dieper in op de inspanningen van het bedrijf om zoveel mogelijk games soepel te laten draaien op de Steam Deck. Zo hadden ze het ook over het het oplossen van problemen met patches, zoals ze deden bij het stotteren in Elden Ring. Blijkbaar heeft Valve ook zes maanden besteed aan het zorgen voor ondersteuning voor Halo Infinite. Daarvoor hebben ze ook nieuwe Vulkan-functies toegepast om het spel te laten draaien. De tijd en moeite die ze erin steken is dus zeker indrukwekkend.

Er wordt ook veel moeite gestoken in het ondersteunen van games met anti-cheat-systemen op de handheld. Zo noemden de designers bijvoorbeeld Halo: The Master Chief Collection en Fall Guys als voorbeelden van games waar ze actief mee bezig zijn, zodat ze uiteindelijk speelbaar zijn op de Deck.

Conclusie: Een grotere batterij zou een groot verschil maken

Een verbeterde batterijduur is een logisch doel om naar te streven voor de Steam Deck 2. Elk draagbaar apparaat is enorm afhankelijk van zijn batterijduur. Bij handheld gaming kan de batterijduur ook een probleem worden bij games die veel kracht vereisen. Een beetje extra batterijduur kan dus al veel verschil maken. Natuurlijk is een beter scherm ook een verbetering die een grote invloed kan hebben op de hele handheld gaming-ervaring.

Het is wel interessant dat een verbetering van het prestatievermogen, dus niet echt bij de plannen voor de Steam Deck 2 zit, hoewel het duidelijk op een gegeven moment wel gaat gebeuren in een toekomstige versie. Het is verleidelijk om te denken dat een nieuwe versie dan misschien ook redelijk snel kan arriveren, omdat de upgrade niet zo groot zal zijn, maar dat is niet heel waarschijnlijk. Het zal nog wel even duren, zodat de huidige Steam Deck-gebruikers nog een tijdje kunnen genieten van hun aankoop. Daarnaast was het voor Valve ook al lastig om de eerste versie tijdig te leveren in grote hoeveelheden.

De opmerking over het werken aan nieuwe Vulkan-functies voor Halo: Infinite is ook erg verhelderend en later in het interview komen we nog meer interessante details te weten. Zo wordt verteld dat Valve meer dan 100 open source-ontwikkelaars betaalt die werken aan Proton, Vulkan, de Mesa-drivers voor de grafische kaart en nog veel meer.

Als het gaan om de Steam Controller 2, dan zijn er verschillende reacties te merken. Uit sommige hoeken komen enthousiaste reacties, aangezien er zeker fans zijn van de originele controller, terwijl er anderen zijn die zich afvragen waarom Valve zich daarmee bezighoudt. Er werd namelijk op een gegeven moment niet meer aan de originele Steam Controller gewerkt en de overgebleven voorraad werd in 2019 praktisch weggegeven voor enorm lage prijzen. Het is dus een kwestie van wachten op meer nieuws over deze controller, maar we zijn in ieder geval erg nieuwsgierig om te zien of Valve de plannen ook echt in de praktijk gaat uitvoeren.