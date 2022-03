Elden Ring review

Reviewinformatie Tijd gespeeld: 70+ uur Platform: pc

De nieuwe fantasy-RPG van FromSoftware is hier, van het team achter Dark Souls en Bloodborne. De Elden Ring is verbrijzeld, waardoor The Lands Between in duigen is gevallen en facties strijden om van deze situatie te profiteren. Dat vertaalt zich in verschillende gevarieerde boss fights voor jou als speler.

Om nou te zeggen dat Elden Ring meer van hetzelfde is, zou bij veel fans verkeerd vallen. Niet alleen is elke FromSoftware-game creatief en uitzonderlijk gemaakt. Ook zijn ze nog nooit zo groot geweest. Elden Ring gaat helemaal voor de openwereld-ambitie en dat pakt duizelingwekkend goed uit.

Elden Ring: prijs en releasedatum

Wat is het? Een openwereld-RPG in het fantasy-action-genre

Een openwereld-RPG in het fantasy-action-genre Wanneer kan ik het spelen? 25 februari 2022

25 februari 2022 Waar kan ik het op spelen? PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, pc

PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, pc Wat kost het? 59,99 euro

Ontdekkingsreis

(Image credit: Bandai Namco Entertainment)

Elden Ring is een goede kanshebber om de meest besproken game van het jaar te worden. Dat komt misschien als een verrassing voor toch een groot aantal gamers dat niet begrijpt waarom we massaal geobsedeerd zijn door boss fights tegen grote jongens als Lord Massive, Master of the Biggest Swords.

De aantrekkingskracht van dit soort games is zodanig dat je óf een fan bent óf totaal niet. FromSoftware heeft pop-ups met tutorials toegevoegd, maar zelfs die info betreft slechts een topje van de ijsberg. Elden Ring is een enorm lichaam verborgen onder de oppervlakte.

Elden Ring is enorm. Er is zelfs veel te veel om in deze review te behandelen. Het methodische tempo en de ingewikkelde gevechten van een Souls-game zijn uitgebreid tot een continent, en dat is een waar feestmaal. Toch raak je gemakkelijk overweldigd door de enorme mogelijkheid ervan.

Na vele tientallen uren blijft de map maar groeien, verdubbelen en verdrievoudigen in omvang. Er zijn talloze npc-questlines (waaronder enkel van de beste die FromSoftware ooit heeft gemaakt). Je zult er vrijwel zeker een aantal volledig missen bij je eerste playtrough.

De twee belangrijke toevoegingen aan de formule (de open wereld en mounted combat) lijken op papier niet zo boeiend, maar zijn wel degelijk op slimme manieren in de game verweven.

De games van FromSoftware staan bekend om de moeilijkheidsgraad. Je weet wel, die boss die je niet helemaal kunt verslaan, die hinderlaag die je niet te slim af bent of die puzzel die onoplosbaar lijkt. De open wereld brengt een manier om je los te maken van deze strijd. Wanneer een boss fight onmogelijk te halen lijkt, kun je elders vooruitgang boeken. Kom sterker terug, vind manieren om de uitdaging te omzeilen. Elden Ring is een hele wereld om te ontdekken.

Een hoopvolle wereld

(Image credit: Bandai Namco Entertainment)

Elden Ring is een opvallend kleurrijke en iets vriendelijkere plek om rond te dwalen dan heel wat andere fantasy-werelden. De muziek van het hoofdmenu zet de toon, beginnend met onheilspellende noten alvorens je in het grandioze avontuur duikt dat op je wacht.

In Elden Ring trek je over heuvels bezaaid met reuzen onder de gloed van een torenhoge gloeiende boom. Je bent een Tarnished, een vergeten krijger die de taken heeft op te klimmen naar de rol van Elden Lord, de Elden Ring te repareren en misschien wel de orde in de wereld te herstellen. Je moet leren wat er echt aan de hand is, en welke andere paden er zijn, is de echte traktatie van dit spel.

Het is bijna onmogelijk om de vraag 'Wat is een Elden Ring? ' te beantwoorden. Aan het begin van de game spreekt het boekdelen over zijn bedoelingen. Verkenning leidt tot echte ontdekkingen en ontrafelt mysteries van de echte wereld.

Verwacht echter geen duidelijke antwoorden. Na zeventig uur gespeeld te hebben, is het grootste deel van het verhaal nog altijd een wazige verzameling van thema's.

In tegenstelling tot andere FromSoftware-games, die zich afspelen in stervende werelden, voelt het in Elden Ring alsof je deze wereld misschien, heel misschien, kunt redden. Het heeft ons in elk geval naar de verste uithoeken gebracht om dat uit te zoeken.

Ondanks alle onheil, heeft Elden Ring ook zijn momenten van dwaasheid. De toon verschuift tussen een epische fantasy á la Lord of the Rings naar een popcornavontuur uit de jaren '80, zoals Excalibur of The Neverending Story. De skeletten kunnen zo uit Jason and the Argonauts zijn gestapt.

We zijn enkele problemen tegengekomen, maar deze waren niet zodanig dat het spel onspeelbaar is. Er treden af en toe wat stotteringen op en zo nu en dan wat framedrops. Ook is de game meer dan eens vastgelopen, maar dat heeft ons er niet van weerhouden om door te blijven spelen. Het zijn echter wel hinderlijke gebeurtenissen in een game waarin je geen afleiding kunt gebruiken bij een van de brute boss fights. Uitgever Bandai Namco en FromSoftware hebben inmiddels patches uitgebracht om deze problemen op te lossen.

Herhaling van zetten?

(Image credit: Bandai Namco Entertainment)

Veteranen van FromSoftware-games zullen zich snel thuis voelen in Elden Ring. De combat is net zo sterk als altijd. Je moet je stamina in de gaten houden en momenten kiezen om toe te slaan of te ontwijken. Als je als een kip zonder kop aanvalt, word je snel moe en bovendien kwetsbaar. Vijanden kunnen dan hard toeslaan, waardoor je health bar in no-time leeg is. Je wilt er zeker van zijn dat je klaar bent en de aanvallen van de tegenstander blokkeert.

Er is een schat aan mogelijkheden om je personage te specialiseren, met een hoop wapens en spreuken om je gewenste speelstijl te ondersteunen. Het is nu zelfs mogelijk om monsters op te roepen en deze te gebruiken in gevechten, á la Pokémon. Onder alle lore en het sterke design van de wereld schuilt het eenvoudige genot om vijanden te verpletteren met een groot zwaard.

Alles wat je in de wereld van Elden Ring doet, voelt zinvol aan, ook al zijn sommige dingen minder doordacht dan andere. In Dark Souls en Bloodborne valt ieder stukje van de wereld als een puzzel in elkaar, waardoor je het verhaal en alles wat er aan voorging beter begrijpt. Elden Ring is daarin vergelijkbaar, maar creëert toch niet hetzelfde logische geheel. Aan de rand van de map kun je een enorm kasteel verkennen, en daar een geweldig, klassieke FromSoftware-tijd beleven, maar zal het enig inzicht geven in het grotere verhaal? Niet altijd.

(Image credit: Bandai Namco Entertainment)

Natuurlijk hoeft niet alles even bruikbaar te zijn voor het plot. We accepteren al jaren tientallen sidequests en dergelijke. Zelfs Bloodborne had Chalice Dungeons. Meer is niet altijd beter, maar het kwaliteitsniveau dat gedurende de vele uren wordt volgehouden, is bijna ongeëvenaard. De nieuwigheid is echter niet eindeloos. In een later moment in Elden Ring, vind je een aantal vergelijkbare bosses die de optionele dungeons vullen.

Deze herhaling valt enkel op omdat de game zo consequent vernuftig blijft. Het spel blijft je verrassen. Dat deze kleine puntjes eruit springen is hét bewijs van de algehele kwaliteit van de game. FromSoftware rechtvaardigt bijna de immense schaal van de wereld van Elden Ring. Het voelt alsof FromSoftware drie of vier van zijn titels in één spel heeft gestopt. Er zijn grotere games geweest, maar geen enkele zat zo vol met ideeën. Je moet enkel wel houden van de specifieke manier waarop FromSoftware dingen naar de speler communiceert.

Memes boven hulp

(Image credit: Bandai Namco Entertainment)

Elden Ring wordt zowel geholpen als gehinderd door de multiplayer-community. De populariteit van FromSoftware-games zorgt ervoor dat je altijd mensen in je omgeving hebt om je te helpen met de boss fights. Je kunt online gaan om hulp te vragen aan vrienden of vreemden en ze oproepen in jouw wereld, ongeacht hun voortgang. Berichten die spelers in de wereld achterlaten, vormen echter geen geweldige toevoeging. In het verleden toonden ze boodschappen als 'vijand in de buurt' of 'hinderlaag'. Nu zijn ze bezaaid met memes en grappen in plaats van hulp.

De begindagen van Demon's Souls en Dark Souls hebben plaats gemaakt voor een ruimte die wordt gedomineerd door spelers die vooruit racen. Het is heerlijk om nieuwe spelers als veteraan door het spel te helpen, maar het is lastig om ze niet te veel te begeleiden en hen zo hun eigen gedenkwaardige mislukkingen en triomfen te ontnemen.

Elden Ring is absurd goed. Een nieuwe FromSoftware-game voelt als Kerstmis voor liefhebbers van de fantasy-RPG-reeks. Toch maken we ons een beetje zorgen over de collectieve bestemming van dit soort games. De dagen van de community en samenwerking die FromSoftware-games naar een hoger niveau tilden zijn misschien voorbij.

Niet iedereen zal zich kunnen vermaken met Elden Ring, maar de game probeert ook geen allemansvriend te zijn. Nieuwe spelers zullen mogelijk moeite hebben om de game te leren spelen, maar het is lastig om de game op basis daarvan te bekritiseren.

Oordeel

(Image credit: Bandai Namco Entertainment)

Elden Ring is FromSoftware op zijn meest speelse manier ooit. Ieder idee dat het kan bedenken zit in de game verwerkt om spelers door The Lands Between te laten trekken. Het neemt afscheid van het strakke kader van zijn voorgangers, voor een meer uitgestrekte, overweldigende open wereld. Enkel de tijd zal uitwijzen of de game voor spelers net zo goed blijft als bij eerdere inspanningen, maar het is een obsceen meeslepend avontuur voor iedereen die van een uitdaging houdt.