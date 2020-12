Beste PS5 games: de PlayStation 5 spellen die je moet spelen

Als je enkel de beste van de beste PS5 games wil spelen, vind je hier de top titels op de PlayStation 5 die je echt moet spelen. Van first-party exclusives tot third-party topgames; er is voor iedereen iets te vinden in het rijtje.

Hoewel de selectie op dit moment nog niet heel groot is, is de kwaliteit van de beschikbare games erg hoog. Er zijn al een aantal games die je niet kunt laten liggen als je de PS5 in handen hebt.

Sommige van deze games zijn compleet nieuw voor het platform, andere zijn PS4-games die een next-gen upgrade hebben gehad voor de PS5. Dit zijn volgens ons de beste PS5 games:

(Image credit: Ubisoft)

Assassin's Creed Valhalla Een Viking-avontuur € 59,95 Bekijken bij Bol.com Netherlands Grappigste spel uit de reeks Eivor schittert in de hoofdrol Elk stadje bruist van leven Gigantische open wereld kan leeg aanvoelen Het verhaal trekt je niet genoeg mee Gevechten kunnen chaotisch aanvoelen

Of je nu langs de kust vaart of dorpen plundert, Assassin's Creed: Valhalla neemt je mee in het tijdperk van de Vikingen. Als je een fan bent van de Noorse mythologie of er gewoon van geniet om een bijl in de borst van een tegenstander te werpen: Valhalla zal je niet teleurstellen.

De game draait op 60fps op de PS5 en verbetert de laadtijden van de PS4-versie enorm. Als dat nog niet genoeg was, zijn er drinkwedstrijden, waarbij je jouw tegenstanders letterlijk onder de tafel kan drinken. Skål!

Lees onze volledige Assassin's Creed Valhalla review.

(Image credit: Sony)

Astro's Playroom Laat zien wat de DualSense kan Laat zien wat de DualSense kan Familievriendelijk plezier Vooraf geïnstalleerd op iedere PS5 Redelijk kort

Astro’s Playroom is de beste game die bij een console geleverd wordt sinds Wii Sports. Het laat perfect zien waar Sony's nieuwe systeem toe in staat is. Van kristalheldere 4K-beelden, tot aangename 3D-audio. Dit is een juweeltje van een platformer die op elke PS5 bij aankoop geïnstalleerd staat.

De DualSense controller steelt de show in Astro’s Playroom. Je voelt sensaties waarvan je niet wist dat ze mogelijk waren, dankzij Sony's nieuwe haptische feedback en adaptieve triggers. Verschillende ondergronden voelen anders aan en het spannen van een springveer geeft weerstand in je triggers. Het is een surrealistische, magische ervaring. We raden je aan om Astro’s Playroom als eerste op te starten, voordat je een andere game speelt.

Dit is waarom je door Astro’s Playroom van de PS5 DualSense gaat houden.

(Image credit: Activision)

Call of Duty: Black Ops Cold War Black Ops is weer terug € 64,99 Bekijken bij Nedgame.nl Vertrouwde Black Ops-game met verfrissende gameplay Crossprogressie in Multiplayer en Zombies Campaign is herspeelbaar met meerdere eindes Verhaal campaign is niet bijzonder Op de wapens en camo's na, valt er vrij weinig leuks te ontgrendelen

Een nieuw jaar betekent ook een nieuwe Call of Duty. Wat maakt Call of Duty: Black Ops Cold War de moeite om te kopen? De PS5-versie maakt vol gebruik van de voordelen van de DualSense. De terugslag van ieder wapen verschilt en dat voel je terug in de controller. Dat betekent dat als je een machinegeweer afvuurt, de triggers op een bijbehorende manier feedback geven. Voor de campaign is dit een geweldige toevoeging, in multiplayer wil je het waarschijnlijk uitschakelen.

Natuurlijk zou de ervaring van Call of Duty: Black Ops Cold War niet compleet zijn zonder de levende doden. De zombies zijn dus ook weer van de partij. Je kunt Call of Duty voor het eerst op 120fps spelen op een console, wat voordelig is voor competitief online gamen.

Dit is onze volledige Call of Duty: Black Ops Cold War review.

(Image credit: Sony Interactive Entertainment)

Demon's Souls Heerlijk duivels Voelt grafisch next-gen aan Supersnelle laadtijden Sfeervolle locaties Extreme moeilijkheidsgraad schrikt veel mensen af Onhandig lock-on systeem Kan overweldigend aanvoelen

Demon’s Souls is een echte PS5 exclusive en een van de best uitziende games op de PS5. Van de spectaculaire lichtinval en kolossale eindbazen, tot de fenomenale textuurdetails: de wereld van Demon's Souls is een prachtig gezicht om te zien. Laadtijden zijn ook praktisch onbestaand, waarbij overgangen maximaal drie seconden duren.

Demon's Souls is een remake van de PlayStation 3-game uit 2009 en zal jouw doorzettingsvermogen op de proef stellen met zijn straffende moeilijkheidgraad. Als je echter de kracht hebt om door te zetten, is de opgetogenheid die je te wachten staat ronduit onovertroffen. Wees erop voorbereid om honderden keren te sterven, voordat je er uiteindelijk een keer als overwinnaar uit komt.

Bekijk onze volledige Demon's Souls review.

(Image credit: Sony)

Marvel's Spider-Man: Miles Morales Een warm welkom voor Miles in de superheldenwereld € 54,99 Bekijken bij MediaMarkt Gedetailleerde graphics Verbluffend snelle laadtijden Miles is als personage interessant en goed uitgewerkt Ray tracing Je bent zo door het hoofdverhaal heen Biedt geen échte uitdaging DualSense-integratie had beter gekund

Als we het hebben over de grootte van de game, lijkt Marvel’s Spider-Man Miles Morales misschien net wat meer op Uncharted: The Lost Legacy. Je stapt in de schoenen van de charismatische Miles Morales, die met zijn Adidas-sneakers door de stad New York slingert. Nu 'echte Spider-Man' Peter Parker op vakantie is, is het aan Miles om de City That Never Sleeps te redden. Hoe voorspelbaar het ook is, de eerste week verloopt voor Miles nu niet bepaald soepel.

Marvel's Spider-Man Miles Morales levert een filmische ervaring, die gemakkelijk de beste van Hollywood evenaart. De 'fidelity mode' van de game toont de kracht van ray-tracing (realistische reflecties en belichting) en er is ook een ontzettend soepele 'performance mode' die draait op 60 fps. Als je dol was op de eerste Spider-Man-game of gewoon weer een uitstekende PlayStation-exclusief wil ervaren, hoef je niet veel verder te zoeken dan het debuut van Miles.

Lees ook onze review van Marvel's Spider-Man: Miles Morales.

(Image credit: Sony Interactive Entertainment)

Sackboy: A Big Adventure Vol met magie € 54,99 Bekijken bij Amazon Netherlands Fantastisch leveldesign Co-op tot wel vier spelers Uitdagende gameplay Ietwat voorspelbare boss fights Viering einde level duurt wat lang Geen online multiplayer bij launch

Sackboy: A Big Adventure lijkt misschien de zwakste PlayStation exclusive van de drie, maar het is een van de meest belangrijke. Deze game is perfect voor families, dankzij het kindvriendelijke karakter en lokale co-op tot wel vier spelers (online co-op volgt later). Het lukt de game om de strijd aan te gaan met de indrukwekkende, veelgeprezen Super Mario 3D World.

Het helpt dat Sackboy: A Big Adventure een geweldige platformer is. Het is erin geslaagd om de gebruikelijke valkuilen te vermijden, waar veel ontwikkelaars tegenaan lopen bij het ontwerpen van games voor een jonger publiek. Voor (oudere) genieters van platformers is dit een absolute no-brainer.

Dit is onze volledige Sackboy: A Big Adventure review.

De beste PS5 games op een rijtje