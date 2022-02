Horizon Forbidden West review

Guerilla Games heeft wederom een grafisch spektakelstuk afgeleverd met het vervolg op Horizon Zero Dawn. Op de PS5 komt de game het best tot zijn recht, dankzij de hoogwaardige grafische mogelijkheden op detailniveau, de DualSense-controller en snelle laadtijden door de SSD. Horizon Forbidden West is nu al een van de mooiste games die ooit op een console verscheen, en dat zal met de nodige patches alleen maar beter worden.

Reviewinformatie Tijd gespeeld: 28 uur

Platform: PS5

Horizon Forbidden West is waarschijnlijk een van de meest geanticipeerde titels van het jaar. Horizon Zero Dawn, die zijn opwachting in 2017 maakte op de PS4 en enkele jaren later op de pc verscheen, werd hoog gewaardeerd door pers en publiek. De verwachtingen voor het vervolg zijn dan ook enorm.

Het hoge vooruitzicht komt mede door de mogelijkheden die de PS5 met zich meebrengt. De game is echter ook te spelen op de PS4. Dat roept de vraag op of de ontwikkelaar hierdoor alles uit de krachtige hardware van Sony's laatste console weet te halen. De opvolger van de actie-avonturenreeks van Guerilla Games verschijnt op 18 februari 2022.

Het kwaad is nog niet voorbij

(Image credit: Sony)

Aan het begin van Horizon Forbidden West wordt je geheugen opgefrist door een korte recap van de gebeurtenissen uit Horizon Zero Dawn. Dat is handig, aangezien er een hoop is gebeurd dat van belang is om de sequel goed te begrijpen. Als je het origineel niet hebt (uit)gespeeld, raden we je aan dit te doen voordat je aan het tweede hoofdstuk in de reeks begint. Lees in dat geval niet verder, aangezien er spoilers over deel één volgen.

Logischerwijs gaat het verhaal van Forbidden West verder waar Zero Dawn ophield. Hoewel Aloy de vernietiging van de wereld eerder al tegenhield, is het gevaar nog niet afgewend. Die heads up kregen we al aan het eind van Horizon Zero Dawn. Om het lot van de Aarde te veranderen zal de 'held van Meridian' bondgenoten moeten vinden om haar bij te staan. Die vindt ze onder meer in oude bekenden zoals Varl en Erend.

Gaia, het hoofdsysteem dat samen met verschillende ondergeschikte systemen is gecreëerd om de Aarde opnieuw op te bouwen na vernietiging, heeft opnieuw een belangrijke rol in het verhaal. Het kwaadaardige subsysteem Hades is nog niet verslagen. Aloy en Gaia slaan als het ware de virtuele handen ineen om de wereld opnieuw van ondergang te behoeden.

En dus vertrekt Aloy naar de Forbidden West, wat verboden terrein is voor eenieder die niet tot de westelijke stammen behoort. De roodharige scherpschutter wordt niet bepaald welkom geheten en heeft naast gevaarlijke mechanische beesten ook te maken met vijandelijke westerlingen. Om je speelervaring niet in de weg te staan, zullen we niet verder in gaan op de rode lijn van het verhaal.

(Image credit: Sony)

Het verhaal is goed, maar het weet dat van Horizon Zero Dawn niet te overtreffen. De nieuwigheid van de wereld, Aloy en de mechanische beesten is er vanaf. Bovendien begint het narratief pas op een later moment echt indruk te maken. Een groot deel van het plot bestaat gevoelsmatig uit wat kleinere verhaaltjes die het hoofdverhaal als het ware aan elkaar moeten breien.

Desalniettemin betreft het een samenhangend en geloofwaardig verhaal, met hier en daar een plottwist, waarvan we ze lang niet allemaal zagen aankomen. Aloy is daarnaast een stuk volwassener geworden, en dat doet het personage voor dit vervolg ten goede. Al blijft ze gelukkig bescheiden, zelfs nu ze door volledige stammen wordt aanbeden vanwege het redden van de wereld.

Het is merkbaar dat ontwikkelaar Guerilla veel moeite in het schrijfwerk heeft gestoken. Er zijn enorm lange (optionele) verhaalpaden te bewandelen, als je er die tijd in wilt steken, tenminste. Het is duidelijk dat gebeurtenissen invloed hebben op de gehele wereld. In welke volgorde je side quests tussen de main story-missies ook doet, de dialogen veranderen op basis van wat je al hebt meegemaakt. Erg knap van Guerilla om dit complexe aspect binnen de game zo goed uit te voeren.

Door te kiezen voor een open einde lijkt het erop dat Guerilla Games een derde deel voor ons in het verschiet heeft. Ongetwijfeld zal er over een poosje ook enige vorm van dlc op ons wachten, zoals The Frozen Wilds dat voor Horizon Zero Dawn was. Hoewel het een mooi vooruitzicht is dat we waarschijnlijk nog geen afscheid zullen nemen van Aloy, zorgt het open einde ervoor dat de gebeurtenissen uit de slotfase van de game wat aan impact verliezen.

Adembenemende post-apocalyptische wereld

(Image credit: Sony)

Wederom reis je door de prachtige post-apocalyptische Verenigde Staten. Dankzij de mogelijkheden die de krachtigere PS5 te bieden heeft, zijn de personages en de omgeving gedetailleerder en levendiger dan ooit.

Dit maal kom je langs locaties als San Francisco en Las Vegas. Onderweg strijd je tegen dezelfde machines uit de 'oude wereld' als in het originele deel, maar je kunt ook uitkijken naar de verschillende nieuwe robotbeesten.

Terwijl je een van de vele beschikbare machines berijdt (tenzij je ellenlange stukken te voet wilt afleggen), kom je langs verschillende biomen, waaronder woestijnen, jungles, verlaten steden en tropische zandstranden.

Het is op een moment in de game zelfs mogelijk om op de rug van een Glinthawk te stappen en door de wonderschone wereld te vliegen. Je bekijkt de omgeving zo vanuit een heel ander perspectief en kunt zelfs verder kijken dan vanaf de schotels van Tallnecks.

Ten strijde

De combat van Horizon Zero Dawn was een van de beste aspecten van de game, en dat is bij deze nieuwste telg in de reeks niet anders. De mechanische beesten hebben elk hun eigen sterktes en zwaktes, die je dankzij Aloys focus kunt achterhalen. Bij merchants kun je verschillende soorten armor en wapens ruilen voor je verzamelde loot. Ook is het mogelijk om je gear te upgraden, waardoor je sterker ten aanval gaat.

Het is lastig om te zeggen of deze upgrades nu ook echt zinvol zijn. Het ligt waarschijnlijk vooral aan je speelstijl en je moeilijkheidsgraad. Wil je vliegensvlug door het verhaal heen of doorloop je tussendoor ook wat sidequests en ga je op verkenning? Hoe hoger Aloys level is voordat je de hoofdmissies vervolgt, hoe makkelijker je het jezelf maakt.

Door middel van verschillende wapens kun je een aantal soorten elementaire schade aanrichten. Door de juiste pijlen voor je boog of geschikte andere wapens te kiezen kun je een vijand sneller neerhalen. Het helpt bovendien om onderdelen van de robotbeesten af te schieten, die oplichten als je een beest scant met je focus.

Er is een redelijk uitgebreide skill tree aanwezig, waarmee je onder meer stealth-aanvallen krachtiger kunt maken en sneller kunt healen. Ook kun je nieuwe aanvallen ontgrendelen, zodat je bijvoorbeeld drie pijlen tegelijk kunt afvuren met je boog. De skills voelen niet per se noodzakelijk aan, maar ze zorgen wel voor meer afwisseling in je combat en maken sommige gevechten net wat makkelijker.

Hoewel de combat niet enorm veel veranderd is ten opzichte van Horizon Zero Dawn, voegt de DualSense-controller van de PS5 een extra laagje toe aan de gameplay-ervaring. Dankzij de adaptieve triggers voel je nu wat weerstand als je Aloy met pijl en boog laat schieten. In combinatie met de haptische feedback en de grafische mogelijkheden vormt de PS5 de ultieme console om Horizon Forbidden West op te spelen. Bovendien geniet je van een stuk snellere laadtijden in vergelijking met de PS4-versie.

Niet alleen maar glorie

(Image credit: Sony)

De verschillende grassoorten en de haarlokken van Aloy zijn extreem scherp. Soms zelfs zo gedetailleerd dat de groene en rode sprieten er vanaf een afstand ietwat ongemakkelijk uitzien. Dat is lastig uit te leggen, want hoe kan iets nu té scherp zijn? Het komt erop neer dat bosjes gras die zich wat verder van Aloy bevinden er wat korrelig uitzien.

Ook in de cut scenes is er een flink verschil te merken tussen Aloy en bijpersonages. Op het moment dat de focus op Aloy ligt ziet het er grafisch prachtig uit, maar zodra de focus verschuift naar andere personen, lijken er wat steekjes te vallen, bijvoorbeeld als het gaat om verspringende personages en animaties met een afwijkende fps.

Daarnaast is de lichtinval niet altijd even goed geïmplementeerd. Bij Aloy, maar met name bij Varl, is er regelmatig een soort bloom te bespeuren om hun kapsels en gezicht, wat er niet heel realistisch uitziet. Gelukkig hebben we geen crashes ervaren en zijn er op wat glitches na weinig game-breaking punten op te merken.

Het voelt alsof de overheerlijke warme appeltaart net uit de oven is, maar er iets te vroeg is uit gehaald en dus nog niet helemaal gaar is. We hopen dat de ontbrekende puntjes op de i met de day one-patch worden verholpen, of in elk geval niet lang daarna.

Eindoordeel

De langverwachte actie-avonturengame Horizon Forbidden West is ongetwijfeld een van de mooiste games die momenteel beschikbaar is voor de PS5. Het heeft alle ingrediënten om heel wat avondjes plezier aan te bevelen: een interessant hoofdpersonage, een prachtige wereld, geweldige combat en een geloofwaardig verhaal.

De verhaallijn blaast je echter niet van je stoel en komt bovendien wat langzaam op gang. En hoewel er voorafgaand aan de release wat kleine grafische gebreken te bespeuren zijn, gaan we er toch wel van uit dat deze middels toekomstige patches verholpen zullen worden.